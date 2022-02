Protipandemické opatrenia by sa mohli zrušiť v marci

Boris Kollár a Richard Sulík tlačia na februárový termín.

BRATISLAVA. Už žiadne kontroly pri vstupe do reštaurácií alebo do obchodov a len dobrovoľné rúška a respirátory. Protipandemické opatrenia, ktoré obyvateľov výrazne obmedzovali takmer dva roky, by štát mohol zrušiť už na budúci mesiac.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zámer naznačujú vyjadrenia premiéra Eduarda Hegera z OĽaNO, ale aj odborníkov na pandémiu.

O termíne rušenia opatrení premiér v utorok podvečer hovoril s poradným konzíliom. Jeho členovia o tejto téme diskutovali od predpoludnia.

Výsledok do uzávierky nebol známy. Z vyjadrení expertov však vyplýva, že do dvoch týždňov by štvrtá vlna pandémie spôsobená variantom omikron mala dosiahnuť vrchol a o ďalšie dva týždne by mohol prísť koniec opatrení. Časovo to vychádza na marec.

Úplne sa nedá vylúčiť ani februárový termín. V koalícii ho presadzujú ho najmä dvaja lídri strán, Richard Sulík z SaS a Boris Kollár zo Sme rodina.

Proti stále hovoria stúpajúce počty nakazených či hospitalizovaných. Za pondelok pribudlo vyše 23-tisíc nových prípadov a nemocniciach je 2178 pacientov s covidom. Plne zaočkovaných je necelých 50 percent obyvateľov.

Nateraz však nie je podľa odborníkov vo výhľade nový variant vírusu, ktorý by mohol spustiť ďalšiu vlnu pandémie. Hovoriť o jej konci je aj tak predčasné, tvrdia.

Očkovanie stačí, zaznieva