Ranný brífing: Zástupcu si Fico nepripravil, Kyjev zachránila aj potopa

Pre Smer by bol problém, ak by obvinený predseda Robert Fico skončil vo väzbe na dlhší čas. Kratší pobyt by zrejme preferenciami nezatriasol. V Smere však už nie je nikto, kto by mohol stranu ťahať, kým by bol šéf vo väzbe.

Vtrhli tam už v prvých dňoch vojny. Ruskí vojaci plánovali z mestečiek Buča či Irpiň ťažiť na Kyjev. Táto taktika však nakoniec zlyhala a po niekoľkých týždňoch z okolia hlavného mesta odišli. Za nimi zostala spúšť. Aké sú svedectvá ľudí z Kyjeva a jeho okolia a ako sa tam žije po ruskej brutalite? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Bez Fica by bol Smer stratený, len ak by bol dlho preč

Robert Fico so svojou najbližšou suitou. (zdroj: SME/Marko Erd)

Štyrikrát menej preferenčných hlasov dostal vo voľbách v roku 2020 podpredseda Smeru Ľuboš Blaha oproti šéfovi strany Robertovi Ficovi. Zo strany v tom istom roku odišli výraznejší členovia vedenia – vrátane tváre predvolebnej kampane Petra Pellegriniho.

V Smere nezostal nikto, kto by v komunikácii s voličmi vážnejšie konkuroval Ficovi v prípade jeho neprítomnosti, zhodujú sa oslovení politológovia. „Popularita strany sa odvíja od popularity otca zakladateľa. Smer je Fico a Fico je Smer a iná premenná tu neexistuje,“ hodnotí politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity.

Ani Blaha s útočným štýlom komunikácie a úspechom najmä na facebooku by podľa Štefančíka aj politológa Pavla Baboša Fica u voličov nenahradil. Jeho neprítomnosť by však pre stranu bola problémom, iba ak by zostal izolovaný viac mesiacov.

Parlament tento týždeň pokračuje v rokovaní o súhlase s Ficovým väzobným stíhaním.

Vizitka celej koalície: Igor Matovič v súvislosti s rozhodovaním Národnej rady o žiadosti prokuratúry na vydanie súhlasu na vzatie Roberta Fica do väzby uviedol, že parlament bude podľa neho rozhodovať o tom, či má mať Fico rovnaké práva ako obyčajní ľudia. Dodal, že z pohľadu koalície sú obavy, ako zahlasuje Sme rodina.

Dochádzajú im peniaze a túžia po domove. Niektorí Ukrajinci sa už vracajú domov

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Keď dopadli na Ukrajinu prvé bomby, zbalili si len najnutnejšie veci a vybrali sa k hraniciam. Hľadali bezpečné útočisko a dúfali, že vojna sa rýchlo skončí a budú sa môcť vrátiť.

Aj keď vojna stále trvá, za posledný týždeň prešlo slovenskými hraničnými priechodmi smerom na Ukrajinu takmer toľko ľudí ako opačným smerom. V niektorých dňoch dokonca viac.

Celkovo od začiatku vojny prekročilo slovenské hranice s Ukrajinou 369-tisíc utečencov. Opačným smerom prešlo 115-tisíc, teda takmer tretina z prichádzajúcich. Neznamená to však, že tretina utečencov sa vrátila domov.

Časť mužov sa vrátila, pretože ich povolali tamojšie ozbrojené sily. Mnoho z utečencov si však len ide skontrolovať byt, zobrať si niekoľko vecí a znova sa vyberú na západ.

Šéfka slovenskej pobočky Medzinárodnej organizácie pre migráciu Zuzana Vatráľová hovorí, že sa vracajú skôr ľudia zo západnej Ukrajiny alebo z Kyjeva. Utečenci z Mariupoľa či z Charkova na Slovensku ostávajú.

Prekročené kapacity v škôlkach: Regionálni hygienici by škôlke s kapacitou sto detí mohli povoliť vziať ďalších desať. V každej triede by tak vznikli dve či tri miesta navyše. Problém však je, že viaceré škôlky v Bratislave, s ktorými denník SME hovoril, už pred ruskou inváziou na Ukrajinu fungovali tak, že mali v triedach viac detí. Pre veľký tlak sa na regionálnych hygienikov obrátili už dávno.

V krátkosti z domova:

Kollár sa priznal, Pčolinského nemenoval: Hoci sa aktuálne konkurzný právnik Zoroslav Kollár priznal k uplácaniu, niekdajšiemu šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému to nemusí priťažiť, ale naopak aj pomôcť. Kollár vo výpovedi neoznačuje Pčolinského za prijímateľa svojho úplatku, v čom niektorí oslovení odborníci vidia výhodu.

Dedinčanom zatopili domy aj polia. Zachránili sme Kyjev, tešia sa

Ukrajinci pri Kyjeve z taktických dôvodov ničili mosty a zaplavovali územia. (zdroj: TASR/AP)

Po celej dedine Demydiv, ktorý leží severne od Kyjeva, sa miestni vyrovnávajú s následkami vážnej povodne, ktorá by za bežných okolností bola ďalšou ranou na území, ktoré sa ešte pred mesiacom snažila dobyť ruská armáda. Teraz je to však inak, zatopenie dediny predstavuje taktické víťazstvo, píše denník New York Times.

Ukrajinskí vojaci totiž úmyselne poškodili miestnu priehradu a zaplavili časť dediny s okolitými poľami. Vďaka tomu ruské tanky uviazli v postupe zo severu na Kyjev a ukrajinská armáda dostala priestor na prípravu obrany.

Ruská armáda napriek evidentnej snahe z prvých dní ukrajinskú metropolu nedobyla.

„Každý tomu rozumie a nikto to neľutuje,“ hovorí pre New York Times Antonina Kostučenková, dôchodkyňa, ktorej obývačka sa ocitla pod vodou a na stenách stále vidno stopy po vode vo výške asi tridsiatich centimetrov. „Zachránili sme Kyjev!“ dodáva s hrdosťou.

Nešlo o výnimočnú udalosť. Ukrajinci po celej krajine ničili mosty, cesty alebo železnice, aby spomalili ruský postup.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Po dňoch rokovaní a sústavného bombardovania oceliarní Azovstaľ v prístavnom meste Mariupoľ sa podarilo s Ruskom dohodnúť evakuáciu civilistov. V nedeľu zo zbombardovaných tovární odišlo viac ako sto civilistov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Zo zahraničných webov:

Využili rozhodnutie súdu, narobili miliónové dlhy a skrachovali

K spoločnosti Leven mal blízko sponzor hnutia 99% Ivan Weiss. (zdroj: TASR)

Ak by filmoví scenáristi hľadali námet na biznisový príbeh, ktorý odzrkadľuje podnikateľské a sociálne pomery na Slovensku, medzi adeptov by sa určite zaradil aj osud spoločnosti Leven.

Firma, ktorá sa starala o dodávky tepla levickým domácnostiam, dokázala neuveriteľným spôsobom "levitovať" v systéme a vytiahnuť z neho milióny eur.

SPP vyčíslil, že za päť rokov mu v kauze Leven vznikla škoda vyše 30 miliónov eur. Firma napokon mala za plyn zaplatiť, no opäť našla spôsob, ako sa tomu vyhnúť - požiadala o súdnu ochranu a reštrukturalizáciu.

Dopredu môžeme povedať, že firma skončila v konkurze. A aj po štyroch rokoch od jej krachu sa stále objavujú nespokojní veritelia. Len pre úplnosť, za kauzu nebol nikto potrestaný. Polícia síce obvinila dve desiatky osôb, trestné stíhanie však nakoniec zastavila, pretože nemala dostatok dôkazov. Skrátka - skutok sa nestal.

V krátkosti z ekonomiky:

Bol pri míľnikoch Gretzkého i Lemieuxa. Chárovu kariéru definuje úcta a rešpekt

Zdeno Chára v poslednom zápase sezóny 2021/22. (zdroj: TASR/AP)

Ako by mala vyzerať ideálna rozlúčka s hokejovou kariérou? V ideálnom prípade víťazstvom v Stanleyho pohári. Zdeno Chára zdvihol nad hlavu posvätný grál v roku 2011. O jedenásť rokov sa so svojím tímom neprebojoval ani do play off.

Podľa všetkého však v piatok odohral práve proti obhajcom titulu z posledných dvoch rokov z Tampy Bay svoj posledný zápas v NHL. Mal poradové číslo 1680. Nik z obrancov v histórii ligy nemá na konte viac duelov.

Chára strelil v poslednej minúte gól, zaznamenal 680. bod. Zaplnená UBS Aréna mu tlieskala v stoji, kričala jeho meno. Podať ruku s velikánom si prišiel každý, kto mohol. Aj to svedčí o obrovskom rešpekte, ktorý vzbudzuje Zdeno Chára. A nielen pre svoju výšku 206 centimetrov.

Najvyšší, najtvrdší, nezlomný, dlhoveký, obetavý, vzor. To všetko je Zdeno Chára. Slovák, ktorý si zaslúži obdiv, úctu, rešpekt.

Dokument o zmene pohlavia priniesol konflikt. Budú muži rodiť deti?

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ak si bude chcieť transrodový človek zmeniť rod a rodné číslo v dokladoch, nebude už predtým musieť povinne podstúpiť kastráciu, respektíve sterilizáciu.

Mení to nové odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva na čele s Vladimírom Lengvarským, ktoré platí od začiatku apríla. Dovtedy existoval iba zastaraný a právne neplatný dokument z roku 1981.

Zatiaľ čo LGBT+ komunita hovorí o historickom kroku, na ktorý sa čakalo 40 rokov, u niektorých konzervatívnych političiek a politikov vyvolalo usmernenie vlnu nevôle.

Poslankyňa z Kresťanskej únie Anna Záborská avizovala, že naň chce reagovať novelou zákona o mene a priezvisku, ktorý by chirurgický zákrok vyžadoval. O stiahnutie usmernenia už ministra Lengvarského požiadalo aj ďalších vyše dvadsať poslancov a poslankýň OĽaNO.

Denník SME pripravil základné otázky a odpovede k téme.

Záborská chce kastrovať: To, že politická španielska inkvizícia chce stoj čo stoj obmedziť prístup k interrupciám, už nikoho neprekvapuje. Anna Záborská nám však odkazuje, že snahou siahať na maternice sa nič nekončí. Po novom chce zákonom regulovať už aj mužské pohlavné orgány. Od Záborskej by sme takýto záblesk džendžerovej rovnosti asi nečakali, píše Samuel Jezný.

To, že politická španielska inkvizícia chce stoj čo stoj obmedziť prístup k interrupciám, už nikoho neprekvapuje. Anna Záborská nám však odkazuje, že snahou siahať na maternice sa nič nekončí. Po novom chce zákonom regulovať už aj mužské pohlavné orgány. Od Záborskej by sme takýto záblesk džendžerovej rovnosti asi nečakali, píše Samuel Jezný. Ako sa vyrába vyvážená debata: Najnovšia vrava z ultrakonzervatívnych lavíc pekne ukazuje, že aj v čase, keď opozícia vyčíta koalícii nesústredenosť na domáce problémy so zdražovaním a koalícia opozícii geopolitické záškodníctvo, Záborská a Vašečka sa dokážu plne fokusovať na vlastné témy, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Umelé oplodnenie štyridsiatničkám nepreplatia: Daniela Košťalová sa s partnerom pokúša o dieťa a spolu navštevujú centrum asistovanej reprodukcie. Pár bude potrebovať umelé oplodnenie. Už teraz vedia, že si nebudú môcť nárokovať na preplatenie liečby zo zdravotnej poisťovne a celú finančne nákladnú liečbu uhradia ako samoplatcovia. Dôvodom je Košťalovej vek.

Daniela Košťalová sa s partnerom pokúša o dieťa a spolu navštevujú centrum asistovanej reprodukcie. Pár bude potrebovať umelé oplodnenie. Už teraz vedia, že si nebudú môcť nárokovať na preplatenie liečby zo zdravotnej poisťovne a celú finančne nákladnú liečbu uhradia ako samoplatcovia. Dôvodom je Košťalovej vek. Štát mladé pacientky diskriminuje: Dominika Silná ukončuje liečbu chemoterapiou a spolu s partnerom majú zmrazené spoločné embryá, vďaka ktorým je jej šanca na materstvo oveľa väčšia. Ide o takzvaný medical freezing, teda mrazenie pohlavných buniek zo zdravotných dôvodov. Celosvetovo ho využíva len zlomok pacientok. Ženy sú v tomto smere viacnásobne znevýhodnené.

Dominika Silná ukončuje liečbu chemoterapiou a spolu s partnerom majú zmrazené spoločné embryá, vďaka ktorým je jej šanca na materstvo oveľa väčšia. Ide o takzvaný medical freezing, teda mrazenie pohlavných buniek zo zdravotných dôvodov. Celosvetovo ho využíva len zlomok pacientok. Ženy sú v tomto smere viacnásobne znevýhodnené. Gynekologičky o jedení placenty: Štvrtinu surovej placenty rozmixujte, pridajte hrnček ľubovoľnej ovocnej šťavy, dve kocky ľadu a nastrúhanú mrkvu alebo jablko. Tak znie jeden z mnohých receptov na placentový kokteil, ktoré kolujú na weboch a sociálnych sieťach. Ako sa k tejto téme stavajú odborníci a veda? Má placenta naozaj zázračné účinky? A môže byť jej konzumácia nebezpečná?

Demonštrácia za právny štát. (zdroj: Sliacky)

Smažená ryba v pivnom cestíčku. (zdroj: Fotolia)

Kuracie aj bravčové, z rýb aj z tofu. Pripravte si obľúbené rezne v cestíčku.

Voľný čas

