Ranný brífing: Kyjev hovorí o genocíde, Putinova horda pácha zverstvá

Páter Vitalij Novak od začiatku vojny koordinuje humanitárnu pomoc cez organizáciu Depaul, sám vozí potraviny či hygienické potreby zo Slovenska na Ukrajinu, a to aj do východných oblastí krajiny. Denne tak riskuje svoj život na pomoc iným. Ako zvláda svoj strach a ako vojna ovplyvňuje jeho vieru? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

"Toto je genocída." Ruskí vojaci mučili a vraždili na dobytých územiach civilistov

Zviazané ruky zavraždeného civilistu v Buči. (zdroj: SITA/AP)

Ukrajinské sily získali späť kontrolu nad celou Kyjevskou oblasťou a oslobodili ju od Rusov. Ustupujúci ruskí vojaci za sebou zanechávajú zamínované územia. Ukrajinci objavujú bezvládne telá civilistov, zničené domy a techniku aj nevybuchnutú muníciu.

Na jednej z ulíc ukrajinského mesta Buča severozápadne od Kyjeva spozorovali novinári agentúry AFP v sobotu ležať telá najmenej 20 mužov v civilnom odeve. Spravodajcovia do tohto mesta, v ktorom sa v posledných týždňoch odohrávali ťažké boje, vstúpili spolu s ukrajinskými silami.

Ukrajinské ministerstvo obrany označilo oslobodené mesto Buča za novú Srebrenicu. V meste, ktoré leží 37 kilometrov severozápadne od Kyjeva, podľa neho ruskí vojaci počas mesačnej okupácie "náhodne vraždili miestnych civilných obyvateľov".

Na videách a fotkách zverejnených online vidieť v obytnej oblasti Buče telá mužov, z ktorých jeden mal spútané ruky za chrbtom a vedľa neho ležal otvorený ukrajinský pas.

V tých častiach Kyjevskej oblasti, odkiaľ sa stiahli ruské jednotky, objavili doteraz ukrajinskí vojaci a záchranári telesné pozostatky celkovo 410 civilistov, oznámila ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová. Forenzní odborníci už obhliadli 140 zo 410 "mŕtvych tiel civilistov, ktoré boli evakuované z oslobodených teritórií v Kyjevskej oblasti," vyhlásila Venediktovová.

Prezident Zelenskyj obvinil ruskú armádu z páchania genocídy a zo snahy eliminovať "celý (ukrajinský) národ". "Toto je genocída. Eliminácia celého národa a ľudu," povedal Zelenskyj pre reláciu Face the Nation, ktorú odvysielala americká stanica CBS.

Ruské ministerstvo obrany deklarovalo, že jeho jednotky nezabili civilistov v ukrajinskom meste Buča. Fotografie a videozábery z mesta, ktoré vyvolali vo svete zdesenie a šok, označilo ruské ministerstvo obrany za ďalšiu provokáciu a "ďalšie predstavenie pripravené kyjevským režimom pre západné médiá".

V krátkosti z Ukrajiny:

Hovoria si železniční partizáni. V noci sa približujú ku kľúčovým bieloruským železničným uzlom a vedú tichú vojnu proti ruskej armáde smerujúcej na Ukrajinu. Ciele si vyberajú podľa správ od zamestnancov bieloruských železníc, ktorí sa pridávajú k odporu. Napríklad podľa rozpisu presunov vlakov s ruskými zbraňami, ktoré môžu navonok vyzerať ako vozne so sklom. Ak vyberú cieľ správne, vlaky sa tak skoro na Ukrajinu nedostanú. Systém S-300 zo Slovenska by Ukrajine pomohol: Nestojíme len za Ukrajinou, zastávame sa aj demokracie a takého sveta, v akom chceme žiť, vraví Karen Donfriedová, námestníčka ministra zahraničných vecí Spojených štátov pre európske a euroázijské záležitosti vo vláde prezidenta Bidena, a dodáva, že je to zásadný moment aj pre Slovensko.

Nestojíme len za Ukrajinou, zastávame sa aj demokracie a takého sveta, v akom chceme žiť, vraví Karen Donfriedová, námestníčka ministra zahraničných vecí Spojených štátov pre európske a euroázijské záležitosti vo vláde prezidenta Bidena, a dodáva, že je to zásadný moment aj pre Slovensko. Skaza v Irpini: Po mesiaci bojov odišli ruskí vojaci aj z mesta Irpiň a vzdali tak ofenzívu na Kyjev. Zanechali však za sebou mesto, ktoré viac ako živé predmestie z 23. februára pripomína vojnou zničené Groznyj alebo Aleppo. Ani v týchto mestách ruské bombardovanie nerozlišovalo medzi civilnými a vojenskými cieľmi.

Po mesiaci bojov odišli ruskí vojaci aj z mesta Irpiň a vzdali tak ofenzívu na Kyjev. Zanechali však za sebou mesto, ktoré viac ako živé predmestie z 23. februára pripomína vojnou zničené Groznyj alebo Aleppo. Ani v týchto mestách ruské bombardovanie nerozlišovalo medzi civilnými a vojenskými cieľmi. V Irpini bojovali aj zahraniční dobrovoľníci: Do bojov v meste Irpiň sa na ukrajinskej strane zapojili aj dobrovoľníci zo zahraničia. Medzi nimi bolo aj viacero Čechov. Podľa agentúry AFP ale ukrajinská armáda dosiahla v meste Pyrrhovo víťazstvo vzhľadom na rozsah deštrukcie.

Do bojov v meste Irpiň sa na ukrajinskej strane zapojili aj dobrovoľníci zo zahraničia. Medzi nimi bolo aj viacero Čechov. Podľa agentúry AFP ale ukrajinská armáda dosiahla v meste Pyrrhovo víťazstvo vzhľadom na rozsah deštrukcie. Donbas čakajú ťažké boje: Ruská armáda sa chystá dobyť Donbas a tiež juh Ukrajiny, varoval vo svojom pravidelnom videovyhlásení ukrajinský prezident Zelenskyj. Ukrajinský líder tiež povedal, že západní spojenci zatiaľ nedodali Ukrajine dostatočne moderné protiraketové systémy a lietadlá.

Ruská armáda sa chystá dobyť Donbas a tiež juh Ukrajiny, varoval vo svojom pravidelnom videovyhlásení ukrajinský prezident Zelenskyj. Ukrajinský líder tiež povedal, že západní spojenci zatiaľ nedodali Ukrajine dostatočne moderné protiraketové systémy a lietadlá. Hostomeľské letisko v ruinách: Ruské sily sa stiahli z letiska Hostomeľ neďaleko Kyjeva, o ktoré sa od začiatku konfliktu tvrdo bojovalo. Hostomeľ je malé a strategicky dôležité mesto. Pred vojnou tu sídlilo najdôležitejšie medzinárodné nákladné letisko Ukrajiny a kľúčová vojenská letecká základňa. Zábery z dronu ukazujú, čo zostalo po bojoch z letiska v Hostomeli.

Ruské sily sa stiahli z letiska Hostomeľ neďaleko Kyjeva, o ktoré sa od začiatku konfliktu tvrdo bojovalo. Hostomeľ je malé a strategicky dôležité mesto. Pred vojnou tu sídlilo najdôležitejšie medzinárodné nákladné letisko Ukrajiny a kľúčová vojenská letecká základňa. Zábery z dronu ukazujú, čo zostalo po bojoch z letiska v Hostomeli. Rusi útočia na rafinérie: Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov uviedol, že "vysoko presné" strely zničili ropnú rafinériu a tri sklady pohonných hmôt pri Odese. Rafinérie podľa neho zásobovali ukrajinské vojská pri Mykolajive. Ruské rakety cielili aj na rafinériu a priľahlé skladiská palív v meste Kremenčuk, z ktorých boli zásobované ukrajinské vojská v centrálnych a východných častiach krajiny. Gubernátor Poltavskej oblasti Dmytro Lunin informoval, že oheň sa podarilo uhasiť, rafinéria je však úplne zničená.

V krátkosti zo sveta:

Maďarské parlamentné voľby: V Maďarsku sa skončili parlamentné voľby. Čiastočné výsledky potvrdzujú predchádzajúce odhady, podľa ktorých zvíťazila konzervatívna strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Po sčítaní vyše 63 percent odovzdaných volebných lístkov mu pripadá vyše 55 percent hlasov a opozičnej koalícii vyše 33 percent hlasov.

V Maďarsku sa skončili parlamentné voľby. Čiastočné výsledky potvrdzujú predchádzajúce odhady, podľa ktorých zvíťazila konzervatívna strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Po sčítaní vyše 63 percent odovzdaných volebných lístkov mu pripadá vyše 55 percent hlasov a opozičnej koalícii vyše 33 percent hlasov. Prečo Orbán neroztopil moskovské ľady: Februárová misia Viktora Orbána mala lámať moskovské ľady. Propagandisti maďarského premiéra mali pripravené interpretácie o mierotvorcovi, ktorý nepodlieha hystérii lídrov NATO a zmierňuje napätie medzi Východom a Západom. Lenže všetko dopadlo inak. Ľady sa neroztopili. Naopak, celému svetu behal mráz po chrbte, keď o tri týždne Vladimir Putin zaútočil na Ukrajinu. Vtedy dokonca aj zdatný rétor Viktor Orbán stratil na chvíľu reč.

Februárová misia Viktora Orbána mala lámať moskovské ľady. Propagandisti maďarského premiéra mali pripravené interpretácie o mierotvorcovi, ktorý nepodlieha hystérii lídrov NATO a zmierňuje napätie medzi Východom a Západom. Lenže všetko dopadlo inak. Ľady sa neroztopili. Naopak, celému svetu behal mráz po chrbte, keď o tri týždne Vladimir Putin zaútočil na Ukrajinu. Vtedy dokonca aj zdatný rétor Viktor Orbán stratil na chvíľu reč. Z Orbána je posledný Putinov priateľ: Nezávislé médiá, ktoré sú k vláde kritické, majú v Maďarsku výrazne obmedzené možnosti. Hnutie Nyomtassteis (Vytlač si sám) sa inšpirovalo samizdatmi, ktoré vychádzali v čase komunistickej totality. Vydáva rovnomenné letákové noviny, v ktorých už päť rokov pomáha šíriť zistenia nezávislých médií naprieč maďarským vidiekom. SME sa rozprávalo so spoluzakladateľom hnutia Kornélom Klopfsteinom-Lászlóom.

Zo zahraničných webov:

Utečencom sa práca hľadá ťažko. Ak štát niečo neurobí, lekári a architekti odídu na Západ

Utečenci z Ukrajiny na železničnej stanici v Košiciach. (zdroj: TASR)

Už pred vojnou pracovalo na Slovensku oficiálne 19-tisíc Ukrajincov, 13-tisíc z nich boli muži. Pracovali najmä na stavbách, pri výrobných linkách či ako šoféri kamiónov, teda vo fyzicky náročnejších povolaniach.

Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie na Ukrajine sa časť mužov už do práce nevrátila, no na Slovensku sa usadili desaťtisíce utečencov. Väčšinu tvoria ženy s deťmi. Niektoré stále dúfajú, že sa budú môcť čoskoro vrátiť domov, časť si už začala hľadať prácu.

Za normálnych okolností by krajina mala z príchodu novej pracovnej sily profitovať. V prípade utečencov je to zložitejšie. Ľudia, ktorí prichádzajú, majú často iné pracovné skúsenosti a nemôžu vykonávať povolania, ktoré krajina potrebuje. Bariérou pri zamestnávaní je aj nedostatok škôlok či pomalé uznávanie kvalifikácie.

Hrozí tak, že mnoho utečencov sa nedokáže rýchlo zamestnať a odíde ďalej na západ.

Príspevok na ubytovanie utečencov: O príspevok treba žiadať cez mesto alebo obec, na územní ktorých sa nachádza dom či byt, v ktorom odídencov z Ukrajiny prichýlili. Predložiť výkaz s údajmi treba odovzdať do 7. apríla.

V krátkosti z domova:

Odsúdená Judita píše súdu z väzenia: Judita Hana Konečná, ktorá je odsúdená za mimoriadne brutálnu vraždu svojho 16-ročného kamaráta a rovesníka Tomáša Teličáka, trvá na svojej nevine. Na Najvyšší súd doručili dovolanie, v ktorom so svojím advokátom navrhuje zrušiť dve predošlé rozhodnutia súdov a celú kauzu vrátiť na začiatok.

Judita Hana Konečná, ktorá je odsúdená za mimoriadne brutálnu vraždu svojho 16-ročného kamaráta a rovesníka Tomáša Teličáka, trvá na svojej nevine. Na Najvyšší súd doručili dovolanie, v ktorom so svojím advokátom navrhuje zrušiť dve predošlé rozhodnutia súdov a celú kauzu vrátiť na začiatok. Polícia zadržala Makóa a Beňu: Polícia zadržala bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu. Makóa mali zadržať pre krivú výpoveď a prísahu, Beňu pre krivé obvinenie, prísahu a výpoveď. Prípad sa má týkať skutku, pre ktorý sú obvinení bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský a podnikateľ Zoroslav Kollár.

Polícia zadržala bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu. Makóa mali zadržať pre krivú výpoveď a prísahu, Beňu pre krivé obvinenie, prísahu a výpoveď. Prípad sa má týkať skutku, pre ktorý sú obvinení bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský a podnikateľ Zoroslav Kollár. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 3 258 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 8 024 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 990 pacientov, pribudlo aj 25 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo deväť ľudí.

Čaká sa prudké zdraženie oleja, Tesco limituje predaj

Slnečnicový olej v Tescu. (zdroj: INDEX)

Slnečnicový olej, ktorý domácnosti i reštaurácie používajú na varenie, je novým zlatom. V niektorých predajniach je cenným tovarom, na ktorom sa dá zarobiť. Dôvodom je silný záujem ľudí o kuchynský olej, ktorý má prvky paniky.

Tesco muselo v súvislosti so zvýšeným záujmom o slnečnicový olej obmedziť predaj na zákazníka. "V prípade slnečnicového oleja sme zaviedli limit nákupu na dva kartóny na nákup zákazníka, aby sme zabezpečili dostupnosť produktu pre všetkých zákazníkov," potvrdila riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku Katarína Pšenáková. Prečo je po oleji zvýšený záujem, neuviedla.

Reťazce neoficiálne hovoria, že sa stretávajú s prípadmi špekulantov, ktorí si vraj chcú privyrobiť a z regálov vykupujú slnečnicový olej, ktorý potom predávajú inde za vyššie ceny.

Chcú sa tak obohatiť na vlne záujmu ľudí o olej, ktorý vzrástol po tom, ako Rusko zaviedlo zákaz exportu slnečnicových semien minimálne do konca augusta a zároveň od 15. apríla začne uplatňovať vývozné kvóty na slnečnicový olej.

V krátkosti z ekonomiky:

Operátori zdražujú: Slovak Telekom v uplynulých dňoch rozposielal svojim zákazníkom esemesky s tým, že od 1. mája 2022 zvyšuje ceny služieb. Odôvodnil to tým, že čelí nárastu nákladov a inflácii, pričom poznamenal, že vyššie ceny sprevádzajú aj "niektoré zlepšenia". Telekom nie je sám, zdražujú aj ďalší väčší i menší operátori.

Slovak Telekom v uplynulých dňoch rozposielal svojim zákazníkom esemesky s tým, že od 1. mája 2022 zvyšuje ceny služieb. Odôvodnil to tým, že čelí nárastu nákladov a inflácii, pričom poznamenal, že vyššie ceny sprevádzajú aj "niektoré zlepšenia". Telekom nie je sám, zdražujú aj ďalší väčší i menší operátori. Odstrihnutie od ruského plynu: Od začiatku invázie Ruska na Ukrajine sa v Európe hovorí o odpojení sa od ruského plynu, ktorý sa na spotrebe podieľa necelými 40 percentami. Zároveň aj Vladimír Putin sa vyhráža odpojením. Aké máme možnosti a aké má možnosti Rusko? Môže Európa nahradiť ruský plyn? Odpovede nájdete vo videu od Ekonómie ľudskou rečou.

Od začiatku invázie Ruska na Ukrajine sa v Európe hovorí o odpojení sa od ruského plynu, ktorý sa na spotrebe podieľa necelými 40 percentami. Zároveň aj Vladimír Putin sa vyhráža odpojením. Aké máme možnosti a aké má možnosti Rusko? Môže Európa nahradiť ruský plyn? Odpovede nájdete vo videu od Ekonómie ľudskou rečou. Sulík pripustil platby v rubľoch: Aktuálna požiadavka Ruska na platenie dodávok plynu v rubľoch je porušením uzatvorených zmlúv. Tento plyn však Slovensko potrebuje a ak to bude nevyhnutné, mali by sme platiť v rubľoch. Myslí si to minister hospodárstva Richard Sulík. Napriek tomu, že zimná vykurovacia sezóna na Slovensku sa už končí, plyn vo veľkom potrebuje aj slovenský priemysel.

Košice zaslúžene postúpili. Tréner a najlepší hráč Michaloviec po prehre končia

Postupová radosť hokejistov HC Košice. (zdroj: TASR)

"Oceliari" vyhrali šiesty zápas štvrťfinále 2:1 po predĺžení. V sérii triumfovali 4:2 na zápasy a postúpili do semifinále, v ktorom si naposledy zahrali v sezóne 2015/16.

"Bola to veľmi tesná, ťažká, no predovšetkým vynikajúca séria. Bol to boj o každý centimeter ľadu. Dali sme do toho úplne všetko. Teší nás postup do semifinále," povedal tréner Košíc Dan Ceman.

Poklonu jeho tímu zložil aj tréner Michaloviec Tomek Valtonen, ktorý bol hrdý na to, ako sa jeho zverencom napriek viacerým absenciám podarilo sériu zdramatizovať.

"Košice postúpili do semifinále zaslúžene. Gratulujem im," zhodnotil Valtonen. "Bol to môj posledný zápas. Ako tréner Michaloviec končím," prekvapil vyhlásením Fín po prehranom zápase s Košicami, nový klub zatiaľ nemá.

Najvýraznejšou postavou série bol útočník Michaloviec Pavol Regenda. Strelil päť gólov a pridal aj jednu asistenciu. "Bol to môj posledný zápas v michalovskom drese. Zatiaľ nie je nič isté, všetko je v štádiu riešenia. Neviem sa k tomu teda bližšie vyjadriť," vravel krátko po šiestom štvrťfinálovom zápase.

Slovenský reprezentant má podľa informácií Sportnetu namierené do Česka.

Putinovi kedysi držal stranu. Depardieu odsúdil šialené excesy na Ukrajine

Gérard Depardieu. (zdroj: TASR/AP)

Francúzsky herec Gérard Depardieu, ktorý je známy svojím priateľstvom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, v rozhovore pre agentúru AFP kritizoval "šialené, neprijateľné excesy" Ruska na Ukrajine, kde Moskva 24. februára spustila vojenskú ofenzívu.

"Rusi nie sú zodpovední za šialené, neprijateľné excesy ich lídrov, akým je Vladimir Putin," povedal Depardieu, ktorý v roku 2013 odišiel z Francúzska a prijal ruské občianstvo.

Urobil tak na protest proti navrhovanému zvýšeniu daní pre milionárov vo svojej vlasti. Tento jeho krok vyvolal vo Francúzsku veľké pobúrenie. Podľa francúzskych úradov sa chcel herec takto vyhnúť plateniu milionárskej dane.

Depardieu v interview pre AFP avizoval, že všetky zisky zo svojich troch koncertov, ktoré sa budú konať v Paríži od 1. apríla, venuje "ukrajinským obetiam tejto tragickej bratovražednej vojny".

V krátkosti z kultúry:

Vegánka na úteku uverila podvodníkovi: Sarma Melngailisová sa mohla stať najvýraznejšou osobnosťou vegánskej gastronómie. Mohla byť na čele úspešnej značky a otvoriť sieť reštaurácií po celom svete. Namiesto toho skončila v putách s dlhom vyše šesť miliónov dolárov a škvrnou na svojom mene. Netflix prináša štvordielny dokument Bad Vegan režiséra Chrisa Smitha.

Sarma Melngailisová sa mohla stať najvýraznejšou osobnosťou vegánskej gastronómie. Mohla byť na čele úspešnej značky a otvoriť sieť reštaurácií po celom svete. Namiesto toho skončila v putách s dlhom vyše šesť miliónov dolárov a škvrnou na svojom mene. Netflix prináša štvordielny dokument Bad Vegan režiséra Chrisa Smitha. Fanatizmus a politika sú prepojené nádoby: Procesy s bosorkami v americkom meste Salem neprežilo takmer tridsať ľudí a patria k najtemnejším škvrnám americkej histórie. Niet pochýb, že za davovou psychózou a reťazovým udavačstvom treba hľadať len hlúposť, zlobu, strach a politiku. Presne tie ukazuje aj nová inscenácia režiséra Mariána Amslera Salemské bosorky.

Procesy s bosorkami v americkom meste Salem neprežilo takmer tridsať ľudí a patria k najtemnejším škvrnám americkej histórie. Niet pochýb, že za davovou psychózou a reťazovým udavačstvom treba hľadať len hlúposť, zlobu, strach a politiku. Presne tie ukazuje aj nová inscenácia režiséra Mariána Amslera Salemské bosorky. Nie je afázia ako afázia: Bruce Willis oznámil po vyše 40 rokoch úspešnej hereckej kariéry jej koniec. Jeho rozhodnutie súvisí s afáziou, ktorú mu nedávno diagnostikovali. Rodina nešpecifikovala, o aký typ afázie ide, ani s akými príznakmi sa 67-ročný herec stretáva. Afázia je porucha reči, ktorú zapríčiňuje poškodenie mozgovej kôry.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Juraj Krúpa. (zdroj: SME/Marko Erd)

Mali by sme vyhostiť viac ruských diplomatov? Čo bude s previerkami poslancov v bezpečnostných a kontrolných výboroch? Mal by minister vnútra Roman Mikulec skončiť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jurajom Krúpom, poslancom OĽaNO a predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť .

Karikatúra

Ráčte vstúpiť. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Bravčové klopsy s ružičkovým kelom na smotane. (zdroj: Naničmama.sk | M.á.r.i.a)

Ako zaujímavo pripraviť ružičkový kel? Bravčové klopsy s ružičkovým kelom na smotane.

Voľný čas

