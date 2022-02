Ranný brífing: Môžeme prísť o miliardy. Výbohovi sa pred súd vôbec nechce

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ministerka investícií Veronika Remišová pred rokom upokojovala, že o eurofondy neprídeme. Je to však reálne. Remišovú kritizujú politici aj Brusel, pre nečinnosť rezortu hrozí štátu strata ďalších miliárd eur. Oligarcha Miroslav Výboh sa na vlastný súd prísť nechystá. Pošle zrejme len advokátov, súdiť ho tak budú v neprítomnosti.

Robert Fico o ňom hovoril ako o svojom priateľovi. Miroslav Výboh je pritom prakticky na úteku, je naňho vydaný medzinárodný zatykač a ukrýva sa. Nakoľko sa schyľuje k jeho súdu, dnešné vydanie podcastu Dobré ráno sa vracia k jeho príbehu: z čoho je obvinený, čo spáchal a aké sú jeho vzťahy s bývalými premiérmi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Remišová má problémy s eurofondmi, vláda prosí Brusel o presun miliardy

Ministerka investícií Veronika Remišová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Pred necelým rokom spor ohľadom prepadnutých eurofondov rozhádal vtedy ešte koaličné kolegyne, ministerku investícií Veroniku Remišovú a poslankyňu Európskeho parlamentu Luciu Ďuriš Nicholsonovú.

Bývalá členka strany SaS tvrdila, že Slovensko prišlo o viac ako miliardu eur, pretože ju slovenská vláda nepresunula na boj s koronakrízou.

Ministerka zvaľovala vinu za problém na neochotu kolegov vzdať sa voľných financií. Zároveň sa snažila zmierniť paniku s tým, že neminuté prostriedky má Slovensko k dispozícii až do konca roka 2023. Výsledky čerpania vo fonde sú však aj po roku žalostné, nedosahujú viac ako 40 percent.

Ukazuje sa tak, že do reality sa viac trafila Ďuriš Nicholsonová. Vláda totiž neoficiálne prosí Európsku komisiu o výnimku pre nevyčerpanú miliardu a dodatočný presun voľných prostriedkov.

Navyše, Slovensko môže prísť aj o ďalší veľký balík peňazí z EÚ a bezproblémový nebude ani začiatok čerpania nového eurofondového obdobia. Brusel v doteraz zaslaných neoficiálnych verziách kritizuje viacero oblastí.

Obrana Remišovej nestojí na pevných nohách: Vtedajšia obrana ministerky, že od Nicholsonovej ide o „hoax obrovských rozmerov“, na pevných nohách nestojí. A dnes by Remišová zrejme nepoužila ani záver, že taká strata by bola na odstúpenie z vlády, píše Peter Schutz.

V krátkosti z ekonomiky:

Koniec povinného testovania zamestnancov: Podnikateľom zanikne povinnosť testovať svojich zamestnancov, ktorí nie sú zaočkovaní a ani v posledných 180 dňoch neprekonali ochorenie Covid-19, informoval minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že testovanie už bude len dobrovoľné a štát preplatí firmám náklady.

Podnikateľom zanikne povinnosť testovať svojich zamestnancov, ktorí nie sú zaočkovaní a ani v posledných 180 dňoch neprekonali ochorenie Covid-19, informoval minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že testovanie už bude len dobrovoľné a štát preplatí firmám náklady. Pekári plánujú zvyšovať ceny: Slovenskí pekári začali aj pre hroziaci rusko-ukrajinský konflikt vypovedať svojim odberateľom kontrakty. Dôvodom je neúmerný rast cien pšenice a cien energií. Aktuálne dohodnuté odbytové ceny podľa predsedu predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milana Lapšanského nepokrývajú ich výrobné náklady. Jediné riešenie vidí Lapšanský v zvýšení odbytových cien.

Slovenskí pekári začali aj pre hroziaci rusko-ukrajinský konflikt vypovedať svojim odberateľom kontrakty. Dôvodom je neúmerný rast cien pšenice a cien energií. Aktuálne dohodnuté odbytové ceny podľa predsedu predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milana Lapšanského nepokrývajú ich výrobné náklady. Jediné riešenie vidí Lapšanský v zvýšení odbytových cien. Bielorusi presmerovali vývoz potaše: Bielorusko presmerovalo vývoz potaše z litovského prístavu Klaipeda do prístavov v Rusku. Minsk tak urobil po tom, ako Vilnius zakázal používanie svojej železnice na export tejto komodity. Potaš sa používa v agrosektore, ale aj vo farmaceutickom, v papierenskom a textilnom priemysle či pri výrobe skla. Pre Bielorusko je kľúčovým zdrojom devízových príjmov.

Výboh uteká už pol roka a žiada súd, aby odmietol jeho obžalobu

Dosiaľ posledná fotografia zachytávajúca Miroslava Výboha na úteku v dubajskej reštaurácii. (zdroj: Instagram/Charles Leclerc)

V prípade oligarchu Miroslava Výboha, osobného priateľa šéfa Smeru, sa schyľuje k pojednávaniu v jeho neprítomnosti. Po tom, čo sa podnikateľa nedarí dolapiť ani na základe medzinárodného zatykača, ráta jeho advokát s obhajobou aj bez priameho svedectva oligarchu.

„Samozrejme, pracujeme s variantom, že pojednávanie bude bez jeho prítomnosti. Jeho práva budeme vykonávať my ako obhajcovia,“ avizuje Výbohov advokát Ladislav Smejkal.

Termín pojednávania špecializovaného súdu vo Výbohovom prípade zatiaľ určený nebol. Súd zároveň ešte neoznámil, či obžalobu podanú prokuratúrou vôbec prijíma. Teoreticky by ju totiž mohol odmietnuť či vrátiť na dovyšetrenie.

V prípade Výboha sa jeho obhajoba snaží aj odmietnutie obžaloby. Advokáti už pred časom súdu zasielali vyjadrenie, kde návrh zdôvodňuje viacerými argumentmi.

„Pánovi Výbohovi napríklad nebolo doručené rozhodnutie o vznesení obvinenia, ďalšia vec je, že nebol zrealizovaný telemost, a teda sa nemohol vyjadriť k obžalobe,“ vysvetľuje Smejkal. Pridáva aj dôvody, že vyšetrovanie bolo ukončené bez toho, aby bolo rozhodnuté sťažnosti obhajcov a že nemali možnosť požiadať Generálnu prokuratúru o zrušenie stíhania na základe paragrafu 363.

Ide pritom o podobné argumenty, aké použili advokáti bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a podnikateľa Petra Košča v prípade, kde sú obvinení z korupcie. Najvyšší súd však konštatoval, že nerozhodnutie o 363 nie je prekážkou, ktorá bráni pojednávaniu.

Aspoň sú mafiáni za mrežami: Implicitne sa vo vzduchu vznášal aj prísľub, že ak ľud dodá dostatok času, možno uvidíme aj ten ultimátny pád a za mrežami skončí aj niektorá zo špičiek: keď nie Fico, aspoň Pellegrini. Paradoxným výsledkom však zatiaľ nie je očista, ale dokonalý zmätok a ďalší krok v deformácii právneho povedomia na Slovensku, píše Dominik Želinský.

Ruské veľvyslanectvo je ako nepriehľadná skrinka. Odporcovia USA majú ale dvere otvorené

Ruského veľvyslanca Igora Bratčikova prijala prezidentka Zuzana Čaputová na nástupnej audiencii v novembri roku 2020. (zdroj: SITA)

Úlohou veľvyslanectiev v hostiteľskej krajine je aj lobing v prospech domácich záujmov. Kým otvorene takéto aktivity veľvyslanectvo nevyvíja, v prospech ruských postojov na Slovensku vystupuje politická opozícia na čele so Smerom, Hlasom či mimoparlamentnou SNS.

Viacerí kritici členstva Slovenska v NATO, obhajcovia ruských záujmov a odmietači obrannej dohody so Spojenými štátmi majú dvere na ruské veľvyslanectvo otvorené. S ruským veľvyslancom boli v nedávnom kontakte napríklad poslanec Smeru Marián Kéry či vysokoškolský pedagóg Eduard Chmelár.

Napriek bezpečnostnej kríze na východe s Bratčikom takto priamo nekomunikuje ani minister zahraničných vecí Ivan Korčok. "Komunikujú s ním podľa potreby zamestnanci ministerstva," tvrdí hovorca Juraj Tomaga.

Ruské veľvyslanectvo je aktuálne podľa zahraničnopolitického analytika a bývalého ministra zahraničia Pavla Demeša ako nepriehľadná skrinka. Na jeho pôdu sa dostáva len úzky okruh ľudí.

"Pamätám si, že v minulosti bola ruská ambasáda oveľa otvorenejšia a organizovala príjemné diplomatické i kultúrne podujatia. Vzťahy s Ruskom sú od roku 2014 zaťažené jeho politikou k nášmu susedovi Ukrajine," tvrdí Demeš.

Na veľvyslanectvo majú otvorené dvere aj ďalší odporcovia obrannej dohody Slovenska so Spojenými štátmi a snáh NATO na posilnenie vojenskej prítomnosti v našom regióne. Ide o ľudí, ktorých názory ladia s postojmi veľvyslanectva.

Prezidentka má dosť klamstiev: Prezidentka Zuzana Čaputová zvažuje právne kroky pre výroky, ktoré hovoria o americkom vplyve na jej osobu. Takéto výroky sú podľa nej nezodpovedné a sú klamstvom. Je presvedčená o tom, že ľudia, ktorí ich tvrdia, vedia, že klamú. Zároveň to chápe ako politickú hru, ale považuje to za hranicou politickej kultúry a toho, čo je zákonné.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili rekordných 20 224 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 38 506 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 698 pacientov, pribudlo aj 27 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 949 ľudí. Cirkvi v súčasnej situácii žiadajú zrušenie obmedzení pre omše, aby mohli do kostolov chodiť opäť všetci ľudia.

PCR testy odhalili rekordných 20 224 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 38 506 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 698 pacientov, pribudlo aj 27 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 949 ľudí. Cirkvi v súčasnej situácii žiadajú zrušenie obmedzení pre omše, aby mohli do kostolov chodiť opäť všetci ľudia. Mikulec, Remišová aj Danko majú covid: Minister vnútra Roman Mikulec, ministerka pre investície Veronika Remišová aj bývalý šéf parlamentu Andrej Danko mali pozitívny test na koronavírus. Mikulec je plne zaočkovaný a má mierny priebeh ochorenia. Remišová pracuje z domu, nemá žiadne symptómy. Danko vlani v polovici augusta povedal, že zaočkovaný nie je. Teraz chorobu označil za "šialenú".

Minister vnútra Roman Mikulec, ministerka pre investície Veronika Remišová aj bývalý šéf parlamentu Andrej Danko mali pozitívny test na koronavírus. Mikulec je plne zaočkovaný a má mierny priebeh ochorenia. Remišová pracuje z domu, nemá žiadne symptómy. Danko vlani v polovici augusta povedal, že zaočkovaný nie je. Teraz chorobu označil za "šialenú". Náboj pre klub OĽaNO: Poslancom OĽaNO niekto poslal do parlamentu náboj nalepený na papieri. "Každý poslanec OĽaNO, ktorý bude hlasovať za zmluvu s USA, skončí," znela vyhrážka od anonyma priložená k náboju. Obrannú zmluvu s USA podpíše vo Washingtone slovenská delegácia už dnes, nasledovať bude jej schvaľovanie poslancami.

Orbán ako trójsky kôň Kremľa. Som tu na mierovej misii, povedal Putinovi

Spoločná tlačová konferencia maďarského premiéra Viktora Orbána a ruského prezidenta Vladimira Putina. (zdroj: TASR/AP)

Častovali sa úsmevmi aj slovami uznania. Stretnutie maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa nieslo v priateľskej atmosfére. Štátnici spolu rokovali päť hodín a maďarský premiér svoju cestu do Moskvy čiastočne označil za "misiu na udržanie mieru".

Orbán je prvým európskym lídrom, ktorý Putina navštívil od vypuknutia krízy na rusko-ukrajinských hraniciach. Hoci oficiálne mali rokovať o hospodárskej a ekonomickej spolupráci, hovorili spolu aj o vyhrotených vzťahoch medzi Západom a Moskvou.

Na spoločnej tlačovej konferencii šéf Kremľa tvrdil, že Rusko má obavy o svoju bezpečnosť. Severoatlantická aliancia podľa Putina zneužíva Ukrajinu a ohrozuje Rusko. Orbán tieto výroky počúval ako premiér aliančného štátu. Maďarsko vstúpilo do NATO v roku 1999, o päť rokov skôr ako Slovensko.

"Maďarský premiér takto spojencom vysiela odkaz, že na akúkoľvek jednotu v rámci Európskej únie a NATO môžu zabudnúť," hodnotí Orbánovo počínanie pre SME Petr Kolář, bývalý veľvyslanec Českej republiky v Moskve a vo Washingtone.

Kolář dodáva, že označenie Orbána ako trójskeho koňa Ruskej federácie v Európe sa môže javiť ako pritvrdé, no tento prívlastok je podľa neho do veľkej miery namieste.

"Ide síce o premiéra krajiny, ktorá je pre nás ešte stále spojencom. Faktom však je, že Viktor Orbán si tento prívlastok svojím správaním vysluhuje. Nie je jediným trójskym koňom Ruska v Únii, no tí ostatní zasa nie sú v premiérskych funkciách," hovorí Kolář.

Demonštrant nejednoty: Orbán má výtlak asi ako Matovič, kde nič, tu nič (to, že ho berú ako vodcu populistickej Európy je iná vec), jeho hovory s Putinom majú výlučne symbolickú, propagandistickú, imidžovú zložku, píše Peter Schutz.

V krátkosti zo sveta:

Obyvatelia Charkova budujú odboj: Trénerka stolného tenisu, manželka kaplána, zubár a buričský nacionalista toho nemajú za bežných okolností príliš spoločného. Teraz však zdieľajú túžbu brániť svoje rodné mesto a niekedy aj váhavú snahu hovoriť radšej po ukrajinsky ako po rusky. Analytici sa zhodujú, že partizánska vojna je pre ruských vojenských plánovačov nočnou morou.

Trénerka stolného tenisu, manželka kaplána, zubár a buričský nacionalista toho nemajú za bežných okolností príliš spoločného. Teraz však zdieľajú túžbu brániť svoje rodné mesto a niekedy aj váhavú snahu hovoriť radšej po ukrajinsky ako po rusky. Analytici sa zhodujú, že partizánska vojna je pre ruských vojenských plánovačov nočnou morou. USA posilnia kontingent v Európe: Americké ministerstvo obrany oficiálne oznámilo, že vyšle ďalších vojakov do Európy. Podľa hovorcu ministerstva obrany Johna Kirbyho pôjde v nasledujúcich dňoch tisíc vojakov aktuálne rozmiestnených v Nemecku pôjde do Rumunska, zhruba 2-tisíc vojakov presunú z USA do Poľska a ďalšia jednotka pôjde do Nemecka.

Americké ministerstvo obrany oficiálne oznámilo, že vyšle ďalších vojakov do Európy. Podľa hovorcu ministerstva obrany Johna Kirbyho pôjde v nasledujúcich dňoch tisíc vojakov aktuálne rozmiestnených v Nemecku pôjde do Rumunska, zhruba 2-tisíc vojakov presunú z USA do Poľska a ďalšia jednotka pôjde do Nemecka. Oslavný dokument o vodcovi Kimovi: Severná Kórea zverejnila propagandistický dokumentárny film oslavujúci vodcu Kim Čong-una, ktorý vlani previedol krajinu obdobím "doposiaľ najhorších ťažkostí". Dokument s názvom "Veľkolepý rok víťazstva, 2021" popisuje sériu údajných úspechov Severnej Kórey vrátane vývoja raketových striel, stavby nových bytov a snáh o zamedzenie šírenia koronavírusu.

Zo zahraničných webov:

Najhorší prestup v dejinách? Na maródke si užíva milióny

Ousmane Dembélé z FC Barcelona. (zdroj: TASR/AP)

Vzhľadom na náklady na jeho osobu ide o jeden z najväčších prepadákov v dejinách futbalových prestupov. Barcelona robila všetko možné, aby sa ho do konca prestupového obdobia zbavila, aby aspoň trošku znížila náklady. Posledný januárový deň spľasla aj posledná nádej.

Ousmane Dembélé v lete zrejme opustí klub zadarmo, keďže mu končí zmluva. Informácie z prostredia FC Barcelona naznačujú, že dovtedy bude sedieť na tribúne a užívať si kráľovský plat. Za mesiac zarobí zhruba milión eur.

V lete 2017 si vytrucoval prestup do Barcelony. Bez ospravedlnenia neprišiel na tréning. Šéfovia Dortmundu sa mu najskôr vyhrážali rôznymi sankciami, no nakoniec ho predali. Za 105 miliónov eur plus bonusy v hodnote 30 miliónov. V tom čase išlo o druhý najdrahší prestup v dejinách futbalu.

Z pohľadu Barcelony však ide o totálnu blamáž. Na Camp Nou láme 24-ročný krídelník rekordy. Nie však v počte gólov, ale v počte dní na maródke. Do prvého februára 2022 ich mal s prestávkami na konte 705. Z celkového počtu 256 zápasov odohral zhruba polovicu. A to málokedy odohral celý zápas.

V tejto sezóne zasiahol iba do jedenástich zápasov a strelil jediný gól. A je otázne, že či do konca sezóny ešte vôbec nejaké pridá.

Sú okuliare s filtrom modrého svetla iba marketingovým ťahom?

Okuliare s filtrom nemajú vedecký preukázateľný účinok. (zdroj: Adobe Stock)

Vaše oči sú schopné vnímať iba isté spektrum svetla, ktoré sa nazýva aj viditeľné. Jednou z jeho zložiek je práve modré svetlo. Najmä v posledných rokoch sa hovorí o možnom nepriaznivom vplyve modrej zložky svetla v displejoch na človeka.

Niektorí výrobcovia preto začali ponúkať okuliare, ktoré majú modré spektrum blokovať. Ich sklíčka v sebe majú filter alebo povrchovú úpravu. Môžu mať aj mierne oranžové zafarbenie, iné sú priehľadné ako u bežných okuliarov.

Kým tvrdenie o filtrovaní svetla v okuliaroch môže byť pravdivé, o ich zdravotných výhodách sa to zrejme povedať nedá. Výrobcovia najčastejšie tvrdia, že ich špeciálne okuliare zlepšujú spánok, znižujú digitálnu únavu očí a predchádzajú ochoreniam očí.

Keďže okuliare filtrujúce modré svetlo nie sú lekárskou pomôckou, nepodliehajú sprísnenej kontrole podobných tvrdení. A to je problém. Údajné výhody výrobku totiž nemusia byť podložené relevantným výskumom. Dokonca sú štúdie, ktoré ukazujú, že okuliare filtrujúce modré svetlo nemajú spomínané benefity.

Bez podporujúceho výskumu sú tvrdenia výrobcov len marketingovým ťahom. Keďže vplyv okuliarov nie je plne preskúmaný, horšie je, že sa nedá vylúčiť ani to, či zraku nejakým spôsobom neškodia.

V krátkosti z vedy a techniky:

Pradávne Panónske jazero: Pred miliónmi rokov boli nížiny na území Slovenska pod vodou. Od Viedne po Záhreb a Belehrad sa vtedy rozprestieralo veľké slané jazero. Vytŕčali z neho rôzne ostrovy, ktoré sú dnes známymi pohoriami nielen na Slovensku. Geológ Michal Šujan pre SME porozprával, ako dávne jazero vyzeralo a či na Slovensku kedysi plávali veľryby.

Pred miliónmi rokov boli nížiny na území Slovenska pod vodou. Od Viedne po Záhreb a Belehrad sa vtedy rozprestieralo veľké slané jazero. Vytŕčali z neho rôzne ostrovy, ktoré sú dnes známymi pohoriami nielen na Slovensku. Geológ Michal Šujan pre SME porozprával, ako dávne jazero vyzeralo a či na Slovensku kedysi plávali veľryby. Dokonale zachovaný jašter: Pred 110 miliónmi rokov jantár uchoval dokonalé telo mladého plaza. Jeho pozostatky skúmal známy slovenský evolučný biológ a paleontológ Andrej Čerňanský, ktorý je aj hlavným autorom štúdie o novom druhu jaštera.

Pred 110 miliónmi rokov jantár uchoval dokonalé telo mladého plaza. Jeho pozostatky skúmal známy slovenský evolučný biológ a paleontológ Andrej Čerňanský, ktorý je aj hlavným autorom štúdie o novom druhu jaštera. Žabám dali nové nohy: Na svete je niekoľko druhov živočíchov, ktorým dokážu dorásť nové končatiny aj po tom, ako si tie pôvodné porania alebo o ne prídu. Žaby druhu pazúrnatka vodná však medzi ne nepatria. Vedci im však ošetrili rany regeneračnou zmesou látok a žabám s amputovanými nohami začali rásť nové končatiny. Kokteil chcú najbližšie vyskúšať na cicavcoch s vidinou toho, že objavia látku, ktorá by raz mohla pomáhať aj ľuďom.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Radoslav Ragač. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Nedalo sa zabrániť búraniu Istropolisu? Ako je pripravený Pamiatkový úrad chrániť modernú architektúru? A rozhoduje u nás o podobe miest kapitál a peniaze? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s dočasným riaditeľom Pamiatkového úradu Radoslavom Ragačom.

Karikatúra

Mierotvorca. (zdroj: Hej, ty!)

