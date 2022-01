Prečo ešte nevládne omikron? Mali sme prísne pravidlá a silnú deltu, vravia experti

Vrchol ďalšej vlny by mal byť v polovici februára, odhadujú.

BRATISLAVA. V okolitých krajinách už variant omikron prevládol v štatistikách nových prípadov nákazy koronavírusom. Na Slovensko však nezabudol.

Až do 10. januára mala krajina veľmi prísne protipandemické opatrenia, silnú vlnu variantu delta a prakticky sem nechodia turisti, ktorí by mohli na Slovensko omikron zavliecť. To sú podľa analytikov, ktorí sa venujú šíreniu vírusu, tri hlavné dôvody, prečo sa nová vlna ešte nerozbehla.

Pozitívne testovaných síce pribúda, ale nie takým prudkým tempom ako u susedov. Napríklad v sobotu 15. januára objavili 3208 pozitívnych, kým na vrchole tretej vlny na prelome novembra a decembra to bolo denne aj okolo desaťtisíc prípadov.

"Rast omikronu je už v susedných krajinách vysoký. Slovensko a Ukrajina nezachytili túto vlnu, ako jedny z mála európskych krajín," vraví matematik Richard Kollár.

"Bolo by bláznovstvom očakávať, že sa nám to úplne vyhne. Že všetky okolité krajiny budú mať omikron, len my nie," schladzuje falošné nádeje ekonomický analytik Martin Šuster z iniciatívy Veda pomáha.

Omikron už v niektorých oblastiach podľa analytika Ivana Bošnáka vidno. Typickým príkladom je okres Stropkov na severovýchode Slovenska. V poslednom čase tam počet nakazených stúpol niekoľkonásobne.

Výraznejší nárast omikronu na základe pondelkových čísel predpokladá Kollár už tento týždeň.

"Ak tento týždeň ešte neuvidíme rapídny rast, tak už budeme naozaj extrémne prekvapení," poznamenal.

Turisti, zákazy a delta

Jedným z najväčších šíriteľov omikronu je podľa šéfa Inštitútu zdravotníckych analýz ministerstva zdravotníctva Mateja Mišíka medzinárodná letecká doprava. Na Slovensku ju v porovnaní s inými európskymi krajinami v podstate nemáme.