Ranný brífing: Rusi ukrajinské deti zabíjajú a vlastným vymývajú mozgy

Vlaky sa stali jedným z najdôležitejších prostriedkov, ako sa mohli civilisti evakuovať z bombardovaných miest. Cielenie útokov na stanice a železnicu môže ochromiť ďalšiu evakuáciu ľudí z východu Ukrajiny, kde sa očakáva ďalší ruský nápor. Príkladom je aj úmyselný raketový útok na železničnú stanicu v Kramatorsku, ktorý si vyžiadal životy najmenej 57 ľudí vrátane piatich detí.

Šialená situácia v Rusku sa začína už na školách, kde dokonca deti udávajú učiteľov, ak spochybňujú oficiálne tvrdenia o vojne na Ukrajine. Čo sa teda deje na ruských školách, v akej atmosfére tam vyrastajú detí a čo to urobí s budúcimi generáciami Rusov?

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vlaky zachránili milióny Ukrajincov. Teraz útoky zasiahli aj stanice

Časť ruskej rakety typu Točka-U s nápisom "Za deti" na železničnej stanici v Kramatorsku. (zdroj: TASR/AP)

Hučiace sirény, tisíce ľudí tlačiacich sa na peróne a vidina cesty čo najďalej od výbuchov. Tak vyzerali scény posledných týždňov na mnohých väčších železničných staniciach na Ukrajine.

Vlaky sa stali jedným z najdôležitejších prostriedkov, ako sa civilisti mohli z bombardovaných miest evakuovať. Viac ako štyritisíc ľudí stálo na peróne aj v piatok v meste Kramatorsk v regióne Donbas na východe Ukrajiny, keď stanicu zasiahli ruské rakety.

Kanály prokremeľských milícií z Donbasu na komunikačnej sieti Telegram zverejnili okolo desiatej správu o úspešnom ruskom útoku na železničnú stanicu v Kramatorsku, na ktorú mal podľa nich doraziť vlak s muníciou, spolu s fotografiou strely v parku pred stanicou. O pár minút tieto správy z viacerých kanálov zmizli – potvrdilo sa totiž, že na mieste zahynuli civilisti.

Taktická strela OTR-21 Točka, ktorej časť zostala na trávniku pred budovou aj s nápisom „Za deti“, dopadla blízko čakárne a zabila najmenej 57 ľudí vrátane piatich detí, desiatky ďalších sú zranení.

Cielenie útokov na stanice a železnicu môže ochromiť ďalšiu evakuáciu ľudí z východu Ukrajiny, kde sa očakáva ďalší ruský nápor.

Dosiaľ prekrúcali históriu, teraz súčasnosť. Čo v školách počúvajú ruské deti?

Rodina prechádza okolo propagandistických plagátov vylepených v okne detskej knižnice v Petrohrade. (zdroj: TASR/AP)

Učitelia už dostali inštrukcie. Diskusiu so žiakmi treba otvoriť slovami ruského prezidenta Vladimira Putina o „bezprecedentnom vonkajšom tlaku na Rusko“. Ruskí školáci od piatej po jedenástu triedu dostanú vysvetlenie, že Západ ich krajinu trestá sankciami len preto, že „Rusko chce chrániť obyvateľov Donbasu“.

O skutočnosti, že Rusko už v prvý deň invázie bombardovalo Ukrajinu od východu po mestá neďaleko slovenských hraníc, sa na špeciálnych prednáškach hovoriť nebude.

Vyplýva to z inštrukcií, ktoré dostali ruské školy a ktoré zverejnil tamojší denník Kommersant. Inštrukcie sú formulované podľa vzoru kremeľskej propagandy, takže ruskí žiaci sa nedozvedia ani to, že Rusko v prvé dni vojny otvorene vyzývalo na prevrat, ktorý mal zvrhnúť súčasnú ukrajinskú vládu.

Besedy o protiruských sankciách sú iba ďalšou časťou série ideologických diskusií na školách, ktoré ruské ministerstvo školstva pretláča od začiatku vojny. Pribúdajú správy o učiteľoch, ktorí sa odmietajú riadiť inštrukciami Kremľa a šíriť propagandu.

Viacerí z nich už prišli o prácu, prípadne čelia prísnym trestom po tom, čo si ich žiaci tajne nahrali. Ruské školstvo je poznačené dlhodobým ohýbaním histórie.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Kým na severe Ukrajiny ľudia nachádzajú masové hroby a odstraňujú prvé škody po ruskej invázii, východ krajiny sa pripravuje na tvrdý boj. Naznačuje ho ruský vojenský konvoj pri Charkove aj silnejúce ostreľovanie Luhanskej oblasti. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Kým na severe Ukrajiny ľudia nachádzajú masové hroby a odstraňujú prvé škody po ruskej invázii, východ krajiny sa pripravuje na tvrdý boj. Naznačuje ho ruský vojenský konvoj pri Charkove aj silnejúce ostreľovanie Luhanskej oblasti. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ruská propaganda sa pokazila: Jedným zo spôsobov, ako môžete pomôcť Ukrajine, je vytvoriť spoločnosť odolnú proti dezinformáciám, vraví bloger, politik a teraz kapitán ukrajinskej armády Viktor Tregubov. V rozhovore pre SME okrem iného tvrdí aj to, že sa ruská propaganda pokazila, a že bývala sofistikovanejšia.

Jedným zo spôsobov, ako môžete pomôcť Ukrajine, je vytvoriť spoločnosť odolnú proti dezinformáciám, vraví bloger, politik a teraz kapitán ukrajinskej armády Viktor Tregubov. V rozhovore pre SME okrem iného tvrdí aj to, že sa ruská propaganda pokazila, a že bývala sofistikovanejšia. Nový brutálny ruský veliteľ: Novovymenovaný veliteľ ruskej invázie na Ukrajinu generál Alexander Dvornikov je jeden z najskúsenejších dôstojníkov v ruských silách a podľa amerických predstaviteľov má za sebou históriu brutality proti civilistom v Sýrii a ďalších miestach vojny. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa vyjadril, že „tento generál bude ďalším autorom zločinov a brutality proti ukrajinským civilistom“.

Novovymenovaný veliteľ ruskej invázie na Ukrajinu generál Alexander Dvornikov je jeden z najskúsenejších dôstojníkov v ruských silách a podľa amerických predstaviteľov má za sebou históriu brutality proti civilistom v Sýrii a ďalších miestach vojny. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa vyjadril, že „tento generál bude ďalším autorom zločinov a brutality proti ukrajinským civilistom“. Exhumácia tiel v Buči: Ukrajinskí vyšetrovatelia začali s exhumáciou tiel z masového hrobu v ukrajinskom meste Buča, čím odštartovali vyšetrovanie vojnových zločinov ruských okupačných jednotiek, ktoré sa nedávno stiahli z tejto oblasti neďaleko Kyjeva. Podľa ukrajinských úradov bolo v hrobe celkovo uložených približne 67 tiel.

Ukrajinskí vyšetrovatelia začali s exhumáciou tiel z masového hrobu v ukrajinskom meste Buča, čím odštartovali vyšetrovanie vojnových zločinov ruských okupačných jednotiek, ktoré sa nedávno stiahli z tejto oblasti neďaleko Kyjeva. Podľa ukrajinských úradov bolo v hrobe celkovo uložených približne 67 tiel. Pohyb ruských vojsk: Britské ministerstvo obrany zverejnilo mapu s podrobnosťami o pohybe ruských vojsk na Ukrajine. Ruská armáda podľa britských tajných služieb pravdepodobne postúpi na východ Ukrajiny od hraníc s Ruskom. Predpokladá sa, že vojaci sa z presunú z Krymu smerom na juh k Chersonu, Melitopoľu a Berďansku a smerom na Izium zo severu krajiny.

Britské ministerstvo obrany zverejnilo mapu s podrobnosťami o pohybe ruských vojsk na Ukrajine. Ruská armáda podľa britských tajných služieb pravdepodobne postúpi na východ Ukrajiny od hraníc s Ruskom. Predpokladá sa, že vojaci sa z presunú z Krymu smerom na juh k Chersonu, Melitopoľu a Berďansku a smerom na Izium zo severu krajiny. Ruský konvoj pri Charkove: Ruský vojenský konvoj smeruje na východ od Charkova. Satelitné snímky zverejnené americkou spoločnosťou Maxar Technologies ukazujú približne dvanásť kilometrov dlhý vojenský konvoj, ktorý sa 8. apríla presúval na juh cez mesto Veľký Burluk. Mesto leží východne od Charkova, blízko ukrajinských hraníc s Ruskom.

Ruský vojenský konvoj smeruje na východ od Charkova. Satelitné snímky zverejnené americkou spoločnosťou Maxar Technologies ukazujú približne dvanásť kilometrov dlhý vojenský konvoj, ktorý sa 8. apríla presúval na juh cez mesto Veľký Burluk. Mesto leží východne od Charkova, blízko ukrajinských hraníc s Ruskom. Zničené letisko v Dnipre: Ruská armáda zničila letisko v Dnipre. "Opakovaný útok na letisko v Dnipro. Nezostalo z neho nič. Letisko a infraštruktúra v okolí boli zničené. A rakety naďalej lietajú. Počet obetí zisťujeme," napísal šéf regionálnej vojenskej správy Valentyn Rezničenko. Ruskí vojaci podľa neho tiež zaútočili na infraštruktúru vo Zvonetskom v blízkosti Dnipra.

Ruská armáda zničila letisko v Dnipre. "Opakovaný útok na letisko v Dnipro. Nezostalo z neho nič. Letisko a infraštruktúra v okolí boli zničené. A rakety naďalej lietajú. Počet obetí zisťujeme," napísal šéf regionálnej vojenskej správy Valentyn Rezničenko. Ruskí vojaci podľa neho tiež zaútočili na infraštruktúru vo Zvonetskom v blízkosti Dnipra. Slovenské Zuzany pre Ukrajinu: Slovensko rokuje s Ukrajinou o možnej dodávke samohybných húfnic Zuzana, potvrdil minister obrany Jaroslav Naď. Doplnil, že v tomto prípade by nemalo ísť o darovanie, ale o predaj. Či pôjde o verziu Zuzana 2000 alebo Zuzana 2 je podľa neho otázkou debaty.

Zo zahraničných webov:

Slovenský systém S-300 už chráni Ukrajinu. Takto zatiaľ nepomohla žiadna krajina

Systém S-300 je mobilný, ochraňuje zhruba do okruhu 75 kilometrov. (zdroj: Ministerstvo obrany SR)

Viacnásobné vyhrážky Ruska vládu neodradili a Ukrajina už dostala jediný slovenský systém protivzdušnej obrany S-300. Slovensko ako vôbec prvá krajina NATO poslalo ukrajinským silám ťažký zbraňový systém. Jeho životnosť sa síce končí, ale stále je účinný.

Obranná technika proti lietadlám, dronom a raketám s dostrelom 75 kilometrov dokáže pred útokom ochrániť tisíce ľudí a dôležitú infraštruktúru, ako elektrárne.

Premiér Eduard Heger presun S-300 ohlásil v čase, keď bol na zahraničnej ceste v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Veríme, že tento systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných Ukrajincov pred ďalšou agresiou Putinovho režimu,“ povedal.

Ukrajinský líder sa Slovensku za podporu poďakoval. "Ďakujem veľmi pekne za podporu Ukrajiny v tejto vojne za slobodu. Pomáha nám vaša vláda, ale aj vy pomáhate našim ľuďom. Ukrajina na to nikdy nezabudne," povedal Zelenskyj.

Na Slovensko má ako náhrada tento týždeň doraziť štvrtá batéria protivzdušného systému Patriot. Prvé tri batérie s nemeckými a holandskými posádkami doplnia USA.

Smer a Hlas obviňujú premiéra, že zaťahuje Slovensko do vojny, hoci rozhodnutie je v súlade s chartou OSN. Chcú sa pokúsiť odvolať vládu.

Fico kolaboruje: Fico v rozpore so záujmami Slovenska a našich spojencov priamo pomáhal režimu, ktorý v susednej demokratickej krajine masakruje civilistov, bombarduje mestá a raketovo ostreľuje sídliská. A zodpovedné orgány by mali preveriť, či sa na toto počínanie už nevzťahujú paragrafy - napríklad 311 vlastizrada, 317 sabotáž, alebo 319 a 320 ohrozenie utajovanej skutočnosti, píše Jakub Filo.

Fico v rozpore so záujmami Slovenska a našich spojencov priamo pomáhal režimu, ktorý v susednej demokratickej krajine masakruje civilistov, bombarduje mestá a raketovo ostreľuje sídliská. A zodpovedné orgány by mali preveriť, či sa na toto počínanie už nevzťahujú paragrafy - napríklad 311 vlastizrada, 317 sabotáž, alebo 319 a 320 ohrozenie utajovanej skutočnosti, píše Jakub Filo. Fico a Pellegrini sú mentálni Rusi: Rozum a názory prebrali od normalizačných komunistov, od čoho sa dodnes neemancipovali. A už ani neemancipujú. A preto platí už viackrát povedané: Hoci sa na vládu OĽANO-Rodina-SaS-Za ľudí chvíľami nedá ani pozerať, národnou tragédiou epických rozmerov by bolo mať počas ukrajinskej vojny a (znovu)triedenia geopolitických duchov jeden i druhý Smer vo vedení štátu, píše Peter Schutz.

Rozum a názory prebrali od normalizačných komunistov, od čoho sa dodnes neemancipovali. A už ani neemancipujú. A preto platí už viackrát povedané: Hoci sa na vládu OĽANO-Rodina-SaS-Za ľudí chvíľami nedá ani pozerať, národnou tragédiou epických rozmerov by bolo mať počas ukrajinskej vojny a (znovu)triedenia geopolitických duchov jeden i druhý Smer vo vedení štátu, píše Peter Schutz. Fico zrádza aj ľudský genóm: Tento morálne zdemolovaný toxikoman obdeň dokazuje, že pre svoj prospech urobí doslova čokoľvek. Zverejňovaním utajovaných informácií zrádza Slovensko a faktickou podporou ruského genocídneho ťaženia aj samotný ľudský genóm. Ešte inak povedané, Fico na Slovensku zohráva rolu ruskej, a teda nepriateľskej materskej lietadlovej lode a treba ho akurát poslať za ruským vojenským plavidlom, píše Peter Tkačenko.

Tento morálne zdemolovaný toxikoman obdeň dokazuje, že pre svoj prospech urobí doslova čokoľvek. Zverejňovaním utajovaných informácií zrádza Slovensko a faktickou podporou ruského genocídneho ťaženia aj samotný ľudský genóm. Ešte inak povedané, Fico na Slovensku zohráva rolu ruskej, a teda nepriateľskej materskej lietadlovej lode a treba ho akurát poslať za ruským vojenským plavidlom, píše Peter Tkačenko. Poistenie dobroprajného a zaviazaného suseda: Ak Ukrajina zostane slobodná a demokratická, darovaním kompletu S-300 si Slovensko poistilo na dlhé desaťročia dobroprajného a zaviazaného suseda. Každý jeden život Ukrajinca, ktorý zachráni naša protiraketová obrana, sa počíta, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Vojna preferenciami výrazne nepohla: Mesiac a pol trvajúca invázia ruskej armády na Ukrajine zatiaľ preferenciami politických strán v prieskumoch zásadnejšie nezamávala. Hlas má podľa prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo Televízie Markíza stále najvyššiu podporu, a to 19 percent, za ním sa nad úrovňou 15 percent stále drží Smer. Výraznejší pohyb vidieť iba pri SaS, ktorá oproti februáru klesla vo voličských preferenciách z 12 na 10,3 percenta, aj vinou vyjadrení Richarda Sulíka.

Mesiac a pol trvajúca invázia ruskej armády na Ukrajine zatiaľ preferenciami politických strán v prieskumoch zásadnejšie nezamávala. Hlas má podľa prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo Televízie Markíza stále najvyššiu podporu, a to 19 percent, za ním sa nad úrovňou 15 percent stále drží Smer. Výraznejší pohyb vidieť iba pri SaS, ktorá oproti februáru klesla vo voličských preferenciách z 12 na 10,3 percenta, aj vinou vyjadrení Richarda Sulíka. Čoraz viac ľudí ignoruje opatrenia: So stúpajúcimi teplotami spôsobujú respirátory čoraz väčšie nepohodlie. Možno aj preto pribúda ľudí, ktorí posledné pandemické opatrenie čoraz častejšie ignorujú. V poslednom týždni klesali denné počty nakazených, hospitalizácie aj miera pozitivity testov, ktorá sa predtým dlho držala nad 50 percentami.

So stúpajúcimi teplotami spôsobujú respirátory čoraz väčšie nepohodlie. Možno aj preto pribúda ľudí, ktorí posledné pandemické opatrenie čoraz častejšie ignorujú. V poslednom týždni klesali denné počty nakazených, hospitalizácie aj miera pozitivity testov, ktorá sa predtým dlho držala nad 50 percentami. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 2 168 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 6 370 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 687 pacientov, pribudlo aj 24 obetí ochorenia Covid-19. Nepribudol žiadny zaočkovaný človek.

Ochránia ľudí pred chemickými zbraňami. Lasery z Liptova sú unikát

Falcon 4G je zariadenie na diaľkovú detekciu chemických plynov v ovzduší. (zdroj: SEC)

Sarin, VX, yperit. Bojové chemické látky sú po jadrových zbraniach zrejme najväčším strašiakom, ktorými sa oháňajú šialení diktátori a bezškrupulózni teroristi. Nedávno sa hovorilo o hrozbe, že chemické zbrane použije ruská armáda pri stupňovaní vojenskej agresie režimu Vladimira Putina na Ukrajine.

Bojové plyny nepoškodzujú budovy, cesty či mosty, no hrozivé sú z pohľadu účinku na ľudí. „Už veľmi malé množstvo stačí na to, aby zabilo dospelého človeka,“ hovorí zakladateľ a výkonný riaditeľ slovenskej spoločnosti SEC Technologies Michal Šimko. Aj preto armády a štáty hľadajú možnosti, ako sa proti nim brániť.

Firma z Liptovského Mikuláša vyvíja zariadenie, ktoré umožňuje na diaľku – do vzdialenosti šiestich kilometrov – zistiť výskyt chemických látok v ovzduší. No nielen sarinu a ďalších šiestich známych bojových plynov. Falcon deteguje aj škodlivé splodiny z priemyselnej výroby či oxid uhličitý, ktorý je obávaný pre jeho ničivý efekt na pozemskú klímu.

Michal Šimko vraví, že hoci technológia vzišla z vojenského prostredia, jeho firma sa chce zamerať predovšetkým na využitie pri ochrane životného prostredia. Vojna na Ukrajine však do biznisu slovenského startupu môže priniesť nečakaný zvrat.

V krátkosti z ekonomiky:

Kauza Pompeje siaha do štátneho podniku: Pri veľkej razii v kauze Pompeje polícia zadržala viac ako dve desiatky ľudí. Viacerých obvinila z podielu na manipulácii verejných obstarávaní v Správe štátnych hmotných rezerv v čase, keď ich viedol nominant Smeru-SD Kajetán Kičura. Firmy, ktoré v kauze figurujú sa zúčastňovali aj na zákazkách v štátnom energetickom podniku SEPS. Pri jednej z nich vidno aj prepojenia do okruhu oligarchu Jozefa Brhela.

Pri veľkej razii v kauze Pompeje polícia zadržala viac ako dve desiatky ľudí. Viacerých obvinila z podielu na manipulácii verejných obstarávaní v Správe štátnych hmotných rezerv v čase, keď ich viedol nominant Smeru-SD Kajetán Kičura. Firmy, ktoré v kauze figurujú sa zúčastňovali aj na zákazkách v štátnom energetickom podniku SEPS. Pri jednej z nich vidno aj prepojenia do okruhu oligarchu Jozefa Brhela. Ako získať tisícky eur na obnovu domu: Rezort životného prostredia zverejnil predbežné podmienky poskytnutia finančného príspevku na obnovu 30-tisíc rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti. INDEX prináša návod na to, ako sa prihlásiť do výzvy na obnovu rodinného domu a na čo všetko netreba zabudnúť.

Rezort životného prostredia zverejnil predbežné podmienky poskytnutia finančného príspevku na obnovu 30-tisíc rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti. INDEX prináša návod na to, ako sa prihlásiť do výzvy na obnovu rodinného domu a na čo všetko netreba zabudnúť. Zastavenie rastu cien pohonných hmôt: Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by už nemali ďalej rásť. Ako uviedla analytička 365.bank Jana Glasová, vzhľadom na mierny pokles cien ropy v predchádzajúcich dvoch týždňoch, ceny na našich pumpách sa zastabilizujú a v ďalšom týždni sa výraznejšie zvyšovať nebudú.

Mečíř: Pri Kližanovi som mal niekedy pochybnosti, či mu ide o tenis

Nový prezident Slovenského tenisového zväzu Miloslav Mečíř. (zdroj: TASR)

Ako hráč ani neskôr ako tréner neplánoval, že sa dá na prácu funkcionára. Hoci ponuky dostával. V službách slovenského tenisu pracoval prakticky neustále, ale najmä s hráčmi. Po kariére bol trénerom a kapitánom davicsupového mužstva. Neskôr sa stal šéftrénerom v Národnom tenisovom centre.

Kandidovať na najvyšší post v tenisovom hnutí sa rozhodol Miloslav Mečíř až po tom, čo sa vyostrila predvolebná kampaň a videl vo voľbách v regiónoch presadzovanie princípov, s ktorým nesúhlasil.

Mečíř sa stal novým prezidentom Slovenského tenisového zväzu. Jeho víťazstvo vo voľbách sa očakávalo. Z 33 hlasov v Rade STZ získal 21 hlasov, jeho protikandidáti Martin Kližan 8 a Ján Krošlák 0. Ďalší hlasujúci sa zdržali.

Kližan získal len podporu ľudí z Bratislavského tenisového zväzu. Nový prezident ho vyzval, aby svojimi návrhmi a myšlienkami pomohol k zlepšeniu situácie v tenise. Kližan v kampani ostro vystupoval aj proti Mečířovi a tvrdil, že pokiaľ vyhrá, v tenise sa nič nezmení.

„Ponuku som mu dal. V minulosti som bol vždy spolupráci prístupný a snažil som sa pomáhať. Teraz bude len na ňom záležať, ako sa k tomu postaví. Hoci keď som sledoval s čím išiel Martin do volieb, niekedy som mal pochybnosti, či mu ide o tenis,“ vravel.

Ani párenie, ani rezanie. Prečo mal tyranosaurus absurdne krátke končatiny?

Ilustračné foto. (zdroj: FOTOLIA)

Dlhé roky sa zdalo, že horné končatiny tyranosaura sú len pozostatkom dlhého vývoja. Že sú čosi ako naše zuby múdrosti. Už ich nepotrebujeme, no i tak nám vyrastajú.

Napríklad trinásť metrov dlhý tyranosaurus mohol mať 1,5 metra dlhú lebku, no ledva meter dlhé horné končatiny. Ak by mal takéto proporcie človek vysoký 1,8 metra, jeho ruky by mali necelých trinásť centimetrov.

Niektorí vedci sa však stále snažia objaviť význam kratučkých končatín plaza, ktorý žil na Zemi pred viac ako 60 miliónmi rokov.

Podľa novej hypotézy sa skrátením mala znížiť šanca, že tyranosaurovi niekto končatinu odhryzne. No nešlo o odhryznutie súperom pri súboji, ale "kamarátmi" pri spoločnom kŕmení.

Keďže T-Rex inak horné končatiny nepotreboval, bolo by z tohto pohľadu výhodné, ak ich mal čo najkratšie. Tyranosauri s odhryznutými končatinami mohli dlho krvácať, až nakoniec umreli. A tak mohla evolúcia uprednostniť krátke paže.

V krátkosti z vedy a techniky:

Jadrové palivo nemusíme brať len od Rusov: Slovenské jadrové elektrárne poháňa palivo z Ruska, vydrží aspoň rok. Čo bude potom? "Máme aj iné možnosti," hovorí jadrový fyzik Martin Venhart. Dodávateľa paliva však Slovensko nevymení zo dňa na deň. V rozhovore pre SME hovorí aj o situácii v ukrajinských jadrových elektrárňach, o hrozbách jadrovými zbraňami, ale aj o tom, prečo by nešiel do Černobyľu.

Slovenské jadrové elektrárne poháňa palivo z Ruska, vydrží aspoň rok. Čo bude potom? "Máme aj iné možnosti," hovorí jadrový fyzik Martin Venhart. Dodávateľa paliva však Slovensko nevymení zo dňa na deň. V rozhovore pre SME hovorí aj o situácii v ukrajinských jadrových elektrárňach, o hrozbách jadrovými zbraňami, ale aj o tom, prečo by nešiel do Černobyľu. Nová správa pre mimozemšťanov: Ak by s nami chceli komunikovať iné inteligentné civilizácie z hlbokého vesmíru, akú správu by nám mali poslať? Mohli by vysvetliť, kde žijú, ako vyzerajú a predovšetkým dať najavo, že prichádzajú v mieri. Podobnú otázku sa sami seba pýtali vedci, ktorí dávajú dokopy novú správu pre mimozemšťanov. Má trinásť strán a zatiaľ ju nemajú odkiaľ vysielať.

Ak by s nami chceli komunikovať iné inteligentné civilizácie z hlbokého vesmíru, akú správu by nám mali poslať? Mohli by vysvetliť, kde žijú, ako vyzerajú a predovšetkým dať najavo, že prichádzajú v mieri. Podobnú otázku sa sami seba pýtali vedci, ktorí dávajú dokopy novú správu pre mimozemšťanov. Má trinásť strán a zatiaľ ju nemajú odkiaľ vysielať. Galaxy S22 je skvelý malý smartfón: Pri každom uvedení prémiovej série smartfónov od Samsungu sa oči upierajú hlavne na ten najlepší model. Galaxy S22 Ultra je samozrejme skvelý smartfón, no s poriadne vysokou cenou. Vedľa tohto modelu sa neprávom dostala do úzadia dvojica S22+ a S22. Obidva modely sú cenovo prijateľnejšie, no majú rovnako výkonný hardvér, kvalitnú konštrukciu a v mnohých smeroch za tým najlepším modelom vôbec nezaostávajú.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Beata Balogová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prečo Orbán vyhral voľby tak suverénne, keď pôvodné prieskumy hovorili len o tesnom víťazstve? Bol to posledný možný pokus, ako ho poraziť? Čo teraz nastane v Maďarsku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfredaktorkou denníka SME Beatou Balogovou.

Zblízka: Michaela Rózsa Růžičková: Byť ženou dirigentkou je aj v dnešnej dobe trošku problém

Michaela Rózsa Růžičková: Byť ženou dirigentkou je aj v dnešnej dobe trošku problém TECH_FM: Chobotnice možno majú mestá

Chobotnice možno majú mestá Klik: Musk sa stal najväčším akcionárom Twitteru, pri kúpe akcií opäť porušil pravidlá

Musk sa stal najväčším akcionárom Twitteru, pri kúpe akcií opäť porušil pravidlá Dejiny: Poliaci sa odmietali vzdať, museli emigrovať

Oslava solidarity. (zdroj: Sliacky)

Zeleninová frittata s ricottou. (zdroj: Isifa)

Pustite do vašej kuchyne jarné vitamíny a fantáziu. Vychutnajte si zelenú Veľkú noc.

