Ranný brífing: Hrozila im smrť, nič si nevšimli a pápež hovorí rečou Kremľa

Na spojenom pojednávaní v kauzách Kuciak a prokurátori sa ako svedkovia vystriedali Maroš Žilinka, Daniel Lipšic a Peter Šufliarsky. Podľa vlastných slov si však v čase údajnej prípravy ich vrážd nič mimoriadne nevšimli.

Pápež František sa snaží pochopiť korene Putinovho správania a jeho motivácie. Skĺzol však pritom do naratívov kremeľskej propagandy.

Ministerstvo zdravotníctva vydalo usmernenie, ktoré zjednodušuje transrodovým ľuďom život, no v OĽaNO vznikla silná vlna odporu. Volajú po opätovnom zavedení kastrácie a sterilizácie pre ľudí, ktorí chcú zmeniť pohlavie. Prečo majú s novým usmernením problém a čo na to odborníci, ktorí pripravovali túto zmenu roky? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Žilinkove uvoľnené kolesá a Lipšic blokovaný v garáži. Osem momentov z pojednávania

Generálny prokurátor Maroš Žilinka ako svedok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. (zdroj: TASR)

Troch dnešných elitných prokurátorov mali na základe objednávky Mariana Kočnera zlikvidovať pôvodne ešte skôr než novinára Jána Kuciaka, tvrdí obžaloba. Spojené pojednávanie v kauzách Kuciak a prokurátori v utorok pokračovalo druhým dňom.

Pred súdom sa postupne vystriedali Maroš Žilinka, Daniel Lipšic a Peter Šufliarsky. Všetci sa v minulosti dostali do rôznych sporov s dnes odsúdeným podnikateľom Kočnerom, prípadne ho ohrozovali vyšetrovaním jeho káuz.

Ani jeden z nich v roku 2017, keď sa podľa polície zrejme chystali ich vraždy, však nič nezvyčajné neregistroval.

„V tomto období som si ja osobne nikdy nevšimol nič mimoriadne, čo by sa týkalo mojej osoby alebo mojej rodiny. Mám na mysli to, že by ma niekto sledoval, chodil za mnou alebo podobné aktivity,“ opísal na súde generálny prokurátor Maroš Žilinka.

S podobným stanoviskom prišli aj dnešný špeciálny prokurátor Lipšic a prokurátor Šufliarsky. Všetci traja vypovedali pred súdom v tejto kauze prvý raz, keďže kauzu Kuciak pôvodne riešili súdy osobitne, teda bez objednávky ich vrážd.

Denník SME vybral osem najzaujímavejších momentov, ktoré ukázalo utorkové pojednávanie.

V krátkosti z domova:

Ďalší smerák na poľovníckej chate: Martin Nemky z Nitry patril k nenápadným poslancom Smeru, ktorý viac pozornosti získal, až keď odchádzajúca krajská tajomníčka Smeru Renáta Kolenčíková v roku 2016 neupozornila na jeho väzby s Norbertom Bödörom. Teraz sa v súvislosti s Bödörom objavuje Nemky opäť. Polícia ho nahrala počas vyšetrovania aktivít na poľovníckej chate.

Martin Nemky z Nitry patril k nenápadným poslancom Smeru, ktorý viac pozornosti získal, až keď odchádzajúca krajská tajomníčka Smeru Renáta Kolenčíková v roku 2016 neupozornila na jeho väzby s Norbertom Bödörom. Teraz sa v súvislosti s Bödörom objavuje Nemky opäť. Polícia ho nahrala počas vyšetrovania aktivít na poľovníckej chate. Fico podľa Hatrákovej nie je bežný človek: Aj jediný hlas vládnej poslankyne Kataríny Hatrákovej z OĽaNO môže rozhodnúť, či parlament vydá šéfa Smeru Roberta Fica na väzobné stíhanie. V rozhovore pre SME vysvetľuje, ako bude o Ficovi hlasovať či prečo Fica nepovažuje za rovného s obyčajnými ľuďmi.

Aj jediný hlas vládnej poslankyne Kataríny Hatrákovej z OĽaNO môže rozhodnúť, či parlament vydá šéfa Smeru Roberta Fica na väzobné stíhanie. V rozhovore pre SME vysvetľuje, ako bude o Ficovi hlasovať či prečo Fica nepovažuje za rovného s obyčajnými ľuďmi. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 765 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 5 444 testov. V nemocniciach aktuálne leží 662 pacientov, pribudlo aj sedem obetí ochorenia Covid-19.

Pápež skĺzol k ruskej propagande. K vojne možno viedol štekot NATO pred bránami Ruska, hovorí

Pápež František s Vladimirom Putinom. (zdroj: TASR/AP)

Pápež František nevie, či je správne posielať Ukrajine zbrane, aby sa mohla brániť v boji s ruskými okupantmi. „Neviem odpovedať na otázku, či je to správne. Som príliš ďaleko,“ tvrdil pápež v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera.

Najvyšší hodnostár katolíckej cirkvi hovorí, že ruský prezident Vladimir Putin podľa neho zatiaľ svoje vojenské ťaženie neplánuje zastaviť.

Pápež sa podľa talianskeho denníka snaží pochopiť korene Putinovho správania a jeho motivácie. „Možno to bol štekot NATO pred bránami Ruska, čo šéfa Kremľa priviedlo k rozpútaniu konfliktu,“ povedal František, s tým, že to nevie isto.

Rovnakú rétoriku pritom využívajú najvyšší predstavitelia Kremľa a propagandistické ruské médiá. Vyhlasujú, že Rusko sa cítilo ohrozené Severoatlantickou alianciou. Zároveň však tvrdia, že na Ukrajine žiadna vojna nie je.

Viaceré médiá si všímajú, že pápež v rozhovore skĺzol do naratívov kremeľskej propagandy. Sklamanie vyvolali aj skoršie vyjadrenia hlavy katolíckej cirkvi. František podľa kritikov relativizuje situáciu, v ktorej je jasné, kto je obeť a kto agresor.

Deň záchranára v bombardovanom Charkove: Kým zachraňujú, Rusi na nich útočia

Záchranár a miestni ľudia odnášajú zraneného muža do sanitky po ruskom bombardovaní v Charkove (zdroj: TASR/AP)

Keď zdravotníci dorazili na miesto ruského bombardovania, na zemi ležali dve obete. Jedna z nich ležala tvárou k zemi, jej krv stekala do kaluže vody. Muž bol už mŕtvy.

Druhý bol niekto, koho Stepan Jaremko a Natalia Mykytenková mohli zachrániť, a tak k nemu rýchlo pribehli. Nemal už pravú nohu, holennú kosť mal znetvorenú. Záchranárom povedal, že ho bolí chrbát – mal v ňom zapichnutý kus šrapnela.

V sanitke sa Mykytenková spýtala na jeho meno. Saša, odpovedal. Vyšiel von nakŕmiť túlavé mačky, keď blízko neho dopadol ruský delostrelecký granát. Mal pocit, akoby ho niečo zasiahlo, povedal.

Prešlo desať minút, kým Mykytenková a Jaremko priložili Sašovi na nohu škrtidlo, napojili ho na morfium, aby mu zmierňovali bolesť, a rozprávali sa s ním. Celý ten čas, zaparkovaní uprostred poľa bez akéhokoľvek krytia naokolo, mohlo zdravotníkov zasiahnuť nové bombardovanie.

Vždy je tu riziko „dvojitého zásahu“: Ruské sily zvyknú v priebehu hodiny dvakrát zaútočiť na to isté miesto, aby dorazili cieľ, alebo zámerne útočia na ľudí, ktorí pomáhajú medzi prvými.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Podľa západných zdrojov Vladimir Putin v pondelok 9. mája oficiálne vyhlási Ukrajine vojnu, aby mohol mobilizovať. Pápež zas povedal, že sa k nemu dostala správa, že v tento deň plánuje Putin vojnu ukončiť. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Podľa západných zdrojov Vladimir Putin v pondelok 9. mája oficiálne vyhlási Ukrajine vojnu, aby mohol mobilizovať. Pápež zas povedal, že sa k nemu dostala správa, že v tento deň plánuje Putin vojnu ukončiť. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Z kyjevského hotela Ukrajinu nepochopíte: Keď dôjde k útoku, hovorcom sa len ťažko dovoláte. Napriek tomu boli ukrajinskí novinári na krízové momenty zvyknutí už z predchádzajúcich rokov. „Teraz je situácia oveľa dramatickejšia a viac stresujúca, aj život novinárov sa úplne zmenil,“ vraví pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače politická reportérka nezávislého webu Babel.ua Maria Žartovská.

Keď dôjde k útoku, hovorcom sa len ťažko dovoláte. Napriek tomu boli ukrajinskí novinári na krízové momenty zvyknutí už z predchádzajúcich rokov. „Teraz je situácia oveľa dramatickejšia a viac stresujúca, aj život novinárov sa úplne zmenil,“ vraví pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače politická reportérka nezávislého webu Babel.ua Maria Žartovská. Ruská všeobecná mobilizácia: Moskva by čoskoro mohla vyhlásiť všeobecnú mobilizáciu. Úrady robia inšpekciu zásob potravín potrebných pre armádu, čo signalizuje, že Rusko je pripravené prijať do armády ďalších ľudí.

Moskva by čoskoro mohla vyhlásiť všeobecnú mobilizáciu. Úrady robia inšpekciu zásob potravín potrebných pre armádu, čo signalizuje, že Rusko je pripravené prijať do armády ďalších ľudí. Výrazné oslabenie ruskej armády: Vojna výrazne oslabila ruskú armádu. "Utrpela materiálne aj koncepčne. Zotavenie sa skomplikujú sankcie, čo sa prejaví na schopnosti Ruska nasadiť konvenčné sily," tvrdí britské ministerstvo obrany a dodalo, že hoci sa rozpočet Ruska na obranu v rokoch 2005 až 2018 zdvojnásobil, program modernizácie armády, ktorý sa realizoval, "neumožnil Rusku dominovať nad Ukrajinou".

Vojna výrazne oslabila ruskú armádu. "Utrpela materiálne aj koncepčne. Zotavenie sa skomplikujú sankcie, čo sa prejaví na schopnosti Ruska nasadiť konvenčné sily," tvrdí britské ministerstvo obrany a dodalo, že hoci sa rozpočet Ruska na obranu v rokoch 2005 až 2018 zdvojnásobil, program modernizácie armády, ktorý sa realizoval, "neumožnil Rusku dominovať nad Ukrajinou". Macronov telefonát s Putinom: Ruský prezident Vladimir Putin v telefonickom rozhovore s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vyzval Západ, aby prestal dodávať zbrane Ukrajine. Putin povedal, že Rusko je "napriek nedôslednosti a nepripravenosti Kyjeva na serióznu prácu" na rokovaniach "stále otvorené dialógu".

Ruský prezident Vladimir Putin v telefonickom rozhovore s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vyzval Západ, aby prestal dodávať zbrane Ukrajine. Putin povedal, že Rusko je "napriek nedôslednosti a nepripravenosti Kyjeva na serióznu prácu" na rokovaniach "stále otvorené dialógu". Britská vojenská pomoc: Spojené kráľovstvo pošle Ukrajine v najbližších týždňoch ďalšie zbrane v rámci podporného balíka vo výške 300 miliónov libier. Británia pošle protilodné rakety Brimstone a protilietadlové systémy Stormer spolu s obrnenými vozidlami na evakuáciu civilistov z oblastí, na ktoré útočia ruské sily.

Spojené kráľovstvo pošle Ukrajine v najbližších týždňoch ďalšie zbrane v rámci podporného balíka vo výške 300 miliónov libier. Británia pošle protilodné rakety Brimstone a protilietadlové systémy Stormer spolu s obrnenými vozidlami na evakuáciu civilistov z oblastí, na ktoré útočia ruské sily. Márnica pod holým nebom: Predmestia ukrajinského Charkova vyvolávajú dojem márnice pod holým nebom, kde mŕtvi, ku ktorým sa nik nehlási, ležia niekedy celé týždne, kým ukrajinské a ruské jednotky bojujú o ovládnutie kúskov území.

Predmestia ukrajinského Charkova vyvolávajú dojem márnice pod holým nebom, kde mŕtvi, ku ktorým sa nik nehlási, ležia niekedy celé týždne, kým ukrajinské a ruské jednotky bojujú o ovládnutie kúskov území. Výzva amerických tajných: Americká Ústredná spravodajská služba oznámila, že Rusi nespokojní s ruskou inváziou na Ukrajinu sa možno pokúšajú spojiť s americkými tajnými službami. CIA chce, aby využívali tzv. temný web. Na sociálnych sieťach zverejnila inštrukcie, ako sa dostať na stránku temného webu.

Zo zahraničných webov:

Petržalka porastie na západ. Ohlásili projekt so stovkami bytov

Lokalita, v ktorej má vyrásť nový projekt. (zdroj: YIT Slovakia)

Až doteraz sa bratislavská mestská časť Petržalka rozrastala najmä smerom na juh. Vďaka projektu Slnečnice pribudli v tejto štvrti stovky nových bytov a rast mesta v tejto časti stále pokračuje. Po novom sa však Petržalke začne rozrastať aj na ďalšiu svetovú stranu.

O tom, že Petržalka by sa smerom na západ mala rozširovať najmä v lokalite pod Pečnianskym lesom, sa hovorí už dlho. V hre sú predovšetkým lokality Kapitulské role a Kapitulský dvor, ktorých vlastníkom je Bratislavská arcidiecéza.

Tá vlastnila aj pozemky severne od Viedenskej cesty oproti Kapitulskému dvoru. Vo februári tohto roka ich však cirkev predala novému majiteľovi – YIT Slovakia. Pôvodom fínsky developer predstavil plány s pozemkami, ktorých rozloha presahuje 3,4 hektára.

V lokalite chce nový majiteľ postaviť viac ako 500 bytových jednotiek aj doplnkovú občiansku vybavenosť. „Naším cieľom je priniesť do územia kvalitnú a inovatívnu architektúru, ktorá ponúkne rôznorodé formy bývania, ako aj sprievodných aktivít,“ konštatuje Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

V krátkosti z ekonomiky:

Krajniakove zmeny II. piliera: Minister práce Milan Krajniak predstavil ďalšie zmeny, ktoré sa chystá zaviesť v dôchodkovom systéme. Po rodičovskom bonuse, ktorým chce zreformovať prvý pilier, prichádza aj s návrhmi na úpravu druhého piliera. Čo teda rezort práce navrhuje a koho sa novinky dotknú?

Minister práce Milan Krajniak predstavil ďalšie zmeny, ktoré sa chystá zaviesť v dôchodkovom systéme. Po rodičovskom bonuse, ktorým chce zreformovať prvý pilier, prichádza aj s návrhmi na úpravu druhého piliera. Čo teda rezort práce navrhuje a koho sa novinky dotknú? Slováci a Maďari chcú výnimku zo sankcií: Slovensko a Maďarsko uviedli, že sa nepripoja k sankciám proti ruskému energetickému sektoru, ktoré Európska únia pripravuje v súvislosti s vojenskou agresiou Moskvy na Ukrajine. Oba štáty tvrdia, že sú príliš závislé od dodávok energií z Ruska a neexistujú namiesto nich okamžité alternatívy.

Slovensko a Maďarsko uviedli, že sa nepripoja k sankciám proti ruskému energetickému sektoru, ktoré Európska únia pripravuje v súvislosti s vojenskou agresiou Moskvy na Ukrajine. Oba štáty tvrdia, že sú príliš závislé od dodávok energií z Ruska a neexistujú namiesto nich okamžité alternatívy. Putinove odvetné sankcie: Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o odvetných ekonomických sankciách v reakcii na "nepriateľské kroky niektorých cudzích štátov a medzinárodných organizácií". Putin dal vláde pokyn, aby do desiatich dní pripravila zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa budú odvetné sankcie vzťahovať.

Rusi a Bielorusi nesmú ísť na Wimbledon, hviezdam sa to nezdá byť fér

Novak Djokovič a Rafael Nadal. (zdroj: TASR/AP)

Rusi a Bielorusi nesmú hrať na Wimbledone pre vojnu na Ukrajine. Toto rozhodnutie vzbudilo medzi tenistami veľké množstvo ohlasov. Niektorí mu tlieskajú, iní ho považujú za neférové. Novak Djokovič sa krátko po rozhodnutí organizátorov vyjadril kriticky.

"Vždy budem odsudzovať vojnu. Sám viem, akú traumu zanecháva, som dieťa vojny. Ale toto rozhodnutie Wimbledonu nemôžem podporiť. Politika by sa nemala miešať so športom," hovoril Djokovič.

Proti rozhodnutiu Wimbledonu sa nakoniec postavil aj Nadal. Hoci reagoval až viac ako týždeň po rozhodnutí. "Je to veľmi neférové pre mojich ruských priateľov, kolegov. Tá vojna nie je ich chyba. Tých 2000 bodov, o ktoré sa hrá, sú veľmi dôležité," povedal Nadal.

Na Nadalovo vyjadrenie reagoval na twitteri aj bývalý ukrajinský tenista Serhij Stachovskij, ktorý dnes bojuje na Ukrajine: "Rafael Nadal, hrali sme proti sebe, súperili sme spolu. Prosím povedz mi, čo je teda fér na tom, že Ukrajinci sa nemôžu vrátiť domov? Čo je fér na tom, že ukrajinské deti nemôžu hrať tenis? Čo je fér na tom, že Ukrajinci zomierajú?"

Pre Kennedyovcov bola Monroe len kus mäsa. Úvaha, že uhládzali stopy po jej smrti, je stále živá

Marilyn Monroe. (zdroj: Bert Stern/Freeman´s Auction)

Bola v tom politika, sex, drogy, najvplyvnejší muži Spojených štátov aj kubánska kríza. Bolo v tom príliš veľa vecí naraz, aby sa verejnosť uspokojila s oficiálnou verziou, ako Marilyn Monroe 5. augusta 1962 zomrela.

Novinár Anthony Summers s objasňovaním smrti filmovej ikony strávil tri roky a bol presvedčený, že získané informácie zásadne zmenia pohľad na tajomstvo, ktoré s ňou bolo spojené. To tajomstvo sa týkalo najmä vzťahu Marilyn Monroeovej s prezidentom Johnom F. Kennedym a jeho bratom Robertom. Obaja boli jej milencami, dokonca súčasne, a s jedným z nich aj otehotnela.

Pár týždňov pred smrťou vytušila, že pre nich znamená oveľa menej, ako znamenajú oni pre ňu. Vnímajú ma len ako kus mäsa, skonštatovala. Napriek tomu jej v intímnych chvíľach prezrádzali štátne tajomstvá. Čo potom oľutovali.

Summer pri svojom pátraní vyspovedal tisíc ľudí z najbližšieho okolia Marilyn a nahral s nimi 650 kaziet. Keďže ich nikdy nevyhodil, ponúkol ich filmárom, či by ich nechceli využiť a spracovať. A tak vznikol dokumentárny film Tajomstvo Marilyn Monroe: Stratené nahrávky.

V krátkosti z kultúry:

Hviezdy opúšťajú Hollywood: Sezóna filmových ocenení bola podľa jeho slov „práčka“. Vzhľadom na počet nominácií bol prítomný na každom jednom dôležitom galavečere. Stálo ho to nemalé množstvo energie. Herec Andrew Garfield si preto dáva výraznú pauzu od hrania. Kariérne pauzy nie sú vo filmovom či hudobnom biznise ojedinelé.

Sezóna filmových ocenení bola podľa jeho slov „práčka“. Vzhľadom na počet nominácií bol prítomný na každom jednom dôležitom galavečere. Stálo ho to nemalé množstvo energie. Herec Andrew Garfield si preto dáva výraznú pauzu od hrania. Kariérne pauzy nie sú vo filmovom či hudobnom biznise ojedinelé. Úsilie zakryť katastrofu spôsobuje ďalšiu: Režisérka a výtvarníčka Joanna Kozuch získala Slnko v sieti za najlepší animovaný dokument o vyschnutom Aralskom jazere Bolo raz jedno more... V pláne mala dokumentovať ďalšiu totalitnú katastrofu – Černobyľ, no vojna na Ukrajine jej skrížila plány.

Režisérka a výtvarníčka Joanna Kozuch získala Slnko v sieti za najlepší animovaný dokument o vyschnutom Aralskom jazere Bolo raz jedno more... V pláne mala dokumentovať ďalšiu totalitnú katastrofu – Černobyľ, no vojna na Ukrajine jej skrížila plány. Novinky na Netflixe a HBO Max: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

