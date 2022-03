Ranný brífing: Mariupoľ čaká pád, S-300 by na Ukrajine chránil životy

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ukrajinské prístavné mesto Mariupľ zrejme padne. Rusov to môže morálne povzbudiť, armádu si však dlhým bojom vyčerpali. Slovenský systém S-300 je zastaraný, no Ukrajincom by veľmi pomohol chrániť životy. Nás zas ochránia prichádzajúce Patrioty.

Kedy sa skončí vojna, a čo si deti zabalili do ruksačikov, keď utekali z Ukrajiny? Požiadali sme vás, aby ste nám poslali otázky o vojne na Ukrajine od vašich detí. Prišlo ich veľa, a na väčšinu z nich sme sa pokúsili zrozumiteľne detsky odpovedať v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Hypersonické strely aj hlúpe bomby. Aké sporné zbrane využíva Putin na Ukrajine

MiG-31 s hypersonickou strelou Kinžal. (zdroj: TASR/AP)

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu v prejave upozornil, že do bojovej pohotovosti na Ukrajine boli zaradené „zbrane, ktoré vo svete nemajú obdobu“.

Jednu z takých zbraní využili ruské jednotky v piatok, keď na zničenie podzemného skladu ukrajinských rakiet pri Ivano-Frankivsku na juhozápade Ukrajiny použili prvýkrát hypersonické strely Kinžal.

Strely približne päť až desaťkrát rýchlejšie ako zvuk sú ťažko sledovateľné a ťažko sa aj zneškodňujú. „Hypersonická strela má väčšiu kapacitu niekam preniknúť a je ničivejšia vďaka svojej veľmi vysokej rýchlosti,“ vraví pre Euronews ruský vojnový analytik Vasilij Kašin.

Ukrajinská strana potvrdila, že k útoku na muničný sklad došlo, použitie hypersonickej strely však zatiaľ nevedia potvrdiť. Strela, ktorú je možné vystreliť zo stíhačky, má dolet viac ako dvetisíc kilometrov, nemusí letieť priamo a v prípade núdze dokáže niesť aj jadrové hlavice. Ide o prvé známe použitie tejto ruskej zbrane v boji. Podobné zbrane už vyvinula Čína, aj Severná Kórea, Spojené štáty do vývoja tiež investujú, no zatiaľ nie je žiadna hypersonická strela schopná prevádzky.

„Nemáme žiadnu obranu, ktorá by mohla zastaviť nasadenie takejto zbrane proti nám. Našou obranou je snaha o odstrašenie,“ reagoval podľa Hlasu Ameriky na vývoj hypersonických rakiet v roku 2020 bývalý veliteľ strategického velenia USA John Hyten.

Väčšie obavy ako hypersonická strela však na Ukrajine vzbudzujú zbrane, ktoré sú mimoriadne smrtiace aj pre civilistov a ich použitie pri útokoch je mnohými považované za vojnový zločin.

Vidíme znamenia ruského zmaru: Svetoznámy autor Konca dejín Francis Fukuyama predpovedá rýchlu porážku Ruska. A vzápätí pád Putina. Hm, hm, kiež by mu to vyšlo. Náznakov je dosť. Akurát z obkľučovania Kyjeva lezie skôr pocit, že Rusi nezavrhli ani scenáre z Grozného či z Aleppa, píše Peter Schutz.

Mariupoľu už pomôcť nevedia, mesto padne. Rusom to pomôcť nemusí

Ukrajinský vojak fotí poškodený kostol v Mariupoli. (zdroj: TASR/AP)

Tento teror si budeme pamätať po stáročia, povedal v noci zo soboty na nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hovoril o obliehaní prístavu Mariupoľ, ktorý je od začiatku marca úplne odrezaný.

V meste, ktoré malo pred vojnou takmer toľko obyvateľov ako Bratislava, zostáva podľa miestnych úradov takmer 300-tisíc ľudí. Väčšina sa skrýva v krytoch a pivniciach, už dva týždne sú bez vody, kúrenia a s poslednými zásobami jedla. Obchody sú vyrabované a vyjsť na ulicu môže byť počas neustáleho ostreľovania nebezpečné.

„Mesto je zničené a bude vymazané zo zemského povrchu,“ povedal vo videu Michail Veršinin, policajt z Mariupoľa, keď žiadal západných lídrov o pomoc. Ukrajinská vláda a armáda cez víkend priznali, že úplne stratili prístup k Azovskému moru a že Mariupoľ sa im zrejme ubrániť nepodarí.

Ruská armáda však neočakávala, že boj o prevažne ruskojazyčné mesto bude taký problémový a zdĺhavý. Navyše Rusko sa podľa analytikov spoliehalo na to, že po dobytí mesta bude môcť armádu presmerovať do iných oblastí.

„Je však čoraz nepravdepodobnejšie, že by pád Mariupoľu uvoľnil dostatok bojovej sily na to, aby to dramaticky zmenilo počiatočné výsledky ruského postupu,“ tvrdí analýza amerického Inštitútu pre štúdium vojny.

Nové zábery z Mariupoľa: Boje v ukrajinskom prístave Mariupoľ sa presunuli aj do jeho ulíc. Streľba záchranárom znemožňuje pokračovať v záchrane civilistov, ktorí uviazli v suteréne divadla, ktoré zbombardovalo ruské letectvo. Pod troskami sa nachádzajú stovky ľudí. Spoločnosť Maxar Technologies zverejnila nové zábery zničeného divadla.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Pôvodný ruský vojnový plán nevychádza – po troch týždňoch bojov sa ruskej armáde nepodarilo dobyť Kyjev, Charkov ani Odesu či vynútiť si kapituláciu, či zmenu režimu. Útoky na viacerých miestach však neustávajú. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Pôvodný ruský vojnový plán nevychádza – po troch týždňoch bojov sa ruskej armáde nepodarilo dobyť Kyjev, Charkov ani Odesu či vynútiť si kapituláciu, či zmenu režimu. Útoky na viacerých miestach však neustávajú. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ukrajina nebude druhým Bieloruskom: Kľúčovým prvkom konfliktu je boj o samotnú povahu ruskej a ukrajinskej národnej identity. Cieľom Putinovej intervencie je premeniť Ukrajinu, ktorá sa čoraz viac vzďaľuje od ruského civilizačno-kultúrneho priestoru, na akési Bielorusko 2.0, v ktorom nie je priestor pre národnú autonómiu a štátnosť Ukrajincov nezávislú od ruských záujmov. Všetky podobné pokusy sú však od ich počiatku odsúdené na neúspech.

Kľúčovým prvkom konfliktu je boj o samotnú povahu ruskej a ukrajinskej národnej identity. Cieľom Putinovej intervencie je premeniť Ukrajinu, ktorá sa čoraz viac vzďaľuje od ruského civilizačno-kultúrneho priestoru, na akési Bielorusko 2.0, v ktorom nie je priestor pre národnú autonómiu a štátnosť Ukrajincov nezávislú od ruských záujmov. Všetky podobné pokusy sú však od ich počiatku odsúdené na neúspech. Už neexistujú bezpečné mestá: Šesť ruských rakiet zasiahlo opravárenský závod leteckej techniky pri ľvovskom letisku. Po útoku na vojenskú základňu neďaleko mesta ide o ďalší útok na západe krajiny. Starosta Ľvova tvrdí, že žiadne mesto nie je pred ruskými útokmi chránené a cieľom je rozpútať paniku v celej krajine.

Šesť ruských rakiet zasiahlo opravárenský závod leteckej techniky pri ľvovskom letisku. Po útoku na vojenskú základňu neďaleko mesta ide o ďalší útok na západe krajiny. Starosta Ľvova tvrdí, že žiadne mesto nie je pred ruskými útokmi chránené a cieľom je rozpútať paniku v celej krajine. Pohľad z Užhorodu: Ešte pred mesiacom pracovalo pre web Babel dvanásť až pätnásť novinárov. Bol problém zohnať kvalitných ľudí, spomína šéfredaktor Jevhen Spirin. Teraz sa mu ozývajú novinári od Kanady po Čile, sú ochotní písať 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Jeho pôvodná redakcia od 24. februára, keď Rusi napadli Ukrajinu, nemôže pracovať.

Ešte pred mesiacom pracovalo pre web Babel dvanásť až pätnásť novinárov. Bol problém zohnať kvalitných ľudí, spomína šéfredaktor Jevhen Spirin. Teraz sa mu ozývajú novinári od Kanady po Čile, sú ochotní písať 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Jeho pôvodná redakcia od 24. februára, keď Rusi napadli Ukrajinu, nemôže pracovať. Prerušené železničné spojenie s Bieloruskom: Bieloruskí železničiari prerušili železničné spojenie medzi Bieloruskom a Ukrajinou, povedal podľa agentúry Unian šéf ukrajinských železníc Oleksandr Kamyšin s tým, že Rusi touto trasou nebudú môcť dovážať vybavenie a posily. Ako sa podarilo železničiarom narušiť spojenie nie je zatiaľ jasné.

Bieloruskí železničiari prerušili železničné spojenie medzi Bieloruskom a Ukrajinou, povedal podľa agentúry Unian šéf ukrajinských železníc Oleksandr Kamyšin s tým, že Rusi touto trasou nebudú môcť dovážať vybavenie a posily. Ako sa podarilo železničiarom narušiť spojenie nie je zatiaľ jasné. Ruskí kozmonauti v ukrajinských farbách: Traja ruskí kozmonauti dorazili na Medzinárodnú vesmírnu stanicu v leteckých kombinézach žlto-modrej farby. V médiách sa preto objavili špekulácie o tom, že si zámerne obliekli kombinézy vo farbách ukrajinskej vlajky. Kozmonauti to však odmietli s tým, že išlo len o náhodu.

Traja ruskí kozmonauti dorazili na Medzinárodnú vesmírnu stanicu v leteckých kombinézach žlto-modrej farby. V médiách sa preto objavili špekulácie o tom, že si zámerne obliekli kombinézy vo farbách ukrajinskej vlajky. Kozmonauti to však odmietli s tým, že išlo len o náhodu. Rusi pod nátlakom oslavovali anexiu Krymu: Ruský prezident Vladimir Putin vystúpil s prejavom pred desiatkami tisíc ľudí v Moskve pri príležitosti ôsmeho výročia anexie polostrova Krym. Mnoho účastníkov uviedlo, že sa na podujatí zúčastnilo pod nátlakom. Zhromaždenie sa konalo na moskovskom štadióne Lužniki, kde Putin počas prejavu označil vojenskú inváziu na Ukrajine za "hrdinské" nasadenie ruskej armády.

Zo zahraničných webov:

O S-300 bojovali Iránci aj Cyprus. Dodať ho Ukrajine by bolo výzvou aj pre tajné služby

Ostrý odpal slovenského systému S-300 v Bulharsku. (zdroj: Ministerstvo obrany)

S prichádzajúcim americkým systémom protivzdušnej obrany Patriot je čoraz aktuálnejšia otázka, či Slovensko nakoniec pošle Ukrajincom svoj starší ruský náprotivok, systém S-300.

„Odkaz ruským trollom, zradcom a 5. kolóne: Podľa vašej intenzívnej aktivity na mojom účte, proti poslaniu systému S-300 Ukrajine vidím, že vám ale že nesmierne prihára. Čím ste aktívnejší, tým správnejšie mi to príde, dať im to,“ napísal v sobotu minister obrany Jaroslav Naď na sociálnej sieti.



Verzia systému S-300, ktorú má Slovensko, je schopná zostreliť rakety, lietadlá a drony do vzdialenosti 90 kilometrov a napriek svojmu veku ide stále o jeden z najúčinnejších a najpoužívanejších systémov.

Na Slovensku aj v NATO by jeho odovzdaním vznikla diera v protivzdušnej obrane a preto sa pred konečným rozhodnutím čakalo na príchod Patriotov. Prvé jednotky obsluhujúce Patrioty dorazili včera.

Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí, ako raketové systémy S-300 fungujú a aký je ich význam.

Lavrov varoval pred darovaním systému Ukrajine: Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov varoval cudzie štáty pred presunom systémov protivzdušnej obrany sovietskej výroby S-300 na Ukrajinu. Zdôraznil, že Moskva zničí akýkoľvek vojenský náklad vstupujúci na Ukrajinu.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov varoval cudzie štáty pred presunom systémov protivzdušnej obrany sovietskej výroby S-300 na Ukrajinu. Zdôraznil, že Moskva zničí akýkoľvek vojenský náklad vstupujúci na Ukrajinu. Naď poslal Lavrova za ruským vojenským plavidlom: Keď Naď Lavrovovi naposledy na tlačovke od srdca odkázal, že je len a len naša vec, ako budeme narábať naším systémom protivzdušnej obrany a ruské výhrady sú nám úprimne ukradnuté, azda ani nevedel, akú službu vykonal nielen pre Slovensko, ale aj pre celý Západ, píše Peter Tkačenko.

Keď Naď Lavrovovi naposledy na tlačovke od srdca odkázal, že je len a len naša vec, ako budeme narábať naším systémom protivzdušnej obrany a ruské výhrady sú nám úprimne ukradnuté, azda ani nevedel, akú službu vykonal nielen pre Slovensko, ale aj pre celý Západ, píše Peter Tkačenko. Slovensko má plné právo pomáhať susedovi: Ukrajina má plné právo sa brániť. A Slovensko má plné právo, a navyše dobré dôvody, pomáhať susedovi. Konvoj s S-300 – ani žiadny iný – nemôže byť „legitímny cieľ“ Rusov, lebo sama vojna proti Ukrajine je nelegitímna, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Čo by pre nás znamenal útok na Užhorod: Minister obrany Jaroslav Naď varoval, že letisko bezprostredne hraničiace s územím Severoatlantickej aliancie sa môže stať terčom ruského útoku. Najbližšie slovenské obce Nižné a Vyšné Nemecké a Jenkovce sú od letiska od jeden a pol do troch kilometrov.

Minister obrany Jaroslav Naď varoval, že letisko bezprostredne hraničiace s územím Severoatlantickej aliancie sa môže stať terčom ruského útoku. Najbližšie slovenské obce Nižné a Vyšné Nemecké a Jenkovce sú od letiska od jeden a pol do troch kilometrov. Prepad dôveryhodnosti prezidentky: Dôvera k prezidentke Zuzana Čaputovej za posledné tri mesiace výrazne klesla. Dostala sa značne pod päťdesiat percent a je doteraz najnižšia, akú jej namerali. Ukazujú to údaje z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Šéf Focusu Martin Slosiarik vysvetľuje pokles dôveryhodnosti prezidentky, ale aj opozičných lídrov Petra Pellegriniho a Roberta Fica celkovým nárastom nedôvery k politikom za uplynulý štvrťrok.

Dôvera k prezidentke Zuzana Čaputovej za posledné tri mesiace výrazne klesla. Dostala sa značne pod päťdesiat percent a je doteraz najnižšia, akú jej namerali. Ukazujú to údaje z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Šéf Focusu Martin Slosiarik vysvetľuje pokles dôveryhodnosti prezidentky, ale aj opozičných lídrov Petra Pellegriniho a Roberta Fica celkovým nárastom nedôvery k politikom za uplynulý štvrťrok. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 6 833 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 12 909 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 401 pacientov, pribudlo aj 17 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostali traja ľudia.

Kvalifikovaných Ukrajincov nám vezmú Nemci aj Česi. Nejde len o plat

Ilustračné foto. (zdroj: Agel)

Slovensko-ukrajinskú hranicu od začiatku vojenskej agresie Putinovho režimu prekročilo vyše 228-tisíc utečencov. Hoci ide o bezprecedentnú humanitárnu krízu, pre Slovensko je to aj príležitosť získať kvalifikovaných pracovníkov. Takúto stratégiu má pri zvládaní utečeneckých vĺn dlhodobo napríklad Nemecko.

Podľa ministerstva práce si zatiaľ na Slovensku našlo prácu 92 vojnových utečencov z Ukrajiny, väčšinou na pozíciách kuchárov, pekárov či operátorov výroby.

Andrej Lasz z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy upozorňuje na riziko brain wastu, teda plytvania potenciálom ľudí, ktorí na Slovensko prichádzajú. "Ak budeme môcť kvalifikovaných pracovníkov zamestnávať len v menej kvalifikovaných pozíciách, nebudú chcieť na Slovensku ostať," hovorí.

Problémom je, že mnohí utečenci nevedia na účely zamestnania zdokladovať dosiahnuté vzdelanie, keďže si pri odchode z vlasti vzali len najnutnejšie veci. Najvypuklejší je tento problém pri zamestnávaní zdravotníckeho personálu.

V krátkosti z ekonomiky:

Známa reštaurácia mieri do dražby: Projekt pomenovali honosne: Wellness Hotel Zelený dvor – brána a zrkadlo cestovného ruchu košického regiónu. Možno aj preto, aby presvedčili posudzovateľov a laickú verejnosť, že si zaslúžia eurofondy na výstavbu komplexu vo furčianskom lesoparku. Eurofondy nakoniec dostali. Ani tie však nepomohli a projekt dnes rieši existenčné problémy.

Projekt pomenovali honosne: Wellness Hotel Zelený dvor – brána a zrkadlo cestovného ruchu košického regiónu. Možno aj preto, aby presvedčili posudzovateľov a laickú verejnosť, že si zaslúžia eurofondy na výstavbu komplexu vo furčianskom lesoparku. Eurofondy nakoniec dostali. Ani tie však nepomohli a projekt dnes rieši existenčné problémy. Aj zamestnanci podávajú daňové priznanie: Ktorí zamestnanci musia daňové priznanie podávať? Na aké zmeny si treba dať tentokrát pozor a kedy si daňovník môže uplatniť daňový bonus na dieťa? INDEX prináša prehľad toho najdôležitejšieho, čo treba vedieť pri vypĺňaní daňového priznania typu A.

Ktorí zamestnanci musia daňové priznanie podávať? Na aké zmeny si treba dať tentokrát pozor a kedy si daňovník môže uplatniť daňový bonus na dieťa? INDEX prináša prehľad toho najdôležitejšieho, čo treba vedieť pri vypĺňaní daňového priznania typu A. Mikroživnostníci na daniach zaplatia menej: Na čo treba pri vypĺňaní daňového priznania typu B myslieť? Ako si môže SZČO znížiť základ dane, respektíve samotnú daň z príjmov? A aké zmeny nastali od minulého roka? INDEX prináša užitočné informácie, ktoré potrebujete pri vypĺňaní daňového priznania typu B.

Bože, ešte chvíľu vydrž. Vlhová nečakane vyliezla zo svojej bubliny

Petra Vlhová skončila sezónu tretím miestom v obrovskom slalome v Courcheveli. (zdroj: TASR)

Posledné sústredenie, posledné prejdenie cieľom a posledný výdych. Petra Vlhová ukončila úspešnú lyžiarsku sezónu. Vo finále Svetového pohára v Courcheveli skončila v obrovskom slalome na treťom mieste.

Zvíťazila Talianka Federica Brignoneová pred krajankou Martou Bassinovou. Najväčšiu radosť v cieli mala paradoxne štvrtá Tessa Worleyová. Skúsená Francúzska získala malý glóbus.

Vlhová za určitých okolností ešte mohla získať malý glóbus, ale pred pretekmi o tom vôbec nerozprávala. V rozhovoroch často spomínala únavu.

„Človek sa niekedy opúšťa a bráni sa ale telo je funkčné. Pred slalomom mi zazvonil budík o 5.50 a hovorila som si: Bože, ešte chvíľu vydrž,“ vravela Vlhová po sobotňajšom slalome.

V druhej jazde išla ľahko a uvoľnene. Vyžmýkala zo seba posledné zvyšky síl a napokon jej to stačilo na tretie miesto. „Lepšie sa to ukončiť nedalo. Teším sa, že som opäť na pódiu. Bolo to však náročné, som veľmi unavená,“ doplnila.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Režisér Svěrák: Včely mi pomáhajú žiť prítomným okamihom

Český režisér Jan Svěrák. (zdroj: PROFIMEDIA)

Mali sme sa rozprávať o jeho novom filme, ale po niekoľkých minútach český režisér Jan Svěrák nečakane povedal, že filmom sa už vyhýba.

Držiteľ Oscara a autor najväčších českých hitov pri práci veľa rokov trpel. Ničila ho túžba byť najlepší a plniť očakávania, výrazne to pocítilo aj jeho telo.

Jeho otec Zdeněk bol nešťastný z toho, že prestáva robiť to, v čom je dobrý. No on tak získal čas rozmýšľať nad tým, čo hľadá jeho duša. Začal robiť to, pre čo sa narodil.

Ak túto vojnu prežijeme, a on verí, že áno, v spoločnosti by mohli nastať zmeny, ktoré preformulujú pracovné povinnosti a umožnia nám len obyčajne žiť.

V krátkosti z kultúry:

Dostal cenu, ponuky sa nehrnuli: Nominácia na slovenskú filmovú cenu Slnko v sieti za postavu Alfreda Wetzlera vo filme Správa Noëla Czuczora potešila, no uvedomuje si, že za neho musí hovoriť práca, nie ceny. Spomína si na absurdný moment, keď pred pár rokmi držal v ruke iné prestížne ocenenie a súčasne sa cítil ako úplná nula. Film videlo v kinách len pár tisíc divákov. Ponuky sa nehrnuli.

Nominácia na slovenskú filmovú cenu Slnko v sieti za postavu Alfreda Wetzlera vo filme Správa Noëla Czuczora potešila, no uvedomuje si, že za neho musí hovoriť práca, nie ceny. Spomína si na absurdný moment, keď pred pár rokmi držal v ruke iné prestížne ocenenie a súčasne sa cítil ako úplná nula. Film videlo v kinách len pár tisíc divákov. Ponuky sa nehrnuli. Ponížení a krvilační: Choreografie sú náročné a dokonale nacvičené. Hudba vzniká priamo na javisku. Vizuálne a formálne pôsobí všetko tak moderne a ohurujúco cool, až máte dôvod na pochybnosti. Môže byť táto inscenácia o náboženskom fanatizme? Kde je ten stredovek, temnota a zatemnenie mysle, ktoré nútia ľudí zabíjať v mene Boha? Inscenácia Ponížení a krvilační nezávislého divadla Uhol_92 odpovedá prosto: V nás.

Choreografie sú náročné a dokonale nacvičené. Hudba vzniká priamo na javisku. Vizuálne a formálne pôsobí všetko tak moderne a ohurujúco cool, až máte dôvod na pochybnosti. Môže byť táto inscenácia o náboženskom fanatizme? Kde je ten stredovek, temnota a zatemnenie mysle, ktoré nútia ľudí zabíjať v mene Boha? Inscenácia Ponížení a krvilační nezávislého divadla Uhol_92 odpovedá prosto: V nás. Aj falošný farár je pre ľudí autoritou: Výnimočné postavenie farárov v spoločnosti má okrem iného za následok to, že sa často stávajú hrdinami filmových drám. A keďže v európskom priestore nepovažujeme ani autority za nič posvätné, rovnako často bývajú aj hrdinami komédií. Výnimkou nie je ani slovenský mediálny priestor, životu farára a jeho aureole je venovaný nový seriál televízie Markíza Svätý Max.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Pavel Macko. (zdroj: SME/Marko Erd)

Aké sú možné scenáre vojny na Ukrajine? Aké je to veliť profesionálnym vojakom, verzus veliť brancom? Čo znamená, že Putin povolal aj bojovníkov zo Sýrie? A čo by sa stalo, ak by Rusko omylom trafilo hranice Slovenska? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom.

Podcasty SME

Svet medzi riadkami: Solidarita sa vytratí, keď ukrajinské dieťa "vyfúkne" domácemu miesto v škôlke

Solidarita sa vytratí, keď ukrajinské dieťa "vyfúkne" domácemu miesto v škôlke TECH_FM: Dávne mamuty sa možno nedajú oživiť

Dávne mamuty sa možno nedajú oživiť Klik: Samsung predstavil novú strednú triedu smartfónov a Intel investuje do Európy

Samsung predstavil novú strednú triedu smartfónov a Intel investuje do Európy Dejiny: Krásna Hôrka je klenot medzi slovenskými hradmi

Karikatúra

Švejkov apel. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Špagety Carbonara. (zdroj: Isifa)

I jednoduché jedlo ako špagety sa dá pokaziť. Ako nezbabrať osvedčený recept? Vyskúšajte špagety Carbonara.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.