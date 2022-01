Chcete dať zaočkovať dieťa? Takéto máte možnosti (otázky a odpovede)

Na Slovensku zatiaľ zaočkovali 860 detí do dvanásť rokov.

BRATISLAVA. Aj mladších ako dvanásť rokov už môže ochrániť pred superinfekčným koronavírusovým variantom omikron vakcína, ale čas na vypestovanie protilátok po podaní, kým štvrtá vlna pandémie udrie naplno, už takmer vypršal.

Od podania prvej dávky totiž musí uplynúť aspoň päť týždňov, aby sa naplno vytvorila imunita. Hoci deti stále zostávajú najmenej rizikovou vekovou skupinou, v prípade omikronu ich v nemocniciach môže skončiť viac.

„Z Veľkej Británie už vieme, že to bude oveľa horšie ako v delte, ale nevieme, o koľko horšie to bude,“ predpokladá matematik Richard Kollár. V Británii bolo na prelome rokov hospitalizovaných o 120 percent viac detí od šesť do sedemnásť rokov v porovnaní s vrcholom predošlej vlny pandémie v januári 2021.

Na Slovensku od augusta hospitalizovali 71 detí od päť do deväť rokov a 119 detí od desať do štrnásť rokov. Pediater Peter Visolajský avizuje, že po nadchádzajúcej vlne infekcií očakáva „vlnu postcovidových následkov u detí“.

Vakcinácia aj nižšieho počtu detí od päť do jedenásť rokov by podľa neho mohla znížiť počet multisystémových zápalov MIS-C. Ide o nové ochorenie, ktoré zdravotníci rozpoznali s nástupom pandémie.

Spôsobuje zápal stien krvných ciev. Dôsledkom môže byť v krajných prípadoch zlyhávanie orgánov. „Toto ochorenie je síce liečiteľné, ale liečba musí prísť včas a je veľmi náročná, pričom dieťa je v ohrození života,“ tvrdí Visolajský, ktorý už MIS-C liečil aj u detí na Slovensku.

Denník SME pripravil prehľad otázok a odpovedí o tom, čo treba vedieť o očkovaní detí od päť do jedenásť rokov na Slovensku.

Prečo boli termíny na očkovanie detí do jedenásť rokov doteraz nedostupné?

Zatiaľ najmladšie deti očkovali len v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v Univerzitnej nemocnici v Martine a tiež v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.