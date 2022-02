Ranný brífing: Vraciame sa do normálu, hokejisti siahajú po medailách

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Takmer presne dva roky po tom, čo sa na Slovensku objavil prvý prípad koronavírusu, sa začne krajina vracať k životu pred pandémiou. S covidom sa podľa premiéra Eduarda Hegera musíme naučiť žiť. Dvanásť rokov po tom, ako výnimočná generácia slovenských hokejistov v kanadskom Vancouveri prepásla šancu na zisk olympijskej medaily, siaha po takomto úspechu nečakane partia ich nasledovníkov.

Daniel Lipšic po roku vo funkcii prekvapil - kým o ňom sa hovorilo, že prinesie na špeciálnu prokuratúru politiku, za 12 mesiacov to vyzerá skôr tak, že politika sa robí u Maroša Žilinku na generálnej prokuratúre. Aký bol rok nového špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Slovensko by sa malo vrátiť k bežnému životu, predstavili plán uvoľňovania

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a premiér Eduard Heger predstavujú plán uvoľňovania. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili 19 955 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 34 570 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 466 pacientov, pribudlo aj 22 obetí ochorenia Covid-19. Viac ako 70 percent aktuálne hospitalizovaných pacientov nie je plne zaočkovaných.

Na Slovensku sa by sa od konca februára malo začať veľké uvoľňovanie protipandemických opatrení, oznámil premiér Eduard Heger s tým, že návrh vzišiel z odporúčania konzília odborníkov.

"Covid naďalej ostáva prítomný v našich životoch, ale na základe aktuálnej situácie a poznatkov, ktoré dnes máme, už nebude diktovať pravidlá toho, ako máme žiť," povedal Heger. "Musíme sa s covidom naučiť žiť," dodal.

Od 28. februára by sa mali zrušiť režimy OTP, OP aj OP+, teda všetko má fungovať v jednom režime (základ). Znamená to, že očkovaní už nebudú mať výhody pri vstupe do prevádzok a na podujatia.

Zároveň sa má zrušiť domáca karanténa pri kontakte s pozitívnym žiakom v triede. Dnes v prípade, že je žiak pozitívny, ide do karantény celá trieda.

Výrazne by sa mala zvýšiť aj kapacita pri nízko a stredne rizikových podujatiach. K istému uvoľneniu dôjde podľa premiéra aj pri vysoko rizikových podujatiach, ako sú svadby, kary či večierky.

Omikron je na vrchole: Slovensko je v pandemickej vlne spôsobenej koronavírusovým variantom omikron momentálne pri vrchole. Po rokovaní vlády to vyhlásil Matej Mišík z Inštitútu zdravotných analýz s tým, že evidujú prvé náznaky stabilizácie až poklesu počtu prípadov.

Slovensko je v pandemickej vlne spôsobenej koronavírusovým variantom omikron momentálne pri vrchole. Po rokovaní vlády to vyhlásil Matej Mišík z Inštitútu zdravotných analýz s tým, že evidujú prvé náznaky stabilizácie až poklesu počtu prípadov. Zdravotné sestry vydržali nevydržateľné: Pandémia prehĺbila krízu starostlivosti a natvrdo odhalila diskriminačné nastavenie trhu práce. Zatvorením škôlok, škôl a skresaním služieb starostlivosti o starších, ženy sa buď vzdali platenej práce, alebo sa snažili zvládnuť neľudské zaťaženie trojzmennej šichty, píše Barbora Holubová.

Tisov rodný dom chcú kúpiť neonacisti. Bytča sa môže stať ich centrom

Na rodnom dome Jozefa Tisa v Bytči je aj oslavná pamätná tabuľa, jeho vojnové zločiny nespomína. (zdroj: SME/Peter Kapitán)

24. februára budú mestskí poslanci v Bytči rozhodovať o tom, či sa Tisovo rodisko ocitne plne v rukách prívržencov Kotlebovej ĽSNS. Extrémisti v snahe vystupujú ako Slovenský dejepisný spolok.

Po neúspešných pokusoch z minulosti chcú opäť od mesta odkúpiť chýbajúcu polovicu domu, tú druhú totiž už vlastnia. Ak sa im to podarí, mesto stratí akúkoľvek kontrolu nad tým, čo sa z domu stane. Hrozilo by, že sa dom stane „pútnickým miestom“ neonacistov a Tisových obdivovateľov.

Pavol Demjanič z dejepisného spolku odmieta vznik pútnického miesta. "Chceme z toho spraviť knižnicu s historickou literatúrou. Máme jej už desaťtisíc kusov. Prístupná by však bola pre našich členov. Je ich pätnásť," povedal pre SME.

Keď sa dejepisný spolok snažil podiel odkúpiť v roku 2019 krátko po komunálnych voľbách, všetci poslanci boli proti. Teraz, na konci volebného obdobia sa proti predaju vyjadruje jednoznačne len polovica z nich.

Odpredaj navyše podporuje aj primátor Bytče Miroslav Minárčik (za Smer). "Ako primátor a manažér mesta tvrdím, že pre nás je tá budova úplne zbytočná, ja by som to predal, lebo nemá pre nás žiadne využitie. Ako súkromná osoba sa k tomu nevyjadrujem, ja som vtedy nežil, neviem posúdiť všetky aspekty," tvrdí trojnásobný primátor Bytče teraz.

Zrovnať ho so zemou: To , že „historické budovy“ majú zostať vo verejnom vlastníctve, si zaslúži určite prednosť pred robením biznisu s fašistami. Úplne najlepšie riešenie by však bolo zrovnať rodný dom vojnového zločinca so zemou, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Hatráková stráca podporu: Viacerí poslanci vládnej koalície váhajú, či vo voľbách komisárky pre deti opäť podporia poslankyňu Katarínu Hatrákovú. Pôvodné voľby z decembra, keď post Hatrákovej unikol o jediný hlas, prehodnocujú aj viacerí poslanci z jej klubu OĽaNO. Váha ich zhruba desať.

Viacerí poslanci vládnej koalície váhajú, či vo voľbách komisárky pre deti opäť podporia poslankyňu Katarínu Hatrákovú. Pôvodné voľby z decembra, keď post Hatrákovej unikol o jediný hlas, prehodnocujú aj viacerí poslanci z jej klubu OĽaNO. Váha ich zhruba desať. Gašpar uspel so sťažnosťou: Ústavný súd rozhodol, že Najvyšší súd porušil právo Tibora Gašpara na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na účinný opravný prostriedok. Informoval o tom sám Gašpar s tým, že sa rozhodol vstúpiť do verejného priestoru. Nevylúčil vstup do politiky.

Ústavný súd rozhodol, že Najvyšší súd porušil právo Tibora Gašpara na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na účinný opravný prostriedok. Informoval o tom sám Gašpar s tým, že sa rozhodol vstúpiť do verejného priestoru. Nevylúčil vstup do politiky. Zmeny v dvojakom občianstve: Podmienky, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo, sa zmiernia. Slovenskí občania neprídu o občianstvo, ak v čase nadobudnutia cudzieho občianstva mali v danom štáte povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predložia o tom doklady.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > 🤔 Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Ako zmeniť Slovensko na modernú krajinu? Radí dvanásť osobností

Zľava hore Vladimír Baláž, dole Ivan Mikloš a Pavol Čekan. (zdroj: koláž SME)

Dvanásť osobností z rôznych odvetví, od podnikateľskej sféry až po školstvo, sme v priebehu minulého roka vyspovedali v sérii rozhovorov pod názvom Moderná krajina – návod, ako zlepšiť Slovensko. Položili sme im jednu spoločnú otázku: "V čom Slovensko zlyháva a ako by ste načrtli víziu krajiny v 21. storočí?"

Ich odpovede ponúkajú pomerne jasnú predstavu o tom, v čom má Slovensko značné rezervy. Vyplynuli z nich aj odporúčania, na čo by sa mala súčasná, ale aj budúca vláda zamerať.

Návrhy našich respondentov sme rozdelili na šesť kategórií, ktoré sa v rozhovoroch opakovali - podnikateľské prostredie, školstvo, veda a výskum, zdravotníctvo, rómska otázka a odlev mladých ľudí do zahraničia.

V krátkosti z ekonomiky:

Vláda a elektrárne sa dohodli: Slovenské elektrárne budú do roku 2024 pre slovenské domácnosti dodávať elektrinu za súčasnú cenu vo výške 61,21 eura za megawatthodinu. Vláda zároveň nezavedie mimoriadne zdanenie, ktoré by sa dotklo Slovenských elektrární. Pokiaľ by nedošlo k tejto dohode, zvýšila by sa v budúcom roku koncová cena elektriny pre domácnosti podľa súčasných cien na burze o približne 80 percent.

Slovenské elektrárne budú do roku 2024 pre slovenské domácnosti dodávať elektrinu za súčasnú cenu vo výške 61,21 eura za megawatthodinu. Vláda zároveň nezavedie mimoriadne zdanenie, ktoré by sa dotklo Slovenských elektrární. Pokiaľ by nedošlo k tejto dohode, zvýšila by sa v budúcom roku koncová cena elektriny pre domácnosti podľa súčasných cien na burze o približne 80 percent. Štátna pomoc pre SZČO: Štátne koronadotácie v podobe projektu Prvá pomoc budú od 1. marca nahradené trvalým "kurzarbeitom". Ten však myslí najmä na zamestnávateľov a zamestnancov, kým pomoc potrebujú naďalej aj samostatne zárobkovo činné osoby. Tým sa poskytne za mesiac marec pomoc na základe zákona o službách zamestnanosti, bude to stáť vyše 11 miliónov eur.

Štátne koronadotácie v podobe projektu Prvá pomoc budú od 1. marca nahradené trvalým "kurzarbeitom". Ten však myslí najmä na zamestnávateľov a zamestnancov, kým pomoc potrebujú naďalej aj samostatne zárobkovo činné osoby. Tým sa poskytne za mesiac marec pomoc na základe zákona o službách zamestnanosti, bude to stáť vyše 11 miliónov eur. Budúcoročný rast dôchodkov: Dôchodky na Slovensku by sa mohli od začiatku budúceho roka zvýšiť o 8,3 percenta, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Rast penzií je totiž naviazaný na tzv. dôchodcovskú infláciu, ktorá by mala za prvý polrok tohto roka dosiahnuť rekordnú úroveň. Aktuálny rekordný rast cien sa tak prejaví v raste dôchodkov až v budúcom roku.

Princ Andrew sa vyhol súdu, kráľovskú rodinu ušetril väčšej hanby

Britský princ Andrew sa dohodol na mimosúdnom finančnom vyrovnaní. (zdroj: TASR/AP)

Ešte na sklonku januára právnici britského princa Andrewa žiadali, aby v jeho súdnom spore rozhodovala porota. Američanka Virginia Giuffreová vlani v auguste Andrewa obvinila, že ju v roku 2001 fyzicky a sexuálne napadol, keď ju ešte ako neplnoletú ponúkal svojim priateľom na sex americký finančník Jeffrey Epstein.

Andrew najprv verejne vyhlasoval, že si nespomína, že by Giuffreovú niekedy v živote stretol. Po otázke, ako mohla vzniknúť ich spoločná fotografia, na ktorej britský princ drží Virginiu – vtedy ešte Robertsovú – okolo pása, vojvoda z Yorku polemizoval, či mohla byť fotka dodatočne upravená.

V uplynulých dňoch však jeho právny tím otočil. Britský princ sa s Virginiou Giuffreovou dohodol na mimosúdnom vyrovnaní. Právnici oboch strán sporu v spoločnom stanovisku uviedli, že dohoda zahŕňa aj bližšie nekonkretizovanú finančnú sumu. Andrew týmto „značným darom“ prispeje charitatívnej organizácii, ktorú vedie Giuffreová. Organizácia sa zameriava na podporu obetí sexuálneho násilia.

Princ bude na oplátku ušetrený od súdneho procesu, pri ktorom by hrozilo, že uvrhne kráľovskú rodinu do ešte hlbšej hanby pre jej spojenie s usvedčeným sexuálnym delikventom.

V krátkosti zo sveta:

Okupácia Ottawy pokračuje: Protesty v Ottawe trvajú už od konca januára a demonštranti sa netvária, že by boli na odchode. Nepresvedčili ich ani zásahy proti blokádam na mostoch medzi Kanadou a Spojenými štátmi, ktoré polícia po niekoľkých dňoch sprejazdnila, ani vyhlásenie mimoriadneho stavu, ktorým si vláda premiéra Justina Trudeaua udelila nové právomoci.

Protesty v Ottawe trvajú už od konca januára a demonštranti sa netvária, že by boli na odchode. Nepresvedčili ich ani zásahy proti blokádam na mostoch medzi Kanadou a Spojenými štátmi, ktoré polícia po niekoľkých dňoch sprejazdnila, ani vyhlásenie mimoriadneho stavu, ktorým si vláda premiéra Justina Trudeaua udelila nové právomoci. Koniec cvičenia na Kryme: Velenie Južného vojenského okruhu ruských ozbrojených síl oznámilo ukončenie cvičenia na Kryme s tým, že sa začal návrat vojakov a techniky do miest ich stálej dislokácie. V Bielorusku pri hraniciach s Ukrajinou stále pokračuje spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie Spojenecké odhodlanie 2022 nácvikom "zadržania" narušiteľa vzdušného priestoru Zväzového štátu Ruska a Bieloruska.

Velenie Južného vojenského okruhu ruských ozbrojených síl oznámilo ukončenie cvičenia na Kryme s tým, že sa začal návrat vojakov a techniky do miest ich stálej dislokácie. V Bielorusku pri hraniciach s Ukrajinou stále pokračuje spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenie Spojenecké odhodlanie 2022 nácvikom "zadržania" narušiteľa vzdušného priestoru Zväzového štátu Ruska a Bieloruska. Žaloba na herca Baldwina: Rodina kameramanky Halyny Hutchinsovej zažalovala herca Aleca Baldwina, ktorý ju nedopatrením zastrelil pri nakrúcaní filmu Rust, ako aj producentov snímky. V žalobe uvádza, že ich „bezcitné“ ignorovanie sťažností na bezpečnosť viedlo priamo k jej smrti. Baldwin podľa žalobcov odmietol výcvik na manéver, ktorý predvádzal v čase streľby.

Zo zahraničných webov:

Slováci budú hrať v Pekingu o medaily, zvládli veľkú drámu proti USA

Radosť slovenských hokejistov po výhre nad USA. (zdroj: TASR/AP)

Slovenskí hokejisti si zahrajú semifinále olympijského turnaja na ZOH 2022 v Pekingu. V dramatickom štvrťfinálovom dueli zdolali USA 3:2 po samostatných nájazdoch. Autorom víťazného nájazdu bol Peter Cehlárik.

"Toto víťazstvo by som zaradil medzi tri najväčšie v mojej kariére. Užijeme si to, ale veľmi rýchlo sa začneme sústrediť na ďalší zápas. Od začiatku sme verili, že sa môžeme dostať až do semifinále," skonštatoval kapitán Marek Hrivík.

"Američania začali brilantne, boli rýchli a silní, ale naša obrana dokázala správne zareagovať, predvádzali sme dobrý návrat do defenzívy a náš brankár chytal vynikajúco. V druhej tretine sme na chvíľu prevzali iniciatívu, aj sme ich prestrieľali, ale oni boli jednoducho rýchlejší a silnejší. Myslím, že neskôr sme ich už unavili, stiahli sme brankára a dali gól," vysvetľoval tréner Craig Ramsay.

Slovenskí hokejisti v piatok o o 5.10 h nastúpia proti Fínsku, ktoré vo štvrťfinále zdolalo Švajčiarsko 5:1. Slováci hrali proti Fínom hneď v úvodnom dueli na turnaji. Favoritovi podľahli vysoko 2:6.

Slováci postúpili do semifinále na ZOH po dvanástich rokoch, v ére samostatnosti si zahrali vo štvrťfinále ZOH len štvrtýkrát v histórii a druhýkrát boli úspešní. Zopakovali tak úspech z Vancouveru 2010, keď tím vedený Jánom Filcom vyradil vo štvrťfinále Švédov. Na olympijskom turnaji aj s hráčmi NHL napokon obsadil štvrté miesto.

Slováci siahajú po športovej nesmrteľnosti: Slováci opäť dokázali svojho súpera prestrieľať. Tento fakt je o to hodnotnejší, ak si uvedomíme dve veľké slabiny v hre, ktoré stále máme. Presilové hry a buly. V oboch ukazovateľoch sme najhorší na turnaji. Ak dokážeme tieto herné činnosti zlepšiť a zároveň udržať aktuálnu kvalitu hry, bude pre súpera veľmi ťažké nás prevýšiť, píše Ondrej Rusnák.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Obľúbenejšie dieťa je rodičovské tabu. Výskumy hovoria jasne

Väčšina viacdetných rodičov má svoje „obľúbené“ dieťa. (zdroj: Pexels)

Hoci to prizná len málokto, väčšina viacdetných rodičov má svoje „obľúbené“ dieťa. Zväčša o tom s nikým nehovoria, snažia sa, aby preferencie voči jednému dieťaťu boli čo najnenápadnejšie, možno sa za to v kútiku duše aj hanbia a cítia sa vinní.

Keď sa ich na to niekto opýta, odprisahajú, že ani jedno dieťa neuprednostňujú. Veď túto potrebu zdôrazňuje aj každá príručka o rodičovstve - milovať všetky svoje deti rovnako a vážiť si vnútornú krásu každého z nich.

Mať obľúbené dieťa je jedno z najväčších tabu rodičovstva aj napriek tomu, čo ukazujú výskumy - väčšina rodičov svojho favorita skutočne má. Mali by byť kritizovaní za to, ak to priznajú a otvorene o tom prehovoria? Sú preto zlí rodičia? A aké dlhodobé následky to môže mať na deti či na rodinu ako celok?

Ak máte zlý pocit, že ako rodič uprednostňujete jedno zo svojich detí, namiesto toho, aby ste podľahli vine alebo sa uchyľovali k popieraniu, mali by ste premýšľať o tom, aký vzťah máte ku každému z nich. A mali by ste sa snažiť pochopiť, ako môžu vaše pocity ku každému dieťaťu ovplyvniť vaše rodičovské praktiky a vzťahy.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Prečo sa niektorí ľudia boja záväzkov: Neistôt, pochybností a obáv vo vzťahoch sa človek len tak sám od seba nezbaví. Prelietavosť? Strach zo záväzkov alebo z otázky, či je dotyčný, alebo dotyčná po našom boku naozaj tou pravou osobou na celý život? Aby vo vzťahoch boli možné záväzky, je podľa párovej terapeutky Jolany Kusej potrebné učiniť vedomé rozhodnutie - pre niekoho a pre dlhodobý vzťah.

Neistôt, pochybností a obáv vo vzťahoch sa človek len tak sám od seba nezbaví. Prelietavosť? Strach zo záväzkov alebo z otázky, či je dotyčný, alebo dotyčná po našom boku naozaj tou pravou osobou na celý život? Aby vo vzťahoch boli možné záväzky, je podľa párovej terapeutky Jolany Kusej potrebné učiniť vedomé rozhodnutie - pre niekoho a pre dlhodobý vzťah. Femtech trh zažíva boom: V jednej ruke s mobilom a v druhej s teplomerom sa dánska podnikateľka Ida Tinová zamýšľala nad tým, ako by sa dala vytvoriť šikovná kombinácia týchto dvoch zariadení, aby nemusela manuálne merať a zapisovať teplotu, a podľa toho zisťovať, kedy bude mať plodné dni. Myšlienka jej vŕtala v hlave od roku 2009. O niekoľko rokov neskôr sa zrodila aplikácia Clue.

V jednej ruke s mobilom a v druhej s teplomerom sa dánska podnikateľka Ida Tinová zamýšľala nad tým, ako by sa dala vytvoriť šikovná kombinácia týchto dvoch zariadení, aby nemusela manuálne merať a zapisovať teplotu, a podľa toho zisťovať, kedy bude mať plodné dni. Myšlienka jej vŕtala v hlave od roku 2009. O niekoľko rokov neskôr sa zrodila aplikácia Clue. Každý chce hrať Wordle: V dlhom zozname hier, ktoré vyvolali u ľudí priam závislosť, najnovšie vyčnieva slovná online zábavka Wordle. Možno ste si v posledných týždňoch aj vy všimli, že ľudia uverejňujú na sociálnych sieťach zvláštne, zeleno-žlté mriežky. Ide o každodennú jednoduchú hádanku. Zaujímavú zmes slovnej hry a logického rébusu.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Mária Rečková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo sa neočkujeme? Prečo nechodíme na preventívne prehliadky? Ako sa staráme o svoje zdravie? A ako pandémia ovplyvní onkologických pacientov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s onkologičkou Máriou Rečkovou.

Podcasty SME

Zoom: Vedci konečne zistili, prečo pri covide stratíte čuch

Vedci konečne zistili, prečo pri covide stratíte čuch Vedátorský podcast: Čím viac náhody, tým menej náhody

Karikatúra

Dodatok. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Grécka špenátová omeleta s fetou a olivami (zdroj: Isifa)

Niet nad sýte raňajky alebo teplú večeru. Grécka špenátová omeleta s fetou a olivami je na to ako stvorená.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.