Dobré ráno: Propaganda Rusov zaslepuje, neveria ani vlastným deťom na Ukrajine

Z Ruska kvôli trestom a cenzúre odchádzajú desiatky novinárov.

https://www.podbean.com/player-v2/?i=pdp5t-11d0109-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Z Ruska odchádzajú desiatky novinárov, slovo vojna je zakázané a obyčajní ľudia sú masírovaní prokremeľskou propagandou, ktorá vykresľuje alternatívnu realitu. Slobodné a objektívne média dostávajú stopku, cenzuruje sa všetko, čo by len náznakom spochybňovalo oprávnenosť ruskej invázie na Ukrajine.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vracia sa Rusko do čias Sovietskeho zväzu? Do čias samizdatov, ilegálnych médií a cenzúry? A dokážu to vôbec bežní Rusi, ktorí roky čelia silnej propagande, vnímať?

Jana Maťková sa pýtala redaktora zahraničného oddelenia denníka SME Lukáša Onderčanina.

Zdroj zvukov: Youtube, CNN, CBS Sunday Moring

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Slovenského premiéra Eduarda Hegera prijal v pondelok na osobnej audiencii vo Vatikáne pápež František. Išlo o Hegerovu prvú oficiálnu návštevu vo Vatikáne. Heger pápežovi poďakoval za návštevu Slovenska v septembri minulého roka. Obaja diskutovali aj o ruskej invázii na Ukrajinu.



Vo veku 77 rokov zomrel slovenský herec Ľubo Roman. V rokoch 1966 až 2001 pôsobil ako herec divadla Nová Scéna v Bratislave, pričom na začiatku 90tych rokov Novej scéne aj šéfoval. V roku 1994 bol ministrom kultúry v dočasnej vláde Jozefa Moravčíka.

Kremeľ poprel tvrdenia, že by Rusko požiadalo Čínu o vojenskú pomoc. Moskva zdôraznila, že je schopná dosiahnuť svoje ciele na Ukrajine aj vlastnými silami. Americkí predstavitelia si myslia, že Rusko začína mať nedostatok niektorých zbraní.

Od minulého mesiaca, kedy Rusko napadlo Ukrajinu, utiekli do Istanbulu desiatky tisíc Rusov. Zo zeme ich vyhnalo rozhorčenie nad tým, čo považujú za zločineckú vojnu, obavy z nútených odvodov do armády a strach z uzavretia ruských hraníc.

Ak sa stretnete s utečencami z Ukrajiny, je dôležité nechať ich vyrozprávať sa, no zároveň nevyzvedať a neťahať z nich „senzácie“. Podstatnejšie je počúvať a menej sa pýtať. Rady, ako správne komunikovať s ľuďmi utekajúcich zo svojich domovov, spísala kolegyňa Michaela Žúreková, nájdete ich na sme.sk

Odporúčanie

Ak máte bohatú predstavivosť a radi riešite záhady, vyhľadajte si interaktívnu českú hru Dôkaz 111 . Ide o audiohru, ktorej príbeh sa vyvíja podľa vašich rozhodnutí. Na chvíľu sa stanete policajtkou Alice Wellsovou, dostanete záhadný telefonát a ten vás zavedie do hotela na nehostinnom ostrove, kde nemôžete nikomu veriť. Odporúčam hrať najmä v noci so slúchadlami na ušiach.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.