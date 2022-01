Návrh nového covid automatu zvýhodňuje očkovaných, aj v čiernych okresoch

Vedci a konzílium sú proti tomu, aby sa zavádzal.

BRATISLAVA. Reštaurácie, fitnescentrá či nákupné centrá by mali byť otvorené aj v čiernych okresoch. Vstup do nich by mali mať zaočkovaní a ľudia, ktorí prekonali covid. Vyplýva to z pracovného návrhu covid automatu, ktorý má denník SME k dispozícii.

O covid automate by v stredu mala rokovať vláda. Ak by ho schválila, začal by platiť od budúceho pondelka 17. januára.

V najhoršej čiernej farbe by sa ocitlo až 34 okresov. Oproti minuloročnému covid automatu by však bol život v nich slobodnejší. Platilo by to najmä pre očkovaných a tých, ktorí prekonali infekciu koronavírusu.

Napriek tomu, že návrh nového covid automatu je pripravený, nie je isté, či ho vláda skutočne schváli. Proti jeho zavedeniu sa postavili experti z iniciatívy Veda pomáha aj konzílium odborníkov, ktorí ho pripomienkovali.

Hlavným dôvodom ich nesúhlasu je nepredvídateľnosť variantu omikron, ktorý by sa mal na Slovensku stať pre svoju vysokú infekčnosť dominantným v priebehu nasledujúcich dní až týždňov.

Ministerstvo zdravotníctva sa zatiaľ k novému covid automatu nevyjadruje. Jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová v reakcii na otázky SME odpísala, že rezort spolu s odborníkmi v súčasnosti analyzuje situáciu a o konečných zmenách bude informovať v stredu po vláde.

Zvýhodnenie očkovaných

Jednou z najväčších noviniek navrhovaného covid automatu je zrušenie OTP režimu, ktorý umožňoval slobodnejší život zaočkovaným, testovaným a ľuďom, ktorí ochorenie prekonali.