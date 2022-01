Ranný brífing: Platí skrátená karanténa, pred nemocnicami bude sito

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Pre omikron sa mení trvanie povinnej izolácie z desať na päť dní. Ľudia, ktorí sú aktuálne v karanténe, ju dokončia podľa starých pravidiel. Do väčších nemocníc sa už každý nedostane, zriadia pred nimi triážne stany. Poľné nemocnice prídu na rad, až keď sa naplnia maximálne kapacity.

Mal to byť formálny dokument, ktorý chcela a pripravila minulá vláda, dnes v opozícii. Lenže tá zrazu otočila, pridali sa konšpirátori a šíritelia dezinformácii, a zvláštne sa do toho zamotala ešte aj prezidentka. Prečo sa debata o obrannej dohode s USA tak zvrhla? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Karanténu skrátili pre všetkých, s omikronom prichádzajú aj triážne stany

Pred niektorými nemocnicami postavia podobné triážne stany ako tento. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili 3 503 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 9 684 odberov. V nemocniciach aktuálne leží 1 497 pacientov, pribudlo tiež 32 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 341 ľudí.

Aby nemocnice zvládli očakávaný nápor pacientov spôsobený omikronom, začal štát tento týždeň zriaďovať triážne stany pred univerzitnými a fakultnými nemocnicami.

Prvý je pred Rooseveltovou nemocnicou v Banskej Bystrici. V stane zdravotníci posúdia stav pacienta. Buď ho pošlú do domácej liečby, na urgent, alebo na iné oddelenie.

„Triážny stan je zjednodušene vysunutý urgentný príjem, kde zdravotníci vyšetria pacienta a zistia, či je v zdravotnom stave, v ktorom mu postačuje domáca liečba, alebo potrebuje ísť do nemocnice,“ vysvetľuje hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Pomáhať v nich budú študenti medicíny. Úvahy o zriadení poľných nemocníc sa zatiaľ odsúvajú.

Slovensko pre vzmáhajúcu sa vlnu omikronu prijíma aj ďalšie opatrenia. Od dneška sa skracuje povinná izolácia ľudí po pozitívnom teste na covid z desiatich na päť dní. Bude rovnako dlhá pre všetkých, bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia. Ďalších päť dní potom budú musieť ľudia nosiť všade respirátor.

Omikron má aj druhú verziu: V Dánsku sa už mohlo zdať, že vrchol vlny omikronu budú mať za sebou, keď začali pozitívne prípady prudko rásť. V krajine nezápasia s jedným, ale s dvoma variantmi omikronu. Ten druhý, geneticky odlišný, zodpovedá už takmer za polovicu všetkých skúmaných prípadov. Je už aj na Slovensku.

Vyšetrovanie lustrácií sa blíži ku koncu, po dohodu si ide ďalší kajúcnik

Bývalí policajní funkcionári sa priznali k lustráciám 28 novinárov a 140 iných osôb. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prípad nezákonných lustrácií novinárov na polícii sa čoskoro stane ďalším, ktorý polícia uzavrie. Aktuálne ukončila vyšetrovanie jedného z dvoch hlavných aktérov – Vladimíra Bistáka, ktorý by sa mal v najbližšom období postaviť pred súd.

Po takmer jeden a pol roku od momentu, keď začal spolupracovať, by si mal dohodnúť výšku trestu. S tým, aby Bisták uzavrel dohodu o vine, už súhlasil vyšetrovateľ a najnovšie sa pod návrh podpísala aj prokuratúra.

„Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry predložil 17. januára na Špecializovaný trestný súd návrh na schválenie dohody o vine a treste," povedala hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová. Termín rozhodovania súdu o dohode zatiaľ nie je známy.

Bisták je bývalým zástupcom riaditeľa finančnej jednotky NAKA. Podobne ako on však pravdepodobne vyviazne aj druhý policajný exfunkcionár obvinený z lustrovania Pavol Vorobjov. Toho ešte minulý tok v lete rovnako ako Bistáka vylúčili z kauzy Očistec na samostatné konanie.

Vyšetrovatelia už v tom čase konštatovali, že väčší rozsah dokazovania vzhľadom na spoluprácu oboch obvinených ani nie je potrebný. Napriek tomu si Vorobjov na ukončenie vyšetrovania ešte počká.

V krátkosti z domova:

NAKA zadržala extrémistu Magáta: Národná kriminálna agentúra zadržala Mariána Magáta. Predviedla ho pred vyšetrovateľa ako obvineného z extrémizmu v 36 skutkoch. Prevažne ide o výrobu a rozširovanie extrémistického materiálu, ako aj popieranie holokaustu. Vyšetrovateľ nevylučuje, že podá prokurátorovi podnet na jeho väzbu.

Národná kriminálna agentúra zadržala Mariána Magáta. Predviedla ho pred vyšetrovateľa ako obvineného z extrémizmu v 36 skutkoch. Prevažne ide o výrobu a rozširovanie extrémistického materiálu, ako aj popieranie holokaustu. Vyšetrovateľ nevylučuje, že podá prokurátorovi podnet na jeho väzbu. Preveria vilu spájanú s Bödörom: Nadácia Zastavme korupciu žiada Okresnú prokuratúru Nitra o preskúmanie zákonnosti vydaných rozhodnutí aj postupu úradov pri stavbe vily, s ktorou je spájaný stíhaný podnikateľ Norbert Bödör. Vila sa nachádza v Nitrianskych Hrnčiarovciach, kde má svoje bydlisko aj stíhaný podnikateľ. Dom podľa nadácie nesie názov Vila Petra, rovnaké meno má aj Bödörova manželka.

Nadácia Zastavme korupciu žiada Okresnú prokuratúru Nitra o preskúmanie zákonnosti vydaných rozhodnutí aj postupu úradov pri stavbe vily, s ktorou je spájaný stíhaný podnikateľ Norbert Bödör. Vila sa nachádza v Nitrianskych Hrnčiarovciach, kde má svoje bydlisko aj stíhaný podnikateľ. Dom podľa nadácie nesie názov Vila Petra, rovnaké meno má aj Bödörova manželka. Na Istropolis sa bude už len spomínať: Prvé kusy mramorového obkladu už ležia na zemi, okolie Istropolisu ohraničuje drevený plot. Na plátne prehodenom na jednej zo zábran visí nápis Vraciame kultúru na Trnavské mýto. Búrať sa podľa developerskej spoločnosti Immocap bude rok.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > 🤔 Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Holý: Niektorí primátori sa správajú tak, že sa bez nich tráva nepohne

Vicepremiér Štefan Holý. (zdroj: SME/Marko Erd)

Snaží sa o to, čo sa jeho predchodcom nepodarilo. Podpredseda vlády Štefan Holý chce zmeniť stavebný zákon, ktorý na našom území platí od roku 1976. Kým developeri sú ticho a vyzerá to tak, že sa na novú právnu úpravu tešia, s ostrou kritikou vystúpili predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska.

Sám Holý však všetku kritiku odmieta a poukazuje na to, že nový stavebný zákon vyrieši mnoho problémov.

„Zákon by mal zvýšiť dostupnosť bývania. Dnes je to veľký problém. Aj odborná verejnosť sa zhoduje na tom, že za vysokými cenami bytov a ich malou dostupnosťou sú práve zdĺhavé povoľovacie procesy,“ hovorí v rozhovore pre INDEX.

V krátkosti z ekonomiky:

Bratislavský Kamzík zmení podobu: Aj pandémia ukázala, aký význam majú rekreačné zóny v hlavnom meste. Kamzík patril medzi tie, ktoré boli verejnosťou najvyhľadávanejšie. A to napriek tomu, že sa centrum lokality v posledných desaťročiach nijako nemenilo. V najbližších mesiacoch sa to však má zmeniť.

Aj pandémia ukázala, aký význam majú rekreačné zóny v hlavnom meste. Kamzík patril medzi tie, ktoré boli verejnosťou najvyhľadávanejšie. A to napriek tomu, že sa centrum lokality v posledných desaťročiach nijako nemenilo. V najbližších mesiacoch sa to však má zmeniť. Na západe budú naďalej chýbať vlaky: Železničná spoločnosť Slovensko v tomto týždni od 24. do 28. januára opäť z prevádzkových dôvodov nevypraví na regionálnych linkách v okolí Bratislavy tri desiatky osobných vlakových spojov. Spoločnosti stále chýbajú rušňovodiči aj vplyvom pandémie koronavírusu.

Železničná spoločnosť Slovensko v tomto týždni od 24. do 28. januára opäť z prevádzkových dôvodov nevypraví na regionálnych linkách v okolí Bratislavy tri desiatky osobných vlakových spojov. Spoločnosti stále chýbajú rušňovodiči aj vplyvom pandémie koronavírusu. Škodovka opäť odstavuje: Ani po dlhej vianočnej odstávke sa situácia vo výrobe v troch českých závodoch firmy Škoda Auto nelepší. Rovnako ako v prípade mnohých ďalších automobiliek, aj v tej mladoboleslavskej tlmí produkciu nedostatok čipov. Ihneď po obnovení výroby, ktorá postupne nabehla od 9. januára, putujú stovky nedokončených vozidiel na odstavné plochy.

Netflix stratil desiatky miliárd dolárov. Praská nová bublina, varujú investori

Sídlo spoločnosti Netflix v americkom Los Gatos. (zdroj: TASR/AP)

Neboli to rozbiehajúce sa konkurenčné platformy YouTube, Amazonu, HBO alebo Applu. Ani tradičné káblové televízie. Keď sa v roku 2017 riaditeľa filmovej služby Netflix spýtali, čo je najväčším konkurentom jeho spoločnosti, spomenul spánok.

„Trh je obrovský, nebojím sa konkurenčných služieb,“ cituje Guardian jeho vtedajšie vyjadrenie. „Zamyslite sa. Keď sledujete šou na Netflixe a ste od nej závislý, ostávate hore neskoro do noci. V konečnom dôsledku sa pretekáme so spánkom.“

Minulotýždňové predpovede firmy však naznačujú, že v skutočnosti jej problémy v ďalšom raste môže spôsobiť aj konkurencia.

V správe, ktorú zverejnili vo štvrtok po konci obchodovania s akciami, spoločnosť predpovedá, že v prvom štvrťroku tohto roka jej pribudne len 2,5 milióna nových používateľov, čo je výrazne menej ako štyri milióny z prvých troch mesiacov minulého roka.

Podľa analytikov je za tým aj rastúca konkurencia a zvyšovanie ceny predplatného v Spojených štátoch. A to sa okamžite prejavilo aj na obchodovaní.

V krátkosti zo sveta:

Ukrajina je zraniteľná aj cez elektrárne: V prípade otvoreného konfliktu s Ruskom by bolo ohrozených všetkých pätnásť ukrajinských jadrových reaktorov. Osobitné riziko predstavuje ukrajinská jadrová elektráreň v Záporoží. Elektráreň je len 200 kilometrov od súčasnej frontovej línie v Donbase, na ťažko brániteľnom východnom brehu rieky Dneper. Navyše je len slabo chránená a ľahko sa môže stať súčasťou problému.

V prípade otvoreného konfliktu s Ruskom by bolo ohrozených všetkých pätnásť ukrajinských jadrových reaktorov. Osobitné riziko predstavuje ukrajinská jadrová elektráreň v Záporoží. Elektráreň je len 200 kilometrov od súčasnej frontovej línie v Donbase, na ťažko brániteľnom východnom brehu rieky Dneper. Navyše je len slabo chránená a ľahko sa môže stať súčasťou problému. NATO vyhlásilo pohotovosť: Spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie uvádzajú svoje vojenské kapacity do pohotovosti a posielajú ďalšie lode a bojové lietadlá do východnej Európy, čím posilňujú obranu spojencov a zároveň vytvárajú odstrašujúci efekt pre Rusko, ktoré pokračuje v zhromažďovaní armády pri Ukrajine a jej okolí.

Spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie uvádzajú svoje vojenské kapacity do pohotovosti a posielajú ďalšie lode a bojové lietadlá do východnej Európy, čím posilňujú obranu spojencov a zároveň vytvárajú odstrašujúci efekt pre Rusko, ktoré pokračuje v zhromažďovaní armády pri Ukrajine a jej okolí. Skrytá vojna v Atlantiku: Ruské ponorky mapujú podmorské internetové káble v Atlantickom oceáne. Medzi nimi a britským námorníctvom už došlo k minimálne jednému stretu, v Atlantiku tak zúri skrytá vojna. Ruské ponorky káble nielen skúmajú, ale snažia sa o ich poškodenie. Pod morom v súčasnosti prebieha zhruba 97 percent komunikácie. Denne tak cez finančné operácie pretečie káblami až desať biliónov dolárov.

Zo zahraničných webov:

Vlhová sa uzatvára do bubliny. Čaká ju posledná skúška pred olympiádou

Petra Vlhová oslavuje víťazstvo v Kranjskej Gore. (zdroj: TASR)

Bude to generálka pred zimnými olympijskými hrami v Pekingu. Petra Vlhová dnes absolvuje obrovský slalom Svetového pohára v Kronplatzi. Ďalšie preteky pôjde až na olympiáde. O ďalších trinásť dní. A opäť v najtechnickejšej lyžiarskej disciplíne, kde v roku 2019 získala v Aare titul majsterky sveta.

Na prelome rokov mala slovenská lyžiarka brutálny program. Za dvadsať dní odjazdila osem pretekov a k tomu dva merané tréningy zjazdu. S výrazným predstihom potvrdila malý glóbus v slalome.

A po krátkom voľne začala finálnu prípravu na olympijské hry. „Celkom sme spokojní s obrovským slalomom, hoci ešte nie sme celkom na vrchole. S výnimkou Kranjskej Gory, kde boli zlé podmienky, však Petra zakaždým útočila na popredné priečky,“ priznal na online tlačovej konferencii Vlhovej tréner Mauro Pini.

Vlhová je v aktuálnej sezóne šťastná a spokojná. Často sa usmieva dokonca aj po pretekoch, v ktorých nezvíťazila. Na druhej strane je však stále sústredená. Na preteky i každý detail.

„Tým, že som najlepšia slalomárka, okolie to vníma a potrebujem byť ešte viac koncentrovaná. Musím mať svoju bublinu, aby ma nič nerozladilo pred či počas pretekov. Chcem stále víťaziť,“ načrtla 26-ročná Liptáčka.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Sklamanie z pohlavia dieťaťa tají mnoho žien

Niektoré ženy majú už od detstva predstavu, aké pohlavie budú mať ich deti. (zdroj: Pexels)

Chcela by si radšej chlapca alebo dievča? - pýta sa okolie každej tehotnej ženy, kým ešte o pohlaví očakávaného dieťaťa ani len netuší. Odpoveďou zvyčajne býva, že to je jedno, hlavne, aby bolo zdravé.

Ivane sa pri tejto otázke vždy prehnala hlavou tajná myšlienka, ako veľmi by si priala dcéru. Od začiatku tehotenstva sa s mužom o bábätku rozprávala ako o dievčatku. Potom prišiel deň ultrazvuku a gynekológ vyslovil s istotou v hlase, že nosí pod srdcom chlapca. Tvárila sa nadšene, aj keď jej to zlomilo srdce.

„Keď mi prvýkrát lekár povedal, že to bude chlapec, vyšla som von a rozplakala som sa. A ani som to nikomu nepovedala. Tvrdila som, že to lekár nevidel. Nebola som s tou informáciou zžitá a v hlave som bola nastavená, že sa možno pomýlil, aj keď mi to potom potvrdil ešte dvakrát,“ rozpráva pre SME štyridsiatnička Ivana.

Odborne sa pocit, ktoré ženy v tomto texte opisujú nazýva rodové sklamanie, resp. sklamanie z pohlavia. Je to jav, keď nastávajúci rodič alebo rodičia túžia po konkrétnom pohlaví dieťaťa a cítia sa nielen sklamaní, ale aj okradnutí a nahnevaní, keď sa im narodí to opačné.

Je to bežná psychologická skúsenosť mnohých tehotných žien, no len málokedy o nej otvorene hovoria. Nechcú, aby ich pocity iní vnímali ako barometer toho, aké budú matky.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Ako sa žije po vysadení alkoholu: Mnohí ľudia majú problém s alkoholom skoncovať a ovplyvňuje to nielen ich vlastný život, ale aj životy ich blízkych a okolia. Niektorí sa rozhodnú začať abstinovať práve počas takzvaného suchého januára. Aké sú príbehy ľudí, ktorí nad závislosťou vyhrávajú už dlhšie?

Mnohí ľudia majú problém s alkoholom skoncovať a ovplyvňuje to nielen ich vlastný život, ale aj životy ich blízkych a okolia. Niektorí sa rozhodnú začať abstinovať práve počas takzvaného suchého januára. Aké sú príbehy ľudí, ktorí nad závislosťou vyhrávajú už dlhšie? O zrak prišla pre tehotenstvo: Lucia Medveď Patáková prišla o zrak definitívne pred siedmimi rokmi. Život jej zmenilo tehotenstvo, vytúženého syna však videla len počas prvých rokov. Druhého, ktorý sa narodil pred dvomi rokmi, vôbec. Napriek všetkému hovorí, že žije šťastný život. Šťastnejší, než niektorí ľudia s plne fungujúcimi zmyslami.

Lucia Medveď Patáková prišla o zrak definitívne pred siedmimi rokmi. Život jej zmenilo tehotenstvo, vytúženého syna však videla len počas prvých rokov. Druhého, ktorý sa narodil pred dvomi rokmi, vôbec. Napriek všetkému hovorí, že žije šťastný život. Šťastnejší, než niektorí ľudia s plne fungujúcimi zmyslami. O zážitkoch z extrémnych ciest: Lívia Ludhová žije mimo Slovenska už vyše dvadsať rokov. Patrí medzi renomované vedkyne a vo voľnom čase cestuje po svete. Doteraz prešla už 70 krajín a nekončí. V rozhovore hovorí o svojich zážitkoch z extrémnych ciest, ale aj o vede, hoaxoch a o tom, prečo neostala žiť na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Miloš Jeseňák. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa rozhodnúť o očkovaní detí? Prečo nie je dávka podľa váhy dieťaťa? A ktoré deti by určite nemali váhať s očkovaním? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s pediatrom a imunológom Milošom Jeseňákom, ktorý odpovedá na najčastejšie otázky rodičov, ktorí sa rozhodujú, či dať svoje deti zaočkovať proti covidu.

Podcasty SME

Tak bolo: Mária Terézia riadila Európu cez svoje deti

Mária Terézia riadila Európu cez svoje deti SND - Sme Národné: Gabriela Dzuríková: Divák bude prekvapený, aké základné ľudské vlastnosti manipulácia využíva a zneužíva

Karikatúra

Slovenské zdravotníctvo. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Bravčové karí s baklažánom. (zdroj: Fotolia)

Pripravte si sýtu exotiku. Bravčové a baklažán neurazia ani naozaj hladného človeka.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.