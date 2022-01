Dobré ráno: Začal sa súd v kauze Chachaland, za zneužívanie hrozí desať rokov

Po troch rokoch sa kauza dostala pred súd.

Kedysi tvrdil, že sú to nezmysly a niekto chce uškodiť táboru Chachaland.

Teraz obžaloba hovorí, že hoci dievča nemalo ani pätnásť rokov, Roman Paulíny so svojou zverenkyňou z tábora Katarínou Danovou nadviazal milenecký vzťah a je tak obvinený zo sexuálneho zneužívania. Kauza, ktorú pomáhal rozkrývať aj denník SME, sa teraz konečne dostala pred súd.

Čo sa tam dialo, ako súd prebiehal a ako môže celý prípad skončiť?

Tomáš Prokopčák sa pýta Romana Cuprika.

Krátky prehľad správ

Prezidentka považuje návštevu generálneho prokurátora v Moskve za nevhodnú. Za ešte horšie však Zuzana Čaputová považuje to, že Žilinka ani následne nepochopil, prečo bola táto cesta vnímaná ako problém. Generálny prokurátor sa v Rusku zúčastnil osláv výročia tamojšej prokuratúry, koalícia jeho cestu kritizovala.

Generálna prokuratúra tvrdí, že zrušenie stíhania v kauze odposluchov z chaty bolo v súlade so zákonom. Stíhanie zrušila Krajská prokuratúra v Nitre, tento postup v prípade odpočúvania chaty, kde sa stretávali Fico, Kaliňák či advokát Para, napadla Nadácia Zastavme korupciu.

Výraznejší nárast počtu nových nakazených koronavírusom môže prísť už tento týždeň. Naznačujú to prudké rasty infikovaných v niektorých regiónoch, rast pozitivity testov ale aj situácia u našich susedov. Odborníci odhadujú vrchol omikron vlny na Slovensku na druhú polovicu februára.

Novou šéfkou Európskeho parlamentu bude Roberta Metsolová. Nahradí tak Davida Sassoliho, ktorý minulý týždeň náhle zomrel. Metsolová bola kandidátkou Európskej ľudovej strany, je najmladšou predsedníčkou v dejinách Európskeho parlamentu a len jeho treťou predsedníčkou.

Indonézia bude mať nové hlavné mesto, parlament schválil presun hlavného mesta z preľudnenej Jakarty do zalesnenej oblasti na ostrove Borneo. Nové hlavné mesto dostane názov Nusantara, musia ho vybudovať a presun by mal stáť viac ako 30 miliárd dolárov v priebehu desiatich rokov.

