Ranný brífing: Odhalili špiónov Kremľa, Rusi sú na lživej televízii závislí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Polícia má podozrenia zo špionáže pre Rusko a zadržala troch ľudí, jeden z nich sa hneď priznal. Slovensko v tejto súvislosti vyhostilo troch ruských diplomatov. Pre 86 percent Rusov zostáva televízia hlavným zdrojom informácií, strávia pred ňou viac ako päť hodín denne. Dozvedia sa tam okrem iného aj o vešaní nepriateľov či jadrových útokoch na Západ.

Slovo vojna je v Rusku zakázané a obyčajní ľudia sú masírovaní prokremeľskou propagandou, ktorá vykresľuje alternatívnu realitu. Vracia sa Rusko do čias Sovietskeho zväzu? Do čias samizdatov, ilegálnych médií a cenzúry? A dokážu to vôbec bežní Rusi, ktorí roky čelia silnej propagande, vnímať? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ruská televízia: Nepriateľov budeme vešať a na Ukrajine sa nezastavíme

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho dvorný propagandista Vladimir Soloviov. (zdroj: kremlin.ru)

Ruská štátna televízia Rossija-1 patrí medzi najvplyvnejšie médiá v Rusku a každý večer v diskusných reláciách pritvrdzuje rétoriku proti Ukrajine aj proti Západu. Hovorí sa tam aj o vešaní nepriateľov či jadrových útokoch na Západ.

Vladimir Soloviov patrí medzi najvýraznejšie mediálne osobnosti v Rusku, vojna na Ukrajine je hlavnou témou diskusnej relácie, ktorú moderuje. Rôzni hostia, ktorí vystupujú ako experti, hovoria o „plánoch na zničenie Ruska“, „klamstvách Západu“ alebo „biolaboratóriách na Ukrajine“.

„Najdôležitejšie je, aby sme neskončili na polceste, napríklad, že necháme tak Ľvov,“ vraví jeden z hostí. Soloviov mu pritakáva: „S takýmito sankciami, kto povedal, že je nutné skončiť na hraniciach Ukrajiny,“ reaguje a vtipkuje aj o možnosti jadrového útoku.

Veľká časť ruskej populácie vníma podľa sociologičky z Inštitútu sociológie Ruskej akadémie vied Marie Mačkevičovej útok na Ukrajine ako „svätú vojnu, keď Rusko stojí proti všetkým ostatným“. Medzi najväčších podporovateľov vojny pritom patria ľudia, ktorí viac ako štyri hodiny denne pozerajú ruskú televíziu.

Máloktorý národ na svete trávi pred televíziou toľko času – podľa Európskeho novinárskeho centra až viac ako päť hodín denne. Pre 86 percent Rusov zostáva televízia hlavným zdrojom informácií.

Divoká karta Putina: Ak NATO zotrvá na doktríne, že červenou čiarou je (až) útok na členský štát, chtiac-nechtiac dáva Putinovi divokú kartu. V zmysle, že na Ukrajine môže rozsievať smrť, koľko chce, páchať chemické útoky a tak ďalej, a aliancia nezasiahne. To je zjavne neudržateľné, takže musí existovať hranica, ktorú si NATO stanoví ako neprekročiteľnú. A dá ju na vedomie Rusom, píše Peter Schutz.

Ak NATO zotrvá na doktríne, že červenou čiarou je (až) útok na členský štát, chtiac-nechtiac dáva Putinovi divokú kartu. V zmysle, že na Ukrajine môže rozsievať smrť, koľko chce, páchať chemické útoky a tak ďalej, a aliancia nezasiahne. To je zjavne neudržateľné, takže musí existovať hranica, ktorú si NATO stanoví ako neprekročiteľnú. A dá ju na vedomie Rusom, píše Peter Schutz. „Genocídu“ v Donbase sme naozaj zanedbali: Kritici majú sčasti pravdu, téma vymyslenej „genocídy“ v Donbase si naozaj zasluhovala väčšiu pozornosť. Táto veľká lož sa totiž stala kľúčovým nástrojom, ktorým Putinov režim svojským zvráteným spôsobom obhajuje vojnu, šovinizmus a vlastné genocídne ambície. A neplatí to len pre ruské zmagorené auditórium, aj v slobodnom prostredí sa našlo dosť ľudí, ktorí tomu chcú veriť, píše Peter Tkačenko.

Kremeľ ho pomohol stvoriť, dnes na ňom stavia propagandu. Príbeh pluku Azov

Noví členovia pluku Azov skladajú pred odchodom na front v Kyjeve v januári 2015 prísahu vernosti. (zdroj: SITA/AP)

Ak chce kremeľská propaganda niečím podložiť tvrdenia, že na Ukrajine operujú nacisti, bude neustále spomínať pluk Azov. Pluk vznikol ešte v roku 2014 spolu s množstvom ďalších ukrajinských dobrovoľníckych jednotiek. Pôvodným cieľom bolo pomôcť Kyjevu získať späť Donbas, ktorý ovládli proruskí povstalci podporovaní Moskvou.

Ukrajinská armáda bola pred ôsmimi rokmi v zlom stave, zanedbaná, s nedostatkom ľudí a bez skúseností z boja. Boli to práve dobrovoľnícke pluky, ktoré vzdorovali separatistom vyzbrojovaným z Ruska.

Pluk Azov si však medzinárodne zakrátko získal neblahú povesť, ktorú dodnes využíva kremeľská propaganda. Časť bojovníkov zoskupenia neskrývala sympatie k pravicovému extrému či dokonca tetovania s nacistickou symbolikou.

Odborník na politickú a bezpečnostnú situáciu na Ukrajine Michal Lebduška pre SME zdôrazňuje, že taká bola situácia pred rokmi, keď do ukrajinských dobrovoľníckych plukov vstupovali ľudia z rôznych prostredí a s rôznym presvedčením.

Po reforme ukrajinských ozbrojených síl členovia, ktorí sa hlásili k extrémistickej ideológii, museli Azov opustiť. Dnešný Azov podľa neho nemá s pôvodným dobrovoľníckym zoskupením z roku 2014 okrem názvu veľa spoločného.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Rusom sa nedarí, ako pôvodne plánovali, prvýkrát to priznal aj vyššie postavený člen Kremľa. Napriek tomu rozširujú operácie na západnej Ukrajine, pokračujú v obliehaní Mariupoľa a priamo z bojiska sa hlási aj čečenský prezident Ramzan Kadyrov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Rusom sa nedarí, ako pôvodne plánovali, prvýkrát to priznal aj vyššie postavený člen Kremľa. Napriek tomu rozširujú operácie na západnej Ukrajine, pokračujú v obliehaní Mariupoľa a priamo z bojiska sa hlási aj čečenský prezident Ramzan Kadyrov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Rusko-čínske vzťahy: Peking vo vzťahu k Moskve vyvažuje dva protichodné postoje. Na jednej strane nechce, aby Rusko ekonomicky padlo. Čína by potom v súboji veľmocí stratila spojenca proti demokratickému Západu a posilnené by vyšli Spojené štáty. Na druhej strane môže byť partnerstvo s Ruskom pre Čínu toxické.

Peking vo vzťahu k Moskve vyvažuje dva protichodné postoje. Na jednej strane nechce, aby Rusko ekonomicky padlo. Čína by potom v súboji veľmocí stratila spojenca proti demokratickému Západu a posilnené by vyšli Spojené štáty. Na druhej strane môže byť partnerstvo s Ruskom pre Čínu toxické. Ostreľovanie civilných objektov: V Kyjeve ruská raketa zasiahla deväťposchodovú bytovku. V Rivne na západe krajiny zničili televíznu vežu. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

V Kyjeve ruská raketa zasiahla deväťposchodovú bytovku. V Rivne na západe krajiny zničili televíznu vežu. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Ruská armáda zásadne nepostúpila: Ruské sily ostreľovali Kyjev a jeho okolie, útoky si podľa ukrajinských médií vyžiadali niekoľko obetí. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl oznámil, že ruskí vojaci za posledných 24 hodín nedosiahli významnejšie úspechy, hoci rozšírili útoky aj na západ Ukrajiny.

Ruské sily ostreľovali Kyjev a jeho okolie, útoky si podľa ukrajinských médií vyžiadali niekoľko obetí. Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl oznámil, že ruskí vojaci za posledných 24 hodín nedosiahli významnejšie úspechy, hoci rozšírili útoky aj na západ Ukrajiny. Kremeľ priznáva nezdar: Ruská operácia na Ukrajine nepostupuje tak rýchlo, ako si Kremeľ predstavoval, povedal šéf ruskej Národnej gardy Viktor Zolotov. Takéto výroky z úst jedného z najbližších spojencov prezidenta Putina predstavujú doposiaľ najsilnejšie verejné priznanie, že akcia Moskvy v susednej krajine nepostupuje podľa plánu.

Ruská operácia na Ukrajine nepostupuje tak rýchlo, ako si Kremeľ predstavoval, povedal šéf ruskej Národnej gardy Viktor Zolotov. Takéto výroky z úst jedného z najbližších spojencov prezidenta Putina predstavujú doposiaľ najsilnejšie verejné priznanie, že akcia Moskvy v susednej krajine nepostupuje podľa plánu. Rusi utekajú z krajiny: Od minulého mesiaca, kedy Rusko napadlo Ukrajinu, utiekli do Istanbulu desiatky tisíc Rusov. Z krajiny ich vyhnalo rozhorčenie nad tým, čo považujú za zločineckú vojnu, obavy z nútených odvodov do armády, strach z uzavretia ruských hraníc, alebo znepokojenie z toho, že ich živobytie už doma nie je životaschopné.

Od minulého mesiaca, kedy Rusko napadlo Ukrajinu, utiekli do Istanbulu desiatky tisíc Rusov. Z krajiny ich vyhnalo rozhorčenie nad tým, čo považujú za zločineckú vojnu, obavy z nútených odvodov do armády, strach z uzavretia ruských hraníc, alebo znepokojenie z toho, že ich živobytie už doma nie je životaschopné. Zničený Mariupoľ: Viac ako 160 súkromným autám sa podarilo opustiť obliehané ukrajinské mesto Mariupoľ smerom do Rusmi okupovaného mesta Berďansk. Koľko ľudí sa vo vozidlách nachádzalo nie je známe. Od začiatku ruskej invázie údajne zahynulo v meste najmenej 2 500 civilistov. Na najnovších záberoch z dronu vidnu deštrukciu mesta.

Zo zahraničných webov:

NAKA zadržala za špionáž pre Rusko troch ľudí

Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku. (zdroj: SME/Marko Erd)

V čase ruskej invázie na Ukrajinu si Vojenské spravodajstvo všimlo nebezpečenstvo aj na Slovensku. Podozrieva zamestnanca ruského veľvyslanectva v Bratislave, že podplácal príslušníka Slovenskej informačnej služby, plukovníka ministerstva obrany a tiež osobu spojenú s webom Hlavné správy. Tento web štát po začiatku vojny na Ukrajine minulý týždeň dočasne vypol pre šírenie dezinformácií.

V súvislosti s podozreniami Vojenského spravodajstva zadržala polícia troch ľudí. Sú obvinení z vyzvedačstva v prospech Ruska. Minimálne jeden z nich sa podľa Denníka N už priznal.

SIS poprela, že by medzi zadržanými bol aj jej príslušník. Iné podrobnosti o prípade zatiaľ neboli známe. Polícia a špeciálna prokuratúra majú o prípade bližšie informovať dnes.

„Môžeme potvrdiť, že Vojenské spravodajstvo poskytlo kľúčové informácie vrátane dôkazového materiálu orgánom činným v trestnom konaní,“ povedalo ministerstvo obrany. Rezort diplomacie už ohlásil, že vyhostí troch ruských diplomatov.

Krok k národnej bezpečnosti: Či existuje súvislosť, že NAKA zasahovala, keď sa Rusko mení na vydedenca, prezradí možno trestné stíhanie. Traja vyhostení „diplomati“ sú silnou indíciou, že skutok sa stal, a slovenskí „spolupracovníci“ by (prísnemu) trestu nemali ujsť. Nech slúžia ako odstrašenie, keďže vojakov hybridnej vojny, ktorú Rusi vedú aj na Slovensku, nie sú jednotky, ale mraky, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Štát pri pomoci na hraniciach nevidno: Všade na hraničnom priechode Vyšné Nemecké vidno prácu mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov. Ak by odišli, ľudia na úteku zostanú bez pomoci. Vojaci a policajti nosia utečencom tašky a hasiči postavili zateplené stany a vypravujú autobusy. Ale inú pomoc štátu na hraniciach nevidno.

Všade na hraničnom priechode Vyšné Nemecké vidno prácu mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov. Ak by odišli, ľudia na úteku zostanú bez pomoci. Vojaci a policajti nosia utečencom tašky a hasiči postavili zateplené stany a vypravujú autobusy. Ale inú pomoc štátu na hraniciach nevidno. Kučerka na súde tretíkrát otočil: Niekdajší vyšetrovateľ NAKA Marián Kučerka je obžalovaný, že prijal úplatok za ovplyvňovanie vyšetrovania káuz Valčeky a Jopi Trade. Jeho prípad prepája prípady, ktoré polícia riešila akciami Očistec aj Judáš, a zároveň otvára tému údajnej manipulácie vyšetrovaní, o ktorej hovorí šéf Smeru Robert Fico. V posledný pojednávací deň odhalil svoju taktiku.

Niekdajší vyšetrovateľ NAKA Marián Kučerka je obžalovaný, že prijal úplatok za ovplyvňovanie vyšetrovania káuz Valčeky a Jopi Trade. Jeho prípad prepája prípady, ktoré polícia riešila akciami Očistec aj Judáš, a zároveň otvára tému údajnej manipulácie vyšetrovaní, o ktorej hovorí šéf Smeru Robert Fico. V posledný pojednávací deň odhalil svoju taktiku. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 3 375 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 6 307 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 437 pacientov, pribudlo aj 32 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 15 ľudí.

Miliardy z EÚ neznížili rozdiely medzi východom a západom

Predseda Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Európske peniaze vo forme štrukturálnych a investičných fondov môže Slovensko čerpať už osemnásť rokov. Do krajiny za ten čas pritiekli desiatky miliárd eur.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie Vladimír Šucha hovorí, že s eurofondmi má Slovensko od začiatku jeden zásadný problém.

„V mnohých prípadoch eurofondy kompenzujú štátny rozpočet, často aj v komplikovaných malých položkách, na ktoré vôbec nie sú určené,“ hovorí s tým, že systém sa tak zbytočne byrokratizuje.

„Akoby sme sa nevedeli poučiť z vlastných chýb a pozrieť sa na príklady dobrej praxe v každej z okolitých krajín,“ vysvetľuje Vladimír Šucha v rozhovore pre INDEX.

V krátkosti z ekonomiky:

Kedy sa skončí zdražovanie bytov: Základným predpokladom na koniec drahého bývania je oslabenie dopytu, keďže platí, že ceny určuje trh. Developeri si totiž môžu dovoliť predávať len tak draho, ako im to akceptujú kupujúci. Dôležitá môže byť aj situácia na trhu s hypotékami. Aj na konci minulého roka sa Slováci mohli tešiť z rekordne lacných hypoték. Tento trend by sa mal v najbližších mesiacoch zlomiť.

Základným predpokladom na koniec drahého bývania je oslabenie dopytu, keďže platí, že ceny určuje trh. Developeri si totiž môžu dovoliť predávať len tak draho, ako im to akceptujú kupujúci. Dôležitá môže byť aj situácia na trhu s hypotékami. Aj na konci minulého roka sa Slováci mohli tešiť z rekordne lacných hypoték. Tento trend by sa mal v najbližších mesiacoch zlomiť. Problematický nedostatok neónu: Ruský útok na Ukrajinu spôsobil zastavenie produkcie približne polovice neónu, ktorý sa používa pri výrobe čipov. To znamená, že nedostatok polovodičov spôsobený koronakrízou sa môže ešte zhoršiť. Dvaja veľkí ukrajinskí dodávatelia, Ingas a Cryoin, pre ruskú agresiu zastavili produkciu.

Ruský útok na Ukrajinu spôsobil zastavenie produkcie približne polovice neónu, ktorý sa používa pri výrobe čipov. To znamená, že nedostatok polovodičov spôsobený koronakrízou sa môže ešte zhoršiť. Dvaja veľkí ukrajinskí dodávatelia, Ingas a Cryoin, pre ruskú agresiu zastavili produkciu. Dve percentá HDP na obranu: Slovensko splnilo záväzok voči NATO dosiahnuť výdavky na obranu vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu predčasne, už v rokoch 2020 aj 2021.V rokoch 2021 predstavovali výdavky na obranu vyše 1,95 miliardy eur, čo predstavovalo 2,01 percenta HDP. V roku 2020 vynaložilo Slovensko na obranu 1,84 miliardy eur, teda dve percentá HDP.

Jendrichovský: Nároky Rusov sme nevedeli splniť. Potom sa diali nepochopiteľné veci

Generálny manažér Young Angels Košice Daniel Jendrichovský. (zdroj: TASR)

V roku 2014 pomohol 11-ročnej ukrajinskej basketbalistke Ane Kaľužnej. Tá odišla z rodnej krajiny, ktorú sužovali rozsiahle nepokoje a protesty. V Košiciach našla druhý domov.

Až do minulej sezóny pôsobila v tíme Young Angels. Jej trénerom bol aj Daniel Jendrichovský, ktorý sa o talentovanú Ukrajinku staral, akoby bola jeho adoptívna dcéra. V súčasnosti už má slovenské občianstvo a hráva v Banskej Bystrici.

"Rodinu má stále na Ukrajine. Jej mama bola v čase, keď u nich Rusko začalo vojnovú inváziu, s malými deťmi z Donecka na turnaji v Kyjeve. Museli sa tam schovávať v úkrytoch," povedal pre Sportnet Jendrichovský.

Znamená vysoká teplota covid a je bezpečné striedanie paralenu s ibuprofénom?

Milan Kulkovský. (zdroj: Archív M.K.)

Napriek tomu, že denný nárast pacientov s ochorením Covid-19 začal klesať, každý deň pribudnú tisíce nových prípadov.

Variant omikron, ktorý aktuálne na Slovensku dominuje, sa väčšinou prejavuje príznakmi podobnými chrípke alebo prechladnutiu. Okrem únavy, bolesti hrdla či nádchy k nim patrí aj zvýšená teplota.

Treba však myslieť na to, že zvýšená teplota nemusí hneď znamenať nákazu vírusom SARS-CoV-2.

„Zvýšená teplota je sprievodným príznakom mnohých ochorení, nielen covidu. Iste, dnes je najmä z epidemiologického hľadiska potrebné myslieť najmä na toto ochorenie a testom ho vylúčiť,“ vysvetľuje pre SME Milan Kulkovký, primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice.

V krátkosti o zdraví:

Krv v moči: Ak ide o pitný režim, ľudia sa delia na dve skupiny – jedna sa zanedbáva, pije málo, často len pohár vody za celý deň a je jej to jedno. Ľudia z druhej majú v telefónoch nainštalované rozličné aplikácie a sledujú si denný príjem tekutín. Pre istotu pijú príliš veľa. Denne tak vypijú aj šesť alebo sedem litrov vody. Urológ Ján Švihra tvrdí, že správny nie je ani prvý postup, ani druhý.

Ak ide o pitný režim, ľudia sa delia na dve skupiny – jedna sa zanedbáva, pije málo, často len pohár vody za celý deň a je jej to jedno. Ľudia z druhej majú v telefónoch nainštalované rozličné aplikácie a sledujú si denný príjem tekutín. Pre istotu pijú príliš veľa. Denne tak vypijú aj šesť alebo sedem litrov vody. Urológ Ján Švihra tvrdí, že správny nie je ani prvý postup, ani druhý. Ako prekonať poobednú únavu: Sú približne dve hodiny popoludní a vy sa neviete sústrediť na prácu. Oči vám postupne oťažievajú a mozog odmieta spolupracovať. Aby ste zostali produktívni a podobným stavom sa počas pracovných dní vyhýbali, je dôležité vedieť, prečo k popoludňajšiemu útlmu dochádza a ako sa s ním dá bojovať.

Sú približne dve hodiny popoludní a vy sa neviete sústrediť na prácu. Oči vám postupne oťažievajú a mozog odmieta spolupracovať. Aby ste zostali produktívni a podobným stavom sa počas pracovných dní vyhýbali, je dôležité vedieť, prečo k popoludňajšiemu útlmu dochádza a ako sa s ním dá bojovať. Výhodná severská diéta: Už pred niekoľkými rokmi sa objavili vedecké štúdie, ktoré upozorňovali na to, že severská strava môže mať podobný účinok ako populárna stredomorská diéta. Doteraz sa však väčšina výskumov zameriavala na to, či môže byť prínosná najmä pri chudnutí. Nový výskum však hovorí, že zníženie hmotnosti nie je najdôležitejší benefit, ktorý môže ponúknuť.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Richard Rybníček. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Čo by potrebovali samosprávy od štátu? Ako bude vyzerať príspevok na ubytovanie utečencov? A kde budú bývať utečenci z Ukrajiny dlhodobo, ak sa tu rozhodnú zostať? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Richardom Rybníčkom, predsedom Únie miest Slovenska.

Karikatúra

Nevídané, neslýchané. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Pečené zemiaky s bylinkami a cesnakom. (zdroj: Fotolia)

Máte radi jedlo z jedného hrnca, ktoré sa pripraví takmer samo? Vybrali sme pre vás desať receptov na zapekané zemiaky.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

