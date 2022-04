SIS predložila dôkazy, ktoré Pčolinskému veľmi nepomáhajú

Nesedia dátumy, výpovede nič nedokazujú.

BRATISLAVA. Keď bratislavská krajská prokuratúra obvinila kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu z toho, že si vraj vymýšľajú na bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, pomohla si aj dôkazmi, ktoré jej poskytli Pčolinského niekdajší podriadení v SIS.

Počas rozhodovania o väzbe pre Makóa a Beňu sa však podľa informácií SME ukázalo, že niektoré z nich nie len že tvrdeniam kajúcnikov neodporujú, dokonca ich aj sčasti podporujú. Navyše, v správach a záznamoch SIS je úplný chaos v dátumoch, takže nie je jasné, o čom majú tieto listiny vypovedať.

Vo všeobecnosti na to upozornil aj Beňov advokát Peter Kubina po verdikte sudkyne Okresného súdu Bratislava III Ivety Halvoňovej, ktorá oboch prepustila z väzby.

„Paradoxne aj tie dôkazy, ktoré vyšli z produkcie SIS, boli vyhodnotené v náš prospech,“ povedal Kubina.

Kubina neskôr v rozhovore pre SME opísal aj to, ako to bolo so stretávaním sa obvinených v Prahe a ako to celé jeho klient Beňa prežíva.