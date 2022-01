Slovensko je podľa vedcov v druhej fáze vlny omikronu

Čakacie lehoty na PCR test sa predĺžia.

BRATISLAVA. Slovensko aktuálne vstupuje do druhej fázy vlny omikronu, pre ktorú nie sú kapacity testovania dostatočné. Čakacie lehoty na PCR test sa tak predĺžia.

Upozorňuje na to iniciatíva Veda pomáha - COVID-19, ktorá vlnu nového variantu nového koronavírusu rozdelila na tri fázy, v ktorých sa mení úroveň záujmu o testovanie.

Dlhšie čakanie na test

Zatiaľ čo v prvej fáze je podľa iniciatívy kapacita testovania dostatočná, aj počas nej postupne začnú rásť čakacie lehoty na termín PCR testovania. V druhej fáze už bude kapacít nedostatok, vzhľadom na čo budú čakacie lehoty rásť nad päť a viac dní.

Ľudia tak budú hľadať alternatívne spôsoby testovania, napríklad na pohotovosti či centrálnych príjmoch nemocníc, situácia tiež môže viesť k neotestovaniu niektorých osôb.

"Pre rizikové skupiny to bude znamenať nemožnosť podávať včas účinné liečivá, čo bude viesť k vážnejším stavom v nemocniciach, nápor bude aj na antigénové testovanie, kapacity odberov v MOM môžu byť tiež nedostatočné," skonštatovali vedci s tým, že rizikom sú aj vyššie výpadky testovacích kapacít.

Po vrchole vlny, teda v tretej fáze, iniciatíva očakáva pomerne rýchle zlepšenie dostupnosti testovania. "Prvý týždeň - dva však bude potrebné udržať vysokú kapacitu, tá sa však bude postupne prirodzene škálovať naspäť dole," doplnili odborníci.

Vlna omikronu silnie

Vlna variantu omikron v krajine postupne silnie. Počty nakazených koronavírusom sa už v 14 okresoch strojnásobili. V stredu to po rokovaní vlády uviedol šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO).

Minister uistil, že pandemickú situáciu v súvislosti s variantom omikron pozorne sledujú. Variant už podľa jeho slov začal v krajine prevládať. "Zatiaľ nie je nápor na nemocnice, ale pripravujeme sa na tlak v testovaní aj na prípravu triážnych stanov," spresnil minister.

Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nevydalo pokyn na vytvorenie triážnych stanov. "Tie, ktoré sú pred nemocnicami, sú pozostatky z druhej vlny," podotkol Lengvarský. Na účel triáže pacientov sa môžu okrem stanov vyčleniť aj budovy. V prvom kole by mali mať triáž pacientov najmä fakultné a univerzitné nemocnice a potom by malo byť vybratých 19 menších nemocníc. "Ak to bude potrebné, tak sa budú pripájať ďalší," tvrdí minister.

V súčasnosti pribúda 8500 prípadov denne. Minulý týždeň to bolo 3500 prípadov. "Vidieť výrazný nárast vlny omikronu, vlna rastie po celom Slovensku," spresnil Mišík. V štyroch okresoch boli za posledných sedem dní pozitívne testované až dve percentá ich obyvateľov. Ide o Námestovo, Tvrdošín, Stropkov a Dunajskú Stredu. "Zatiaľ tu však nemáme výrazne výpadky ľudí zo zamestnania," uistil minister.

Podľa Mišíka zatiaľ klesajú počty hospitalizovaných pacientov s koronavírusom či ľudí na umelej pľúcnej ventilácii. Podľa jeho slov však rastú počty výjazdov sanitiek. K najvyššiemu nárastu došlo v Prešovskom kraji.