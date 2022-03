Ranný brífing: Putinova propaganda najnovšie porciuje už aj Slovensko

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Keď sa vojna na Ukrajine začala, viacerí ruskí politici otvorene hovorili o tom, že povojnová Ukrajina by mala byť prinajmenšom v ruskej sfére vplyvu. Niektorí analytici, médiá či politici však hovorili aj o porciovaní ukrajinského územia. Teraz sa objavili už aj mapy, na ktorých by súčasťou delenia malo byť aj východné Slovensko.

Marek Kajan je farmaceut, pracuje v klinickom výskume. No známejší je asi pod menom projektu Očami farmácie, v ktorom vyvracia medicínske hoaxy a vysvetľuje, ako lieky fungujú, kedy nefungujú i čo sú medicínske podvody a podvodníci, ktorí vás chcú nanajvýš tak oklamať. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME alebo cez aplikáciu Apple, Google, Spotify či RSS.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Očami farmácie: Denník SME pre vás opäť pripravil špeciálne vydanie spolu s knihou. Dozviete sa v nej aj to, či ovsené vločky spôsobujú autizmus, či môže človek zomrieť od bolesti, alebo či musíme pre vakcíny zabíjať žraloky.

Donbas Rusku, Užhorod Maďarsku a Košice Haliči. Rusko hovorí o delení Ukrajiny roky

Veľká Halič podľa predstáv pochybného komentára na stránke pravda.ru. (zdroj: pravda.ru)

Ukrajina nikdy nemala tradíciu skutočnej štátnosti, povedal ruský prezident Vladimir Putin 21. februára v prejave, v ktorom uznal dve separatistické republiky na východe Ukrajiny za samostatné štáty. Ruský prezident v príhovore národu viackrát zopakoval, že Ukrajina a Rusko sú jeden celok. O tri dni neskôr zaútočilo Rusko na Ukrajinu.

Aj keď Putin ospravedlňuje útok na suverénny štát snahou o „demilitarizáciu a denacifikáciu“, ruskí politici posledné týždne otvorene hovorili o zosadení ukrajinskej vlády aj začlenení ukrajinského územia do Ruska. Po vyše mesiaci je však ruská ofenzíva pomalšia, než sa čakalo, a Rusko už hovorí skôr o zameraní sa na východ krajiny.

K územiu Ruska by sa podľa predstáv Putina mal okrem Krymu pridať aj Donbas. O rozdeľovaní územia Ukrajiny však ruská vláda, politici a prokremeľské médiá hovoria už roky. Objavili sa aj mapy, na ktorých by súčasťou delenia malo byť aj východné Slovensko.

„Ak si Slovensko nemýlia so Slovinskom, je stereotypne vnímané ako najpriemernejšia európska krajina – nie práve lichotivá, ale ani príliš urážlivá,“ píše autor absurdného príspevku na stránke Pravda.ru. Západ Slovenska má podľa neho len málo spoločného z východom a preto by mal východ krajiny – od Tatier cez Prešov a Košice – pripadnúť do nového štátu. Juh krajiny podľa neho sníva o zjednotení s Maďarskom a Slováci na západe „nostalgicky spomínajú na spojenie s Českom“.

Západ sa dal Putinom priamo korumpovať: Časť sveta, ktorá si myslela, že Putina presvedčí svojím vlastným príkladom, že dohodnúť sa dá vždy a Západ nie je ohrozením, sa katastrofálne zmýlila. Dnes si môže prezerať plány, podľa ktorých chce Putin rozporciovať aj Slovensko, člena Únie a NATO, píše Nataša Holinová.

Časť sveta, ktorá si myslela, že Putina presvedčí svojím vlastným príkladom, že dohodnúť sa dá vždy a Západ nie je ohrozením, sa katastrofálne zmýlila. Dnes si môže prezerať plány, podľa ktorých chce Putin rozporciovať aj Slovensko, člena Únie a NATO, píše Nataša Holinová. Krívajúca stratégia rubľového ultimáta: S rubľovými platbami odberatelia nemusia súhlasiť. V zmluvách s Gazpromom sú len konvertibilné meny. Môžete povedať, že po vpáde na Ukrajinu sú všetky zmluvy zdrapom papiera, ale v situácii buď/alebo je vysoko otázne, či otáčať kohútikom sa Putin sa odváži (ako prvý), píše Peter Schutz.

S rubľovými platbami odberatelia nemusia súhlasiť. V zmluvách s Gazpromom sú len konvertibilné meny. Môžete povedať, že po vpáde na Ukrajinu sú všetky zmluvy zdrapom papiera, ale v situácii buď/alebo je vysoko otázne, či otáčať kohútikom sa Putin sa odváži (ako prvý), píše Peter Schutz. Prvá vojna vedená na TikToku: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj využíva sociálne médiá na získavanie podpory v krajine aj za jej hranicami. Hoci hlboko cítim s jeho posolstvami, zároveň ich beriem ak to, čím sú – propagandu. Podobne aj rozhlasové vysielania lídrov ako Franklin Roosevelt a Winston Churchill za druhej svetovej vojny malo inšpirovať – nie informovať – obecenstvo, píše Benjamin Cunningham.

Rusko má možnosti, ako v kyberpriestore útočiť. Prečo ich nepoužilo na Ukrajine?

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: SITA/AP)

Odborníci sa už sporia o tom, prečo Rusi ešte naplno nenasadili svoju armádu hackerov. Ak dokázali vyradiť časť Kyjeva z elektrickej siete, prečo to nerobia v súčasnosti? Prečo na sankcie západných štátov nereagujú hromadnými kyberútokmi?

Prečo ešte funguje ukrajinská elektrická či mobilná sieť, dodávky vody a podobné kľúčové súčasti infraštruktúry? Vysvetlení, ktoré sa spomínajú, je podľa magazínu New Yorker niekoľko.

Kremeľ možno uveril vlastnej propagande a uveril, že Ukrajinu dobyje jednoducho a rýchlo. Má oveľa väčšiu armádu a Ukrajinci podľa plánu nemali vzdorovať tak, ako to teraz vidíme.

Plánovači preto mohli mať pocit, že kybernetickú pomoc nepotrebujú. Zároveň chce Rusko prebrať kontrolu nad krajinou a v tom si chcelo pomôcť aj nepoškodenou infraštruktúrou.

Keďže Putinov blitzkrieg sa nepodaril a ruské vojská už bombardujú mestá, vypnutie svetiel v meste by už v zásade nepomohlo. „Keď ste sa dostali do fázy konfliktu, že ste ochotní zhadzovať bomby, budete zhadzovať bomby,“ povedala pre New Yorker analytička Hooverovho inštitútu Jacquelyn Schneiderová.

Ďalšou možnosťou je, že Rusko v skutočnosti takéto schopnosti nikdy nemalo.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ruská armáda sa opäť pokúša obkľúčiť Kyjev a ostreľovala Ľvov a ďalšie mestá na západnej Ukrajine. Rusi sa znovu snažia získať iniciatívu a obnoviť ofenzívu vo viacerých oblastiach. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Ruská armáda sa opäť pokúša obkľúčiť Kyjev a ostreľovala Ľvov a ďalšie mestá na západnej Ukrajine. Rusi sa znovu snažia získať iniciatívu a obnoviť ofenzívu vo viacerých oblastiach. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Pokusy o prelomenie obrany Kyjeva: Podľa ukrajinských ozbrojených síl sa ruské jednotky snažili postúpiť na Kyjev zo severozápadu a východu ale bezúspešne. Ukrajinský generálny štáb vyhlásil, že jednotky sa momentálne sťahujú z Kyjevskej oblasti. Pozrite si vojnové mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Podľa ukrajinských ozbrojených síl sa ruské jednotky snažili postúpiť na Kyjev zo severozápadu a východu ale bezúspešne. Ukrajinský generálny štáb vyhlásil, že jednotky sa momentálne sťahujú z Kyjevskej oblasti. Pozrite si vojnové mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Lesy pri Černobyli horia: Kyjev vyhlásil, že ruskí vojaci sa v areáli jadrovej elektrárne v Černobyli správajú nezodpovedne. V uzavretej zóne vypuklo niekoľko požiarov, pričom časť z nich sa už pred víkendom podľa dostupných správ podarilo uhasiť. Podľa ukrajinskej vlády však ruské vojská aktuálne bránia hasičom vo vstupe do zóny.

Kyjev vyhlásil, že ruskí vojaci sa v areáli jadrovej elektrárne v Černobyli správajú nezodpovedne. V uzavretej zóne vypuklo niekoľko požiarov, pričom časť z nich sa už pred víkendom podľa dostupných správ podarilo uhasiť. Podľa ukrajinskej vlády však ruské vojská aktuálne bránia hasičom vo vstupe do zóny. Z umelcov sa stali vojaci: Andrij Chlyvňuk je jednou z najväčších rockových hviezd na Ukrajine. Pôsobí v skupine Boombox, s ktorou žnú úspechy dokonca aj v Rusku. Pred mesiacom sa však rozhodol, že je čas chopiť sa zbrane. Prerušil koncertné turné v USA a vrátil sa na Ukrajinu. Chlyvňuk pritom nie je jediný z ukrajinskej umeleckej scény, kto sa rozhodol zapojiť do obrany Ukrajiny.

Andrij Chlyvňuk je jednou z najväčších rockových hviezd na Ukrajine. Pôsobí v skupine Boombox, s ktorou žnú úspechy dokonca aj v Rusku. Pred mesiacom sa však rozhodol, že je čas chopiť sa zbrane. Prerušil koncertné turné v USA a vrátil sa na Ukrajinu. Chlyvňuk pritom nie je jediný z ukrajinskej umeleckej scény, kto sa rozhodol zapojiť do obrany Ukrajiny. Rusi výrazne nepostupujú: Za posledných 24 hodín nedošlo k žiadnej významnej zmene v rozmiestnení ruských síl na Ukrajine. Rusko získalo niektoré územia len na juhu v blízkosti prístavného Mariupoľa, kde pokračujú ťažké boje o ovládnutie mesta, uvádza v situačnej správe britské ministerstvo obrany. Platí, že pretrvávajúce logistické nedostatky vplývajú na aktivitu a morálku v ruských jednotkách.

Za posledných 24 hodín nedošlo k žiadnej významnej zmene v rozmiestnení ruských síl na Ukrajine. Rusko získalo niektoré územia len na juhu v blízkosti prístavného Mariupoľa, kde pokračujú ťažké boje o ovládnutie mesta, uvádza v situačnej správe britské ministerstvo obrany. Platí, že pretrvávajúce logistické nedostatky vplývajú na aktivitu a morálku v ruských jednotkách. Zelenskyj hovorí o neutralite: Ukrajina je pripravená ako súčasť mierovej dohody s Ruskom prijať neutrálny status. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa tak vyjadril v rozhovore s ruskými nezávislými novinármi. Akúkoľvek dohodu však podľa jeho slov budú musieť schváliť Ukrajinci v referende. On sám však opätovne zdôraznil svoj záujem dosiahnuť konkrétnu mierovú dohodu.

Zo zahraničných webov:

Bývalá firma Miroslava Výboha o servis migov nepríde ani po invázii

MiG-29. (zdroj: TASR/AP)

Smer už nie je pri moci dva roky, ale bývalej firme blízkeho priateľa jeho predsedu Roberta Fica sa naďalej darí obchodovať so štátom.

Za vlád Smeru mala firma Willing dnes stíhaného Miroslava Výboha miliónové zákazky. Od volieb 2020 s ňou ministerstvo obrany, ktoré ovláda OĽaNO, podpísalo päť kontraktov za vyše pol milióna eur. Zabezpečuje dodávky náhradných dielcov a opravy stíhacích lietadiel ruskej výroby MiG-29.

Willing roky ťaží zo závislosti slovenskej armády od štátnych ruských firiem, ktorá sa v čase ruskej vojenskej agresie na Ukrajine stala pre Slovensko priamou bezpečnostnou hrozbou.

Hoci štát roky platí desiatky miliónov eur za výhradný servis stíhačiek ruskej štátnej spoločnosti RSK MiG, Willing zarába na opravách tiež. Je zástupcom ruskej firmy na Slovensku.

Nezmenilo sa to ani po nástupe vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera a zmeniť to nechystá minister obrany Jaroslav Naď ani po dianí na Ukrajine.

V krátkosti z domova:

Ubytovanie pre Ukrajincov: Balík opatrení, ktorý reaguje na príchod tisícov Ukrajincov utekajúcich pred vojnou na Slovensko, vstupuje do praxe. Jednou z očakávaných zmien bol príspevok na ubytovanie, o ktorý môžu žiadať ľudia a firmy, ktoré prichýlili utečencov. Denník SME pripravil k príspevku sériu otázok a odpovedí.

Balík opatrení, ktorý reaguje na príchod tisícov Ukrajincov utekajúcich pred vojnou na Slovensko, vstupuje do praxe. Jednou z očakávaných zmien bol príspevok na ubytovanie, o ktorý môžu žiadať ľudia a firmy, ktoré prichýlili utečencov. Denník SME pripravil k príspevku sériu otázok a odpovedí. Deti predávkované paralenom: Niekoľko detí, ktoré sa predávkovali paralenom, museli za posledný týždeň prijať v Národnom ústave detských chorôb. Informáciu SME potvrdila hovorkyňa ústavu Dana Kamenická. Deti liek brali úmyselne.

Niekoľko detí, ktoré sa predávkovali paralenom, museli za posledný týždeň prijať v Národnom ústave detských chorôb. Informáciu SME potvrdila hovorkyňa ústavu Dana Kamenická. Deti liek brali úmyselne. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 2 778 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 5 690 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 206 pacientov, pribudlo aj 22 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostali traja ľudia.

Vojna vyhnala ceny hnojív do extrémov, rajčiny budú v lete aj tak lacnejšie

Ilustračné foto. (zdroj: GreenCoop)

Kto si nezabezpečil hnojivá v dostatočnom predstihu, platí oproti minulému roku dvoj- až štvornásobné ceny. Jedným z hlavných dôvodov je vojna na Ukrajine.

„V histórii neboli náklady na priemyselné hnojivá nikdy také vysoké ako v súčasnosti,“ hovorí predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová Miroslav Štefček. Ceny sa podľa neho nárazovo zvýšili z 800 až na 1300 či 1500 eur za tonu.

Hnojivá s obsahom fosfátov a dusíka sú pre poľnohospodárov kľúčové, rastlinám dodávajú živiny a pestovateľom zabezpečujú úrodu. Kritická nie je len ich cena, ale aj dostupnosť v nadchádzajúcich mesiacoch. Pod rast cien hnojív sa podpisuje aj zákaz ich vývozu z Ruska, ktorý tamojšia vláda zaviedla ako odvetné opatrenie na tvrdé ekonomické sankcie Západu.

Zsolt Bindics, predseda družstva GreenCoop, ktoré stojí za značkou Veselá paradajka, hovorí, že ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine si celoročné množstvá hnojív objednali z Izraela, aby sa tak vyhli cenovým šokom: „Kumulatívne ide v našom prípade o medziročný rast nákladov na hnojivá o 35 percent.“

Na druhej strane, poľská a holandská produkcia rajčín, ktorá mala pôvodne smerovať do Ruska, sa pre sankcie z veľkej časti umiestni na európskom trhu. Prebytok rajčín potom bude tlačiť cenu nadol.

V krátkosti z ekonomiky:

Podozrivé povolenia okolo vily spájanej s Bödörom: Obec Nitrianske Hrnčiarovce nepostupovala zákonne pri povoleniach pre luxusnú vilu s väzbami na Norberta Bödöra. Úradníci sa mohli v tomto prípade dopustiť trestného činu. Neštandardne postupoval pri pozemkoch pod rovnakou vilou aj nitriansky okresný úrad.

Obec Nitrianske Hrnčiarovce nepostupovala zákonne pri povoleniach pre luxusnú vilu s väzbami na Norberta Bödöra. Úradníci sa mohli v tomto prípade dopustiť trestného činu. Neštandardne postupoval pri pozemkoch pod rovnakou vilou aj nitriansky okresný úrad. Apple znižuje výrobu: Apple plánuje v budúcom štvrťroku vyrobiť o 20 percent menej smartfónov iPhone alebo približne 2 až 3 milióny kusov, než pôvodne plánoval, spoločnosť rovnako počíta tiež so znížením dodávok AirPodov z roku 2022 o viac ako 10 miliónov kusov. Dôvodom je spomalenie dopytu pre vojnu na Ukrajine a rastúcu infláciu.

Apple plánuje v budúcom štvrťroku vyrobiť o 20 percent menej smartfónov iPhone alebo približne 2 až 3 milióny kusov, než pôvodne plánoval, spoločnosť rovnako počíta tiež so znížením dodávok AirPodov z roku 2022 o viac ako 10 miliónov kusov. Dôvodom je spomalenie dopytu pre vojnu na Ukrajine a rastúcu infláciu. Falošné esemesky od bánk: Slovensko zaplavili falošné SMS správy od bánk, ktoré žiadajú, aby ľudia klikli na priložený link za účelom zabránenia zablokovania účtu. Upozornila na to polícia s tým, že banky takéto správy neposielajú. Podvodníci sa tak snažia dostať k prístupovým či iným súkromným údajom klientov a môžu ich obrať o peniaze.

Doma ho majú skoro za prezidenta, v kariére ho inšpiruje Sagan

Eritrejský cyklista Biniam Girmay. (zdroj: TASR/AP)

V ostatnej dekáde mal africký kontinent aspoň čiastočne svojho cyklistického hrdinu. Štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome síce reprezentuje Veľkú Britániu, ale je rodákom z kenského Nairobi.

V roku 2019 sa však vážne zranil na pretekoch Critérium du Dauphiné. Utrpel viaceré fraktúry, niekoľko týždňov strávil v nemocnici a dnes je len málo pravdepodobné, že ešte niekedy nadviaže na svoje veľké úspechy.

Cyklistickí fanúšikovia na africkom kontinente však nemusia zúfať. Zdá sa, že Afrika má opäť pretekára, ktorý môže bojovať o popredné priečky na najslávnejších pretekoch. A tentokrát ani nemá európsky pas.

Eritrejčan Biniam Girmay triumfoval na belgickej klasike Gent - Wevelgem. Stal sa vôbec prvým africkým cyklistom, ktorý vyhral jarnú klasiku.

Oscara za najlepší film získala CODA. Favorit bolestivo prepadol

Herci a tvorcovia filmu CODA. (zdroj: SITA/AP)

Takto by sa to mohlo páčiť divákom. Najnovším držiteľom Oscara je CODA, rodinný príbeh o talentovanej speváčke, ktorá má nepočujúcich rodičov.

Zvíťazil napriek tomu, že nemal zastúpenie v režisérskej kategórii, čo sa v dejinách cien americkej akadémie stáva len výnimočne.

Jeho režisérka Sian Heder však získala Oscara za adaptovaný scenár a Troya Kotsura vyhlásili za najlepšieho herca vo vedľajšej kategórii. Pred ním sa to žiadnemu nepočujúcemu hercovi nepodarilo.

Je to jednoduchá matematika. CODA má troch Oscarov, čo sa môže zdať málo v porovnaní so sci-fi Duna, ktoré ich má šesť - pravda, najmä v technických kategóriách.

Ešte menej ich však má film Sila psa, ktorý sa dlho považoval za favorita. Až bolestivo pôsobí, že z desiatich nominácií mu nezostalo skoro nič - len jedna cena. Ale zase zaslúžená. Za najlepšiu réžiu ju dostala Jane Campion.

Vojna nie je rétorické cvičenie: Zelenskyj nemá iné prostriedky, aby Západ presvedčil o potrebe pomôcť, než správne skladať slová do viet a vety do emotívnych celkov. Západ je však na tom inak. Slová, nech odznejú na červenom koberci v LA či vo Varšave, sú stále len slová. Od slov je možné pokračovať iba dvoma smermi. K činom alebo k tichu. To, kam smerujeme, bolo vidno počas jednej minúty na Oscaroch, píše Soňa Jánošová.

V krátkosti z kultúry:

Ukrajinu vyriešili tichom: Ukrajinský prezident sa neukázal. A o Ukrajine sa nehovorilo. Veľkú tému a veľký otáznik, ako sa k nej postaviť, organizátori vyriešili tichom. Na minútu ticha vyzvali prítomných v sále aj divákov doma. Sami k tomu nepovedali nič, povedali to za nich titulky na čiernom pozadí. A celkom nečakane mlčali aj filmové hviezdy, ktoré sa počas slávnostného večera dostali na pódium.

Ukrajinský prezident sa neukázal. A o Ukrajine sa nehovorilo. Veľkú tému a veľký otáznik, ako sa k nej postaviť, organizátori vyriešili tichom. Na minútu ticha vyzvali prítomných v sále aj divákov doma. Sami k tomu nepovedali nič, povedali to za nich titulky na čiernom pozadí. A celkom nečakane mlčali aj filmové hviezdy, ktoré sa počas slávnostného večera dostali na pódium. Smith udrel Rocka: Oscara za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe získal Will Smith po prvýkrát vo svojej kariére. Akadémia ocenila jeho stvárnenie otca a trénera sestier Williamsových vo filme King Richard. Krátko pred prebraním sošky sa Smith postaral zrejme o najväčší rozruch večera, keď priamo na pódiu udrel do tváre komika Chrisa Rocka, ktorý žartoval o Smithovej manželke.

Oscara za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe získal Will Smith po prvýkrát vo svojej kariére. Akadémia ocenila jeho stvárnenie otca a trénera sestier Williamsových vo filme King Richard. Krátko pred prebraním sošky sa Smith postaral zrejme o najväčší rozruch večera, keď priamo na pódiu udrel do tváre komika Chrisa Rocka, ktorý žartoval o Smithovej manželke. Novinky na Netflixe a HBO Max: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH: Monika Beňová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Mala by mať Európska únia vlastnú armádu? Čo so slovenskou závislosťou na ruskom plyne a jadrovom palive? Mali by sme vyhostiť ruských diplomatov? A nezdá sa jej, že Smer pritvrdzuje rétoriku účelovo kvôli preferenciám? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslankyňou za Smer Monikou Beňovou.

Tak bolo: Aj 90. roky sú súčasťou dejín. Učitelia dejepisu sa k nim často ani nedostanú

And the Oscar goes to CODA. (zdroj: Hej, ty!)

Zemiakovo-reďkovkový šalát s fetou. (zdroj: Profimedia)

Reďkovka nepatrí iba na chlieb. Skúste ju naplno využiť aj do varenia a pripravte si zemiakovo-reďkovkový šalát s fetou.

