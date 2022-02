Dobré ráno: Do práce, do potravín a večer cvičiť so samopalom

Ako sa bežní Ukrajinci pripravujú na prípadný útok Ruska.

Vypočujte si podcast

Viac ako stotisíc vojakov rozmiestnených pozdĺž hraníc, diplomati cestujúci naprieč Európu, otvorené vyhrážky aj vzájomné obviňovanie z eskalácie napätie.

Lenže geopolitická kríza a hrozba vojny na Ukrajine sa v prvom rade dotýka normálnych, obyčajných Ukrajincov. Ľudí, ktorí chcú žiť svoje životy, chodiť do práce a za rodinou, jednoducho existovať.

Tomáš Prokopčák sa pýta Lukáša Onderčanina, ktorý sa práve vrátil z Ukrajiny.

Zdroje zvukov: BBC

Krátky prehľad správ

Niektoré nemocnice prestávajú používať liečbu monoklonálnymi protilátkami. Dôvodom je, že nezaberajú proti variantu omikron, ktorý momentálne dominuje vo štvrtej vlne pandémie. Ministerstvo zdravotníctva tiež naznačuje, že v priebehu týždňa sa protilátky prestanú podávať vo všetkých nemocniciach.

Nového šéfa RTVS by sme mali spoznať v lete. Poslanci Národnej rady by ho mali voliť na júnovej schôdzi parlamentu. Poslanci koalícii by tiež chceli, aby bola táto voľba verejná a predchádzalo jej rovnako verejné vypočutie kandidátov.

Marianovi Kočnerovi zaistili majetok v hodnote 15 miliónov eur. Podľa portálu Aktuality je dôvodom kauza Donovaly, kde sa prevádzali hotely a výsledkom mali byť vratky DPH. Súčasťou zaisteného majetku sú nehnuteľnosti aj zmenky, ktorých hodnota je 11 miliónov eur.

O zvýšení platov zdravotníkov by sa malo rozhodnúť v najbližšom polroku. Včera to povedal premiér Eduard Heger v Rádiu Expres. Odhaduje, že suma smerujúca do zdravotníctva by sa ročne mohla zvýšiť až o pol miliardy eur.

Vedci konečne zistili, prečo ľudia pri covide strácajú čuch. Za stratou čuchu pritom nie je poškodenie podporných buniek v sliznici nosa, ako sa pôvodne predpokladalo. Infekcia v skutočnosti znižuje činnosť čuchových receptorov, ktoré svojou činnosťou zablokuje nával buniek imunitného systému. Zároveň vedci v štúdii naznačujú, prečo majú niektorí pacienti s takzvaným dlhým covidom problémy myslieť.

Odporúčanie

