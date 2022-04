Ranný brífing: Na Putina idú cez rodinu, Kollár sa svojho sna nevzdáva

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Mnohé z aktív ruského prezidenta Vladimira Putina sa ukrývajú u jeho rodinných príslušníkov. Na sankčnom zozname Spojených štátov sa preto ocitli aj Putinove dcéry. Ak majú v USA akýkoľvek majetok, nedostanú sa k nemu, úrady ho totiž zmrazia.

S bojovým vybavením možno Ukrajine pomôžeme aj my. Napríklad tak, že opravíme ukoristené tanky a bojové vozidlá. Na východ by sme dokonca mohli poslať naše staré húfnice, ktoré nahrádzame modernejšou technikou. Ako teda Ukrajine pomáhame a čo sa zmenilo, že už hovoríme aj o bojovej technike? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Historická revue: Ak si v piatok alebo počas víkendu kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Dozviete sa, prečo sa dnešné Rusko obracia k sovietskej minulosti a prečo je odstrašujúcim príkladom straty historickej pamäti. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,50 eur.

Študovali v Rusku, chválil sa Putin. Kto sú jeho dcéry, ktoré sa ocitli na sankčnom zozname?

Marija Vladimirovna Voroncovová (vľavo) a Jekaterina Vladimirovna Tichonovová. (zdroj: REPROFOTO – YOUTUBE)

Kremeľ priznával iba to, že sa volajú Marija a Jekaterina. Ruský prezident Vladimir Putin o svojich dcérach hovoril vždy s obdivom.

„Som na ne pyšný,“ povedal šéf Kremľa v roku 2015 na jednej zo svojich známych výročných tlačových konferencií, ktoré zvykli trvať niekoľko hodín. Dodal, že obe jeho dcéry plynule ovládajú tri cudzie jazyky, ale že o svojej rodine nechce s nikým hovoriť.

Obe ženy sa najnovšie ocitli na sankčnom zozname Spojených štátov. Ak majú v USA akýkoľvek majetok, nedostanú sa k nemu, úrady ho totiž zmrazia.

„Nazdávame sa, že mnohé z Putinových aktív sa ukrývajú u jeho rodinných príslušníkov, a preto na nich cielime,“ cituje denník Wall Street Journal nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa americkej administratívy.

Napriek tomu, že Putin držal svoje dcéry v tajnosti, postupne sa podarilo odhaliť a opakovane potvrdiť ich identitu.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Čoraz viac informácií prichádza o masakri v Buči a iných mestách okolo Kyjeva, ktoré pred týždňom opustila ruská armáda. Nemecké tajné služby napríklad zachytili rozhovor ruských vojakov, ktorí spolu hovorili o vraždení civilistov. Unikla tiež nahrávka, na ktorej sa ruskí vojaci sťažujú, že pri Mariupoli, ktorý už týždne obliehajú, čelia výraznej prevahe. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Čoraz viac informácií prichádza o masakri v Buči a iných mestách okolo Kyjeva, ktoré pred týždňom opustila ruská armáda. Nemecké tajné služby napríklad zachytili rozhovor ruských vojakov, ktorí spolu hovorili o vraždení civilistov. Unikla tiež nahrávka, na ktorej sa ruskí vojaci sťažujú, že pri Mariupoli, ktorý už týždne obliehajú, čelia výraznej prevahe. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Kde sa bojuje: Začal sa už siedmy týždeň ruskej okupačnej vojny na Ukrajine. Ukrajinci ubránili Kyjev a ruská armáda sa stiahla z celého severného a severozápadného frontu. Ruské jednotky sa presúvajú na východ, kde velenie stanovilo nový primárny cieľ - dobyť Donbas. Vojna vyvoláva množstvo otázok a nejasností. Pripravili sme odpovede na najčastejšie z nich.

Začal sa už siedmy týždeň ruskej okupačnej vojny na Ukrajine. Ukrajinci ubránili Kyjev a ruská armáda sa stiahla z celého severného a severozápadného frontu. Ruské jednotky sa presúvajú na východ, kde velenie stanovilo nový primárny cieľ - dobyť Donbas. Vojna vyvoláva množstvo otázok a nejasností. Pripravili sme odpovede na najčastejšie z nich. Najväčší luxus je voda: Rusi strieľali rovno tam, kde boli zaparkované autá s vodou. Nedali nám šancu prežiť, hovorí Serhij Vaganov. Spolu s manželkou Irynou Gorbasevovou sú známymi doneckými fotoreportérmi, ktorým sa podarilo uniknúť pred bombardovaním v Mariupoli. V meste, ktoré bolo týždne odrezané od humanitárnej pomoci, prežili hlad a strach.

Rusi strieľali rovno tam, kde boli zaparkované autá s vodou. Nedali nám šancu prežiť, hovorí Serhij Vaganov. Spolu s manželkou Irynou Gorbasevovou sú známymi doneckými fotoreportérmi, ktorým sa podarilo uniknúť pred bombardovaním v Mariupoli. V meste, ktoré bolo týždne odrezané od humanitárnej pomoci, prežili hlad a strach. Viac mŕtvych ako v Buči: Borodjanka, na západ od Kyjeva, je po ofenzíve ruskej armády jedným z najviac zničených miest. Ruská armáda začala mesto ostreľovať už v prvých dňoch vojny na Ukrajine. Desiatky obetí sú stále uväznené pod troskami budov, úrady upozorňujú, že mŕtvych bude zrejme viac ako v neďalekej Buči.

Borodjanka, na západ od Kyjeva, je po ofenzíve ruskej armády jedným z najviac zničených miest. Ruská armáda začala mesto ostreľovať už v prvých dňoch vojny na Ukrajine. Desiatky obetí sú stále uväznené pod troskami budov, úrady upozorňujú, že mŕtvych bude zrejme viac ako v neďalekej Buči. Piaty balík sankcií EÚ: Členské štáty Európskej únie schválili v poradí už piaty balík protiruských sankcií, medzi ktoré patrí aj zákaz dovozu uhlia z Ruska. Euroblok tiež zakáže ruským lodiam využívať svoje prístavy a nákladným dopravcom svoje cesty. Nové postihy sa vzťahujú aj na štyri veľké ruské banky a zákaz dovozu ďalších materiálov a výrobkov vrátane dreva či alkoholu.

Členské štáty Európskej únie schválili v poradí už piaty balík protiruských sankcií, medzi ktoré patrí aj zákaz dovozu uhlia z Ruska. Euroblok tiež zakáže ruským lodiam využívať svoje prístavy a nákladným dopravcom svoje cesty. Nové postihy sa vzťahujú aj na štyri veľké ruské banky a zákaz dovozu ďalších materiálov a výrobkov vrátane dreva či alkoholu. Rusko a ľudské práva: Rusko má pozastavené členstvo v Rade OSN pre ľudské práva. Dôvodom sú podozrenia zo spáchania vojnových zločinov ruských jednotiek na Ukrajine. Ruský predstaviteľ Gennadij Kuzmin hlasovanie odsúdil. Čína, Sýria a Bielorusko boli medzi tými, ktorí hlasovali proti pozastaveniu členstva. India, Egypt a Južná Afrika boli medzi krajinami, ktoré sa zdržali hlasovania.

Rusko má pozastavené členstvo v Rade OSN pre ľudské práva. Dôvodom sú podozrenia zo spáchania vojnových zločinov ruských jednotiek na Ukrajine. Ruský predstaviteľ Gennadij Kuzmin hlasovanie odsúdil. Čína, Sýria a Bielorusko boli medzi tými, ktorí hlasovali proti pozastaveniu členstva. India, Egypt a Južná Afrika boli medzi krajinami, ktoré sa zdržali hlasovania. Nešpecifikované zbrane pre Ukrajinu: Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg odmietol novinárom prezradiť podrobnosti o dodávkach vojenskej pomoci Ukrajine, ktoré sú súčasťou nového balíka pomoci. Zároveň opäť zdôraznil, že vojna môže potrvať ešte niekoľko rokov. Podľa Stoltenberga je "často lepšie nešpecifikovať," aké zbraňové systémy NATO posiela na Ukrajinu.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg odmietol novinárom prezradiť podrobnosti o dodávkach vojenskej pomoci Ukrajine, ktoré sú súčasťou nového balíka pomoci. Zároveň opäť zdôraznil, že vojna môže potrvať ešte niekoľko rokov. Podľa Stoltenberga je "často lepšie nešpecifikovať," aké zbraňové systémy NATO posiela na Ukrajinu. Bitka ako z druhej svetovej: Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba zdôraznil, že jeho krajina potrebuje dodávky zbraní od členských štátov NATO do niekoľkých dní, inak bude neskoro. "Bitka o Donbas vám svojimi veľkými operačnými manévrami, zapojením tisícov tankov, obrnených vozidiel, lietadiel a delostrelectva pripomenie druhú svetovú," povedal Kuleba.

Zo zahraničných webov:

Kollárove byty majú háčik. Nájomné v nich nemusí vyjsť lacnejšie

Podpredseda vlády Štefan Holý a predseda NR SR Boris Kollár. (zdroj: TASR)

Pred poslednými voľbami sľubovala strana Sme rodina, že štát postaví 25-tisíc nájomných bytov ročne. Dnes už o konkrétnych číslach strana radšej nehovorí, no predseda Boris Kollár sa svojho sna nevzdáva.

Štátne nájomné byty považuje spolu s exekučnou amnestiou stále za najväčšiu prioritu. Pripúšťa, že jej schválením v koalícii môže podmieňovať podporu iných zákonov.

Zákon o štátnych nájomných bytoch prešiel prvým čítaním v parlamente už v júli 2021. Prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie a po ňom vznikol pozmeňujúci návrh. Ten sa zatiaľ nikam neposunul.

Samotný zákon v súčasnej podobe stále vyvoláva množstvo otázok nielen medzi koaličnými partnermi. Na niektoré je už možné na základe rôznych indícií odpovedať a práve tieto odpovede dávajú predstavu o tom, ako môže systém štátnych nájomných bytov vyzerať a komu by mohol pomôcť.

Keď sa po zotmení zraníte v lese, vrtuľník po vás nepríde. Piloti štrajkujú

Leteckí záchranári. (zdroj: TASR)

Ak sa nejaký človek zraní v lese po devätnástej hodine a bude potrebovať záchranku, vrtuľník poňho nepriletí. Piloti totiž po tomto čase odmietajú nastúpiť do pohotovosti.

Letecká záchranka, ktorú prevádzkuje spoločnosť Air Transport Europe (ATE), má podľa licencie poskytovať nepretržitú 24-hodinovú službu. V plnej miere ju však prevádzkuje len cez deň. Večer by totiž už záchranári slúžili nadčasy.

Fakt, že vrtuľníky po siedmej večer do terénu nelietajú, denníku SME potvrdili nezávisle od seba aj dvaja vysokopostavení záchranári. Chceli ostať v anonymite, no denník SME pozná ich mená.

Vrtuľníková záchranná služba poskytuje aj podľa tlačového oddelenia ministerstva zdravotníctva primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť len do siedmej večer.

Hoci hovorkyňa ATE najprv naše informácie popierala, po opakovaných otázkach pripustila, že záchranka večer a v noci pohotovosť nedrží. "Piloti odmietajú slúžiť nadčasy," vysvetlila.

Na otázku, kedy chce ATE tento problém vyriešiť, nevedela odpovedať. Priemerný mesačný plat pilota záchranky je 4 700 eur v hrubom.

V krátkosti z domova:

Progresívne Slovensko čakajú voľby: Predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová zatiaľ nemala šancu ukázať, ako by stranu viedla v predvolebnej kampani. V strane sa hovorí o jej výmene, ako Bihariovej rival o post šéfa strany sa ukazuje podpredseda PS a europoslanec Michal Šimečka. Podľa informácií SME pritom niektorí ľudia v strane pripúšťajú aj taký scenár, že Bihariová napokon nebude kandidovať. Samotná líderka PS zatiaľ jasne nehovorí, či kandidovať bude.

Predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová zatiaľ nemala šancu ukázať, ako by stranu viedla v predvolebnej kampani. V strane sa hovorí o jej výmene, ako Bihariovej rival o post šéfa strany sa ukazuje podpredseda PS a europoslanec Michal Šimečka. Podľa informácií SME pritom niektorí ľudia v strane pripúšťajú aj taký scenár, že Bihariová napokon nebude kandidovať. Samotná líderka PS zatiaľ jasne nehovorí, či kandidovať bude. Heger pred odchodom do Kyjeva: Premiér Eduard Heger sa dnes v Kyjeve stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pred cestou uviedol, že Slovensko poskytuje a bude poskytovať Ukrajine pomoc. Pripomenul tiež, že Slovensko presadzovalo na neformálnom samite vo Versailles vytvorenie povojnového fondu na rekonštrukciu Ukrajiny a tiež vytvorenie reformného tímu, ktorý pomôže Ukrajine s potrebnými reformami na vstup do Európskej únie.

Premiér Eduard Heger sa dnes v Kyjeve stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pred cestou uviedol, že Slovensko poskytuje a bude poskytovať Ukrajine pomoc. Pripomenul tiež, že Slovensko presadzovalo na neformálnom samite vo Versailles vytvorenie povojnového fondu na rekonštrukciu Ukrajiny a tiež vytvorenie reformného tímu, ktorý pomôže Ukrajine s potrebnými reformami na vstup do Európskej únie. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 4 380 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 10 952 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 831 pacientov, pribudlo aj 18 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 90 ľudí.

Budujú značky, ovládajú suroviny. Čína systematicky preberá trh s e-autami

Čínska automobilka BYD. (zdroj: TASR/AP)

Za celý rok 2012 sa na svete predalo približne 130-tisíc elektroáut. Dnes, po desiatich rokoch, si rovnaký počet kúpia ľudia za týždeň. V tieni americkej automobilky Tesla a tradičných gigantov ako Volkswagen či Toyota, ktoré do elektromobility investovali miliardy eur, vyrástli nenápadní konkurenti z Číny.

Medzi dvadsiatku najhodnotnejších automobiliek sveta sa v posledných dvoch rokoch predralo až šesť čínskych značiek: BYD, Nio, Great Wall Motors, SAIC Motor, Li Auto a Xpeng.

Z pohľadu strohých čísel Čína už dnes dominuje svetovej elektromobilite. Ide o najväčšie svetové odbytisko elektromobilov. Vlani sa na čínskom trhu predalo 3,4 milióna elektroáut, čo bolo viac než rok predtým na celom svete. Len na porovnanie: v Európe sa minulý rok predalo 2,3 milióna elektrických áut (polovica z nich bola plug-in hybrid) a v USA len pol milióna.

Veľkú zásluhu na rozmachu elektroáut nemá trh, ale dotácie čínskej vlády. Za desaťročie vložil Peking do sektora elektrických vozidiel približne sto miliárd dolárov. Plány komunistickej vlády sú jasné: do roku 2025 musí byť každé piate predané auto v Číne poháňané batériou. Ide o súčasť stratégie, ktorou sa chce Čína stať uhlíkovo neutrálnou krajinou do roku 2060.

V krátkosti z ekonomiky:

Akú prácu ponúkajú firmy Ukrajincom: Pre vojenský konflikt prichádzajú na Slovensko denne tisícky ľudí z Ukrajiny. Časť z nich sa chystá zostať na Slovensku. Kde by si mohli nájsť prácu? Vybrané firmy a inštitúcie odpovedali na anketovú otázku: Vie vaša firma zamestnať ľudí prichádzajúcich v týchto dňoch z Ukrajiny? Na aké pozície by mohli nastúpiť a aké podmienky musia spĺňať?

Pre vojenský konflikt prichádzajú na Slovensko denne tisícky ľudí z Ukrajiny. Časť z nich sa chystá zostať na Slovensku. Kde by si mohli nájsť prácu? Vybrané firmy a inštitúcie odpovedali na anketovú otázku: Vie vaša firma zamestnať ľudí prichádzajúcich v týchto dňoch z Ukrajiny? Na aké pozície by mohli nastúpiť a aké podmienky musia spĺňať? Milióny za prehraté spory: Pred tromi rokmi Národná diaľničná spoločnosť predčasne ukončila zmluvu s taliansko-slovenským staviteľom tunela Višňové. Následné finančné spory mala riešiť medzinárodná komisia. Na stôl sa jej dostali dva spory, na ktoré si diaľničiari za vyše dva milióny eur zazmluvnili dve advokátske kancelárie. Oba spory NDS prehrala, takže staviteľ od nej teraz vymáha milióny eur cez arbitráž.

Pred tromi rokmi Národná diaľničná spoločnosť predčasne ukončila zmluvu s taliansko-slovenským staviteľom tunela Višňové. Následné finančné spory mala riešiť medzinárodná komisia. Na stôl sa jej dostali dva spory, na ktoré si diaľničiari za vyše dva milióny eur zazmluvnili dve advokátske kancelárie. Oba spory NDS prehrala, takže staviteľ od nej teraz vymáha milióny eur cez arbitráž. Drahá stopka na plyn: Úplné zastavenie tranzitu ruského plynu by okrem problémov s náhradou jeho dodávok pre slovenské podniky a domácnosti prinieslo aj ekonomickú stratu pre štát. Ten totiž ročne na dividendách a daniach inkasuje za prepravu plynu približne 300 miliónov eur. Cez Slovensko sa ročne prepraví okolo 40 až 70 miliárd kubických metrov ruského plynu a štát má v spoločnosti eustream, ktorá prepravu zabezpečuje, 51-percentný podiel.

Je starý, ale najlepší na svete. Benzema má hodnotu troch

Karim Benzema v tričku na podporu Ukrajiny. (zdroj: TASR/AP)

Keď v roku 2009 prestúpil do Realu Madrid, spočiatku čelil kritike, že nesplnil očakávania. Vyčítali mu, že málo behá, je nekoncentrovaný a nepremieňa šance.

Vypočul si radu francúzskych legiend Laurenta Blanca a Zinedina Zidana a navštevoval špeciálnu kliniku na chudnutie v Taliansku. Dnes má Karim Benzema vlastného kondičného trénera, dodržuje prísny fitness režim vrátane špeciálnej stravy. A prejavuje sa to aj na jeho výkonoch.

„Za tie roky neuveriteľne vyrástol a má mentálnu silu. Nehovorím to často, ale najmä na Karima som veľmi hrdý,“ priznal tréner Realu Carlo Ancelotti.

Futbalisti Realu Madrid v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov vyhrali na pôde Chelsea 3:1. Všetky tri góly hostí strelil práve Francúz.

„Benzema má hodnotu troch. Madrid vyhral, pretože má Benzemu a Chelsea nie. V skutočnosti nikto nemá Benzemu. Z Londýna prichádza ovenčený zlatom a ako líder tímu, ktorý aj v najhorších chvíľach povstane,“ napísal o ňom denník AS.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Chceli ich prevychovať a zabili ich. World Press Photo má víťazov

Víťazná fotografia World Press Photo 2022. (zdroj: Amber Bracken)

Nespočetné množstvo ľudských tragédií a tisícky detských životov, ktoré záhadne vyhasli v kresťanských prevýchovných zariadeniach. Ničivé spoločenské dôsledky výrubu amazonských pralesov aj návod na to, ako si ľudstvo v minulosti vedelo poradiť so živlami.

To sú príbehy, ktoré zaujali na prestížnej fotografickej súťaži The World Press Photo, na ktorej vyhlásili najlepšie novinárske fotografie za minulý rok. Dovedna porota vyberala z takmer 65-tisíc snímok od viac ako 400 fotografov zo 130 krajín.

V 67-ročnej histórii World Press Photo je to vôbec po prvý raz, čo sa na fotografii roka nenachádza žiadna ľudská postava. Napriek tomu je fotografia Amber Brackenovej s drevenými krížmi, na ktorých sú prevesené detské šaty, srdcervúcim zosobnení utrpenia indiánskych detí, ktoré boli násilne oddelené od svojich rodín a prevychovávané v rezidenčných školách.

Víťazná fotografia pripomína konkrétne deti, ktoré zahynuli v Kamloops Indian Residential School v kanadskom meste Kamloops v Britskej Kolumbii a vznikla ako reakcia na odhalenie 215 neoznačených detských hrobov. Fotografka ju zhotovila pre americké noviny The New York Times.

V krátkosti z kultúry:

Will Smith na trestnej lavici: Správa, že Will Smith dal na Oscaroch facku kolegovi Chrisovi Rockovi, sa prudkou rýchlosťou rozšírila aj medzi tých, čo noviny pravidelne nečítajú, a médiá podrobne zapisovali i to, čo sa dialo po nej. Teraz sa už okolo neho postupne rozpína ticho. Smith mizne z prvých strán a hlavných titulkov. Prišlo konečne to, na čo čakal? Pravdepodobne nie. Ani to, čo teraz nastane, lepšie nebude.

Správa, že Will Smith dal na Oscaroch facku kolegovi Chrisovi Rockovi, sa prudkou rýchlosťou rozšírila aj medzi tých, čo noviny pravidelne nečítajú, a médiá podrobne zapisovali i to, čo sa dialo po nej. Teraz sa už okolo neho postupne rozpína ticho. Smith mizne z prvých strán a hlavných titulkov. Prišlo konečne to, na čo čakal? Pravdepodobne nie. Ani to, čo teraz nastane, lepšie nebude. Vytvára kult a loví mladé dievčatá: Hranica medzi hrdinom a zloduchom sa zlomí. Veta napísaná na plagáte k čerstvej marvelovke Morbius sedí podľa niektorých ľudí až príliš priliehavo aj na herca Jareda Leta. Len čo sa na plátna kín dostal Morbius a zároveň krátko po tom, ako herec odovzdával na udeľovaní tohtoročných cien Grammy sošku mladučkej speváčke Olivii Rodrigo, znovu sa vynorili niektoré obvinenia voči nemu, ktoré majú korene ešte v minulosti.

Hranica medzi hrdinom a zloduchom sa zlomí. Veta napísaná na plagáte k čerstvej marvelovke Morbius sedí podľa niektorých ľudí až príliš priliehavo aj na herca Jareda Leta. Len čo sa na plátna kín dostal Morbius a zároveň krátko po tom, ako herec odovzdával na udeľovaní tohtoročných cien Grammy sošku mladučkej speváčke Olivii Rodrigo, znovu sa vynorili niektoré obvinenia voči nemu, ktoré majú korene ešte v minulosti. Novinky na Netflixe, Amazone a HBO Max: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Richard Sulík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ľutuje svoj výrok o platení v rubľoch? Ako sa orientuje v zahraničnej politike? Čo mu na jeho výroky povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok? Ako rýchlo sa vieme zbaviť závislosti na ruskom plyne? A prečo sa nespoliehame na spoločný európsky postup? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom hospodárstva a predsedom SaS Richardom Sulíkom.

Podcasty SME

Index: Developer chce od ľudí naspäť byty, pretože ich predal lacno

Developer chce od ľudí naspäť byty, pretože ich predal lacno Ľudskosť: Svadba je pre mnohých ľudí stres. Môžu za to peniaze, konvencie, či vzťahy v rodine

Karikatúra

Veľmi špeciálna operácia. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Hovädzia pečeň s karamelizovanou cibuľou. (zdroj: Naničmama.sk | M.á.r.i.a)

Hľadáte inšpiráciu na prípravu pečene? Vyskúšajte hovädziu pečeň s karamelizovanou cibuľou.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.