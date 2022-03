Voliči v karanténe budú v jesenných župných a komunálnych voľbách môcť voliť doma

Voliča majú v izolácii navštíviť dvaja členovia špeciálnej volenej komisie so schránkou a volebnými lístkami.

BRATISLAVA. Osoby, ktorým bude bude k 30. septembru Úradom verejného zdravotníctva z dôvodu ochrany verejného zdravia pred covidom nariadená izolácia sa budú môcť zúčastniť spojených komunálnych a župných volieb.

Navrhuje to ministerstvo vnútra v návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. To sa má uskutočniť v skrátenej forme.

Dôvodom je podľa ministerstva potreba prijatia právnej úpravy ešte pred vyhlásením volieb do orgánov územnej samosprávy tak, aby bolo možné náležite a v dostatočnom časovom predstihu zabezpečiť komplexnú prípravu procesu volieb.

„Oprávnený volič, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania, hlasuje podľa tohto zákona do špeciálnej schránky v deň konania spojených volieb v mieste svojho trvalého pobytu alebo pobytu," uvádza sa v návrhu zákona s tým, že hlasovanie špeciálnym spôsobom sa nevykonáva v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku. Voliča majú v izolácii navštíviť dvaja členovia špeciálnej volenej komisie so schránkou a volebnými lístkami.

„Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania vyslaní členovia špeciálnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na mieste zotrvajú desať minút. Ak sa volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že volič hlasovanie odmietol," doplnilo ministerstvo vnútra.

Volič, ktorý má záujem o špeciálny spôsob hlasovania, má podať žiadosť zapisovateľovi obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb môže podať žiadosť najneskôr do dvanástej hodiny.