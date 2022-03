Dobré ráno: Rozpustia fašistické strany aj Smer?

Čo majú spoločné politické strany a kauza proruských donášačov.

V roku 2016 chceli extrémisti z ĽSNS vystúpiť z NATO aj z Európskej únie. Už vtedy sa objavili podozrenia, že túto aktivitu financovali Rusi.

Prepojenie kotlebovcov na Putinov režim sa teraz objavilo znovu: v špionážnej kauze totiž vystupuje proruský donášač, ktorý ĽSNS daroval tisíce eur. A ďalší aktér mal pracovať ako asistent poslanca, ktorý neskôr skončil v Republike.

Je to dôvod na ďalší pokus o rozpustenie fašistov? A čo na to generálny prokurátor?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Kováča.

Zdroje zvukov: SME, Denník N, TV Markíza

Krátky prehľad správ

Nástenkový tender sa znovu vracia na súdy. Právoplatný verdikt síce padol už v roku 2018, no kauza by sa mohla skončiť až vo štvrtok. Najvyšší súd totiž má prerokovať dovolanie v kauze, v ktorej dostali bývalí politici Marián Janušek a Igor Štefanov tresty na jedenásť a deväť rokov väzenia. Ak by dvojica s mimoriadnym opravným prostriedkom uspela, mohlo by to celú kauzu zvrátiť.

Slovensko by už nemuselo odoberať plyn iba z Ruska. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že na znižovaní tejto energetickej závislosti pracuje a plyn už dnes vieme doviezť prakticky z ktoréhokoľvek smeru. Dobudovať sa ale musí prepojenie s Poľskom, čo by nám uľahčilo prístup k nórskemu plynu.

Slovenská ambasáda na Ukrajine sa presunie z Kyjeva do Užhorodu. Zostavu veľvyslanectva bude následne od štvrtka okrem veľvyslanca a jeho zástupcu tvoriť aj vojenský a policajný pridelenec. Informoval o tom minister zahraničia Ivan Korčok.

Poľsko vyhostilo 45 ruských diplomatov za špionáž. Poľské ministerstvo vnútra tvrdí, že je odhodlané rozbíjať sieť agentov ruských tajných služieb. Rusi majú teraz maximálne päť dní na to, aby opustili krajinu. Ruský veľvyslanec a ruské veľvyslanectvo vo Varšave zostávajú.

Dnešnou dobrou správou je pokrok vedy: výskumníci vytvorili umelú inteligenciu, ktoré vie predvídať, či osoba dostane infarkt. Softvér to vie odhadnúť presne a na päť rokov vopred: vychádza totiž zo stavu pacientových tepien, ktoré zásobujú krvou jeho srdce.

Odporúčanie

