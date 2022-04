Ranný brífing: O Ficovi váhajú aj u Matoviča, do miest smrti sa vracia život

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Väzba pre obvineného Roberta Fica nemusí v parlamente prejsť. Po Sme rodina váhajú už aj v OĽaNO. Tajné hlasovanie by navyše mohlo šéfa Smeru zachrániť aj bez toho, aby sa o hlasy z koalície aktívne snažil.

Aj keď sa mestá v okolí Kyjeva pomaly zviechajú, stopy vojny tam bude vidieť a cítiť roky – na zničených budovách, zaplnených cintorínoch a najmä medzi ľuďmi, ktorí tam zostali alebo odtiaľ museli ujsť.

Od prvého dňa invázie na Ukrajinu vieme, že ruský plyn je jedným z nástrojov tejto vojny. Prvými štátmi, ktoré prestali dostávať túto komoditu, sa stali Poľsko a Bulharsko. Vladimir Putin sa snaží rozoštvať Európu. Darí sa mu to? A máme na obzore plynovú krízu veľkých rozmerov? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

SME ŽENY: Ak si v piatok alebo počas víkendu kúpite rozšírené tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín SME ŽENY v novom, vylepšenom dizajne. Dozviete sa, prečo si stále tak málo veríme a ako sa to dá zmeniť. V májovom čísle nájdete aj inšpirácie na nové farby v šatníku, kvetinovú výzdobu a jedlá ako od mamy. Veľké vydanie denníka SME na celý víkend spolu s magazínom SME ŽENY stojí len 1,50 eur.

Fico chce hlasovanie o svojej väzbe utajiť. Matovič by nedovidel na vlastných

Minister financií Igor Matovič a poslanec Robert Fico. (zdroj: TASR)

Ak by chcel Robert Fico presvedčiť aspoň niekoľkých koaličných poslancov, aby nehlasovali za jeho vydanie pred sudcu, ktorý rozhodne o väzobnom stíhaní, pozíciu mu sťažuje verejné hlasovanie.

Každý z poslancov OĽaNO, SaS aj Za ľudí, ktorý by hlasoval proti vydaniu predsedu Smeru, by čelil otázkam straníckych lídrov, voličov aj médií. OĽaNO s predsedom Igorom Matovičom vyhralo voľby práve vďaka sľubom o zničení "Ficovej chobotnice" a systému "našich ľudí".

"Ak by poslanci OĽaNO pomohli Ficovi zaistiť stíhanie na slobode, bol by to pre Matoviča veľký problém," tvrdí politológ Pavol Baboš z Univerzity Komenského v Bratislave.

Aj šéf SaS Richard Sulík posledné dni intenzívnejšie opakuje, že "Fico patrí do basy".

Hlasovanie poslancov je pritom okrem výnimiek verejné a nie je možné ho svojvoľne zatajiť. Iná situácia by však nastala, ak by parlament rozhodol, že o Ficovej väzbe bude hlasovať tajne. Ako hlasovali konkrétni poslanci, by sa nedozvedeli ani ich stranícki šéfovia.

Keďže viacerí koaliční poslanci majú o vydaní Fica do väzby pochybnosti, tajné hlasovanie by ho mohlo zachrániť aj bez toho, aby sa o ich hlasy aktívne snažil.

Ďalšie stresové testy vládnej koalície: Už dlho je evidentné, že v otázkach očisty štátu a politiky, čo bola kardinálna téma najmä OĽaNO, nestojí Rodina so zvyškom koalície na spoločnom brehu, ale dvoch protiľahlých. Aj po dvoch rokoch takto zostáva stále hádankou, či sa v permanentnom spore o základné piliere vládnutia dá prežiť jedno celé volebné obdobie, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Mikulec ustál aj piate odvolávanie: Roman Mikulec zostáva ministrom vnútra. Za jeho odvolanie hlasovalo 53 poslancov zo 120 prítomných, proti ich bolo 58, šiesti sa zdržali a traja nehlasovali. Na odvolanie bolo potrebných aspoň 76 hlasov. Šlo v poradí o piate odvolávanie ministra Mikulca v parlamente.

Roman Mikulec zostáva ministrom vnútra. Za jeho odvolanie hlasovalo 53 poslancov zo 120 prítomných, proti ich bolo 58, šiesti sa zdržali a traja nehlasovali. Na odvolanie bolo potrebných aspoň 76 hlasov. Šlo v poradí o piate odvolávanie ministra Mikulca v parlamente. Zvrat v kauze Pčolinského: Zoroslav Kollár mal pred políciou prehovoriť a priznať sa k uplácaniu bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Píše o tom portál Aktuality.sk s tým, že mu to potvrdili tri nezávislé zdroje. Konkurzný právnik má záujem uzavrieť dohodu o vine a treste, podmienkou dohody je však priznanie.

Zoroslav Kollár mal pred políciou prehovoriť a priznať sa k uplácaniu bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Píše o tom portál Aktuality.sk s tým, že mu to potvrdili tri nezávislé zdroje. Konkurzný právnik má záujem uzavrieť dohodu o vine a treste, podmienkou dohody je však priznanie. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 1 125 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 5 489 testov. V nemocniciach aktuálne leží 859 pacientov, pribudlo aj šesť obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 43 ľudí. Ministerstvo zdravotníctva ruší od mája opatrenia hospodárskej mobilizácie v nemocniciach. Pacienti s covidom budú hospitalizovaní na štandardných oddeleniach. Zároveň sa menia podmienky pre bezplatné PCR testovanie.

Zbierať telá sme psychicky nezvládali. Buča aj Irpiň sa spamätávajú z masakrov

Pohreb na cintoríne v mestečku Irpiň pri Kyjeve. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Šiesteho apríla rozprestrel pápež František na generálnej audiencii vo Vatikáne zašpinenú ukrajinskú vlajku. Doniesla ju skupina detí s rodičmi, ktorí ušli z miest západne od Kyjeva, ktoré sa na vyše mesiaca premenili na vojnovú zónu.

Medzi deťmi bolo aj dievča, ktoré utieklo zo 17-tisícového Hostomeľa. Ak by sa dnes vrátilo domov, svoj dom by zrejme nespoznalo. Horné poschodie je zhorené, okná vybité a dvor plný trosiek. Aj novopostavené apartmány vedľa zasiahli rakety.

V Hostomeli sa začal útok ruskej armády na Kyjev. Vojaci ešte chvíľu klopali na dvere, potom prišlo ničenie mobilov a napokon ostreľovanie celých ulíc. V susednej Buči sa vraždilo a Irpiň sa stal miestom zúfalých snáh o útek cez rieku, za ktorou sa črtá okraj Kyjeva.

Boli sme sa pozrieť v mestách, ktorých sa ofenzíva na Kyjev dotkla zrejme najintenzívnejšie. Aj keď sa pomaly zviechajú, stopy vojny tam bude vidieť a cítiť roky – nielen na zničených budovách, ale aj na zaplnených cintorínoch a najmä medzi ľuďmi, ktorí tam zostali alebo odtiaľ museli ujsť.

Rubeľ, noví lídri a referendum. Rusko mení Cherson na svoj obraz

Demonštrácia proti ruskej okupácii v ukrajinskom Chersone. (zdroj: TASR/AP)

Asi tristotisícový Cherson má smolu, že leží bezprostredne pri Krymskom polostrove, ktorý Rusi zabrali už v roku 2014. Vpádu ruskej armády mesto odolávalo len týždeň.

Miestni sa síce búrili, v meste sa konajú pravidelne demonštrácie proti okupácii, no zatiaľ veľa nezmenili. Napríklad stredajší protest ruské jednotky rozohnali použitím slzotvorných granátov.

Po podobných protestoch v posledných dvoch mesiacoch ruskí vojaci zisťovali, kde žijú demonštranti, v noci za nimi prišli a niekam ich odvliekli. Bili ich, mučili, ponižovali, jednému napríklad zlomili rebrá.

Medzitým premieňajú Chersonskú oblasť na obraz separatistických republík v Donbase. Jedným z prvých krokov je snaha rozšíriť ruský rubeľ ako platidlo medzi miestnymi.

Miestni však nimi oficiálne v obchodoch nemôžu platiť a nemôžu si ich zameniť ani za ukrajinské hrivny. Rusi teda oznámili, že od 1. mája sa na územiach pod ich kontrolou bude ako oficiálne platidlo používať rubeľ, v prechodnom období štyroch mesiacov sa má platiť aj hrivnami.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Intenzívny boj o Donbas na východe krajiny pokračuje. Do rúk Ruska v posledných dňoch padlo viacero menších dedín v Doneckej a Luhanskej oblasti, hovorí sa už aj o referende o začlenení oblastí do Ruskej federácie. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Intenzívny boj o Donbas na východe krajiny pokračuje. Do rúk Ruska v posledných dňoch padlo viacero menších dedín v Doneckej a Luhanskej oblasti, hovorí sa už aj o referende o začlenení oblastí do Ruskej federácie. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ukrajinský týždenník: Reportér zahraničnej redakcie SME Lukáš Onderčanin sa vrátil z Kyjevskej oblasti a tento týždeň vyberá tri dôležité momenty vojny na Ukrajine. Hovorí o útokoch na území Ruska, v Podnestersku aj o tom, ako Rusko Poliakom aj Bulharom vypína plyn, lebo nechcú platiť v rubľoch. Rozprávame sa aj o jeho ceste na Ukrajinu.

Reportér zahraničnej redakcie SME Lukáš Onderčanin sa vrátil z Kyjevskej oblasti a tento týždeň vyberá tri dôležité momenty vojny na Ukrajine. Hovorí o útokoch na území Ruska, v Podnestersku aj o tom, ako Rusko Poliakom aj Bulharom vypína plyn, lebo nechcú platiť v rubľoch. Rozprávame sa aj o jeho ceste na Ukrajinu. Evakuácia civilistov z Azovstaľu: Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí vytvára medzinárodný tím expertov, ktorý by mal koordinovať evakuáciu civilistov z oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom Mariupoli. Tím OSN by mal pri takejto evakuácii, ak sa ju vôbec podarí uskutočniť, spolupracovať s Medzinárodným výborom Červeného kríža.

Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí vytvára medzinárodný tím expertov, ktorý by mal koordinovať evakuáciu civilistov z oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom Mariupoli. Tím OSN by mal pri takejto evakuácii, ak sa ju vôbec podarí uskutočniť, spolupracovať s Medzinárodným výborom Červeného kríža. Rusko na východe zintenzívňuje ofenzívu: Rusko na východe Ukrajiny zintenzívňuje svoju ofenzívu, ktorej cieľom je prevziať úplnú kontrolu nad Doneckou a Luhanskou oblasťou a zabezpečiť si pozemné spojenie s polostrovom Krym. Ruské sily vykonávajú intenzívnu paľbu v takmer všetkých smeroch, uviedol generálny štáb ukrajinskej armády a dodal, že najväčšiu aktivitu pozoruje v oblastiach miest Slobožanske a Doneck.

Rusko na východe Ukrajiny zintenzívňuje svoju ofenzívu, ktorej cieľom je prevziať úplnú kontrolu nad Doneckou a Luhanskou oblasťou a zabezpečiť si pozemné spojenie s polostrovom Krym. Ruské sily vykonávajú intenzívnu paľbu v takmer všetkých smeroch, uviedol generálny štáb ukrajinskej armády a dodal, že najväčšiu aktivitu pozoruje v oblastiach miest Slobožanske a Doneck. Najhoršie má len prísť: Ukrajina má pred sebou mimoriadne náročné týždne, varoval ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. "Rusko už zhromaždilo sily na rozsiahlu ofenzívu na východe krajiny," doplnil. Moskva sa podľa neho "pokúsi spôsobiť čo najväčšiu bolesť", pričom varoval pred "skazou a bolestivými obeťami".

Ukrajina má pred sebou mimoriadne náročné týždne, varoval ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. "Rusko už zhromaždilo sily na rozsiahlu ofenzívu na východe krajiny," doplnil. Moskva sa podľa neho "pokúsi spôsobiť čo najväčšiu bolesť", pričom varoval pred "skazou a bolestivými obeťami". Ruské vojnové zločiny: Ukrajina identifikovala viac ako osemtisíc prípadov podozrení z vojnových zločinov. "V skutočnosti je to 8 600 prípadov, ktoré zahŕňajú vojnové zločiny a viac ako štyri tisíc prípadov, ktoré súvisia s vojnovými zločinmi," povedala ukrajinská prokurátorka Iryna Venediktová.

Ukrajina identifikovala viac ako osemtisíc prípadov podozrení z vojnových zločinov. "V skutočnosti je to 8 600 prípadov, ktoré zahŕňajú vojnové zločiny a viac ako štyri tisíc prípadov, ktoré súvisia s vojnovými zločinmi," povedala ukrajinská prokurátorka Iryna Venediktová. NATO bude pomáhať, kým bude treba: Vojna na Ukrajine by sa mohla ťahať „mesiace a roky“, tvrdí NATO. Generálny tajomník Jens Stoltenberg povedal, že aliancia je pripravená podporovať Ukrajinu roky, ak to bude potrebné. Dodal, že to bude zahŕňať pomoc Ukrajine pri modernizácii starých zbraní zo sovietskej éry na moderné západné vojenské vybavenie.

Vojna na Ukrajine by sa mohla ťahať „mesiace a roky“, tvrdí NATO. Generálny tajomník Jens Stoltenberg povedal, že aliancia je pripravená podporovať Ukrajinu roky, ak to bude potrebné. Dodal, že to bude zahŕňať pomoc Ukrajine pri modernizácii starých zbraní zo sovietskej éry na moderné západné vojenské vybavenie. Americké miliardy pre Ukrajinu: Americký prezident Joe Biden požiadal Kongres o ďalších 33 miliárd dolárov na pomoc Ukrajine. Šéf Bieleho domu povedal, že to "nie je lacné" riešenie, avšak Washington sa nemôže nečinne prizerať ruským "zverstvám a agresii" voči susednému štátu. Kyjevu chce dať aj zmrazené financie ruských oligarchov.

Americký prezident Joe Biden požiadal Kongres o ďalších 33 miliárd dolárov na pomoc Ukrajine. Šéf Bieleho domu povedal, že to "nie je lacné" riešenie, avšak Washington sa nemôže nečinne prizerať ruským "zverstvám a agresii" voči susednému štátu. Kyjevu chce dať aj zmrazené financie ruských oligarchov. Pes Patron zachraňuje na Ukrajine životy: Dvojročný Jack Russell teriér sa viac ako mesiac po tom, ako na Ukrajinu dopadli prvé ruské bomby, začal učiť hľadať míny. Teraz nepretržite pracuje a vyňucháva nevybuchnuté bomby v meste a okolí Černihiva. Množstvo mín, ktorá sa doteraz Patronovi podarilo nájsť, je tajomstvo.

Zo zahraničných webov:

Chceli expandovať, prišiel však požiar. Dnes im berú sídlo firmy

Areál spoločnosti SPV Granul sídli v Dunajskej Strede. (zdroj: SPV Granul)

Spoločnosť SPV Granul vznikla v roku 2015, keď sa premenovala z firma Fortunato. Ako sídlo si vybrala priemyselný areál v Dunajskej Strede. V ňom naplánovala výrobu peliet z dreva a slamy.

Ako uvádza na svojej webovej stránke základom podnikania bol patent, ktorý dokázal efektívne využívať jej produkty. „Naším zákazníkom dokážeme navrhnúť receptúru paliva vhodného pre ich typ technológie spaľovania,“ uvádzala firma na stránke.

Podnikateľské osudy firiem môžu byť rôzne. Jeden rok plánujete poldruha miliónovú investíciu, ktorá vám môže otvoriť ďalšie možnosti na trhu, o pár rokov vašu firmu zachváti požiar, aby ste následne prišli o sídlo v dražbe.

Zhruba taký je osud spoločnosti SPV Granul. Výrobca peliet musí riešiť vážne problémy, ktoré môžu skončiť aj stratou jeho sídla.

V krátkosti z ekonomiky:

Fotovoltaika šetrí emisie aj peniaze: Jaroslav Klusák sa dlhodobo venuje energetickým úsporám. Ako energetický manažér v 23-tisícovom meste Litoměřice na severozápade Čiech od roku 2010 viedol projekty obnovy verejných budov, nákupu energií na burze a využitia obnoviteľných zdrojov. Litoměřickej samospráve ušetril stovky tisíc eur a nasmeroval ju k energetickej sebestačnosti.

Jaroslav Klusák sa dlhodobo venuje energetickým úsporám. Ako energetický manažér v 23-tisícovom meste Litoměřice na severozápade Čiech od roku 2010 viedol projekty obnovy verejných budov, nákupu energií na burze a využitia obnoviteľných zdrojov. Litoměřickej samospráve ušetril stovky tisíc eur a nasmeroval ju k energetickej sebestačnosti. Inflácia v eurozóne: Prudký rast spotrebiteľských cien v eurozóne, ktorý ešte podporila ruská invázia na Ukrajinu, je už "veľmi blízko" k tomu, aby dosiahol vrchol, uviedol viceprezident Európskej centrálnej banky Luis de Guindos. Inflácia v eurozóne dosiahla v marci 7,4 percenta, čo je nové historické maximum a výrazne nad dvojpercentným cieľom ECB.

Prudký rast spotrebiteľských cien v eurozóne, ktorý ešte podporila ruská invázia na Ukrajinu, je už "veľmi blízko" k tomu, aby dosiahol vrchol, uviedol viceprezident Európskej centrálnej banky Luis de Guindos. Inflácia v eurozóne dosiahla v marci 7,4 percenta, čo je nové historické maximum a výrazne nad dvojpercentným cieľom ECB. Nemci nakupujú od Rusov najviac energií: Nemecko bolo počas prvých dvoch mesiacov od vypuknutia ruskej vojny na Ukrajine najväčším nákupcom ruských energií. Podľa štúdie Centra pre výskum energetiky a čistého ovzdušia získalo Rusko za export fosílnych palív od 24. februára 62,4 miliardy eur. Nemecko za fosílne palivá Rusku v prvých dvoch mesiacoch vojny zaplatilo zhruba 9,1 miliardy eur.

Legenda sedí, žasne: Je to najlepší červený tím, aký som kedy videl

Mohamed Salah. (zdroj: SITA/AP)

Legendárny anglický obranca a dnes expert televíznej stanice BT Sport Rio Ferdinand sa rozplýval. „Liverpool absolútne dusil Villarreal. Toto je najlepší tím Liverpoolu, aký som kedy videl, je neúprosný. Spôsob, akým tlačia na mužstvá - energia, nasadenie. Sedíte tu a len nad tým žasnete."

Futbalisti Liverpool FC zdolali Villarreal CF 2:0 v prvom semifinále Ligy majstrov. Totálne dominantným spôsobom.

„Liverpool vás jednoducho zvalcuje, hráči Villarrealu sa museli čudovať, že čo ich to zasiahlo,“ dodal bývalý slávny útočník Liverpool FC Michael Owen. „Je to najlepší tím, aký som kedy videl v červenom drese. Je nemožné zastaviť ten neuveriteľný tlak, ktorý majú," dodal Owen.

Podľa dočasného trénera Manchestru United Ralfa Rangnicka má Liverpool v kádri 25 formúl. A najlukratívnejšia z nich nesie meno Mohamed Salah. Proti Villarrealu mal prsty pri oboch góloch. Jeho akcia a asistencia, ktorú gólom zakončil Sadio Mané bolo fenomenálna.

Doniesli asteroidy na Zem plány pre život? Majú nový dôkaz

Asteroidy mohli priniesť na Zem základ pre vznik DNA. (zdroj: Adobe Stock)

Všetky písmenká, ktoré tvoria život na Zemi, k nám mohli prísť z vesmíru. Základy pre vznik DNA a RNA hľadajú vedci vo vzorkách meteoritov už roky. Teraz našli posledné dve chýbajúce písmenká - bázy DNA. Ich objavenie naznačuje, že prvý život na Zemi mohol dostať pomoc z vesmíru.

Teórie o zanesení života z vesmíru - či už priamo, alebo iba vo forme stavebných kameňov či už molekúl, alebo DNA - sa nazývajú aj ako panspermia. Ucelene hovoria o tom, že život alebo jeho základy sa nachádzajú na mnohých miestach vo vesmíre.

Keďže v tomto prípade nejde priamo o mikroorganizmy, ale iba časti DNA a RNA, hovorí sa o takzvanej pseudopanspermii. Nájdenie všetkých piatich nukleových báz v meteoritoch nahráva vesmírnej hypotéze, ale nevyvracia ani teóriu o vzniku života priamo na Zemi.

"Teraz máme dôkaz, že kompletný súbor nukleových báz dnešného života mohol byť dostupný na Zemi, keď vznikol život," vysvetľuje v tlačovej správe NASA Danny Glavin, spoluautor novej štúdie.

V krátkosti z vedy a techniky:

Podkopaná mäsová evolučná hypotéza: Zaužívaná hypotéza hovorí, že práve vďaka mäsu sme ľuďmi. Dodalo našim predkom energiu, aby im mohol počas evolúcie narásť veľký mozog. No prepojenie medzi jedením mäsa a ľudskou evolúciou nemusí byť až také priamočiare, naznačuje nový výskum.

Zaužívaná hypotéza hovorí, že práve vďaka mäsu sme ľuďmi. Dodalo našim predkom energiu, aby im mohol počas evolúcie narásť veľký mozog. No prepojenie medzi jedením mäsa a ľudskou evolúciou nemusí byť až také priamočiare, naznačuje nový výskum. Baktérie a rakovina prostaty: Britskí vedci objavili päť druhov baktérií, ktoré by mohli mať súvis so vznikom a zhoršovaním rakoviny prostaty. Tento objav by mohol byť prelomový v prevencii a liečby tohto ochorenia, keďže vedci by proti nemu mohli vyvinúť antibiotiká.

Britskí vedci objavili päť druhov baktérií, ktoré by mohli mať súvis so vznikom a zhoršovaním rakoviny prostaty. Tento objav by mohol byť prelomový v prevencii a liečby tohto ochorenia, keďže vedci by proti nemu mohli vyvinúť antibiotiká. Okolo Zeme preletel asteroid: Vo štvrtok preletel blízko Zeme jeden z najväčších asteroidov za posledné obdobie. Jeho prelet však bol v bezpečnej vzdialenosti. Asteroid s označením 2008 AG33 letí rýchlosťou 37 400 kilometrov za hodinu a jeho dĺžku odhadujú na 350 až 780 metrov.

