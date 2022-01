Ranný brífing: Žilinkovi je Navaľnyj ukradnutý, šéf Hlasu nemá čo ponúknuť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Parlamentný výbor sa chcel informovať o ceste generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Ruska. Nebol však uznášaniaschopný. O zneužívaní práv v Rusku Žilinka nehovoril, on chce iba riešiť kybernetický zločin. Za dva roky koalícia premrhala možnosť poslať Smer na smetisko dejín. Naopak, nacionalisticko-konzervatívne strany rastú a z Petra Pellegriniho sa stáva drahá nevesta.

Od vedúceho Hlasu delí stranu Roberta Fica len jeden a pol percenta. Na vrchole sa podľa niektorých môže ocitnúť v priebehu mesiacov. Ako sa mu to dva roky po obrate spoločenskej situácie podarilo a čo od Smeru a jeho šéfa možno očakávať, sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

ZOH Peking: V tlačenom vydaní denníka SME dnes nájdete špeciálnu prílohu o zimnej olympiáde v Pekingu. Dozviete sa, aké sú najväčšie ťaháky olympiády, nájdete aj prehľad toho, kedy súťažia slovenskí športovci a aj veľký hrací plán hokejového turnaja s programom a pravidlami.

Žilinka zločiny Putinovho režimu nerieši, z výboru odišiel

Generálny prokurátor Maroš Žilinka pred zahraničným výborom parlamentu. (zdroj: TASR)

Generálny prokurátor Ruskej federácie Igor Krasnov sa podľa Európskej únie vyhrážal organizátorom protestov, obmedzoval ruským občanom prístup k sociálnym sieťam a svojvoľne stíhal opozičného lídra Alexeja Navaľného. Na nič z toho sa ho však slovenský generálny prokurátor Maroš Žilinka na stretnutí s ním v Moskve nepýtal.

Priznal to po zasadnutí parlamentného výboru pre zahraničné veci. Predvolali ho koaliční poslanci, aby vysvetlil svoju cestu na 300. výročie ruskej prokuratúry v Moskve, kde aj podpísal spoluprácu s prokuratúrou Ruskej federácie na roky 2022 a 2023.

Výbor však nakoniec ani nezasadal, pretože nebol uznášaniaschopný. Hoci tam Žilinka ostať mohol, na protest sa zdvihol a odišiel. Na chvíľu sa aspoň pristavil pri novinároch, čo u neho nie je zvykom. „Je to hrubá neúcta jednak voči poslancom, a jednak voči verejnosti a médiám, pretože otázky neboli zodpovedané,“ povedal po výbore poslanec Andrej Stančík.

Žilinka už len pozvanie na výbor považuje za „svojím spôsobom“ absurdné. Ide podľa neho o súčasný nebezpečný trend „kopnúť si do generálneho prokurátora“.

Na úteku: Treba oceniť, že chrbát novinárom Žilinka neukázal hneď, ale až po niekoľkých minútach takých odpovedí, z ktorých je úplne jasné, že k žiadnej sebareflexii by ho nepritlačili ani všetky výbory súčasne, píše Nataša Holinová.

Kam sme sa dostali v polčase vládnutia? Z Pellegriniho sa stáva drahá nevesta

Predseda Smeru Robert Fico a premiér Peter Pellegrini pred parlamentnými voľbami 2020. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Trvalo to iba dva roky, od porážky Smeru Roberta Fica, kým sa potenciál na existenciu proeurópskej a proreformnej vlády na Slovensku opäť vyčerpal. Aj keď tie tendencie boli zrejmé už posledné mesiace, aktuálny prieskum agentúry Focus jasne odhalil, ako výrazne v súčasnosti rastie podpora nacionálno-autoritatívnych strán.

Smer dnes vďaka intenzívnej a živelnej robote pomaly dobieha Hlas. Hoci sa zdal Robert Fico pred dvoma rokmi na odstrel zmietaný zdravotnými problémami, opozičná stolička mu dodala druhý dych. Efektívne využíva všetky domáce aj medzinárodné témy, ale nastoľuje aj vlastnú agendu.

Je mu úplne jedno, že pritom klame, manipuluje a zavádza. To sú jeho nástroje a metódy, ako sa dostať k moci. Je zrejmé, že v najbližších mesiacoch sa Smer opäť vráti na čelo politických prieskumov.

Peter Pellegrini oproti Ficovi nemá čo ponúknuť - ani tematicky, ani politicky - a postupne premrháva potenciál Hlasu, za ktorým však popravde nikdy vlastne nestál on. Pred stranou stojí závažná otázka jednoznačne sa zadefinovať a vybrať si hodnotovú orientáciu. Či chce byť modernou sociálno-demokratickou stranou, alebo nacionalisticko-populistickou ľavicou, teda odnožou Smeru ovenčenou jeho kauzami.

Stále bližšie k Smeru a jeho spektru ho drží minulosť kľúčových ľudí a tiež obava o stratu podpory – áno, európska sociálna demokracia na Slovensku nebude vyhrávať voľby. No lipnutie na Ficových naratívoch a metódach sa napokon pre Pellegriniho môže stať politickou samovraždou. Nikdy nebude dostatočne autentický, ako sú Fico a fašisti, a tí si budú preferencie Hlasu postupne rozoberať, ako to robia momentálne.

Pellegrini prefíkane stráca: Pellegrini nechce skĺznuť do ficovského bahna, ale zasa sa potrebuje vymedziť proti extrémne nepopulárnej koalícii. Čiže sa zmieta v strede, neverí mu ani jeden tábor a stráca percentá. Prefíkané. Paradoxne, preferenčný úpadok môže byť Pellegrinimu aj osožný, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 7 796 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 15 798 testov. V nemocniciach leží 1 547 pacientov, pribudlo aj 13 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 350 ľudí.

PCR testy odhalili 7 796 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 15 798 testov. V nemocniciach leží 1 547 pacientov, pribudlo aj 13 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 350 ľudí. Baťová končí na čele ŠÚKL: Zuzana Baťová, ktorá sa nechtiac dostala do sporu s bývalým premiérom Igorom Matovičom, keď presadzoval neschválenú ruskú vakcínu Sputnik V, odchádza z funkcie šéfky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Ústav povedie Peter Potúček až do ukončenia konkurzu na nového šéfa.

Zuzana Baťová, ktorá sa nechtiac dostala do sporu s bývalým premiérom Igorom Matovičom, keď presadzoval neschválenú ruskú vakcínu Sputnik V, odchádza z funkcie šéfky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Ústav povedie Peter Potúček až do ukončenia konkurzu na nového šéfa. Naď má podpísať dohodu s USA: Prezidentka Zuzana Čaputová poverila ministra obrany Jaroslava Naďa, aby podpísal obrannú dohodu s USA. Prezidentka dohodu podporuje, ohlásila však, že ju ratifikuje iba s interpretačnou doložkou. Podpis dohody sa očakáva vo štvrtok, do USA vycestuje delegácia na čele s Naďom a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.

Tomanová advokáta dohodila, Hatráková neriešila, polícia odflákla a on zatĺka

Nebagatelizujem násilie na deťoch, hovorí Hatráková. (zdroj: SME/Marko Erd)

„Ďalej som s tou nahrávkou nič neurobila,“ reagovala poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková minulý týždeň pri vypočutí kandidátok na post detskej komisárky. Otázka smerovala k nahrávke, na ktorej advokát opisuje matke súdny lobing a hovorí o taxe 50 až 60-tisíc eur.

Obsah nahrávky už bol viackrát medializovaný, práve pre viacero sporných momentov, ktoré hraničia s advokátskou morálkou a profesionalitou.

„Tých 60 by mala byť horná hranica, kde si to viem predstaviť, že áno, teraz je vyzbrojený tak, že pôjde naplno. Lebo on dostal svoje a vie riešiť,“ opisuje postup advokát.

Matka sa na neho obrátila, pretože sa neúspešne súdila o svoje dieťa. Neskôr nahrávku posunula v dobrej viere, že sa veci budú riešiť, poslankyni Hatrákovej. Tá záznamom disponuje už zhruba rok a pol, no na políciu či prokuratúru sa neobrátila.

Nadácia Zastavme korupciu má od decembra znalecký posudok, z ktorého vyplýva, kto je daným advokátom. Znalec v ňom porovnal mužský hlas z nahrávky s iným zvukovým záznamom, na ktorom oficiálne vystupuje daný advokát.

Na základe zhody rečového prejavu v oboch záznamoch dospel k vyhodnoteniu, kde spomína "pozitívnu identifikáciu" a že "s najväčšou pravdepodobnosťou" ide o tú istú osobu. Ide o rovnakého advokáta, ktorého zas inej matke odporúčala súčasná detská komisárka Viera Tomanová.

V krátkosti z ekonomiky:

Univerzity prichádzajú o študentov: Slovenské univerzity prichádzajú o študentov a údaje z rebríčka Najväčší v biznise ukazujú, že študentov, ktorí dnes navštevujú slovenské univerzity a vysoké školy, je o desiatky tisíc menej než pred desiatimi rokmi. Čo je za týmto poklesom? Prvou odpoveďou, ktorá zväčša príde na um, je demografia. Nie je to však jediný dôvod.

Slovenské univerzity prichádzajú o študentov a údaje z rebríčka Najväčší v biznise ukazujú, že študentov, ktorí dnes navštevujú slovenské univerzity a vysoké školy, je o desiatky tisíc menej než pred desiatimi rokmi. Čo je za týmto poklesom? Prvou odpoveďou, ktorá zväčša príde na um, je demografia. Nie je to však jediný dôvod. Návratnosť investičných bytov: Investícia do kúpy bytu na následný prenájom sa v hlavnom meste Slovenska vráti o 26 rokov. Kým Bratislava je v návratnosti investičného bytu na úrovni európskeho priemeru, napríklad Praha a Viedeň sú na chvoste rebríčka. Analytici porovnali trhové ceny bytov a nájomné v 17 európskych dovolenkových letoviskách a hlavných mestách.

Investícia do kúpy bytu na následný prenájom sa v hlavnom meste Slovenska vráti o 26 rokov. Kým Bratislava je v návratnosti investičného bytu na úrovni európskeho priemeru, napríklad Praha a Viedeň sú na chvoste rebríčka. Analytici porovnali trhové ceny bytov a nájomné v 17 európskych dovolenkových letoviskách a hlavných mestách. Zdražovanie pohonných hmôt: Od začiatku nového roka začali ceny benzínu na našich pumpách opäť rásť, čim nadviazali na vývoj cien ropy na svetovom trhu. Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach neskončilo, v nadchádzajúcich týždňoch bude mať na ropný trh dopad hlavne to, ako sa bude ďalej vyvíjať geopolitické napätie s Ruskom a tiež situácia okolo variantu omikron.

Charkov vábeniu Ruska odolal. Budeme mesto brániť, sľubujú miestni

Príslušníci dobrovoľníckej vojenskej jednotky ukrajinských ozbrojených síl cvičia v Charkove. (zdroj: TASR/AP)

Jazykové deliace línie, ktoré prechádzajú Ukrajinou, sú v Charkove osobitne viditeľné. V tomto regióne proruskí separatisti svojho času vyvesili svoju vlajku, Rusko sa snaží nakloniť si Ukrajincov pripomínaním spoločných pút a histórie, ale Ukrajinci si napriek tomu zvolili západnú cestu.

V Charkove sa tiež stretávajú rôzne názory Ukrajincov na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina, podľa ktorého spadá Ukrajina do ruského vplyvu.

Kremeľ sa pokúša využiť rozdelenie Ukrajiny na východ a západ, jeho propaganda obviňuje ukrajinskú vládu, že utláča rusky hovoriacich občanov. V Charkove mnohí oponujú tvrdeniu prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého by mesto bolo hlavným cieľom Ruska.

„Ak by sa Rusko rozhodlo zvyšovať napätie, samozrejme, že by tak urobili na územiach, kde žijú ľudia s rodinnými väzbami na Rusko,“ povedal Zelenskyj. „Charkov, ktorý je pod kontrolou ukrajinskej vlády, by mohol byť okupovaný.“

Charkovčania síce s väčšinou Ukrajiny možno nezdieľajú takú nevôľu voči Rusom, no proruské nálady z roku 2014, pre ktoré hrozilo, že podobne ako v Donecku a Luhansku aj tu vznikne separatistické územie, v meste už nemajú mnoho prívržencov.

„Miestni milujú Ukrajinu, pretože tu žijú Ukrajinci,“ hovorí charkovský starosta Ihor Terechov. „Áno, hovoríme rusky. Ak sa ma spýtate, či Charkovčania chcú, aby mala Ukrajina priateľské vzťahy s Ruskom, odpoveďou je jednoznačné áno. Chcú však vojnu? To určite nie. Chcú, aby sme boli súčasťou Ruska? Samozrejme, že nie.“

Nikomu Charkov neodovzdáme, tvrdí Terechov. „Budeme stáť bok po boku, aby sme Charkov ubránili,“ zdôraznil.

Nepanikárte, vyzýva Kyjev : Západ už tretí mesiac hovorí o silnejúcej hrozbe z Moskvy a o tom, že bezprostredne hrozí vpád Ruska na Ukrajinu. Z Kyjeva sa však dnes ozývajú oveľa rezervovanejšie hlasy. Nepanikárte a nepreháňajte, odkazuje Západu. Hlavní politickí predstavitelia v Kyjeve sa zo všetkého najviac usilujú zmierniť obavy domáceho obyvateľstva.

Západ už tretí mesiac hovorí o silnejúcej hrozbe z Moskvy a o tom, že bezprostredne hrozí vpád Ruska na Ukrajinu. Z Kyjeva sa však dnes ozývajú oveľa rezervovanejšie hlasy. Nepanikárte a nepreháňajte, odkazuje Západu. Hlavní politickí predstavitelia v Kyjeve sa zo všetkého najviac usilujú zmierniť obavy domáceho obyvateľstva. Za bodom návratu: Ak existuje štát, v ktorom sa mimovoľne už aj plní Putinovo želanie, aby sa Európa vrátila pred rok 1997, tak je ním Slovensko. Niežeby sme sa tu a hneď už aj videli mimo západných štruktúr. Ešte nie, ale..., píše Peter Schutz.

V krátkosti zo sveta:

Kim napriek chudobe testuje rakety: Severokórejský režim zverejnil zábery z vesmíru na Kórejský polostrov a okolité moria. Pchjongjang tvrdí, že fotoaparát sa nachádzal v hlavici rakety. Režim vypúšťa rakety aj napriek hroziacemu hladomoru a izolácii, ktorú ešte zvýraznila pandémia. Zábery by mohli znamenať, že krajina sa posunula vo vývoji technológií striel.

Severokórejský režim zverejnil zábery z vesmíru na Kórejský polostrov a okolité moria. Pchjongjang tvrdí, že fotoaparát sa nachádzal v hlavici rakety. Režim vypúšťa rakety aj napriek hroziacemu hladomoru a izolácii, ktorú ešte zvýraznila pandémia. Zábery by mohli znamenať, že krajina sa posunula vo vývoji technológií striel. Rakúsko uvoľnilo podmienky pre nezaočkovaných: V Rakúsku sa skončil dvaapolmesačný lockdown, ktorý sa týkal ľudí nezaočkovaných proti koronavírusu. Nezaočkovaní obyvatelia Rakúska sa tak môžu opäť relatívne slobodne pohybovať na verejnosti bez toho, aby im hrozila pokuta.

V Rakúsku sa skončil dvaapolmesačný lockdown, ktorý sa týkal ľudí nezaočkovaných proti koronavírusu. Nezaočkovaní obyvatelia Rakúska sa tak môžu opäť relatívne slobodne pohybovať na verejnosti bez toho, aby im hrozila pokuta. V Nemecku zastrelili policajtov: Dvoch policajtov zastrelili počas bežnej dopravnej kontroly na západe Nemecka. Po niekoľkých hodinách pátrania polícia zadržala dvoch mužov. Pátracia operácia prebieha ďalej, pretože polícia nevylučuje, že podozriví mali spolupáchateľov.

Zo zahraničných webov:

Nástupkyňa Vlhovej? Rebeka Jančová je veľký slovenský talent

Slovenská zjazdárka Rebeka Jančová. (zdroj: TASR)

Keď sa v posledných rokoch ľudia pýtali, ktorá slovenská lyžiarka by sa popri Petre Vlhovej mohla dostať do Svetového pohára, odpoveď znela: Jančová.

Najskôr sa vravelo o Terézii, ktorá bola považovaná za veľkú lyžiarsku nádej. Na majstrovstvách sveta v St. Moritzi 2017 získala striebornú medailu v tímovej súťaži, hoci bola len náhradníčkou Veroniky Velez-Zuzulovej a Petry Vlhovej.

Pred troma rokmi sa rozhodla ukončiť aktívnu kariéru a venovať sa štúdiu. Niekoľko rokov však dohliadala na svoju o štyri roku mladšiu sestru Rebeku. „Všade kam chodila staršia sestra, tam dali rodičia aj mňa,“ priznala Rebeka Jančová.

V osemnástich rokoch sa kvalifikovala do Pekingu na svoju prvú olympiádu. Doplní tak v zjazdovom lyžovaní Petru Vlhovú a Petru Hromcovú.

Pred pár rokmi si Fialová na úlohu toxickej matky netrúfla. Dnes už áno

Zuzana Fialová a Dávid Hartl v hre Matka v SND. (zdroj: Simon Jeništa)

Od počiatku to vyzerá ako klišé. Žena v strednom veku trávi celé dni v dome, z ktorého postupne odišli deti a z ktorého sa pomaly vytráca aj manžel. Nemá žiadne záľuby, priateľov ani zmysel života.

Dokonca ani na nosenie červených šiat, ktoré si kúpila, nenachádza odvahu či aspoň príležitosť. Deň po dni prežíva len vďaka kombinácii liekov a večer po večeri len vďaka fľaši vína.

Jasný prípad ženy, ktorá celý život žila pre iných a na svoj vlastný život nadobro zabudla. Celá situácia je však oveľa menej prehľadná, ako sa spočiatku zdá a divák sa onedlho ocitne v nečakanom bludisku možností a rôznych vysvetlení.

Matka, ktorú v réžii Sone Ferancovej Slovenské národné divadlo uviedlo v premiére ešte v novembri minulého roka, sa po uvoľnení opatrení dostáva opäť k divákom a diváčkam.

V krátkosti z kultúry:

Tri hororové dni vo Windsore: Do štedrovečernej hostiny zostávalo niekoľko hodín. Celá kráľovská rodina sa už zbiehala, len Diana chýbala. Nechcelo sa jej. Vôbec sa jej nechcelo. Celé jej telo sa tomu bránilo. Zvieralo sa jej v kŕči, keď si predstavovala, čo ju tam čaká. Sú to len tri dni. Tri dni, nič viac. To vydržíš, vravela si. To však ešte nevedela doceniť horor, ktorý mala pred sebou.

Do štedrovečernej hostiny zostávalo niekoľko hodín. Celá kráľovská rodina sa už zbiehala, len Diana chýbala. Nechcelo sa jej. Vôbec sa jej nechcelo. Celé jej telo sa tomu bránilo. Zvieralo sa jej v kŕči, keď si predstavovala, čo ju tam čaká. Sú to len tri dni. Tri dni, nič viac. To vydržíš, vravela si. To však ešte nevedela doceniť horor, ktorý mala pred sebou. Spielbergov West Side Story: Steven Spielberg chcel ubrať z pôvodnej teatrálnosti muzikálu a dať príbehu civilnejšiu podobu. S ňou sa však, akoby lúsknutím prsta, zjavila aj istá vlažnosť presne tam, kde by nemusela byť. Sú to však len občasné detaily, neplatí to pre celý film. Aj v ňom je veľa krásnych vecí, ktorými sa možno nadchnúť.

Steven Spielberg chcel ubrať z pôvodnej teatrálnosti muzikálu a dať príbehu civilnejšiu podobu. S ňou sa však, akoby lúsknutím prsta, zjavila aj istá vlažnosť presne tam, kde by nemusela byť. Sú to však len občasné detaily, neplatí to pre celý film. Aj v ňom je veľa krásnych vecí, ktorými sa možno nadchnúť. Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Mária Kolíková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Má ešte podporu pre svoju reformu v koalícii? Je ohrozená pol miliarda eur z Plánu obnovy? Prečo to tak trvalo napriek tomu, že reformu má už rok pripravenú? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.

Podcasty SME

Muzikantské reči: Ako funguje ochranná organizácia Slovgram?

Ako funguje ochranná organizácia Slovgram? SND - Sme Národné: Pucciniho Turandot má v sebe zvláštny druh nostalgie, nadčasovosť aj nadrealitu

Karikatúra

Bude vojna? (zdroj: Vico)

Recept dňa

Portobello šampiňóny s kuskusom. (zdroj: Fotolia)

Premýšľate nad ľahkou večerou? Vyskúšajte portobello šampiňóny s kuskusom.

