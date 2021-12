S odmeňovaním za očkovanie nesúhlasí viac ako polovica opýtaných

Viac ako polovica nezaočkovaných respondentov by zvolila zaplatenie 300-eurovej pokuty.

BRATISLAVA. S rozdávaním 300, respektíve 200 eur pre zaočkovaných ľudí starších ako 60 rokov súhlasí približne tretina účastníkov prieskumu a nesúhlasí o niečo viac ako polovica respondentov.

Vyplýva to z výsledkov kontinuálneho prieskumu postojov obyvateľov Ako sa máte, Slovensko?, ktorý zastrešujú prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame a Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) spolu s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.

S odmenou za očkovanie súhlasí necelá tretina

Dvanásta vlna výskumu prebehla v období od 12. do 16. decembra 2021. Odhalila, že s návrhom, ktorý v snahe podporiť očkovanie rizikovej skupiny obyvateľstva predstavil minister financií Igor Matovič, súhlasí 32,9 percenta opýtaných.

Naopak, s týmto opatrením nesúhlasí 52,5 percenta respondentov. Odpovedať na túto otázku nevedelo 14,6 percenta respondentov.

Väčšina nezaočkovaných by zaplatila pokutu

Nezaočkovaných respondentov sa anketári pýtali, ako by sa rozhodli, ak by boli postavení pred voľbu zaplatiť pokutu 300 eur alebo si v prípade hospitalizácie s ochorením COVID-19 hradiť časť nákladov za pobyt v nemocnici do výšky 1 500 eur.

Viac ako polovica nezaočkovaných respondentov by zvolila zaplatenie 300-eurovej pokuty, iba 21,4 percenta respondentov by radšej chcela uhradiť časť liečebných nákladov.

Až 28 percent nezaočkovaných respondentov by sa však pri nutnosti voliť z týchto dvoch alternatív radšej dalo zaočkovať, pričom spomedzi nezaočkovaných a doteraz nerozhodnutých respondentov by to bolo až takmer 62 percent a medzi odmietajúcimi očkovanie iba niečo cez 17 percent.

Negatívny postoj k odškodňovaniu

Nezaočkovaných respondentov sa tiež pýtali, či by možnosť odškodnenia za prípadné nežiaduce účinky vakcín proti ochoreniu COVID-19 zmenila ich súčasný postoj k očkovaniu. Takmer 72 percent nezaočkovaných by takáto možnosť odškodnenia nepresvedčila.

Naopak, u viac ako 28 percent nezaočkovaných respondentov by takáto možnosť odškodnenia zmenila ich súčasný postoj k očkovaniu, pričom medzi nerozhodnutými by zmenilo názor až 56,2 percenta a medzi odmietajúcimi očkovanie 19,4 percenta.