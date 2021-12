Ranný brífing: Ficovi hrozí basa, Čaputová si posiela odkazy s Matovičom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Lockdown-nelockdown, bude veľký protest, vyhlasoval predseda Smeru Robert Fico. Teraz mu za podnecovanie hrozia dva roky väzenia. Prezidentka Zuzana Čaputová si verejne posiela odkazy s Igorom Matovičom. Eduard Heger je podľa nej lepší premiér, podľa Matoviča ide prezidentke o jej falošný strojený obraz.

Dozvedeli sme sa, kto by mal postaviť Národné kultúrne a kongresové centrum a tým získať od štátu desiatky miliónov eur na svoj projekt. Výber ešte v procese kritizovali iní developeri, no teraz sa k nim pripojil aj minister financií Igor Matovič. Celý príbeh je neprehľadný a ľahko sa dá v jednotlivých krokoch stratiť. Téme sa preto venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Fico doplatil na odvážne výzvy. Hrozia mu dva roky väzenia

Podľa prezidentky potrebujeme silnejšie líderstvo, Matovič s reakciou nečakal

Má Matovič pravdu? Výber kongrescentra za milióny budí pochybnosti

NATO sa nesmie rozšíriť o Ukrajinu. Kremeľ predstavil Západu svoje požiadavky

Abú Zabí vytvorilo nebezpečný precedens. Masi sa zahral na Boha, hovorí komentátor

Ako sa menil sex na Slovensku? Do spální ľuďom pozerali kňazi, gardisti aj komunisti

Fico doplatil na odvážne výzvy. Hrozia mu dva roky väzenia

Robert Fico opúšťa policajnú stanicu. (zdroj: TASR)

K autu s Robertom Ficom pristúpila dvojčlenná policajná hliadka a požiadala ho, aby šiel s ňou. Zakrátko vystúpil a ešte predtým, než presadol do policajného auta, poskytol pred kamerami krátke vyjadrenie.

Po približne hodinovom pobyte na policajnej stanici už šéf Smeru opisoval situáciu oveľa dramatickejšie, hoci ju zachytili kamery. „Je absurdné, ak poslanec Národnej rady v rámci svojej práce príde na aute (...) auto obklopí ako nejakého hľadaného zločinca skupina policajtov, ktorí ma prinútili prestúpiť z auta do iného auta,“ opisoval Fico. "V podstate ma zadržali fyzicky a odviezli na policajnú stanicu."

Stalo sa to približne hodinu pred ohlásenou protestnou jazdou v autách, ktorou sa opozičná strana chcela domáhať predčasných volieb. Akciu ohlásila v čase, keď v krajine platil zákaz vychádzania až na niektoré výnimky.

Polícia k situácii poskytla len krátke trojvetové stanovisko. Vyplynulo z neho, že Fica obvinila z trestného činu podnecovania. „Obvinený nebol v zmysle Trestného poriadku zadržaný, bol predvedený na základe dožiadania orgánu činného v trestnom konaní, za účelom vykonania nevyhnutných procesných úkonov,“ dodal policajný hovorca Michal Slivka.

Podľa Trestného zákonníka hrozia za podnecovanie dva roky väzenia. Ide o trestný čin, pri ktorom páchateľ „vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku“.

Fico volá naspäť starých kumpánov: Robert Fico volá do politiky Tibora Gašpara, nevylúčil ani možnosť, že by ho v budúcnosti opäť chcel za policajného prezidenta. Aj po prepustení z väzby je pritom Gašpar stále obvinený, že s ďalšími ľuďmi vytvorili organizovanú skupinu, ktorá zneužívala ich vplyv v polícii. Fico by vo vysokej politike rád videl aj niekdajšiu dvojku Smeru a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý takisto skončil v roku 2018 po Kuciakovej vražde.

Podľa prezidentky potrebujeme silnejšie líderstvo, Matovič s reakciou nečakal

Minister financií Igor Matovič a prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: TASR)

Eduard Heger je lepší premiér ako bol Igor Matovič, uviedla v TA3 prezidentka Zuzana Čaputová. Slovensko však od vlády podľa nej potrebuje silnejšie líderstvo, pretože je v kríze.

Hegerovi pripomenula, že Slovensko je v zvládaní pandémie na najhorších priečkach na svete. „Je tu jasný signál toho, že niečo tu nie je dobré. (...) V každom prípade politickú zodpovednosť nesie vláda a kľúčovou osobou je Eduard Heger.“ Často podľa nej pri opatreniach chýba jednotné stanovisko koalície.

Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič na diskusiu reagoval, že nikto neznižuje autoritu premiéra viac ako prezidentka Zuzana Čaputová. „Pri každej možnej príležitosti podsúva ľuďom, že by ju mal mať väčšiu. Zákerné vopred vykalkulované zlomyseľné opakované bozky smrti,“ napísal na sociálnej sieti.

Prezidentka by podľa neho mala „namiesto sústavných podrazov v ťažkej kríze“ premiérovi pomáhať. „Samozrejme, ak by jej išlo viac o dobro Slovenska ako svoj falošný strojený obraz pred ľuďmi.“

Čaputová by v tej úprimnosti mohla ubrať: Palácu už asi nikto nevysvetlí, že prezidentka nie je influencerka ani glosátorka politického diania a v zásade vystupuje, len keď sleduje nejaký cieľ alebo okolnosti nedovolia inak. No istou mierou zdržanlivosti by poslúžila v prvom rade sebe, píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili ďalších 3 431 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 11 383 odberov. Počet hospitalizovaných klesol o štyroch, v nemocniciach aktuálne leží 2 979 pacientov. Pribudlo 83 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 908 ľudí.

PCR testy odhalili ďalších 3 431 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 11 383 odberov. Počet hospitalizovaných klesol o štyroch, v nemocniciach aktuálne leží 2 979 pacientov. Pribudlo 83 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 908 ľudí. Hríbov klub opäť porušil pravidlá: Polícia oznámila, že v podniku Štefana Hríba Klub pod lampou našla osem ľudí, ktorí popíjali alkoholické a iné nápoje. Zamestnankyňu klubu a Hríba vypočula na oddelení a prepustila. Začala trestné stíhanie pre porušovanie pandemických opatrení. Hríb tvrdí, že v klube sa pripravujú diskusné a umelecké akcie, takže ide o nedorozumenie.

Polícia oznámila, že v podniku Štefana Hríba Klub pod lampou našla osem ľudí, ktorí popíjali alkoholické a iné nápoje. Zamestnankyňu klubu a Hríba vypočula na oddelení a prepustila. Začala trestné stíhanie pre porušovanie pandemických opatrení. Hríb tvrdí, že v klube sa pripravujú diskusné a umelecké akcie, takže ide o nedorozumenie. Lipšicov prípad pridelili senátu: Najvyšší správny súd pridelil senátu návrh generálneho prokurátora Maroša Žilinku na disciplinárne stíhanie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Potvrdil to predseda Najvyššieho správneho súdu Pavol Naď. Vysvetlil, že súd má zákonné lehoty, ktoré je povinný splniť, a hraničným termínom pre konečné rozhodnutie súdu je šesť mesiacov.

Má Matovič pravdu? Výber kongrescentra za milióny budí pochybnosti

Nový Istropolis. (zdroj: Immocap)

„Kongresový oser“. Tak nazval minister financií Igor Matovič status, ktorým reagoval na výsledky analýzy, ktorej cieľom bolo vybrať developera na výstavbu národného kultúrneho a kongresového centra.

Za hlavného adepta, ktorý by mal získať multimiliónovú štátnu dotáciu, bol označený projekt Nový Istropolis developerskej skupiny Immocap.

„Chlapci si zrejme myslia, že seno žeriem. To akože fakt výber z 13 lokalít majú robiť ľudia priamo previazaní na jeden z projektov? To akože fakt sa máme tváriť, že je normálne, že vybrali sami seba?,“ pýtal sa v statuse a predstaviteľom občianskeho združenia, ktoré vyberalo hlavného adepta na výstavbu, odkázal, že si majú „utrieť zobáky“.

Jeho status len zvýšil pochybnosti a otázniky, ktoré v celom prípade existovali od začiatku. INDEX zostavil otázky a odpovede, ktoré približujú a vysvetľujú pozadie celého výberu.

Prečo staviame kongresové centrum v ťažkých časoch: 60 miliónov eur dotácie nespadne z neba. Budú formou dane vzaté z peňaženiek spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí ich tak nebudú vedieť použiť na svoje nákupy a investície. Pokles výnosov z týchto neuskutočnených transakcií je v analýze kde? Ak štátu chýba základné myslenie rozumného hospodára kade-tade nemíňať peniaze v ťažkých časoch, nepomôže nám žiadny princíp hodnoty za peniaze, píše Martin Vlachynský.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Tunel Višňové sa predraží: Vysúťažená cena ani plánovaná lehota dokončenia úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra s problémovým tunelom Višňové už neplatia. Necelých osem mesiacov po tom, čo NDS podpísala zmluvu s vybraným stavebným združením na čele so spoločnosťou Skanska SK, sa cena bude dodatočne zvyšovať a dokončenie stavby sa predĺži.

Vysúťažená cena ani plánovaná lehota dokončenia úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra s problémovým tunelom Višňové už neplatia. Necelých osem mesiacov po tom, čo NDS podpísala zmluvu s vybraným stavebným združením na čele so spoločnosťou Skanska SK, sa cena bude dodatočne zvyšovať a dokončenie stavby sa predĺži. Predpredaj elektronických diaľničných známok: Národná diaľničná spoločnosť spustila predpredaj elektronických diaľničných známok na rok 2022. V ponuke sú všetky typy diaľničných známok - ročná, 365-dňová, 30-dňová aj 10-dňová známka platné pre obdobie v budúcom roku. Cena ročnej elektronickej diaľničnej známky sa nezmenila, vodiči za ňu zaplatia 50 eur.

Národná diaľničná spoločnosť spustila predpredaj elektronických diaľničných známok na rok 2022. V ponuke sú všetky typy diaľničných známok - ročná, 365-dňová, 30-dňová aj 10-dňová známka platné pre obdobie v budúcom roku. Cena ročnej elektronickej diaľničnej známky sa nezmenila, vodiči za ňu zaplatia 50 eur. Nové pravidlá dovozu do Číny: Výrobcovia írskej whisky, belgickej čokolády či európskych značiek kávy zápasia s novými čínskymi predpismi o potravinách a nápojoch. A mnohí sa obávajú, že ich tovar nebude môcť vstúpiť na obrovský trh, keď nadobudnú platnosť 1. januára.

NATO sa nesmie rozšíriť o Ukrajinu. Kremeľ predstavil Západu svoje požiadavky

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a jeho ruský rezortný partner Sergej Lavrov. (zdroj: TASR/AP)

Severoatlantická aliancia sa nesmie rozrásť o Ukrajinu. Spojené štáty zasa nesmú budovať vojenské základne v postsovietskych krajinách a ani s nimi rozvíjať vojenskú spoluprácu. Taká je časť z početných požiadaviek Kremľa.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Sergeja Lavrova zverejnilo návrhy zmlúv s NATO a USA. Lavrovov námestník Sergej Rjabkov už skôr uviedol, že ak NATO a USA nebudú na ruské požiadavky reagovať, mohlo by to viesť k novému kolu konfrontácie medzi Moskvou a Západom.

Denník Financial Times hodnotí prezentované nároky Kremľa ako „súbor prísnych požiadaviek, ktoré by prepísali mnohé z princípov európskej bezpečnosti platných od konca studenej vojny“.

Viaceré z podmienok, ktoré chce Kremeľ týmito zmluvami presadiť, pritom už NATO aj jednotlivé členské štáty aliancie v minulosti vylúčili.

Ukrajinské tajné služby pracujú so scenárom, že Kremeľ plánuje vpád na Ukrajinu, ku ktorému by malo dôjsť už v januári. Rovnaký vývoj napätej situácie pripúšťa aj Západ.

Ukrajina je odhodlaná sa brániť: "Boj proti najsilnejšej jadrovej mocnosti sveta, ktorou Rusko je, možno označiť za samovražedný," hovorí pre SME ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Jurij Muška. "Ak však k takému boju príde, Ukrajina sa bude vzpierať až do vypálenia posledného náboja."

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Omikron zatvára hranice: S masívnym nárastom prípadov nového variantu koronavírusu omikron sa cestovanie pre mnohých Britov skomplikuje – Francúzsko obmedzilo cesty z Británie, ak ľudia nemajú "presvedčivé dôvody". Turistické aj pracovné cesty tak nie sú možné. Nárast prípadov pritom môže pred sviatkami paralyzovať cestovanie vo viacerých regiónoch Európy.

S masívnym nárastom prípadov nového variantu koronavírusu omikron sa cestovanie pre mnohých Britov skomplikuje – Francúzsko obmedzilo cesty z Británie, ak ľudia nemajú "presvedčivé dôvody". Turistické aj pracovné cesty tak nie sú možné. Nárast prípadov pritom môže pred sviatkami paralyzovať cestovanie vo viacerých regiónoch Európy. Manipulátorka mierila do Českého rozhlasu: Spravodajstvo na Prime pod vedením riaditeľky Jitky Obzinovej dávalo nekritický priestor konšpiračným teóriám a migrantov vykresľovalo ako hrozbu. Po novom mala šéfovať spravodajstvu v Českom rozhlase. Po tom, čo ju ako novú šéfku odmietali prakticky všetci členovia spravodajstva, sa šéfkou nestane.

Spravodajstvo na Prime pod vedením riaditeľky Jitky Obzinovej dávalo nekritický priestor konšpiračným teóriám a migrantov vykresľovalo ako hrozbu. Po novom mala šéfovať spravodajstvu v Českom rozhlase. Po tom, čo ju ako novú šéfku odmietali prakticky všetci členovia spravodajstva, sa šéfkou nestane. Prehra po dvoch storočiach: Za 189 rokov sa v britskom volebnom obvode North Shropshire mnohé veci zmenili, no platilo minimálne to, že ho v britskom parlamente vždy zastupoval len konzervatívec. V doplňovacích voľbách však miestni prvýkrát zvolili liberálnu demokratku Helen Morganovú. Aj najvernejší voliči tak strane odkázali, že je toho na nich priveľa.

Zo zahraničných webov:

Abú Zabí vytvorilo nebezpečný precedens. Masi sa zahral na Boha, hovorí komentátor

Riaditeľ pretekov F1 Michael Masi. (zdroj: Reuters)

Ako hodnotí sezónu 2021 komentátor F1 Števo Eisele? Bola emotívna, dramatická a nezabudnuteľná. Sezóna 2021 formuly 1 dala za sebou definitívnu bodku, keď si na slávnostnom galavečeri Max Verstappen prevzal trofej pre majstra sveta.

Oslavy mu nepokazili ani predošlé protesty Mercedesu, ktorý sa po Veľkej cene Abú Zabí cítil ukrivdene. Napokon musel prijať prehru a po siedmich skvelých sezónach sa uspokojiť "iba" s konštruktérskym titulom.

"V tejto sezóne boli emócie vybičované do stratosféry. Piloti sa o to postarali na trati, no pridali sa aj šéfovia tímov, ktorí išli po sebe ako po údenom. Úprimne, bol som šokovaný, kam až sa to dostalo," povedal komentátor formuly 1.

Ako sa menil sex na Slovensku? Do spální ľuďom pozerali kňazi, gardisti aj komunisti

Kniha Moc sexu - Sex a sexualita v moderných dejinách Slovenska. (zdroj: Paradigma Publishing)

„Manželia M-ovci sa brali v roku 1963, pretože, ako tvrdila manželka: zámerne ma oplodnil, aby si ma poistil pred odchodom na vojenskú službu. Pán M. uviedol, že ho jeho žena nakazila pohlavnou chorobou, ktorá zničila jeho dôveru v manželku.“

Prekvapuje vás, ako otvorene sa aj uprostred socializmu rozvodový súd zaujímal o intímny život ľudí? Nemalo by. Sexuálne správanie ľudí, ich vzťahy a reprodukcia boli pod drobnohľadom autorít odjakživa.

Cirkev aj svetská politika sexuálne správanie pozorne sledovala, usmerňovala, regulovala, ale aj zakazovala a trestala. Ako vyzeral a ako sa menil sexuálny život ľudí na Slovensku vďaka (alebo napriek) dramatickým spoločenským zmenám 20. storočia, ukazuje kniha Moc sexu – sex a sexualita v moderných dejinách Slovenska.

Je to odborná a pritom pútavá kniha, aká v našom kontexte doposiaľ chýbala.

Rozhovor so zostavovateľkou: „Všetci by sme radi verili tomu, že prostitúcia vyzerala ako vo filmoch, že to bola elegantná burleska, s luxusným nádychom, izby mali pekné tapety a obliečky, ale realita bola iná,“ hovorí o idealizovanej predstave prvorepublikovej prostitúcie historička Denisa Nešťáková, zostavovateľka novej knihy.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Lipa sa pozerá dopredu: Najznámejší slovenský džezmen Peter Lipa nerekapituluje život, pozerá sa stále dopredu. Pandémia zasiahla aj jeho, ale prirovnávať terajšie zákazy k totalite považuje za absurdné. V októbri mal autonehodu pri Žiari nad Hronom pri zrážke viacerých áut, záchranári ho viezli do nemocnice. Na druhý deň už moderoval Bratislavské jazzové dni. Teraz nahráva nové piesne.

Najznámejší slovenský džezmen Peter Lipa nerekapituluje život, pozerá sa stále dopredu. Pandémia zasiahla aj jeho, ale prirovnávať terajšie zákazy k totalite považuje za absurdné. V októbri mal autonehodu pri Žiari nad Hronom pri zrážke viacerých áut, záchranári ho viezli do nemocnice. Na druhý deň už moderoval Bratislavské jazzové dni. Teraz nahráva nové piesne. Fialová o hre Matka: V hre francúzskeho dramatika Floriana Zellera stvárňuje postavu matky. Herečka Zuzana Fialová hovorí o vlastnom prežívaní jednej z tém hry, a to vyprázdneného hniezda. Ale najmä o tom, ako hra upriamuje pozornosť na vnímanie ženskosti, hľadanie miesta ženy a zmyslu života po tom, čo naplnila úlohu matky, o tom, ako stereotypne je naša spoločnosť ešte stále nastavená.

V hre francúzskeho dramatika Floriana Zellera stvárňuje postavu matky. Herečka Zuzana Fialová hovorí o vlastnom prežívaní jednej z tém hry, a to vyprázdneného hniezda. Ale najmä o tom, ako hra upriamuje pozornosť na vnímanie ženskosti, hľadanie miesta ženy a zmyslu života po tom, čo naplnila úlohu matky, o tom, ako stereotypne je naša spoločnosť ešte stále nastavená. Ktosi je za dverami: Po smrti Milana Lasicu vyšli tri knihy spojené s jeho menom – okrem komiksu a denníkových zápiskov V krátkosti aj kreatívne spracovanie populárnej televíznej relácie Ktosi je za dverami. O príprave knihy vie najviac jej editor Dušan Taragel.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Simona Bubánová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa vlastne dostala ako mladá žena priamo k Havlovi? Ako znášal rozdelenie federácie? A akú rolu zohrala v jeho kariére Dagmar Veškrnová, dnes Havlová? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so Simonou Bubánovou, blízkou spolupracovníčkou Václava Havla.

Podcasty SME

Karikatúra

Kto sedí na plyne? (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pistáciové stromčeky. (zdroj: Tortyodmamy.sk | vikulda)

Sú zelené, zdravé a chutné. Vyskúšajte pistáciové dobroty, ktoré potešia nielen oči.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

