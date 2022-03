Ranný brífing: Vojna je už na hraniciach NATO, Putin sa mstí vlastným

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ruský prezident Vladimir Putin začal s čistkami v tajných službách. Viní ich z toho, že mu nepodávali pravdivý obraz, aká je pred útokom na Ukrajinu na mieste situácia. Rusi už útočili aj na ciele na západe Ukrajiny, neďaleko hraníc s Poľskom. Napríklad na výcvikové centrum pri meste Javoriv len desať kilometrov od hraníc. Na mieste boli údajne aj zahraniční inštruktori, zahynulo najmenej 35 ľudí.

Emócia z prvých dní vojny na Ukrajine sa pomaly mení: proruskí trollovia pozbierali odvahu a znovu vyliezli na verejnosť, začínajú sa objavovať nenávistné odkazy určené Ukrajincom či obhajoba ruskej vojny na Ukrajine. Čo teda ruská invázia urobila, robí a bude robiť so Slovenskom, akú zanechá krajinu a čo nás v nej čaká? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Putin začal robiť čistky. Vo vojne zlyháva, lebo uveril klamstvám

Minister obrany Šojgu Putinovi tvrdí, že všetko ide podľa plánu. (zdroj: TASR/AP)

Dva dni po útoku Ruska na Ukrajinu vydala štátna tlačová agentúra RIA Novosti článok s titulkom Príchod Ruska a nového sveta. Oslavoval víťazstvo ruskej operácie na Ukrajine.

"Rusko obnovuje svoju jednotu," napísala agentúra. Po pár minútach omylom vydaný článok z webu agentúry zmizol. Článok o rýchlej ukrajinskej kapitulácii by bol zrejme výsledkom, aký by si želal ruský prezident Vladimir Putin.

Vojna na Ukrajine mala byť podľa Kremľa rýchla a mala sa skončiť kapituláciou prezidenta Zelenského, odrieknutím záujmu o členstvo v západných spoločenstvách a uznaním Krymu aj Donbasu ako ruského územia.

Zdroje z Kremľa dnes naznačujú, že Putin za pomalý postup na Ukrajine viní ruské tajné služby. Zlyhania však vychádzajú aj z toho, že mnohí z tajných služieb ani armády o invázii do poslednej chvíle nevedeli a nepripravili sa na zlé scenáre. Prezident sa teraz mstí aj vlastným – a to čistkami.

Tak blízko štátu NATO ešte vojna na Ukrajine nebola. Rusi útočili na základňu

Americký inštruktor trénuje v Javorive ukrajinských vojakov na použitie raketovej munície. (zdroj: TASR/AP)

Len o niečo viac ako desať kilometrov od hranice členského štátu dopadali v noci na nedeľu ruské strely. Cieľom bola základňa Javoriv v Ľvovskej oblasti, kde v minulosti spolu cvičili ukrajinská armáda zo spojencami z NATO či ukrajinské mierové sily.

Rusi zabili na základni 35 ľudí, zranili ich viac ako sto, oznámil guvernér Ľvovského regiónu Maksym Kozyckij. Ide tak o jeden z najkrvavejších útokov na konkrétny cieľ. Rusko podľa Kozyckého vypálilo viac ako tridsať striel, niektoré ešte vo vzduchu ukrajinská obrana zneškodnila.

Na základni zrejme boli zahraniční dobrovoľníci, ale žiadni členovia niektorej zo západných armád. Američania pred ruskou ofenzívou, ktorá sa začala 24. februára, zo základne svojich ľudí stiahli.

Keď o útoku informoval ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov, povedal len, že na základni pôsobili zahraniční vojenskí inštruktori, nespresnil, či tam boli aj tento víkend.

Ukrajinci to vedeli: Keď ruské vojská ešte len podupkávali na hranici Ukrajiny, Putin si hľadal partnerov na dialóg, ktorí mu mali potvrdiť presvedčenie, že susedná krajina o sebe nerozhoduje, že má iných pánov. Tak, Putin zistil niečo o Ukrajine a zvyšok sveta o Putinovi, píše Zuzana Kepplová.

Keď ruské vojská ešte len podupkávali na hranici Ukrajiny, Putin si hľadal partnerov na dialóg, ktorí mu mali potvrdiť presvedčenie, že susedná krajina o sebe nerozhoduje, že má iných pánov. Tak, Putin zistil niečo o Ukrajine a zvyšok sveta o Putinovi, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Boje pokračovali aj cez víkend, Rusi útočilo na hraniciach s Poľskom. Obe strany hovoria, že dosiahli pokrok v rozhovoroch, pápež zatiaľ vojnu na Ukrajine označil za masaker a ozbrojenú agresiu. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Boje pokračovali aj cez víkend, Rusi útočilo na hraniciach s Poľskom. Obe strany hovoria, že dosiahli pokrok v rozhovoroch, pápež zatiaľ vojnu na Ukrajine označil za masaker a ozbrojenú agresiu. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Rusi opäť útočia na západe: Za posledný deň Rusko ostreľovalo mínometmi a delostrelectvom minimálne 50-krát obytné oblasti v Charkove, Chuchueve, Izyume a Rohane. Kyjev je v obkľúčení ruských jednotiek, ktoré sa stále nedostali do mesta. Rakety dopadli aj na západe krajiny v blízkosti hraníc Poľska. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Za posledný deň Rusko ostreľovalo mínometmi a delostrelectvom minimálne 50-krát obytné oblasti v Charkove, Chuchueve, Izyume a Rohane. Kyjev je v obkľúčení ruských jednotiek, ktoré sa stále nedostali do mesta. Rakety dopadli aj na západe krajiny v blízkosti hraníc Poľska. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Reportáž zo Záporožia: Kým sa státisíce civilistov zúfalo snažia dostať z obliehaného ukrajinského mesta Mariupoľ, Julia Karaulanová sa zúfalo pokúšala dostať doň. Nesúc len malú, modrú tašku, 38-ročná matka sa natlačila do posledného nákladného vozidla v humanitárnom konvoji, ktorý v sobotu vyrazil smerom do mesta.

Kým sa státisíce civilistov zúfalo snažia dostať z obliehaného ukrajinského mesta Mariupoľ, Julia Karaulanová sa zúfalo pokúšala dostať doň. Nesúc len malú, modrú tašku, 38-ročná matka sa natlačila do posledného nákladného vozidla v humanitárnom konvoji, ktorý v sobotu vyrazil smerom do mesta. Rusi konečne o niečom rokujú: Izraelský premiér Naftali Bennett verí, že s ruským prezidentom ešte má zmysel rokovať. Moskvu navštívil pred týždňom a má za sebou niekoľko telefonátov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten v rozhovore so zahraničnými novinármi naznačil, že ukrajinsko-ruské rokovania by sa mohli odohrať v Izraeli.

Izraelský premiér Naftali Bennett verí, že s ruským prezidentom ešte má zmysel rokovať. Moskvu navštívil pred týždňom a má za sebou niekoľko telefonátov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten v rozhovore so zahraničnými novinármi naznačil, že ukrajinsko-ruské rokovania by sa mohli odohrať v Izraeli. Čo ukázali dva týždne vojny: Za dva týždne sa Ukrajina veľmi zmenila. Ruské údery zasiahli všetky regióny krajiny, armáda používa od tankov po raketomety grad, asi dva a pol milióna ľudí odišlo a Rusko sa dočkalo medzinárodného odsúdenia.

Za dva týždne sa Ukrajina veľmi zmenila. Ruské údery zasiahli všetky regióny krajiny, armáda používa od tankov po raketomety grad, asi dva a pol milióna ľudí odišlo a Rusko sa dočkalo medzinárodného odsúdenia. Modelka Mariana porodila: Mariana Višegirská sa chystala na svoj veľký deň. Verejne, keďže je aktívna na instagrame, kde ju sledujú desaťtisíce ľudí. Na doteraz poslednom zábere je vo vysokom štadiu tehotenstva a v rukách drží detské oblečenie. To ešte nevedela, že čoskoro sa dostane do centra ruskej propagandy. Že Rusi budú práve jej tvárou popierať, že ich vojaci zbombardovali detskú nemocnicu a pôrodnicu v Mariupoli.

Mariana Višegirská sa chystala na svoj veľký deň. Verejne, keďže je aktívna na instagrame, kde ju sledujú desaťtisíce ľudí. Na doteraz poslednom zábere je vo vysokom štadiu tehotenstva a v rukách drží detské oblečenie. To ešte nevedela, že čoskoro sa dostane do centra ruskej propagandy. Že Rusi budú práve jej tvárou popierať, že ich vojaci zbombardovali detskú nemocnicu a pôrodnicu v Mariupoli. Rusi pálili na Bielorusov: Ruské lietadlá vzlietli z bieloruského letiska, preleteli do ukrajinského vzdušného priestoru, otočili sa a začali ostreľovať bieloruskú obec Kopani, tvrdí ukrajinská pohraničná stráž. Podľa ukrajinského ministerstva vnútra zaútočili dve ruské stíhačky na hraničné pozície Bieloruska s cieľom provokácie.

Ruské lietadlá vzlietli z bieloruského letiska, preleteli do ukrajinského vzdušného priestoru, otočili sa a začali ostreľovať bieloruskú obec Kopani, tvrdí ukrajinská pohraničná stráž. Podľa ukrajinského ministerstva vnútra zaútočili dve ruské stíhačky na hraničné pozície Bieloruska s cieľom provokácie. Putin povoláva sýrskych žoldnierov: Pri vojne v Náhornom Karabachu na jeseň 2020 Rusko a jeho spojenci z Arménska Turecku vyčítali, že do bojov dováža tisíce žoldnierov zo Sýrie, ktorí potom bojujú na strane Azerbajdžanu. Teraz sa strany otáčajú a sýrskych žoldnierov do boja povoláva Rusko. Podľa ruského ministra obrany má byť dobrovoľníkov asi 16-tisíc.

Pri vojne v Náhornom Karabachu na jeseň 2020 Rusko a jeho spojenci z Arménska Turecku vyčítali, že do bojov dováža tisíce žoldnierov zo Sýrie, ktorí potom bojujú na strane Azerbajdžanu. Teraz sa strany otáčajú a sýrskych žoldnierov do boja povoláva Rusko. Podľa ruského ministra obrany má byť dobrovoľníkov asi 16-tisíc. Vojnový lekár z Ukrajiny: Ukrajinec Dmytro Savčenko je vyštudovaný zubár. Po ruskej invázii na Ukrajinu pôsobí vo vojenskej nemocnici v meste Rivne. Mŕtvych a ranených videl už v roku 2014 na Námestí nezávislosti v Kyjeve, keď policajné zložky strieľali do demonštrantov. Učí vojakov, policajtov aj civilistov, ako po paľbe odtiahnuť ranených.

Ukrajinec Dmytro Savčenko je vyštudovaný zubár. Po ruskej invázii na Ukrajinu pôsobí vo vojenskej nemocnici v meste Rivne. Mŕtvych a ranených videl už v roku 2014 na Námestí nezávislosti v Kyjeve, keď policajné zložky strieľali do demonštrantov. Učí vojakov, policajtov aj civilistov, ako po paľbe odtiahnuť ranených. Separatistická republika v Chersone: V okupovanej Chersonskej oblasti hľadajú podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruskí vojaci niekoho, koho by podplatili, aby založili tzv. Chersonskú ľudovú republiku. Obvinil ich z vydierania miestnych politikov a nátlaku na poslancov. Opakujú tým "smutnú skúsenosť zo vzniku pseudorepublík" na východe Ukrajiny, povedal Zelenskyj.

V okupovanej Chersonskej oblasti hľadajú podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruskí vojaci niekoho, koho by podplatili, aby založili tzv. Chersonskú ľudovú republiku. Obvinil ich z vydierania miestnych politikov a nátlaku na poslancov. Opakujú tým "smutnú skúsenosť zo vzniku pseudorepublík" na východe Ukrajiny, povedal Zelenskyj. Černobyľ má elektrinu: Ukrajine sa podarilo obnoviť dodávky elektrickej energie do odstavenej Černobyľskej jadrovej elektrárne, uviedol minister pre energetiku Herman Haluščenko. Chladiace systémy podľa neho budú opäť pracovať v normálnom režime a nebude potrebný záložný zdroj. Objekt v súčasnosti ovládajú ruské jednotky.

Zo zahraničných webov:

Štát utečencov z Ukrajiny vyzýva, aby sa testovali a očkovali proti covidu

Ukrajinci čakajú na cudzineckej polícii v Bratislave. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prichádzajú na Slovensko bez rúšok, netestujú sa a vo verejnej doprave nenosia respirátory. V posledných dňoch sa najmä na sociálnych sieťach začínajú objavovať názory, že k Ukrajincom unikajúcim pred vojnou je náš štát benevolentnejší pri dodržiavaní protipandemických opatrení ako k obyvateľom Slovenska.

Ministerstvo zdravotníctva aj Úrad verejného zdravotníctva odmietajú, žeby pri dodržiavaní epidemiologických usmernení zvýhodňovali obyvateľov nášho východného suseda. "V tomto zmysle sme nevydávali žiadne špeciálne usmernenia," vraví hovorkyňa Daša Račková.

Práve naopak. Obidve štátne inštitúcie pripravili niekoľko opatrení, ktoré riešia ubytovanie, testovanie aj očkovanie utečencov prichádzajúcich z vojnových zón Ukrajiny.

Dôležité je najmä očkovanie proti covidu, lebo miera vakcinácie na Ukrajine dosahuje len 36 percent. Na Slovensku je obidvoma dávkami zaočkovaných takmer 51 percent ľudí.

Ukrajinci nám dávajú ešte jednu, poslednú šancu: Ukrajinci pre nás predstavujú ešte jednu poslednú šancu spamätať sa, usporiadať si hodnoty, stať sa ľudskejšími a prebrať sa zo zatuchnutej ťapákovskej apatie. Nezahoďme ju ako všetky predchádzajúce, píše Arpád Soltész.

S dianím na Ukrajine sa patrí poďakovať celej politickej generácii, ktorá nás dostala do aliancie, vďaka čomu dnes neprežívame úzkostnú neutralitu ako Švédi či Fíni, nemusíme zasielať listy so žiadosťami o členstvo ako Moldavsko či Gruzínsko ani nemáme zamrznutý konflikt v nejakej Zemplínskej ľudovej republike, píše Zuzana Kepplová.

S dianím na Ukrajine sa patrí poďakovať celej politickej generácii, ktorá nás dostala do aliancie, vďaka čomu dnes neprežívame úzkostnú neutralitu ako Švédi či Fíni, nemusíme zasielať listy so žiadosťami o členstvo ako Moldavsko či Gruzínsko ani nemáme zamrznutý konflikt v nejakej Zemplínskej ľudovej republike, píše Zuzana Kepplová. Vláda na správnej strane: Vláda sa veľmi správne rozhýbala vo veci vypínania najviditeľnejších kanálov, ktorými u nás nepriateľ distribuuje svoju propagandu, ale má právo a zrejme aj povinnosť ísť oveľa ďalej. Je v zásade normálne, že pri tomto type ohrozenia sa obmedzuje nejedna občianska sloboda, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Najdrahšie palivo v histórii: Vyššie ako teraz neboli ceny benzínu a nafty na Slovensku ešte nikdy. A ešte budú rásť. Optimistické scenáre analytikov predpokladajú tento rok rast cien benzínu na úroveň 1,8 eura za liter, pesimistické predpovede očakávajú prekročenie ceny dvoch eur za liter.

Vyššie ako teraz neboli ceny benzínu a nafty na Slovensku ešte nikdy. A ešte budú rásť. Optimistické scenáre analytikov predpokladajú tento rok rast cien benzínu na úroveň 1,8 eura za liter, pesimistické predpovede očakávajú prekročenie ceny dvoch eur za liter. Fico dáva nádej Republike: Robert Fico opakoval, že jeho Smer je protifašistický. Zároveň však verejne hovorí o budúcej spolupráci aj so stranou Republika, ktorú založili odídenci z extrémistickej ĽSNS Mariana Kotlebu. Extrémistická strana by ako partner bola prijateľná pre takmer polovicu voličov Smeru.

Robert Fico opakoval, že jeho Smer je protifašistický. Zároveň však verejne hovorí o budúcej spolupráci aj so stranou Republika, ktorú založili odídenci z extrémistickej ĽSNS Mariana Kotlebu. Extrémistická strana by ako partner bola prijateľná pre takmer polovicu voličov Smeru. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 7 627 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 13 475 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 434 pacientov, pribudlo aj 37 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo päť ľudí.

S Rusmi idú bojovať zdravotníci aj robotníci. Ukrajinci môžu slovenským firmám chýbať

Ukrajinci pracujú v slovenskom zdravotníctve ako lekári, sestry, laboranti a sanitári. (zdroj: Agel)

Pred vojenskou agresiou Putinovho režimu už z Ukrajiny utiekli viac ako dva milióny ľudí. Niektorí Ukrajinci však hranicu prekračujú opačným smerom. Hoci tamojšia vláda zatiaľ nevydala všeobecný povolávací rozkaz pre civilistov, rastie počet tých, ktorí sa do boja s ruskou armádou hlásia dobrovoľne.

Na Slovensku v súčasnosti pracuje takmer 20-tisíc Ukrajincov a Ukrajiniek. Zamestnaní sú v automobilovom priemysle, elektrotechnických fabrikách, logistických službách a stavebníctve. Pracujú tiež v slovenských zdravotníckych zariadeniach ako lekári, sestry, laboranti a sanitári.

Prezidentka Asociácie pracovných agentúr Slovenska Zuzana Rumiz hovorí, že zatiaľ sa na Ukrajinu vracajú najmä záložníci, ktorých už vláda povolala. Zvyšok sú dobrovoľníci: „Nejde len o mužov, ale aj o ženy, napríklad so zdravotníckym vzdelaním.“

Priemyselné podniky, ktoré Ukrajincov zamestnávajú, si už ich úbytok všimli. Náhrada sa vzhľadom na súčasnú situáciu na pracovnom trhu, charakterizovanú nedostatkom vyhovujúcich uchádzačov, hľadá ťažko.

V krátkosti z ekonomiky:

Koniec ruského plynu: Európska únia s rýchlym odstrihnutím od energetických zdrojov v Rusku váha, jej členské štáty sú od nich podstatne viac závislé. Dokáže Európa prežiť bez ruského plynu a ropy? Ako je na tento scenár pripravené Slovensko? Čo môže individuálny človek spraviť, ak nechce kúriť plynom a ako si ešte túto zimu zníži účet za teplo? Na tieto otázky odpovedá INDEX.

Európska únia s rýchlym odstrihnutím od energetických zdrojov v Rusku váha, jej členské štáty sú od nich podstatne viac závislé. Dokáže Európa prežiť bez ruského plynu a ropy? Ako je na tento scenár pripravené Slovensko? Čo môže individuálny človek spraviť, ak nechce kúriť plynom a ako si ešte túto zimu zníži účet za teplo? Na tieto otázky odpovedá INDEX. Na čo si dať pozor pri kúpe nehnuteľnosti: Pri nákupe novej nehnuteľnosti platí porekadlo „dvakrát meraj, raz rež“ dvojnásobne. Výsledok rozhodnutia by mal byť dobre zvážený, aby ho kupujúci neskôr neľutoval. Ako sa však vyznať v spleti faktorov, ktoré kúpu nehnuteľnosti ovplyvňujú? INDEX sumarizuje, na čo by si záujemca o nové bývanie mal dať pozor.

Pri nákupe novej nehnuteľnosti platí porekadlo „dvakrát meraj, raz rež“ dvojnásobne. Výsledok rozhodnutia by mal byť dobre zvážený, aby ho kupujúci neskôr neľutoval. Ako sa však vyznať v spleti faktorov, ktoré kúpu nehnuteľnosti ovplyvňujú? INDEX sumarizuje, na čo by si záujemca o nové bývanie mal dať pozor. Slovenský vynález prerazil v USA: Keďže slovenský trh o ich produkty nejavil záujem, zamierili do USA. Na Floride vybudovali fabriku, svojej inovácii dali nálepku Made in USA a ich biznis vystrelil k miliónovým tržbám. Firma Proteng z Bratislavy vyvíja plynové hasiace zariadenia v špeciálnej „hadičke“.

Vlhová zdolala Shiffrinovú, od pódia ju delili len dve stotiny

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová. (zdroj: TASR/AP)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v sobotňajšom slalome vo švédskom stredisku Aare na štvrtom mieste. Po prvom kola síce bola druhá a mohla pomýšľať na víťazstvo, no druhá jazda jej nevyšla.

Z víťazstva sa tešila Rakúšanka Katharina Liensbergerová, ktorá o 16 stotín zdolala Minu Fuerst Holtmannovú a poradie na stupňoch víťaziek doplnila Michelle Gisinová. Švajčiarka bola len o 0,02 sekundy rýchlejšia než Vlhová.

Pre Slovenku je to najhorší slalomový výsledok v tejto sezóne. Vo Svetovom pohári mala pred podujatím v Aare bilanciu päť víťazstiev a dve druhé miesta. Okrem toho získala v Pekingu zlatú olympijskú medailu.

Vlhová napriek tomu, že so svojim umiestnením nebola spokojná, opäť znížila stratu v poradí Svetového pohára na Mikaelu Shiffrinovú. Američanka skončila v slalome až deviata a k dispozícii má už len 56-bodový náskok.

Do konca sezóny zostáva ženám odjazdiť posledné štyri preteky v rámci finále vo francúzskom Méribeli a Courcheveli.

Jaro Vojtek prijal doma Ukrajinku: Rešpektujeme jej ticho

Režisér Jaro Vojtek. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ešte si to nechce pripustiť, ale už s tým v duchu kalkuluje. Má zdôvodnené, prečo by ochotne šiel bojovať a prečo by sa vzdal blahobytu.

Celú vojenskú službu síce prežil na hokejovom štadióne a jediné, čo ho vtedy trápilo, bol chlad, ale vie si predstaviť, že do ruky vezme zbraň. Napokon, s úsmevom zvykne hovoriť, že vždy keď o niečom nakrúca film, niečo podobné sa mu stane aj v osobnom živote. A ľudí, ktorí trpeli chudobou a diktatúrou, mal už pred kamerou dosť.

Pozná dobre aj osudy utečencov, jednu z nich práve s manželkou ubytoval doma. "Viem, že po všetkých praktických problémoch, ktoré teraz má, ju ešte čaká veľká psychická bolesť," hovorí režisér Jaro Vojtek.

V krátkosti z kultúry:

Čitateľský vkus Putina prezrádza: V dielach veľkých ruských spisovateľov je všetko, dokonca aj jednoduchá odpoveď na vojnu. Putin je však čitateľom iných kníh. Súznie najmä s fanatickým patriarchom Kirillom, ktorý chrlí síru a šíri apokalyptické bludy. Aj na Slovensku predstavitelia kresťansko-konzervatívnych kruhov dlhé roky velebili Putina a doteraz sa za to neospravedlnili, hovorí spisovateľ Michal Hvorecký.

V dielach veľkých ruských spisovateľov je všetko, dokonca aj jednoduchá odpoveď na vojnu. Putin je však čitateľom iných kníh. Súznie najmä s fanatickým patriarchom Kirillom, ktorý chrlí síru a šíri apokalyptické bludy. Aj na Slovensku predstavitelia kresťansko-konzervatívnych kruhov dlhé roky velebili Putina a doteraz sa za to neospravedlnili, hovorí spisovateľ Michal Hvorecký. Organ namiesto remaku Psycha: Režisér Róbert Šveda nie je veľkým milovníkom remakov, no ich porovnávanie s originálmi považuje za dobrú školu pre svojich študentov réžie. On sám aktuálne každú sobotu sleduje, ako súťažia v sledovanosti jeho dva nové seriály Duch a Šéfka.

Režisér Róbert Šveda nie je veľkým milovníkom remakov, no ich porovnávanie s originálmi považuje za dobrú školu pre svojich študentov réžie. On sám aktuálne každú sobotu sleduje, ako súťažia v sledovanosti jeho dva nové seriály Duch a Šéfka. V tieni Winnetoua: Vráťme sa do dávnych čias, v ktorých sa prériami preháňali stáda bizónov, neamerický spisovateľ písal o Amerike a neskôr mu to v Juhoslávii sfilmovali Nemci s Talianmi a v hlavnej úlohe exceloval Francúz. Väčšina z nich už bojuje vo večných loviskách. Napriek tomu na nich dodnes radi spomíname.

