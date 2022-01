Previezli sa nimi desiatky tisíc ľudí, pre OTP režim vykázali z vlaku deviatich

Medzinárodných vlakov sa režim OTP netýka.

BRATISLAVA. Tretí týždeň na Slovensku platí, že cestovať rýchlikom môžu iba ľudia, ktorí majú potvrdenie o očkovaní, prekonaní covidu-19 alebo negatívny test.

V stredu však od mladej ženy cestujúcej na skúšku nikto žiadne potvrdenie nežiadal. „Cestovný lístok mi pozreli,“ hovorí Dana Schreinerová, ktorá pred obedom vystúpila na bratislavskej stanici z rýchlika. „Ale nič viac,“ dodala.

Podľa slov niektorých cestujúcich nikto nekontroloval ani ľudí, ktorí v stredu napoludnie pricestovali do Bratislavy vlakom InterCity.

„Mňa osobne nekontrolovali ešte ani raz,“ vraví Viktória Tekeľová z Liptovského Hrádka, ktorá pravidelne cestuje rýchlikom do školy a späť domov. Naposledy sa ním zviezla pred troma dňami a opäť ním cestovala vo štvrtok.

Zatiaľ čo Schreinerová si myslí, že ľudí vo vlakoch by kontrolovať nemali, pretože nimi ľudia cestujú za prácou či k lekárovi, Tekeľová je presvedčená o opaku. „Keď sa vraví, že by sa pravidlá mali dodržiavať, tak asi by to tak asi malo byť,“ hovorí.