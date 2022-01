Povinné očkovanie je možné na Slovensku zaviesť, ukázala analýza

Povinné očkovanie možno zaviesť vtedy, keď sa objaví variant, ktorý by dostával ľudí do nemocníc.

BRATISLAVA. Povinné očkovanie je podľa analýzy ministerstiev spravodlivosti a zdravotníctva na Slovensku možné zaviesť.

Pred rokovaním vlády to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že povinné očkovanie proti covidu bude možné zaviesť vtedy, ak sa objaví nový koronavírusový variant, ktorý by dostával ľudí do nemocníc.

Slovensko je momentálne podľa Hegera v stúpajúcej vlne omikronu a očakáva sa, akým spôsobom sa prejaví v nemocniciach.