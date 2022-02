Ranný brífing: Ani slastno, ani milo. Hviezdoslav by už nad Sliačom zaplakal

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Kedysi v Kúpeľoch Sliač trávili čas Pavol Országh Hviezdoslav, Božena Němcová či Ján Cikker. Ako jediné zostali po zmene režimu v rukách štátu. Na kráse im nepridal ani privatizér z radov HZDS Viliam Soboňa. Roky tak upadajú a viaceré z historických objektov sú dnes v havarijnom stave. Zmeniť to chce minister hospodárstva Richard Sulík.

Politici prekročili neprekročiteľné. Spisujú zoznamy vlastizradcov, huckajú internetovú luzu, otvorene sa spolčujú s fašistami a vyhrážajú sa, že dôjde aj na novinárov. Žijeme v spoločenskom predpeklí, existuje na Slovensku riziko občianskeho násilia, prečo politici ako Fico, Blaha či fašisti robia to, čo robia a čo sa môže so Slovenskom stať? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Výnimočné kúpele zdevastoval mečiarovec Soboňa, šancu im chce dať Sulík

Pamätná tabuľa na pobyt Pavla Országha Hviezdoslava v Kúpeľoch Sliač. (zdroj: TASR)

Pre svoje liečivé účinky sa pramene na Sliači využívajú už takmer 800 rokov. Sliač je údajne jediným miestom na svete, kde vyvierajú minerálne pramene s prirodzenou izotermickou teplotou 33,2 stupňa Celzia a vysokým obsahom oxidu uhličitého. Táto kombinácia vraj pacientom umožňuje pocítiť priaznivé účinky už počas pobytu.

„Jak tu slastno, jak tu milo v šumnom Sliači. Nebež, neleť kratochvíľo. Čuj ten vtáčí hlas, jak zvšiaď sa prihovára nám; vidz: jako vetvy stromov – nebodaj tiež známosť stará.

K sebe zovú, vonne kynú, pod nimi zdroj žblnkotavý… Zhovej, zhovej kratochvíľo. Nač sa viazať na hodinu? dosť riecť: buďte zdravý dosť – a smutne tiahnuť domov…,“ napísal pred vyše sto rokmi o Kúpeľoch Sliač Pavol Országh Hviezdoslav.

Kúpele Sliač sú jediné z vyše dvadsiatky slovenských kúpeľov, ktoré po zmene režimu v roku 1989 zostali v rukách štátu. Počas divokej privatizácie za éry Vladimíra Mečiara sa kúpele v roku 1995 dostali do rúk exministra zdravotníctva za HZDS Viliama Soboňu. Odvtedy roky upadajú a viaceré z historických objektov sú dnes v havarijnom stave.

V polovici januára ohlásil minister hospodárstva Richard Sulík prvý krok k ich záchrane.

Príbeh Sliača sa tak podobá histórii zdevastovaného kaštieľa v Rusovciach, ktorý štát tiež zachraňuje na poslednú chvíľu. V desiatich bodoch odpovedáme na otázky, prečo je to tak, kto je za to zodpovedný a čo by malo nasledovať.

Magát sa pre knihu o Židoch hral na martýra, pred súdom otočil

Polícia skúmala Magátove statusy, videá a príspevky na sieti VKontakte. (zdroj: SITA)

Najskôr sa pred svojím publikom hral na martýra a hovoril, že „väzenie je len etapa v živote revolucionára“ a je naň pripravený. Keď už stál pred sudcom, tvrdil opak.

Známa postava extrémistickej scény Marián Magát je vo väzbe už takmer tri týždne, no až teraz sú známe detaily jeho stíhania i rozhodovania o väzbe.

Viacnásobne stíhaný Magát si vyslúžil dosiaľ zrejme najvážnejšie obvinenie z extrémizmu, do ktorého polícia zahrnula jeho činnosť za posledných päť rokov. S prokuratúrou narátala, že od roku 2017 porušil Magát vo svojich verejných vystúpeniach zákon najmenej 36-krát.

Všímala si najmä jeho statusy na facebooku, videá na youtube či príspevky na sociálnej sieti VKontakte určenej najmä rusky hovoriacemu publiku. Obvinenie sa opiera aj o jeho knihu Židokracia, ktorú vydal na prelome rokov 2020 a 2021.

„Áno, počítam s tým, že za názory v tejto knihe pôjdem sedieť na niekoľko rokov do väzenia,“ napísal Magát v úvode knihy.

Keď sa však 27. januára dostal pred sudcu Mariána Mačuru, ktorý rozhodoval o jeho väzbe, rétoriku otočil. Polícii a prokuratúre dokonca vytkol, že ho neupozornili skôr, že v knihe vidia trestnú činnosť. Nechali ho však pokračovať v jej šírení a vznikla aj dotlač knihy. Na sudcu Mačuru tento argument nezabral.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 8 552 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 15 645 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 165 pacientov, pribudlo aj 10 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 252 ľudí. Oddnes je možné registrovať sa na očkovanie vakcínou od Novavaxu.

PCR testy odhalili 8 552 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 15 645 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 165 pacientov, pribudlo aj 10 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 252 ľudí. Oddnes je možné registrovať sa na očkovanie vakcínou od Novavaxu. Možní kandidáti na šéfa RTVS: Aktuálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska Jaroslav Rezník, bývalý programový riaditeľ Tibor Búza aj exriaditeľka Markízy Zuzana Ťapáková. S blížiacou sa voľbou nového riaditeľa telerozhlasu sa najčastejšie spomínajú práve tieto mená.

Aktuálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska Jaroslav Rezník, bývalý programový riaditeľ Tibor Búza aj exriaditeľka Markízy Zuzana Ťapáková. S blížiacou sa voľbou nového riaditeľa telerozhlasu sa najčastejšie spomínajú práve tieto mená. Vražda Kuciaka mieri opäť na súd: Špecializovaný trestný súd začne opätovne riešiť prípad vraždy novinára Jána Kuciaka 28. februára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Súd sa v tomto prípade konkrétne bude zaoberať obžalobou proti podnikateľovi Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej, keďže zvyšní obžalovaní, ktorí v kauze figurovali, sú už právoplatne odsúdení.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > 🤔 Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Vallo stopol kontroverzný projekt. Smolu majú aj v Devíne

Vizualizácia projektu, ktorý developer predstavil pod názvom Zelenka. (zdroj: EIA/Zelenka)

Každý investor, ktorý chce v Bratislave niečo postaviť, musí prejsť cez magistrát. Ten posudzuje predložený projekt a vydáva tzv. záväzné stanovisko. V rámci neho magistrát posudzuje, či je v súlade s územným plánom a či neznehodnocuje kvalitu života.

Po tom, čo na post primátora nastúpil Matúš Vallo, zažili mnohí developeri studenú sprchu. Najnovšie narazil projekt výstavby polyfunkčného projektu na Záhradníckej ulici v Ružinove. Komplex, ktorý budil kontroverzie a obyvatelia sa proti nemu búrili, nedostal odobrenie magistrátu a investor tak musí svoje plány prehodnotiť.

V odôvodnení, ktoré podpísal primátor Matúš Vallo, sa píše, že investor spravil v podkladoch hneď niekoľko chýb. „Dokumentácia obsahuje rôzne hodnoty jednotlivých plošných bilancií stavby (napríklad celková podlažná plocha), je neprehľadná – absentuje celková prehľadná tabuľka so všetkými základnými plošnými bilanciami stavby a so všetkými posudzovanými hodnotami ukazovateľov intenzity využitia územia,“ píše sa v rozhodnutí.

Nie je pritom jediný, ktorý aktuálne neprešiel cez mesto. Smolu má aj projekt výstavby vínnych pivníc v Devíne. Ten neuspel aj napriek tomu, že oproti pôvodným plánom výrazne zredukoval svoj zámer.

V krátkosti z ekonomiky:

Cestné prepojenie severu s juhom: Budúca trasa plánovaného severo-južného cestného rýchlostného prepojenia Slovenska od diaľnice D1 po Šahy, ako súčasť transeurópskej siete, by mala vzísť zo samostatnej štúdie uskutočniteľnosti. Odhadované náklady na výstavbu úsekov v plnom profile zo severu na juh v dĺžke 150 kilometrov sú predbežne dve miliardy eur.

Budúca trasa plánovaného severo-južného cestného rýchlostného prepojenia Slovenska od diaľnice D1 po Šahy, ako súčasť transeurópskej siete, by mala vzísť zo samostatnej štúdie uskutočniteľnosti. Odhadované náklady na výstavbu úsekov v plnom profile zo severu na juh v dĺžke 150 kilometrov sú predbežne dve miliardy eur. Rubeľ výrazne klesol: Kurz ruskej meny zaznamenal v pondelok výrazný pokles potom, ako sa investori začali zbavovať ruských aktív v obave z možného blížiaceho sa útoku Ruska voči Ukrajine. Pred výraznejším poklesom rubeľ chránia vysoké ceny komodít, ktoré zvýšili prebytok bežného účtu platobnej bilancie Ruska na rekordnú úroveň.

Kurz ruskej meny zaznamenal v pondelok výrazný pokles potom, ako sa investori začali zbavovať ruských aktív v obave z možného blížiaceho sa útoku Ruska voči Ukrajine. Pred výraznejším poklesom rubeľ chránia vysoké ceny komodít, ktoré zvýšili prebytok bežného účtu platobnej bilancie Ruska na rekordnú úroveň. Hmyz ako zložka potravín: Európska komisia povolila uvádzanie cvrčkov domácich (Acheta domesticus) ako nových potravín na jednotnom trhu Európskej únie. Komisia pripomenula, že cvrček domáci je v poradí tretí hmyz, ktorý bol úspešne schválený na konzumáciu v krajinách EÚ.

Útok na Kyjev by bol nočnou morou. Aký scenár je pravdepodobnejší?

Proruský ozbrojenec stojí pred vlajkou samozvanej Doneckej ľudovej republiky. (zdroj: SITA/AP)

Posledné údaje zo satelitných snímok, od pozorovateľov či tajných služieb naznačujú, že na hraniciach s Ukrajinou sa v Rusku, Bielorusku a Podnestersku nachádza viac ako 140-tisíc ruských vojakov. Spojené štáty informovali o tom, že Rusko sa chystá 16. februára zaútočiť na Ukrajinu. Ukrajinskí analytici napriek tomu odhadujú, že aj keby došlo k priamemu útoku na území Ukrajiny, nepôjde o celoplošný vojnový konflikt.

„V súčasnosti nahromadené jednotky na hraniciach nie sú dostatočné na rozsiahlu operáciu zameranú na dobytie celej alebo zásadnej časti Ukrajiny,“ tvrdí skupina expertov ukrajinského Centra obranných stratégií.

Za málo pravdepodobný scenár považujú najmä masívny útok na hlavné mesto – takáto operácia by bola podľa nich pre Rusko extrémne drahá, logisticky zložitá, zahŕňala by veľký počet civilných obetí a armáda by musela čeliť silnej obrane. „Všetky tieto faktory robia scenár útoku na Kyjev nepravdepodobným,“ dodáva štvorica analytikov.

Zhoduje sa s nimi aj Pavel Luzin, expert na ruskú armádu z Jamestown Foundation. „Operácia, ktorej cieľom by malo byť obsadenie Kyjeva, by sa nedala spraviť za pár dní a pre ruské vedenie by išlo o samovražedný krok,“ vraví pre magazín Foreign Policy.

Experti na bezpečnosť však nevylučujú, že môže dôjsť k vojenskému útoku na niektorý z citlivejších ukrajinských regiónov. Najčastejšie sa pritom hovorí práve o Donbase na východe republiky, ktorého časť už dnes kontrolujú proruskí separatisti.

S Putinom to ešte skúsi Scholz: Olaf Scholz sa koncom minulého roka stal nemeckým kancelárom a v týchto dňoch by zrejme radšej pripravoval sľubované sociálne reformy. Pridáva sa však k svetovým politikom, ktorí sa snažia odvrátiť ďalšiu hrozbu konfrontácie Západu a Ruska, tentoraz na Ukrajine. Ani ľudia z prostredia nemeckej vlády však nemajú od rokovaní očakávania.

Olaf Scholz sa koncom minulého roka stal nemeckým kancelárom a v týchto dňoch by zrejme radšej pripravoval sľubované sociálne reformy. Pridáva sa však k svetovým politikom, ktorí sa snažia odvrátiť ďalšiu hrozbu konfrontácie Západu a Ruska, tentoraz na Ukrajine. Ani ľudia z prostredia nemeckej vlády však nemajú od rokovaní očakávania. Putinov pľuvanec do tváre: Panuje expertná zhoda, že ak existuje slabé ohnivko v západnej reťazi, je to Nemecko. (Slovensko, Maďarsko atď. sa nepočítajú.) Bolo by rozumné od Putina zaútočiť päť sekúnd po tom, čo mu Scholz oznámil, že očakáva od neho zníženie napätia? Alebo stratil rozum? Pýta sa Peter Schutz.

Panuje expertná zhoda, že ak existuje slabé ohnivko v západnej reťazi, je to Nemecko. (Slovensko, Maďarsko atď. sa nepočítajú.) Bolo by rozumné od Putina zaútočiť päť sekúnd po tom, čo mu Scholz oznámil, že očakáva od neho zníženie napätia? Alebo stratil rozum? Pýta sa Peter Schutz. Rusko sa chce cítiť dobre: Ruské snahy cítiť sa bezpečne v okruží rozbabraných krajín sú v priamom protiklade s tým, aké susedstvo je dobré pre Úniu. Podmieňovať svoj pocit bezpečia vypnutím suverenity susedných štátov je jednoducho niečo, od čoho by mali všetky štáty – detto tie na východe Únie – Rusko odstrašovať, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti zo sveta:

Rakúsko cúva od povinného očkovania: Povinné očkovanie malo pomôcť, aby sa Rakúsko vymanilo z „brutálneho začarovaného kruhu rastúceho počtu prípadov a opakovaných lockdownov“. Po tom, ako začal v krajine dominovať infekčnejší variant omikron, ktorý vyvoláva miernejší priebeh ochorenia, sa však situácia zmenila. Rakúsky kancelár Karl Nehammer názorovo otáča.

Povinné očkovanie malo pomôcť, aby sa Rakúsko vymanilo z „brutálneho začarovaného kruhu rastúceho počtu prípadov a opakovaných lockdownov“. Po tom, ako začal v krajine dominovať infekčnejší variant omikron, ktorý vyvoláva miernejší priebeh ochorenia, sa však situácia zmenila. Rakúsky kancelár Karl Nehammer názorovo otáča. Ukrajinu opúšťajú oligarchovia: Ukrajinskí oligarchovia a podnikatelia opúšťajú Ukrajinu charterovými letmi, upozornil na svojom webe denník Ukrajinská pravda. Dodal, že len v nedeľu z Kyjeva odleteli takmer dve desiatky charterov a súkromných lietadiel, a to vrátane lietadiel najbohatšieho Ukrajinca.

Ukrajinskí oligarchovia a podnikatelia opúšťajú Ukrajinu charterovými letmi, upozornil na svojom webe denník Ukrajinská pravda. Dodal, že len v nedeľu z Kyjeva odleteli takmer dve desiatky charterov a súkromných lietadiel, a to vrátane lietadiel najbohatšieho Ukrajinca. Lukašenko verí, že Rusi odídu: Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa v blízkej budúcnosti plánuje stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa Lukašenka sa na schôdzke má hovoriť o odsune ruských jednotiek z juhu Bieloruska. Vyhlásil, že stiahnutie jednotiek od hraníc Ukrajiny je "naša vec s Putinom".

Zo zahraničných webov:

Odstrašujúci príklad Shiffrinová alebo Prečo chápať Vlhovej sebecké rozhodnutie

Petra Vlhová so zlatou medailou zo slalomu. (zdroj: TASR)

Závan egoizmu alebo hlas rozumu? Predčasný koniec Petry Vlhovej na olympiáde v Pekingu nie je štandardný, ale dá sa pochopiť. Najlepšia slalomárka sveta čelila pred zimnými olympijskými hrami náročnej úlohe. Musela (chcela) potvrdiť, že najtechnickejšia disciplína je jej doménou a oslovenie Zimná kráľovná jej nepatrí len tak.

Pekinský slalom sa zapísal do histórie. A nielen slovenskej. Napínavé preteky, kolaps Mikaely Shiffrinovej a obrovský comeback Vlhovej. Jeden z najemotívnejších príbehov týchto hier.

Jeden by si povedal, že zlato dodá Slovenke energiu. Konečne z nej môže opadnúť tlak. Obrovské očakávania fanúšikov, tímu, ale aj samotnej Vlhovej sa naplnili. Čo viac si priať. Fanúšik v tom má jasno. Ďalšie medaily. Realita je však iná. Vlhová sa najskôr odhlásila zo super-G, chcela sa pripraviť na kombináciu. Disciplínu, v ktorej sa od nej očakával ďalší cenný kov.

Hviezdna Slovenka sa však rozhodla inak. Psychický tlak ju natoľko vyšťavil, že z Pekingu odíde predčasne. Pred hrami sa odborníci predbiehali v odhadoch, koľko medailí Vlhová získa. Odpoveď znela často – tri. Vlhovej napokon stačila jedna. Najcennejšia. Zlatá zo slalomu.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Päť dní? Ako dlho som po prekonaní omikronu infekčný

Ilustračná fotografia. (zdroj: AdobeStock)

Omikron má rýchly nástup. Prejavuje sa zvýšenými teplotami, tečením z nosa, kýchaním, bolesťou hrdla, veľkou únavou, frustráciou, nočným potením a kašľom.

U niektorých pacientov sa objavujú aj črevné problémy, vracanie, nechutenstvo, zmätenosť, strata čuchu či chuti a mnoho ďalších symptómov.

Zaočkovaní ľudia, ktorí sa nakazili omikronom, často nemajú žiadne príznaky a ani o nákaze nevedia.

Ak sa nákaza omikronom prejavuje miernejšími príznakmi, znamená to, že pacient je aj kratší čas infekčný? Ako dlho po prekonaní ochorenia môže pacientovi vychádzať pozitívny PCR test? A je bezpečné po piatich dňoch karantény navštíviť starých rodičov?

Na tieto, ale aj ďalšie otázky v texte odpovedá Milan Kulkovský, primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice.

Omikron môže ukončiť pandémiu: Omikron má podľa vedcov tri výnimočné vlastnosti: šíri sa efektívne a rýchlo, vo všeobecnosti spôsobuje miernejší priebeh ochorenia ako predchádzajúce varianty a môže poskytnúť ochranu aj proti iným variantom. Podľa Hansa Klugeho, riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie pre európsky región, by mohla výrazná infekčnosť omikronu ukončiť pandémiu.

V krátkosti o zdraví:

Deti majú na rukách nikotín: Deti sú zvedavé. Skúmajú svet a dotýkajú sa všetkého: kobercov, hračiek, stolov a stoličiek či oblečenia. V dôsledku toho sú zraniteľné, najmä ak žijú v domácnosti s fajčiarmi. Okrem toho, že sú vystavené pasívnemu fajčeniu, môžu prehltnúť aj malé čiastočky z cigaretového dymu. Nikotín však ohrozuje aj deti nefajčiarov.

Deti sú zvedavé. Skúmajú svet a dotýkajú sa všetkého: kobercov, hračiek, stolov a stoličiek či oblečenia. V dôsledku toho sú zraniteľné, najmä ak žijú v domácnosti s fajčiarmi. Okrem toho, že sú vystavené pasívnemu fajčeniu, môžu prehltnúť aj malé čiastočky z cigaretového dymu. Nikotín však ohrozuje aj deti nefajčiarov. Tiky zo sociálnych médií: Približne v rovnakom čase ako vypukla celosvetová epidémia koronavírusu, začali odborníci, najmä neurológovia a psychiatri, zaznamenávať dramatický nárast počtu mladých pacientov, ktorí sa sťažovali na rôzne mimovoľné a nekontrolovateľné tiky. Vo väčšine prípadov išlo o mladé dospievajúce dievčatá. Zistili, že väčšina dievčat má niečo spoločné: TikTok.

Približne v rovnakom čase ako vypukla celosvetová epidémia koronavírusu, začali odborníci, najmä neurológovia a psychiatri, zaznamenávať dramatický nárast počtu mladých pacientov, ktorí sa sťažovali na rôzne mimovoľné a nekontrolovateľné tiky. Vo väčšine prípadov išlo o mladé dospievajúce dievčatá. Zistili, že väčšina dievčat má niečo spoločné: TikTok. Zamilovanosť ako kríza: Mnoho výskumov naznačuje, že romantickú lásku udržuje nažive niečo, čo je základom našej biologickej povahy. Ktoré časti mozgu sa aktivujú, keď sme zamilovaní, aké látky sú za tento stav zodpovedné a prečo je ťažké lásku skúmať, vysvetľuje vedkyňa Dominika Fričová z Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Richard Kollár. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako bude vyzerať leto? Kedy sa zaočkovať, keď už odznie vlna omikronu? Má ešte zmysel posielať celé triedy do karantény? A ako vníma hejt voči vedcom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s matematikom Richardom Kollárom.

Podcasty SME

Tak bolo: Námorníci na prvých zámorských výpravách jedli potkany či kožené remene

Námorníci na prvých zámorských výpravách jedli potkany či kožené remene SND - Sme Národné: Popoluška nie je len o náročnom tanci, je v nej aj veľmi náročné herectvo

Karikatúra

Rusko sa blíži. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Kurací steak s batatovým pyré. (zdroj: zena.sme.sk)

Polievky, sladké jedlá aj slané chuťovky. Vyskúšajte recepty z batatov.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.