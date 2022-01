PCR testy odhalili viac ako 869-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 17 081 obetí. Lockdown pre kultúru sa skončil, platia nové pravidlá pre hromadné podujatia.

Koronavírus na Slovensku sledujeme minútu po minúte:

00:00 SVET - Výskum v USA na vzorke 70-tisíc osôb nakazených koronavírusom ukázal, že v prípade infekcie variantom omikron sa znížila pravdepodobnosť hospitalizácie oproti variantu delta o polovicu, pravdepodobnosť hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti o tri štvrtiny a pravdepodobnosť úmrtia až o 90 percent. Informácie priniesla agentúra AFP.

Z 50-tisíc ľudí nakazených omikronom nikto nepotreboval umelú pľúcnu ventiláciu. Priemerná dĺžka hospitalizácie s variantom omikron bola iba jeden a pol dňa, zatiaľ čo pri delte to bolo päť dní. A až 90 percent pacientov s omikronom prepustili z nemocnice do troch dní.

23:30 SLOVENSKO - Ani s dvoma dávkami vakcíny sa už nebude dať dostať všade. Vláda v stredu prijala nové opatrenia pre blížiacu sa štvrtú vlnu pandémie.

Zavádza sa nový super prísny režim OP plus platný pre najrizikovejšie podujatia a aktivity. Spĺňať ho nebudú ani mnohí očkovaní. Do hotelov, na svadbu či do fitnescentra sa totiž bez obmedzení dostanú už len očkovaní troma dávkami vakcíny.

Prekonanie covidu bude zároveň štát po novom považovať za dostatočnú ochranu už len 90 dní. Doteraz to bolo 180 dní.

Denník SME prináša odpovede na základné otázky, čo sa mení a ako splniť podmienky.

Opatrenia proti koronavírusu platné na Slovensku od 19. januára 2022