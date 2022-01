Dobré ráno: Toto je najväčší technologický obchod v dejinách, a týka sa hier

Prečo Microsoft kupuje spoločnosť Activision Blizzard.

Microsoft nakupuje. Už keď v minulosti za viac ako sedem miliárd dolárov kúpil Bethesdu, výsledkom bol šok.

Lenže teraz plánuje firma zaplatiť desaťkrát toľko, pretože za herných vývojárov Activision Blizzard plánuje firma minúť takmer sedemdesiat miliárd dolárov, načo nasledoval pád akcií Sony.

Čo takýto ohromný nákup znamená pre budúcnosť Microsoftu, ale aj pre celý herný priemysel, prečo to Microsoft robí a aká bude budúcnosť hrania i počítačových a videohier?

Tomáš Prokopčák sa pýta Ondreja Podstupku.

Zdroj zvukov: NBC News

