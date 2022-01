Ranný brífing: Omikron si u nás dáva načas, Fico útočí aj na syna kolegu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Nástup omikronu na Slovensku posúvajú prísne pravidlá a silná delta, navyše ku nám nikto nelieta. Aj to sú dôvody, prečo by vrchol ďalšej vlny pandémie mal prísť až v polovici februára. Robert Fico najnovšie zaútočil na senát Najvyššieho súdu, ktorý rozhodoval o predlžovaní väzby Norberta Bödöra. Asistentom tohto senátu je pritom syn poslanca Smeru.

Tichý oceán v sobotu vôbec nebol tichý. Pri súostroví Tonga vybuchla podmorská sopka Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, ktorá vychrlila obrovské množstvo popola a vyvolala vlnu cunami. Ide naozaj o najväčšiu erupciu 21. storočia? A čo by sa stalo, ak by takýto silný výbuch zažilo Slovensko? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prečo ešte nevládne omikron? Mali sme prísne pravidlá a silnú deltu, vravia experti

Variant omikron už v niektorých okresoch Slovenska podľa odborníkov začína posilňovať. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili ďalších 1 015 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 4 940 odberov. V nemocniciach aktuálne leží 1 807 pacientov, pribudlo tiež 52 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 967 ľudí.

Vrchol štvrtej vlny koronavírusu spôsobený variantom omikron sa podľa nových vyjadrení analytikov posúva na február. Ešte nedávno ho pritom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský odhadoval na prelom januára a februára.

Výrazne infekčnejší variant totiž ešte stále neovládol Slovensko. Môže za to niekoľko skutočností. Na Slovensko v podstate nelieta medzinárodná doprava, cez ktorú šíria omikron turisti.

Do desiateho januára tiež na Slovensku platili prísne protipandemické opatrenia. A tretím dôvodom je veľké rozšírenie variantu delta na Slovensku, proti ktorému sa omikron ťažko presadzuje.

"Bolo by bláznovstvom očakávať, že sa nám to úplne vyhne. Že všetky okolité krajiny budú mať omikron, len my nie," schladzuje falošné nádeje ekonomický analytik Martin Šuster z iniciatívy Veda pomáha.

Matematik Richard Kollár predpokladá výraznejší nárast omikronu už tento týždeň.

Prehľad zmien: Úrad verejného zdravotníctva zverejnil nové opatreniam proti šíreniu koronavírusu, ktoré začnú platiť od stredy 19. januára. Pravidlá by mali platiť maximálne štyri týždne po vrchole vlny omikronu. Nové vyhlášky k opatreniam nájdete vo Vestníku vlády. Prehľad najdôležitejších zmien v opatreniach proti šíreniu koronavírusu nájdete tu.

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil nové opatreniam proti šíreniu koronavírusu, ktoré začnú platiť od stredy 19. januára. Pravidlá by mali platiť maximálne štyri týždne po vrchole vlny omikronu. Nové vyhlášky k opatreniam nájdete vo Vestníku vlády. Prehľad najdôležitejších zmien v opatreniach proti šíreniu koronavírusu nájdete tu. Prekonať covid je stále nebezpečné: Mnohí ľudia zvažujú, či posilňujúcu dávku vakcíny naozaj potrebujú a či nie je lepšie sa omikronom infikovať a ochorenie prekonať. Imunológovia však varujú, že dáta často pochádzajú z krajín, kde sa zaočkovalo vysoké percento populácie. Kto nebol zaočkovaný a ani neprekonal covid, môže mať po nakazení omikronom problém.

Fico spochybňuje senát súdu, ktorému asistuje syn poslanca Smeru

Nitriansky oligarcha Norbert Bödör s advokátom Marekom Parom. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Senátu Najvyššieho súdu, ktorého prácu spochybňuje expremiér Robert Fico, asistuje syn poslanca Smeru Petra Šucu. Ide o Matúša Šucu, ktorý pracuje ako asistent sudkyne Martiny Zeleňákovej v senáte 4T. Práve na ňu a tiež na sudcu Pavla Farkaša ohlasoval Fico trestné oznámenie v spoločnosti advokátov Mareka Paru a Pavla Gašpara.

Fica aj advokátov pohoršil postup sudcov v prípade oligarchu Norberta Bödöra. Obvinili ich dokonca z údajného marenia rozhodnutia Ústavného súdu. „Už sa nemôžu ani oni (advokáti), ani my pozerať na to, aký systém zneužívania postavenia sudcov Najvyššieho súdu tu máme,“ vyhlásil Fico.

Predseda Smeru opakovane tvrdí, že jeho známy Bödör strávil rok a pol za mrežami neprávom. Rozhorčenie vysvetľoval aj počtom rozhodnutí Ústavného súdu, ktoré hovoria o porušení práv obvinených vo väzbe. V čase vyšetrovania najvyššieho počtu korupčných a ďalších káuz, ktoré sa týkajú bývalých špičiek štátu, ich Fico za rok 2021 narátal trinásť.

Pozastavil sa nad tým, že chyby vraj robia stále tí istí sudcovia, ktorých mená sa opakujú. „Dôsledne treba preskúmať mieru zodpovednosti týchto ľudí, či išlo o náhodu, subjektívne zlyhanie, alebo išlo o úmyselný systém zneužívania postavenia sudcu a snahu za každú cenu vyjsť v ústrety Úradu špeciálnej prokuratúry,“ vyhlásil Fico.

Naznačil, že k podobným neprávostiam došlo aj v prípade Bödöra, o ktorom rozhodoval senát 4T. A práve tomu asistuje Šuca mladší.

Čo sme sa dozvedeli z Ficovej obhajoby Bödöra: Fico už netvrdí, že Bödörovcov pozná zbežne. Ani že nie sú pre Smer dôležití, práve naopak. Fajn, takže donedávna o týchto témach klamal, aj to je užitočné zistenie, píše Zuzana Kepplová.

Fico už netvrdí, že Bödörovcov pozná zbežne. Ani že nie sú pre Smer dôležití, práve naopak. Fajn, takže donedávna o týchto témach klamal, aj to je užitočné zistenie, píše Zuzana Kepplová. Ficova interpretácia je pritiahnutá za vlasy: Až cez slzy je vtipné, že čokoľvek dnes Robert Fico kritizuje, to sa dá obratom otočiť proti nemu. Ak je trojnásobný premiér pohoršený konaním sudcov Najvyššieho súdu, tak sa nedá obísť práve jeho veľký kus politickej zodpovednosti za pomery v justícii, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Stretnutie k dohode s USA: Uzavretie obrannej dohody s USA je zodpovedným krokom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky, ale aj obranyschopnosti Slovenska, uviedol premiér Eduard Heger po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom parlamentu Borisom Kollárom. Pre hnutie Sme rodina je pri podpore dohody zásadné, aby parlament naďalej rozhodoval o prítomnosti cudzích vojakov a jadrových zbraní na území Slovenska.

Uzavretie obrannej dohody s USA je zodpovedným krokom k posilňovaniu európskej bezpečnostnej politiky, ale aj obranyschopnosti Slovenska, uviedol premiér Eduard Heger po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a predsedom parlamentu Borisom Kollárom. Pre hnutie Sme rodina je pri podpore dohody zásadné, aby parlament naďalej rozhodoval o prítomnosti cudzích vojakov a jadrových zbraní na území Slovenska. Matovičov spor s Blahom: Sudca Okresného súdu v Trnave zamietol návrh Igora Matoviča na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, podľa ktorého sa má šéf OĽaNO ospravedlniť poslancovi Smeru Ľubošovi Blahovi. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Blaha zažaloval Matoviča za výrok, že Blaha ešte ako študent preskočil plot záhrady a „mydlil barana“.

Sudca Okresného súdu v Trnave zamietol návrh Igora Matoviča na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, podľa ktorého sa má šéf OĽaNO ospravedlniť poslancovi Smeru Ľubošovi Blahovi. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Blaha zažaloval Matoviča za výrok, že Blaha ešte ako študent preskočil plot záhrady a „mydlil barana“. NAKA obvinila Ivanovú: Národná kriminálna agentúra obvinila bývalú konkurznú správkyňu odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Lenka Ivanová nenapadla jeho postupy po tom, čo v roku 2019 pred rozsudkom previedol väčšinu svojho majetku na blízkych. Štátu mohla vzniknúť škoda v miliónoch eur. Teraz jej hrozí vysoký trest 10 až 15 rokov väzenia.

Oligarcha, ktorý sa hrá na partizána. Brhelov majetok má štátny pôvod

Jozef Brhel. (zdroj: TASR)

Niekedy sa môžete snažiť zo všetkých síl a svoj cieľ nedosiahnete. Jozef Brhel robil na prelome rokov 2001 a 2002 všetko, čo mohol. Z nenápadného politika Mečiarovho HZDS sa stala mediálna hviezda.

„Padol mýtus o nulovom koaličnom potenciáli HZDS. Predstavujeme alternatívu voči tejto vláde, s ktorou občania začínajú reálne počítať. Garantujeme integračné ambície pre väčšinu populácie. Dokázali sme tým osloviť aj tie skupiny voličov, ktoré HZDS nie veľmi podporovali,“ presviedčal v ankete denníka SME.

Už o pár mesiacov sa ukázalo, že nemal pravdu. HZDS opäť skončilo v opozícii. Brhel ostal sklamaný, jeho snaha vyšla vnivoč.

Z pomyselného dna sa však v ďalších rokoch vyhrabal a jeho hviezda začala stúpať. Hoci už nie ako politika, ale ako zákulisného hráča. Za uplynulé dve dekády sa z neho stal jeden z najbohatších a najvplyvnejších ľudí na Slovensku.

Brhelova jazda sa prerušila až v januári minulého roka. V súvislosti s korupčnou kauzou Mýtnik skončil v policajnej väzbe, v ktorej strávil väčšinu roka 2021. Príbeh, ktorý tomu predchádzal, opisuje INDEX v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

V krátkosti z ekonomiky:

Americký plyn v prípade ruského útoku: Americká vláda rokovala s niekoľkými medzinárodnými energetickými firmami o dodávkach zemného plynu do Európy, ak vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou naruší dodávky ruského plynu. Rusko pokrýva približne tretinu spotreby plynu v EÚ a nové sankcie USA proti Rusku v prípade útoku na Ukrajinu môžu narušiť dodávky ruského plynu.

Americká vláda rokovala s niekoľkými medzinárodnými energetickými firmami o dodávkach zemného plynu do Európy, ak vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou naruší dodávky ruského plynu. Rusko pokrýva približne tretinu spotreby plynu v EÚ a nové sankcie USA proti Rusku v prípade útoku na Ukrajinu môžu narušiť dodávky ruského plynu. Česku hrozí piesočná kríza: Po uzatváraní uhoľných baní a lomov prichádza v Česku na rad aj útlm ťažby štrkopieskov. V tejto oblasti je dominantný Stredočeský kraj, ktorý pokrýva takmer tretinu produkcie v krajine. V budúcich rokoch sa však v regióne bude zatvárať jedna pieskovňa za druhou.

Po uzatváraní uhoľných baní a lomov prichádza v Česku na rad aj útlm ťažby štrkopieskov. V tejto oblasti je dominantný Stredočeský kraj, ktorý pokrýva takmer tretinu produkcie v krajine. V budúcich rokoch sa však v regióne bude zatvárať jedna pieskovňa za druhou. Pandémia boháčom pomohla: Desať najbohatších mužov sveta zdvojnásobilo zo 700 miliárd dolárov na 1,5 bilióna dolárov svoj majetok počas prvých dvoch rokov pandémie nového koronavírusu, zároveň sa v rovnakom období viac ako 160 miliónov ľudí prepadlo do chudoby. Túto nerovnosť britská mimovládna organizácia Oxfam nazvala „ekonomickým násilím“ a uviedla, že prispieva k úmrtiu najmenej 21-tisíc ľudí denne.

Najskôr cunami, potom popol. Môže Hunga Tonga ochladiť svet?

Erupcia podmorského vulkánu pri pobreží ostrovného štátu Tonga na satelitnej snímke. (zdroj: Facebook/WesternPacificWeather)

Ostrovný štát Tonga je aj tri dni po masívnej erupcii podmorskej sopky Hunga Tonga paralyzovaný a odrezaný od ostatného sveta. Výbuch poškodil podmorský internetový kábel, obmedzená je preto komunikácia, vlny cunami, ktoré vznikli po výbuchu, zničili časti hlavného ostrova Tongatapu.

Koľko obetí si vlny vyžiadali, zatiaľ nie je jasné. Predbežne sa hovorí o dvoch nezvestných. Problémy spôsobuje aj sopečný popol, ktorý kontaminoval vodu a znemožňuje pristátie záchranných letov.

Otázne je aj to, aký bude mať masívna erupcia vplyv na celosvetovú klímu. Účinok možného ochladenia závisí od množstva materiálu, ktorý sopka vyvrhne do vzduchu.

Posledná veľká erupcia sopky Pinatubo ochladila svet na tri roky o pol stupňa Celzia. Geoinžinieri v tom dnes vidia aj inšpiráciu v boji proti zmene klímy.

V krátkosti zo sveta:

Moskva si chystá zámienku: Všetky dôkazy podľa Kyjeva ukazujú na Rusko. Ukrajinu ešte koncom minulého týždňa zasiahol mohutný hackerský útok, ktorý zablokoval webové stránky vlády, viacerých ministerstiev a ďalších štátnych inštitúcií. Spojené štáty v uplynulých dňoch prišli ešte so závažnejším obvinením proti Rusku. Kremeľ podľa USA pripravuje na východe Ukrajiny takzvanú operáciu pod falošnou vlajkou.

Všetky dôkazy podľa Kyjeva ukazujú na Rusko. Ukrajinu ešte koncom minulého týždňa zasiahol mohutný hackerský útok, ktorý zablokoval webové stránky vlády, viacerých ministerstiev a ďalších štátnych inštitúcií. Spojené štáty v uplynulých dňoch prišli ešte so závažnejším obvinením proti Rusku. Kremeľ podľa USA pripravuje na východe Ukrajiny takzvanú operáciu pod falošnou vlajkou. Kazašský novinár čaká na odpovede: Zakladateľ nezávislého kazašského webu Vlast.kz a bývalý riaditeľ Freedom House Viačeslav Abramov s reportérmi počas násilných protestov v kazašskom Almaty posielali správy kolegom v zahraničí cez esemesky, pretože režim úplne vypol internetové pripojenie. Dnes sa obáva, aby potlačenie protestov nevyužila vláda na ďalšie represie. V rozhovore pre SME hovorí aj o tom, ako zadržaných režim mučil.

Zakladateľ nezávislého kazašského webu Vlast.kz a bývalý riaditeľ Freedom House Viačeslav Abramov s reportérmi počas násilných protestov v kazašskom Almaty posielali správy kolegom v zahraničí cez esemesky, pretože režim úplne vypol internetové pripojenie. Dnes sa obáva, aby potlačenie protestov nevyužila vláda na ďalšie represie. V rozhovore pre SME hovorí aj o tom, ako zadržaných režim mučil. Porošonko čelí obžalobe z vlastizrady: Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko sa vrátil na Ukrajinu, kde predstúpi pred súd pre obvinenia z vlastizrady. Prokurátor obvinil Porošenka z toho, že sa zapojil do predaja veľkého množstva uhlia, ktoré v rokoch 2014 – 2015 pomohlo financovať Ruskom podporovaných separatistov na východe Ukrajiny. V prípade odsúdenia mu hrozí až 15 rokov väzenia.

Zo zahraničných webov:

Dohral Djokovič v Austrálii úplne? Tri roky nesmie vstúpiť do krajiny

Srbský tenista Novak Djokovič na kurte v austrálskom Melbourne. (zdroj: SITA/AP)

Srbský tenista Novak Djokovič nielen, že nesmie hrať na Australian Open 2022, ale najbližšie tri roky ani nesmie vstúpiť do Austrálie. Ešte skôr, ako definitívne minister pre migráciu Alex Hawke oznámil, že využije svoju možnosť a vezme Djokovičovi víza, odborníci na austrálske právo upozorňovali, že v prípade, že by tak spravil, s vyhostením by sa viazal aj trojročný zákaz vstupu do krajiny.

Že tento zákaz bude skutočne platiť, potvrdila ministerka vnútra Karen Andrewsová. Priznala však, že nie je vylúčené, že by v tomto smere mohol dostať Djokovič určitú výnimku. "Teraz je to absolútne hypotetické, ale ak taká možnosť bude aktuálna, budeme ju riešiť," vysvetlila.

Rovnakú možnosť pripustil aj austrálsky premiér Scott Morrison. Pripomenul, že zákon umožňuje za istých okolností zákaz zrušiť. Premiér sa však vyhol odpovedi na otázku, či v prípade snahy Djokoviča o návrat sa bude od neho vyžadovať očkovanie proti Covid-19.

Pre Djokoviča je Australian Open najúspešnejším grandslamom v kariére, vyhral tam deväť titulov a je rekordérom podujatia. Teraz však reálne hrozí, že sa už na Australian Open 34-ročný tenista možno nikdy nedostane.

Lesbičky majú byť problém? Biskup Haľko si nevšimol, že seriál Priznanie ich má viac

Seriál Priznanie vysiela RTVS v nedeľu večer. (zdroj: RTVS)

Keďže v novom seriáli RTVS Priznanie vystupujú dve lesbičky, ktoré sa pobozkajú, biskup Jozef Haľko zavesil na facebook (už ho aj stiahol) video s odkazom, že si ho viac nepozrie.

Tvorcov osočil z manipulácie hodnej marxizmu-leninizmu. "Najprv navodíme sympatiu k hlavnému hrdinovi a ten potom v pravej chvíli prezentuje takú vlastnosť, ktorú treba ideologicky podsunúť tým, ktorí tento seriál pozerajú," povedal.

To - keby sa podarilo - by vraj bolo škodlivé až devastačné najmä pre mladých divákov. A keďže tieto slová biskupa Haľka sú tiež manipulatívne a miera tolerantnosti Slovákov veľmi neistá, nemožno vylúčiť, že istá časť publika už s Priznaním skoncovala.

Ale to zase neznamená, že sa seriálu treba zastávať. Dôvodov, prečo ho nepozerať, je viac. A lesbická linka je, žiaľ, jedným z nich.

V krátkosti z kultúry:

Odhalil tajomstvo Hitlerovej smrti: Čo predchádzalo smrti Adolfa Hitlera a čo všetko sa s ňou spájalo? Teraz už síce odpovede poznáme, no detaily a súvislosti sa nachádzajú práve v knihe Posledné dni Hitlera, ktorá vyšla prvýkrát už v marci v roku 1947. Dôstojník britskej spravodajskej služby Hugh Trevor-Roper mal vtedy v pamäti udalosti z roku 1945 čerstvé, takže to využil a napísal knihu.

Čo predchádzalo smrti Adolfa Hitlera a čo všetko sa s ňou spájalo? Teraz už síce odpovede poznáme, no detaily a súvislosti sa nachádzajú práve v knihe Posledné dni Hitlera, ktorá vyšla prvýkrát už v marci v roku 1947. Dôstojník britskej spravodajskej služby Hugh Trevor-Roper mal vtedy v pamäti udalosti z roku 1945 čerstvé, takže to využil a napísal knihu. Filmársky vyšperkovaná miniséria Záhradníci: Mŕtvoly zastrelených rodičov zakopaných v záhrade za domom dokázali tajiť pätnásť rokov. Keď ich odhalili, nevznikla o tom napínavá detektívka, iba novinový článok. A filmársky vyšperkovaná miniséria s Davidom Thewlisom a Oliviou Colman v hlavných úlohách.

Mŕtvoly zastrelených rodičov zakopaných v záhrade za domom dokázali tajiť pätnásť rokov. Keď ich odhalili, nevznikla o tom napínavá detektívka, iba novinový článok. A filmársky vyšperkovaná miniséria s Davidom Thewlisom a Oliviou Colman v hlavných úlohách. Novinky na Netflixe, Prime Video a HBO Go: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ida Želinská. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aký trest by mali dostať deti z Miloslavova? Čo ju na tomto prípade najviac prekvapilo? A čo o nás hovorí reakcia dospelých, ktorí deťom želali smrť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so sociálnou poradkyňou Idou Želinskou.

Podcasty SME

Muzikantské reči: Ako funguje Fond na podporu umenia?

Ako funguje Fond na podporu umenia? SND - Sme Národné: Andrej Szabo: Pamätám si prvý pocit, že toto je nezatancovateľné

Karikatúra

Hrozba. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Ryžové rezance s tofu. (zdroj: Flickr/Marco Verch)

Ako pripraviť tofu? Vybrali sme pre vás desať výborných receptov.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

