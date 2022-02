Aj lekára môže vyradiť omikron. Ako nájsť náhradu? (otázky a odpovede)

Ministerstvo spustilo vyhľadávanie lekárov na korona.gov.sk.

BRATISLAVA. Kým delta plnila nemocnice pacientmi, omikron ich oberá najmä o lekárov a sestry, ktorí musia ísť do karantény.

Zdravotníci začínajú chýbať aj v ambulanciách alebo je ich chod pre covid veľmi obmedzený.

„Momentálne mám covid. Robíme so sestrou cez dvere,“ hovorí všeobecný lekár pre dospelých Peter Makara zo Sniny. Pacientov vyšetruje cez telefón. Denne niekoľko desiatok.

Keby mal príznaky a musel by zostať doma, zastúpilo by ho jeho dvojča – lekárka, ktorá ordinuje na tej istej chodbe. Ak by vypadla aj ona, pacienti by mali problém nájsť lekára, ktorý by ich ošetril.

„Máme takú vlnu, akú sme nikdy nemali,“ vraví o omikrone Makara.

Detská lekárka Elena Prokopová z bratislavskej Devínskej Novej Vsi vysvetľuje, že pre prípad, že by nejaký pediater musel ísť do karantény, majú už od prvej vlny pandémie vytvorený tzv. krízový zástup.

„Takého lekára zastupujú všetci pediatri v okrese,“ vysvetľuje Prokopová.

S blížiacim sa vrcholom štvrtej vlny, ktorý by podľa odborníkov mal prísť okolo 20. februára, rastie aj počet ambulantných lekárov, ktorí nemôžu ordinovať.

Na Slovensku je takmer štyritisíc všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti. Pre covid muselo zavrieť ambulancie niekoľko desiatok. Spolu so špecialistami sú to stovky zavretých ordinácií.

Aby pacienti vedeli, na ktorého lekára sa môžu obrátiť, spustilo v pondelok ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií vyhľadávanie dostupných lekárov na stránke korona.gov.sk.

Denník SME ponúka návod, ako sa vo vyhľadávaní orientovať.

1. Kde je na korona.gov.sk vyhľadávanie ambulantných lekárov?