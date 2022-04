Heger verí, že rozhodnutie v obvinení Fica a Kaliňáka je podložené dôkazmi

Do parlamentu zatiaľ nebola doručená žiadosť, aby mohol byť Fico zadržaný.

BRATISLAVA. Premiér Eduard Heger verí, že rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní vo veci obvinenia expremiéra a šéfa Smeru Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka je podložené dôkazmi.

"Od začiatku je zrejmé, že korupcia, ktorá sa teraz odhaľuje, dosahuje najvyššie politické špičky predchádzajúceho vládnutia," povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v reakcii na obvinenia. Kolíková dôveruje orgánom činným v trestnom konaní, špeciálnej prokuratúre a súdom.

"Mám dôveru, že robili všetko pre to, aby v takejto veci obvinenie naozaj stálo na pevných nohách," poznamenala.

Predseda Národnej rady Boris Kollár dúfa, že orgány činné v trestnom konaní majú dostatok dôkazov a v prípade obvinenia konajú objektívne. "Zároveň môžem povedať, že hnutie Sme rodina nikdy nebránilo a ani nebude brániť spravodlivosti, a tomu je tak aj teraz, avšak musíme si počkať na viac informácií," dodal Kollár vo svojom stanovisku.

Minister vnútra Romanc Mikulec vyhlásil, že treba nechať priestor orgánom činným v trestnom konaní, aby si konali svoju prácu. Viac vraj k tomu nemá čo povedať.

Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď predpokladá, že nenastanú žiadne prekvapenia a poslanci z klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti budú za pri hlasovaní o súhlase na vzatie Fica do väzby. Uviedol to po rokovaní vlády.

Zároveň zdôraznil, že o zadržaní Kaliňáka sa dozvedel z médií počas rokovania vlády.

Minister práce Milan Krajniak chce počkať na stanovisko orgánov. K obvineniu sa zatiaľ nevyjadrí. "Počkám si, kým orgány činné v trestnom konaní vydajú k tomu nejaké stanovisko a potom sa k tomu vyjadrím," informoval.

Zatiaľ nebola doručená žiadosť

Fico by sa mal podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej vzdať mandátu poslanca Národnej rady. "Konečne prišli na rad tí, ktorí sú v štruktúre postavení najvyššie. Fico by sa nemal skrývať za poslanecký mandát a vzdať sa ho," dodala.

Parlamentu zatiaľ nebola doručená políciou žiadosť, aby mohol byť obvinený predseda Smeru zadržaný a prípadne vzatý do väzby. Uviedol to nezaradený koaličný poslanec Juraj Šeliga.

Ako ďalej vysvetlil, poslanec môže byť zadržaný, len ak je pristihnutý priamo pri páchaní trestného činu. Ak je však obvinený pre starší skutok, polícia sa musí na parlament obrátiť so žiadosťou.

"Ak by prišiel návrh na vzatie do väzby, najprv o tom rokuje výbor a rozhoduje o tom plénum Národnej rady," vysvetlil Šeliga. Doplnil, že poslanci v takom prípade dostanú podklady k trestnej veci. "Ale nič z toho sa neudialo momentálne," dodal poslanec.

Ak o to bude požiadané, poslanecký klub SaS bude jednotne hlasovať za súhlas na vzatie Fica do väzby. "Poslanci si to odhlasovali na prebiehajúcom poslaneckom klube, kde sa dozvedeli o zadržaní Roberta Kaliňáka, ktorého obvinili spolu s bývalým premiérom Robertom Ficom zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny," doplnil hovorca strany Ondrej Šprlák s tým, že SaS tak dáva voľný priebeh spravodlivosti.

Dostatok dôkazov

Podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka konštatoval, že v pozadí únosu štátu a spravodlivosti na Slovensku sú Fico a Kaliňák. "Teraz sa konečne ukáže, či majú polícia a súdy dostatok dôkazov, aby to aj potvrdili," doplnil.

Šéfka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková dúfa, že vyšetrovatelia majú dosť dôkazov na obvinenie. "Hádam majú vyšetrovatelia dosť dôkazov na obvinenie týchto hlavných symbolov systému, ktorý prerástla korupcia a mafiáni nabrali toľko sebavedomia, že zavraždili novinára a jeho snúbenicu," napísala na sociálnej sieti Petková.

Ak áno, môže to podľa nej viesť k posilneniu právneho štátu. Ak nie, bude to zbraň pre antisystém a konšpirátorov.

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko považuje zadržanie Kaliňáka a obvinenie Fica za prelomové, no upozorňuje na možné riziká. Organizácia označila za mimoriadne dôležitú schopnosť polície a prokuratúry preukázať a podoprieť obvinenia presvedčivými dôkazmi, ktoré minimalizujú priestor pre obviňovanie z politizácie.

Unáhlené či zle zdôvodnené stíhanie opozičných politikov by mohlo podľa organizácie viesť k prepadu dôvery v nezávislé vyšetrovanie na nové dno. Pre políciu a prokuratúru by mala byť dôkazná situácia rozhodujúca. Organizácia verí, že nevzniknú ďalšie pochybnosti o hazardovaní s dôverou v právny štát.

Polícia potvrdila obvinenie expremiéra Roberta Fica, bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Prípad súvisí s kauzou Očistec, teda údajné ovládnutie polície skupinou okolo Norberta Bödöra.