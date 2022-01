Imunológ Jeseňák: Deti s chronickými chorobami by sa určite mali očkovať

Kontraindikácií pri očkovaní detí je menej ako u dospelých.

"U detí, ktoré sú rizikovejšie na covid, by rodičia jednoznačne nemali s očkovaním váhať. Ide o chronicky choré deti, s metabolickými ochoreniami, cukrovkou, obezitou či neurologickými ochoreniami," hovorí imunológ a pediater MILOŠ JESEŇÁK.

Podľa posledných dát je zaočkovaných 7000 detí od päť do deväť rokov, u starších detí sú čísla lepšie. Mnohí rodičia sa však stále obávajú dať svojich potomkov zaočkovať.

Má zmysel očkovať aj deti, ktoré majú takmer bezpríznakový priebeh covidu? Aké sú riziká ochorenia či postcovidového syndrómu oproti vakcíne? A ktoré deti by určite nemali váhať s očkovaním?

doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA Na Jesseniovej Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine vyštudoval odbor všeobecné lekárstvo

na rovnakej univerzite absolvoval doktorandské štúdium v odbore pediatria

doktorandský titul získal aj na univerzite Univerzita La Sapienza v Ríme

od roku 2004 pracuje ako sekundárny lekár na Klinike detí a dorastu UK JLF a UNM v Martine, od roku 2011 tam pôsobí ako docent

od roku 2011 je vedúcim Centra pre očkovanie rizikových detí a dorastu na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine

od roku 2014 je primárom oddelenia klinickej imunológie a alergiológie na martinskej Univerzitnej nemocnici

Čoho sa najčastejšie boja rodičia malých detí pri očkovaní proti covidu?

Rodičia sa pýtajú pri každej vakcíne, je to logické. Najmä ak je to vakcína novšieho typu, ktorá sa masovo nepoužívala minulé roky a začala sa výrazne používať až v poslednom roku a niečo. Pýtajú sa na bezpečnosť, zaujíma ich aj účinnosť.

Práve v súvislosti s týmto očkovaním sa začali čoraz viac vyťahovať do popredia nežiaduce účinky či vedľajšie príhody. Celkovo to súvisí s naladením spoločnosti či so šírením hoaxov.

Boja sa napríklad, že deti budú mať horúčky?

Áno. Boja sa, aké sú najčastejšie vedľajšie príhody, aký je výskyt závažnejších vedľajších príhod, čo sa vyskytovalo v štúdiách, čo sa vie z klinickej praxe alebo z krajín, kde je veľa zaočkovaných detí, napríklad z USA.

Logicky ich zaujíma aj to, či budú mať deti neskôr následky. Či je dôležité očkovať, ako prebieha covid, či má u deti ochorenie komplikácie.

Tým, že pracujem v oblasti očkovania už takmer 18 rokov, som zvyknutý na otázky. V súvislosti s očkovaním a akoukoľvek inovatívnou, dlhodobou liečbou je dôležité rozprávať o bezpečnosti.

Je dôležité pýtať sa s cieľom zistiť pravdu alebo súčasný stav vedomostí, názorov a odporúčaní. Ak sa však rodičia pýtajú agresívne a útočne, je problematické do toho vstupovať už pri negatívnom náboji rozhovoru hneď v úvode.

Máme isté skúsenosti s inými typmi očkovania u chronicky chorých, rizikových detí, kde už máme komunikáciu nejako nastavenú. V súvislosti s covidom máme mnohé výzvy, ktorým musíme pri rozhovoroch s rodičmi čeliť.

Je pri očkovaní detí väčší počet kontraindikácií ako u dospelých?

Určite nie, práve naopak. Vzhľadom na to, že deti trpia na rôzne chronické, závažné ochorenia oveľa zriedkavejšie ako dospelí, reálnych obmedzení je u detí oveľa menej.

Aj keď je ich málo, aké kontraindikácie sa môžu u detí vyskytnúť?