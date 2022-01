Aj im vyčítajú, že strašia ľudí. Klimatickí aktivisti a vedci sa vo filme Don't Look Up našli

Aj klimatický aktivista môže vyhorieť.

BRATISLAVA. Klimatická kríza by sa dala podľa Hollywoodu prirovnať k veľkej ohnivej kométe, ktorá sa rýchlo približuje k našej planéte. S istotou vieme, že smeruje na Zem, a vieme tiež, že ak s tým nič neurobíme, bude to mať pre ľudstvo fatálne následky. No napriek tomu to takmer nikoho nezaujíma.

Časť ľudí verí, že na kométe zbohatne, ďalšia časť napriek vedeckým dôkazom úplne popiera jej existenciu.

Takýto nápad vnukol novinár David Sirota režisérovi Adamovi McKayovi a vznikol z toho film Don't Look Up, o ktorom sa počas vianočných sviatkov veľa rozprávalo.

Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence si v ňom zahrali vedcov, ktorí varujú ľudstvo pred blížiacou sa katastrofou, ale nikto ich nepočúva. Americkú prezidentku viac zaujímajú blížiace sa voľby, verejnosť zase rozpadajúci sa vzťah ich obľúbenej celebrity.

Klimatológ Alexander Ač z českej Akadémie vied tvrdí, že film sa na viacerých miestach presne trafil do toho, čo sám ako vedec prežíva pri vysvetľovaní možných dosahov klimatickej krízy.