Prieskum: Smer útočí na Pellegriniho Hlas, zaostáva už len o jeden a pol percenta

Tandem strán Smer a Hlas by volil každý tretí volič.

BRATISLAVA. Smer bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica sa už čoskoro môže stať po dvoch rokoch najpopulárnejšou politickou stranou na Slovensku.

Na dlhodobo prvý Hlas bývalého podpredsedu Smeru a dnes lídra strany Hlas Petra Pellegriniho už Smer stráca len 1,5 percenta hlasov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Stranu Hlas by podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza volilo 17,8 percenta respondentov, zatiaľ čo Smer 16,3 percenta. Priblíženie oboch strán spôsobil rast Smeru oproti novembru o 1,3 percenta a pokles Hlasu o 1,4 percenta.

Strany bývalých spolustraníkov tak medzi 19. až 27. januárom, keď agentúra prieskum robila, pozbierali hlasy viac ako tretiny všetkých opýtaných.

Focus sa ľudí pýtal v čase, keď popri príprave krajiny na omikronovú vlnu pandémie opozícia silno kritizovala obrannú dohodu so Spojenými štátmi, ktorú vláda pred dva a pol týždňami schválila.

Fico sa stal spolu so svojím podpredsedom Ľubošom Blahom najvýraznejším kritikom zmluvy a mobilizuje voličov cez obavy z príchodu vojakov Spojených štátov na územie Slovenska, budovanie vojenských základní Američanmi u nás a tiež dovozom jadrových a chemických zbraní. Nič z toho pritom zmluva priamo neumožňuje.

Pellegriniho Hlas nie je pri tejto téme taký výrazný. Dohodu so Spojenými štátmi pripravovala už predošlá vláda, Pellegrini ju ešte v roku 2019 obhajoval.

Keď Smer avizoval zbieranie podpisov za referendum, ktoré by odmietlo dohodu, Pellegriniho Hlas najskôr na to nevidel dôvod a aj samotnú zmluvu odmietal len v prípade, že by bol v rozpore s ústavou. Až neskôr postoj k referendu aj zmluve poopravil do podoby ako Smer.

Rastie aj strana Republika europoslanca a odídenca z ĽSNS Milana Uhríka. V januári dosiahla dosiaľ svoj rekord, keď by ju volilo 7,8 percenta voličov. Je to o percento viac, než bolo jej doterajšie maximum.

Koaličné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina naďalej stagnujú, keď nedokážu prilákať viac voličov alebo ich popularita ešte aj klesá.

Koalícia stráca ešte viac

Ešte v októbri bola SaS najväčším konkurentom Hlasu, keď so ziskom takmer 14 percent voličov jej prieskumy prisudzovali druhé miesto. Odvtedy však strana predsedu Richarda Sulíka stráca. V januárovom prieskume ju predbehol Smer a oslovuje 11,1 percenta voličov.

Napriek tomu si SaS stále drží pozíciu najpopulárnejšej vládnej strany.

Hnutie OĽaNO Igora Matoviča by v januári volilo osem percent voličov. Podpora hnutia, ktoré bolo po parlamentných voľbách vo februári 2020 najpopulárnejšou stranou, sa dlhodobo zastabilizovala na úrovni okolo ôsmich percent. Oproti predošlému prieskumu Focusu si strana polepšila o štatisticky zanedbateľnú jednu desatinu percenta.

Nedarí sa ani hnutiu Sme rodina. Stranu Borisa Kollára by teraz volilo 6,1 percenta voličov. Ide o najnižšiu podporu strany od júna minulého roka, keď stranu podporovalo 7,6 percenta ľudí. Odvtedy Sme rodina klesá.

Do parlamentu by šlo KDH aj PS

Ak by sa voľby konali v januári, do parlamentu by sa dostali dve nové strany a dve doterajšie by z neho naopak vypadli.

Vládnej strane Za ľudí, ktorej zostali už len štyria poslanci parlamentu, prišla o poslanecký klub a jedno ministerské kreslo, by v januári dali hlas tri percenta voličov, o osem desatín viac ako v novembri. Strana Veroniky Remišovej by tak neprekročila päťpercentné kvórum a do parlamentu by sa nedostala.

Pád pod hranicu zvoliteľnosti potvrdil prieskum aj pre ĽSNS. Strana Mariana Kotlebu by získala 4,3 percenta hlasov. Kotlebovcom prieskumy Focusu naposledy priznali vstup do parlamentu vo februári pred rokom. Podľa analytikov podporujú teraz bývalí voliči strany najmä hnutie Republika.

Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko so ziskom 8,3 percenta voličov. Strane predsedníčky Ireny Biháriovej dlhodobo mierne rastie podpora. V januári boli progresívci štvrtou najpopulárnejšou stranou.

Parlament by neušiel ani KDH. S podporou 5,8 percenta hlasov podľa prieskumu Focusu by išlo o najmenšiu parlamentnú stranu.