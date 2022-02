Ranný brífing: Matovičov sľub šiel do prázdna, Ficov bývalý byt mieri do dražby

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v minulosti vyzýval na zdržanlivosť, sám nedokázal byť ticho. Svojou interpretáciou okupačnej sovietskej a obrannej americkej zmluvy by nevyštudoval ani za bakalára na práve. Igorovi Matovičovi pomohlo vyhrať voľby aj onálepkovanie vily exministra Jána Počiatka v Cannes. Prešli dva roky a vládna koalícia ani nepripravila novelu sporného zákona o preukazovaní pôvodu majetku.

Petra Vlhová si splnila sen a získala olympijské zlato. V slalome zvíťazila napriek tomu, že po prvom kole skončila ôsma. Jej medaila je zároveň prvou pre Slovensko z tohtoročných zimných olympijských hier v Pekingu. O príbehu Petry Vlhovej je dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Historická revue: Ak si v piatok alebo počas víkendu kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Februárové číslo magazínu prináša mnoho zaujímavých informácií o M. R. Štefánikovi, prečítate si tiež, ako pred 70 rokmi Alžbeta II. zasadla na britský trón. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,50 eur.

Žilinkov rozbor okupácie 1968? Neprešiel by ani ako bakalárka

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pri pozitívnom hodnotení okupačnej dohody o "dočasnom" pobyte vojsk v ČSSR medzi rokmi 1968 až 1991 opiera o tvrdenie, že zločiny sovietskych vojakov v Československu stíhali a odsudzovali miestni vyšetrovatelia a súdy, a nie tí v Sovietskom zväze.

Generálny prokurátor tvrdí, že práve preto bola "nepochybne výhodnejšia" ako dohoda o spolupráci Slovenska so Spojenými štátmi, ktorú schválil parlament. Nenarúšala vraj suverenitu krajiny.

O prípadných zločinoch amerických vojakov na Slovensku majú rozhodovať slovenské súdy, ak by im hrozilo odsúdenie na viac ako tri roky. Ide o bežnú prax, ktorú s USA podpísalo 23 členov NATO.

Pri porovnávaní oboch zmlúv sa Žilinka dopustil takej školáckej chyby, že by sa mu s ňou nepodarilo získať z práva ani bakalársky titul, hovorí vedúci Katedry teórie práva a ústavného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity Marek Káčer.

"Ak by toto spravil študent na vysokej škole v bakalárskej práci, tak by mu to bolo vrátené a nemohol by ju v tejto podobe obhájiť. Nemožno ísť slepo po pravidlách, ako sú napísané v texte. Treba sa pozrieť na ich dodržiavanie v praxi a tiež celkovú právnu kultúru v tom čase," vysvetľuje správny vedecký postup Káčer.

V Československu zostala počas pobytu sovietskych vojsk medzi rokmi 1968 až 1991 nepotrestaná väčšina sovietskych vojakov, ktorí zavinili smrť minimálne 402 dosiaľ zdokumentovaných obetí okupácie.

Ukázali na Počiatkovu vilu a zvíťazili. Zákon o preukazovaní majetku však nemenia

Igorovi Matovičovi pomohlo vyhrať voľby aj onálepkovanie vily exministra Jána Počiatka v Cannes. (zdroj: OĽaNO)

Na vilu bývalého ministra financií a dopravy za Smer Jána Počiatka na francúzskej riviére v Cannes nalepil nápis Majetok Slovenskej republiky. O mesiac neskôr, vo februári 2020, vyhral Igor Matovič z OĽaNO parlamentné voľby.

Takmer dva roky po nich však Počiatkova vila nie je majetkom štátu. Matovičom a neskôr Hegerom vedená koalícia ani nepripravila novelu sporného zákona o preukazovaní pôvodu majetku, hoci si to dala do vládneho programu.

Pred štyrmi mesiacmi chcel Matovič buchnúť do stola a pripraviť zákon, ktorý by bral nečestne nadobudnuté majetky. Dnes o zmene legislatívy mlčí. „Nechce k tomu nič aktuálne povedať,“ odpísal jeho poradca Ladislav Bariak.

Návrh, ako riešiť preukazovanie pôvodu majetku politikov, pripravila len najmenšia koaličná strana Za ľudí. Zatiaľ ho nepredložila.

Čaká sa na ministerku spravodlivosti za SaS Máriu Kolíkovú, ktorá má pripraviť novelu či úplne nový zákon. Jej hovorca Peter Bubla povedal, že návrh sa finalizuje, ale nevie, kedy by ho mohli predložiť.

Majetková šikana: Aby preukazovanie pôvodu majetku splnilo deklarovaný cieľ pomsty, lebo o tú tu ide, čo si budeme hovoriť, musí sa týkať všetkých občanov bez ohľadu na to, kedy majetok nadobudli. Čiže, aby bol každý hocikedy pripravený dokazovať úradom, kedy a koľko peňazí zarobil či dostal. Čo vytvára priestor na šikanovanie, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Zomrel Eduard Kukan: Keď sa na Slovensku povie diplomat, mnohí si predstavia niekoho, ako bol Eduard Kukan. Prispel k vstupu krajiny do NATO aj Európskej únie. K úspechu priviedol viacerých ďalších slovenských diplomatov – Ivana Korčoka, Maroša Šefčoviča či Miroslava Lajčáka. Viacerí, podobne ako on, študovali v Moskve. Trojnásobný minister zahraničných vecí, dvojnásobný europoslanec a protimečiarovský bojovník zomrel vo veku 82 rokov.

Keď sa na Slovensku povie diplomat, mnohí si predstavia niekoho, ako bol Eduard Kukan. Prispel k vstupu krajiny do NATO aj Európskej únie. K úspechu priviedol viacerých ďalších slovenských diplomatov – Ivana Korčoka, Maroša Šefčoviča či Miroslava Lajčáka. Viacerí, podobne ako on, študovali v Moskve. Trojnásobný minister zahraničných vecí, dvojnásobný europoslanec a protimečiarovský bojovník zomrel vo veku 82 rokov. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 20 160 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 35 106 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 009 pacientov, pribudlo aj 26 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny podľa údajov NCZI dostalo 21 260 ľudí.

PCR testy odhalili 20 160 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 35 106 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 009 pacientov, pribudlo aj 26 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny podľa údajov NCZI dostalo 21 260 ľudí. Bratislavu okupujú diviaky: Do budovy Slovenského národného divadla sa chcel pred zrakmi prekvapených okolostojacich divákov dostať diviak. Išlo už o druhý prípad s diviakom v uliciach Bratislavy za posledné dni. Stretnutie s diviakom môže byť pre človeka nebezpečné, mestské časti ani mesto si so zverou nevedia poradiť.

Do dražby mieri jeden z najdrahších bytov v krajine. Býval v ňom Fico

Bytovka Bonaparte. (zdroj: SME/Marko Erd)

O mesiac sa uskutoční jedna z najzaujímavejších dražieb za posledné roky. Pozoruhodné je nielen to, že aukcia sa týka bytu s rozlohou 377 štvorcových metrov. "Lákadlom" je najmä jeho posledný užívateľ - expremiér Robert Fico.

Po dvoch rokoch sa konkurzný správca opäť pokúsi predať byt daňového podvodníka Ladislava Bašternáka v komplexe Bonaparte v bratislavskom podhradí, ktorý si Fico prenajímal.

Jeho vyvolávacia cena medzičasom stúpla, hoci nie tak výrazne ako celý slovenský realitný trh. Aj preto môže byť lákavá pre možných záujemcov.

Znalec ohodnotil nehnuteľnosť na 1,74 milióna eur. Oproti roku 2020 sa tak jeho cena zvýšila "len" o 70-tisíc eur, respektíve o 4,2 percenta. "Len" preto, lebo podľa štatistík Národnej banky Slovenska stúpli vlani ceny nehnuteľností v Bratislavskom kraji takmer o 40 percent.

V krátkosti z ekonomiky:

Nebezpečné poľské potraviny: Z Poľska prichádzajú na Slovensko najčastejšie potraviny, ktoré vykazujú nejaké pochybenia alebo sú nebezpečné, uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Reagoval tak na správu Najvyššieho kontrolného úradu Poľskej republiky ktorý skonštatoval, že poľské potraviny sú najnebezpečnejšie v rámci celej EÚ.

Z Poľska prichádzajú na Slovensko najčastejšie potraviny, ktoré vykazujú nejaké pochybenia alebo sú nebezpečné, uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Reagoval tak na správu Najvyššieho kontrolného úradu Poľskej republiky ktorý skonštatoval, že poľské potraviny sú najnebezpečnejšie v rámci celej EÚ. Slovenské elektrárne hovoria o bankrote: Prijatie nového zákona o zdanení nadmerného zisku prevádzkovateľom jadrových blokov bez analýzy vplyvov vyústi do bankrotu Slovenských elektrární, zastaví proces spustenia tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach ako aj dostavbu 4. bloku. Zmarí sa tak investícia vo výške šiestich miliárd eur, reagovali SE na vládou schválený zákon.

Prijatie nového zákona o zdanení nadmerného zisku prevádzkovateľom jadrových blokov bez analýzy vplyvov vyústi do bankrotu Slovenských elektrární, zastaví proces spustenia tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach ako aj dostavbu 4. bloku. Zmarí sa tak investícia vo výške šiestich miliárd eur, reagovali SE na vládou schválený zákon. Režim pre neesenciálne obchody: Neesenciálne obchody by mali fungovať v režime "základ". Tie sú aktuálne v režime OP. Vláda to odporučila hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi. V prípade neesenciálnych služieb vláda odporúča ponechať režim OP.

Susedili so Sovietmi, neskončili ako satelit. Je fínsky scenár riešením pre Ukrajinu?

Volodymyr Zelenskyj, Emmanuel Macron a Vladimir Putin. (zdroj: TASR/AP)

Hrubým domácim produktom na obyvateľa prekonáva Nemecko alebo Francúzsko, dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižšou korupciou a najlepšími podmienkami pre život. V posledných desaťročiach sa mu vyhli vojenské konflikty, na popredných priečkach je aj z pohľadu bezpečnosti.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že takzvaná finlandizácia - fínska cesta po druhej svetovej vojne, ktorá sa v súčasnosti spomína ako možnosť riešenia ukrajinskej krízy - by nemusela byť úplne zlou možnosťou.

Úvahy o tejto možnosti sa obnovili tento týždeň, keď francúzsky prezident Emmanuel Macron vycestoval za ruským prezidentom Vladimirom Putinom s nádejou, že sa mu podarí zmierniť napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so zhromažďovaním ruských jednotiek v okolí Ukrajiny.

Kľúčovou pre tento pojem je dohoda medzi Fínskom a Sovietskym zväzom z roku 1948. Po druhej svetovej vojne sa vláda v Helsinkách zaviazala, že nevstúpi do západného obranného paktu. Fínsko za to získalo záruky, že sa nestane sovietskym satelitom, ako sa to stalo napríklad Československu. Sovieti posledných vojakov z Fínska stiahli v roku 1955.

Vo Fínsku tak počas studenej vojny fungovali demokracia a kapitalizmus, ale vláda v mnohých veciach ustupovala ruským požiadavkám.

Jednotka drzosti sa volá "lavrov": Optimisti hovoria, že Putin sa prerátal a svojou aktivitou zobudil NATO a zjednotil Západ. Nuž, nie tak celkom. V skutočnosti by Západ mal Rusko vrátiť do koryta a nepristúpiť na rokovacie dobrodružstvá s vybranými lídrami a naoktrojovanou rétorikou ublíženca, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti zo sveta:

Psychologický nátlak od susedov: Početné ruské cvičenia majú podľa politického geografa Michaela Romancova jeden cieľ. Rusko sa snaží stupňovať tlak na Spojené štáty a ich spojencov, aby brali vážne požiadavky Moskvy. Rozsiahlymi manévrami Rusko demonštruje svoju silu a zároveň sa snaží ukázať, že všetky typy jeho vojsk dokážu pôsobiť na geograficky rozsiahlom priestranstve.

Početné ruské cvičenia majú podľa politického geografa Michaela Romancova jeden cieľ. Rusko sa snaží stupňovať tlak na Spojené štáty a ich spojencov, aby brali vážne požiadavky Moskvy. Rozsiahlymi manévrami Rusko demonštruje svoju silu a zároveň sa snaží ukázať, že všetky typy jeho vojsk dokážu pôsobiť na geograficky rozsiahlom priestranstve. Čína hľadá u nacistov lekcie: Za dlhé tričko, bradu, modlitbu, odmietanie alkoholu či bravčového. Ujgurská aktivistka Rušan Abbasová takto v rozhovore pre SME vyratúva dôvody, pre ktoré môžu Ujguri skončiť v čínskych prevýchovných táboroch. O ich prenasledovaní hovorí ako o modernej genocíde, ktorej výsledkom môže byť, že sa už o dvadsať rokov nebude k Ujgurom hlásiť prakticky nikto.

Za dlhé tričko, bradu, modlitbu, odmietanie alkoholu či bravčového. Ujgurská aktivistka Rušan Abbasová takto v rozhovore pre SME vyratúva dôvody, pre ktoré môžu Ujguri skončiť v čínskych prevýchovných táboroch. O ich prenasledovaní hovorí ako o modernej genocíde, ktorej výsledkom môže byť, že sa už o dvadsať rokov nebude k Ujgurom hlásiť prakticky nikto. Novinárom odmietli prístup k vojakom: Novinári, ktorí pokrývajú dianie na americkom ministerstve obrany a v americkej armáde, vyjadrili protest proti odmietnutiu prístupu k približne 3-tisíc americkým vojakom rozmiestňovaným v Európe. Podľa nich sú takéto plošné obmedzenia v čase mieru zriedkavé a neobvyklé aj v aktívnych vojnových zónach.

Zo zahraničných webov:

Veľa snahy, málo nápadov. Fíni vyškolili Slovákov z efektivity

Fín Harri Pesonen strieľa gól do slovenskej bránky. (zdroj: TASR/AP)

Slovenskí hokejisti nezvládli svoj prvý zápas na ZOH 2022 v Pekingu. V skupine C podľahli favorizovanému Fínsku 2:6. Hetrikom sa blysol Sakari Manninen, dva góly pridal Miro Altonen.

V slovenskom drese zaujal iba 17-ročný Juraj Slafkovský, ktorý strelil oba góly. Stal sa najmladším slovenským strelcom v histórii olympijských turnajov. Zároveň je najmladším strelcom na ZOH od roku 1984.

Slováci išli do vedenia v 6. minúte, ale Fíni ešte v prvej tretine otočili skóre. Počas zápasu trestali slovenské chyby a napokon potvrdili pozíciu favorita.

"Je to pre nás trošku krutá prehra. Nehrali sme zle. Fíni nás trestali za každú chybu, ktorú sme spravili. Zo začiatku sme pritom boli lepší, vytvorili sme si šance, boli aktívnejší, dali gól. Fíni hrajú jednoduchý, rýchly hokej. Dokážu udržať puk, všetko dávajú na bránku, majú výborný forčeking. Hrali veľmi dobre," zhodnotil zápas asistent trénera Andrej Podkonický.

Druhý zápas na ZOH 2022 odohrajú Slováci už dnes o 9:40, ich súperom budú Švédi. Tí si vo svojom úvodnom stretnutí na turnaji poradili s Lotyšmi.

Dosiahli nový rekord v jadrovej fúzii. Je vykonateľná, tvrdia vedci

Interiér zriadenia JET na jadrovú fúziu. (zdroj: UKAEA)

Vedci sa už roky snažia skrotiť energiu, ktorá poháňa Slnko. Fúzne reakcie na Zemi však zatiaľ nevytvorili viac energie, ako museli ľudia vynaložiť na ich spustenie. V európskom zariadení Joint European Torus teraz zlomili nový rekord - generovali dosiaľ najväčšie množstvo energie pri fúznej reakcii.

Výsledky naznačujú dobrú budúcnosť fúzie ako čistého zdroja elektrickej energie. Mohla by byť odpoveďou na klimatickú krízu, no reálne využitie je ešte stále ďaleko.

Fúzia, ako názov naznačuje, je proces spájania dvoch alebo viacerých atómov do väčších atómov. Je to vlastne opak jadrového štiepenia, ktoré poháňa súčasné jadrové elektrárne. Pri štiepení však vzniká rádioaktívny odpad, fúzia by mala byť ešte čistejšou energiou.

V experimente JET, ktorý sa nachádza v anglickom Culhame, spájajú atómy trícia a deutéria, čo sú izotopy vodíka. Experimentálne zariadenie je však príliš malé na to, aby mohlo pri fúzii vytvoriť viac energie, ako sa využije na zahriatie atómov.

Výsledky naznačujú, že by sa to malo vydariť vo veľkom experimentálnom reaktore ITER, ktorý je vo výstavbe na juhu Francúzska. Pokusy s fúziou v ňom by sa mali začať v roku 2025.

V krátkosti z vedy a techniky:

Objav prvej osamelej čiernej diery: Existujú čierne diery, ktoré nemajú na jedenie nič - žiadnu hviezdu či planétu. Túlajú sa vesmírom a je prakticky nemožné zachytiť ich, ak neviete, kam sa pozerať. Iba v našej galaxii je ich zrejme sto miliónov. Objav takejto osamelej neviditeľnej čiernej diery teraz hlásia astronómovia.

Existujú čierne diery, ktoré nemajú na jedenie nič - žiadnu hviezdu či planétu. Túlajú sa vesmírom a je prakticky nemožné zachytiť ich, ak neviete, kam sa pozerať. Iba v našej galaxii je ich zrejme sto miliónov. Objav takejto osamelej neviditeľnej čiernej diery teraz hlásia astronómovia. Tretia planéta pri Proxime Centauri: Pri Proxime Centauri, našej najbližšej hviezde po Slnku, objavili novú planétu. Doteraz boli známe iba dve. Proxima Centauri je zaujímavým kandidátom na medzihviezdnu misiu, od Zeme je vzdialená iba štyri svetelné roky. Nová planéta sa volá Proxima d.

Pri Proxime Centauri, našej najbližšej hviezde po Slnku, objavili novú planétu. Doteraz boli známe iba dve. Proxima Centauri je zaujímavým kandidátom na medzihviezdnu misiu, od Zeme je vzdialená iba štyri svetelné roky. Nová planéta sa volá Proxima d. Homo sapiens prišli do Európy skôr: Anatomicky moderní ľudia - homo sapiens - mohli byť v Európe už pred 54-tisíc rokmi. Teda aspoň o desaťtisíc rokov skôr, ako vedci doteraz predpokladali. Ich skorší príchod by znamenal, že homo sapiens a neandertálci sa mohli stretávať v Európe dlhší čas.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Mikuláš Dzurinda. (zdroj: SME/Marko Erd)

Nemá déjà vu, keď vidí dnešnú debatu o obrannej dohode s USA? Čo by sme mali urobiť, aby sme pomohli Ukrajine? Je toto Európa bez Angely Merkelovej? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým premiérom Mikulášom Dzurindom.

Podcasty SME

Index: Starosta Chren: Takto sa k samosprávam nesprával ani Mečiar

Starosta Chren: Takto sa k samosprávam nesprával ani Mečiar Ľudskosť: Rodičia sa s deťmi hanbia hovoriť o sexualite. Lektorka vysvetľuje, ako na to

Rodičia sa s deťmi hanbia hovoriť o sexualite. Lektorka vysvetľuje, ako na to Ľudia píšu Tisovi: So Židovkou som sa oženil len pre nedostatok iných príležitostí, píše notár Tisovi

Karikatúra

Úchylka. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Nadýchané zlatisté šišky. (zdroj: Fotolia)

Fašiangy sú obdobím šišiek a fánok. Okrem tých klasických si môžete dopriať tvarohové, kváskové, bez kysnutia, či pečené na plechu.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

