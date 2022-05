Ranný brífing: Ukrajina hľadá kolaborantov, na Slavíne hrozí konflikt

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bratislavský Slavín sa môže stať miestom potýčok medzi odporcami a zástancami Ruska. Prví sa naň chystajú pripomenúť si hrôzy vojny na Ukrajine spôsobenej Rusmi, druhí si oficiálne „chcú spomínať na ich víťazstvo v druhej svetovej vojne“.

V miestach po celej Ukrajine, ktoré vo februári a marci okupovali Rusi, teraz prevládla atmosféra podozrievania a obavy zo sprisahania. Po týždňoch ľudia po celej krajine potichu hovoria o tých, ktorí podľa nich predali svojich susedov.

Máme miliardu a nemáme nemocnice. Lenže aj keď tú miliardu minieme, stále nemusíme mať tie nemocnice, keďže postaviť by sme ich mali z európskych peňazí do roku 2026 a viacerí odborníci naznačujú, že sa to skrátka nedá stihnúť. Bude mať Slovensko nové nemocnice a čo sú problémy tohto nápadu? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Oslavy konca vojny môžu priniesť na Slavíne konflikt

Vojenský pamätník Slavín poškodil v marci neznámy páchateľ modrou a žltou farbou. (zdroj: SME/Marko Erd)

Bratislavský Slavín sa môže stať miestom potýčok medzi odporcami a zástancami Ruska. Prví sa naň chystajú pripomenúť si hrôzy vojny na Ukrajine spôsobenej Rusmi, druhí si oficiálne „chcú spomínať na ich víťazstvo v druhej svetovej vojne“.

Na dnešok má akciu na Slavíne nahlásenú iniciatíva Mier Ukrajine. Organizátori ho pomenovali Deň obetí rašizmu (ruského fašizmu). Trvať bude od siedmej ráno do jedenástej večer.

„Naším cieľom je slušne si uctiť pamiatku obetí ruských vojnových zločinov na Ukrajine,“ vysvetľuje Marián Kulich z iniciatívy.

Dnes chcú o ôsmej ráno podľa informácii SME klásť vence na Slavíne aj predstavitelia ruskej ambasády na Slovensku. O deviatej dopoludnia, keď chce na Slavíne čítať iniciatíva Mier Ukrajine mená obetí ruskej agresie, sa tam chystá aj bývalý premiér Ján Čarnogurský. Ten otvorene podporuje Rusko. Na Slavín by mala prísť podľa informácii SME aj zhruba stovka podporovateľov kontroverzného Občianskeho tribunálu.

V deň, keď sa na jednom mieste stretnú zástancovia Ruska spolu s jeho kritikmi, tak hrozia konflikty.

V krátkosti z domova:

Ako by reagovali Slováci na vojnu: Ak by došlo k vojenskému napadnutiu Slovenska, odišla by z neho takmer tretina obyvateľov. Skoro polovica Slovákov by v krajine síce ostala, no odmietla by sa aktívne zapojiť do bojov. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo. Presnejšie čísla ukazujú, že do zahraničia by ušli najmä ženy medzi vo veku 18 až 34 rokov.

Ak by došlo k vojenskému napadnutiu Slovenska, odišla by z neho takmer tretina obyvateľov. Skoro polovica Slovákov by v krajine síce ostala, no odmietla by sa aktívne zapojiť do bojov. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo. Presnejšie čísla ukazujú, že do zahraničia by ušli najmä ženy medzi vo veku 18 až 34 rokov. Prišli z Ukrajiny bez rodičov a príbuzných: Dima a Hlib sú chlapci z ukrajinského Ľvova, ktorí už druhý mesiac žijú v Dunajskej Lužnej v okrese Senec. Prijala ich slovenská rodina Lindvayovcov. Po rozhodnutí súdu sa manželia Katarína a Stanislav stali opatrovníkmi ukrajinských chlapcov. So súhlasom rodičov sa o tínedžerov dočasne starajú. Dokedy, zatiaľ nevedia. To je na rozhodnutí rodičov.

Dima a Hlib sú chlapci z ukrajinského Ľvova, ktorí už druhý mesiac žijú v Dunajskej Lužnej v okrese Senec. Prijala ich slovenská rodina Lindvayovcov. Po rozhodnutí súdu sa manželia Katarína a Stanislav stali opatrovníkmi ukrajinských chlapcov. So súhlasom rodičov sa o tínedžerov dočasne starajú. Dokedy, zatiaľ nevedia. To je na rozhodnutí rodičov. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 234 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 601 testov. V nemocniciach aktuálne leží 449 pacientov, pribudlo aj 10 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny nedostal nikto.

Kolaboranti a sprisahania. Ukrajinci zisťujú, ktorí susedia ich zradili

Počas operácie Bezpečnostnej služby Ukrajiny v Charkove zadržali muža podozrivého z kolaboranta s Ruskom. (zdroj: TASR/AP)

Olena vyzrela z okna svojej spálne a videla, ako z auta s ruskými značkami vystúpil jej sused, vysoký muž s prezývkou Girovka, a začal z okraja cesty strieľať na nočnú oblohu svetlice. Na druhý deň sa z lesa v dlhej kolóne vynorili ruské tanky a iné obrnené vozidlá a po tej istej ceste zamierili k malej dedine približne 60 kilometrov južne od ruských hraníc.

O niekoľko dní neskôr, po ruskom ústupe zo severnej a strednej Ukrajiny, sa do obývačky 66-ročnej Oleny dostavili štyria vyšetrovatelia z Ukrajinskej bezpečnostnej služby. Povedala im, čo videla, a ukázala im miesto, kde Girovka stál a vystrelil svetlice.

Ďalší susedia vyšetrovateľom povedali, že Girovku videli kráčať k ukrajinským pozíciám a späť niekoľko minút predtým, ako ich začali ostreľovať ruské jednotky. Odvtedy suseda nikto v dedine nevidel.

V malých mestách a dedinách po celej Ukrajine, ktoré vo februári a marci okupovali Rusi, teraz prevládla atmosféra podozrievania a obavy zo sprisahania. Po týždňoch občania po celej krajine potichu hovoria o ľuďoch, ktorí podľa nich predali svojich susedov, a o tom, či to mohli urobiť dobrovoľne alebo pod nátlakom.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Rusko pokračuje vo svojej ofenzíve na východe Ukrajiny a pripravuje sa na útok v blízkosti mesta Izjum. Ruskí okupanti ostreľujú komplex oceliarní Azovstaľ v prístavnom meste Mariupoľ, ktoré sa im ešte stále nepodarilo úplne dobyť. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Rusko pokračuje vo svojej ofenzíve na východe Ukrajiny a pripravuje sa na útok v blízkosti mesta Izjum. Ruskí okupanti ostreľujú komplex oceliarní Azovstaľ v prístavnom meste Mariupoľ, ktoré sa im ešte stále nepodarilo úplne dobyť. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Makarov sa pred Neptunami neschoval: Ukrajinské strely Neptun po krížniku Moskva zrejme zasiahli ďalšiu významnú ruskú námornú loď. Podľa ukrajinských predstaviteľov po zásahu začala horieť fregata Admirál Makarov. Niektoré zdroje už v priebehu piatka informovali, že loď sa potopila.

Ukrajinské strely Neptun po krížniku Moskva zrejme zasiahli ďalšiu významnú ruskú námornú loď. Podľa ukrajinských predstaviteľov po zásahu začala horieť fregata Admirál Makarov. Niektoré zdroje už v priebehu piatka informovali, že loď sa potopila. Charkovčania už Rusko nenávidia: Pivnice v Saltivke sa stali komunitami v komunite na východnom okraji Charkova, asi 20 kilometrov od ruských hraníc. Drvivá väčšina ľudí tu vždy považovala Rusko za priateľského suseda. Hovoria po rusky. V Rusku mali priateľov a dokonca aj rodinu. Nikdy predtým k Rusku nepociťovali nenávisť - až kým jeho armáda nezačala ostreľovať ich domy.

Pivnice v Saltivke sa stali komunitami v komunite na východnom okraji Charkova, asi 20 kilometrov od ruských hraníc. Drvivá väčšina ľudí tu vždy považovala Rusko za priateľského suseda. Hovoria po rusky. V Rusku mali priateľov a dokonca aj rodinu. Nikdy predtým k Rusku nepociťovali nenávisť - až kým jeho armáda nezačala ostreľovať ich domy. Bidenová navštívila utečencov: Oľga z Mukačeva prichádza v nedeľu ráno s manželom na bežné raňajky do utečeneckého hotspotu v Košiciach. O polhodinu už sedí oproti prvej dáme Spojených štátov amerických. Jill Bidenová sa starších manželov pýtala na okolnosti ich príchodu na Slovensko. Zaujímalo ju, odkiaľ pochádzajú a aké sú ich ďalšie plány.

Oľga z Mukačeva prichádza v nedeľu ráno s manželom na bežné raňajky do utečeneckého hotspotu v Košiciach. O polhodinu už sedí oproti prvej dáme Spojených štátov amerických. Jill Bidenová sa starších manželov pýtala na okolnosti ich príchodu na Slovensko. Zaujímalo ju, odkiaľ pochádzajú a aké sú ich ďalšie plány. Bidenová sa stretla so Zelenskou: Jill Bidenová sa stretla s prvou dámou Ukrajiny Olenou Zelenskou v Užhorode. Bolo to prvé verejné vystúpenie Zelenskej od začiatku vojny. Stretli sa v škole, ktorá slúži ako dočasná ubytovňa pre ukrajinských utečencov z iných častí krajiny.

Jill Bidenová sa stretla s prvou dámou Ukrajiny Olenou Zelenskou v Užhorode. Bolo to prvé verejné vystúpenie Zelenskej od začiatku vojny. Stretli sa v škole, ktorá slúži ako dočasná ubytovňa pre ukrajinských utečencov z iných častí krajiny. Ukrajina sa snaží vrátiť k normálu: Národné akademické divadlo opery a baletu vo Ľvove sa po viac než dvojmesačnej pauze otvorilo návštevníkom. Hoci cieľom umelcov bolo vytrhnúť Ukrajincov z každodennej vojnovej reality, aj sediac v hľadisku si publikum pripomína, že ruská agresia pokračuje a ani západoukrajinská metropola Ľvov nie je v bezpečí.

Národné akademické divadlo opery a baletu vo Ľvove sa po viac než dvojmesačnej pauze otvorilo návštevníkom. Hoci cieľom umelcov bolo vytrhnúť Ukrajincov z každodennej vojnovej reality, aj sediac v hľadisku si publikum pripomína, že ruská agresia pokračuje a ani západoukrajinská metropola Ľvov nie je v bezpečí. Putin blúzni o víťazstve: Ruský prezident Vladimir Putin počas gratulácie bývalým sovietskym krajinám pri príležitosti 77. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne vyhlásil, že "víťazstvo bude naše tak, ako to bolo v roku 1945". Podľa Kremľa to uviedol Putin v telegramoch adresovaných najvyšším predstaviteľom Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky.

Ruský prezident Vladimir Putin počas gratulácie bývalým sovietskym krajinám pri príležitosti 77. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne vyhlásil, že "víťazstvo bude naše tak, ako to bolo v roku 1945". Podľa Kremľa to uviedol Putin v telegramoch adresovaných najvyšším predstaviteľom Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky. Maďarsko blokuje embargo: Maďarsko ďalej blokuje embargo EÚ na ruskú ropu. Rokovania predstaviteľov členských štátov EÚ o novom balíku sankcií proti Rusku sa skončili bez dohody, pokračovať by mali v najbližších dňoch. EÚ chcela mať pripravený nový balík sankcií pred ruskou vojenskou prehliadkou pri príležitosti Dňa víťazstva.

Maďarsko ďalej blokuje embargo EÚ na ruskú ropu. Rokovania predstaviteľov členských štátov EÚ o novom balíku sankcií proti Rusku sa skončili bez dohody, pokračovať by mali v najbližších dňoch. EÚ chcela mať pripravený nový balík sankcií pred ruskou vojenskou prehliadkou pri príležitosti Dňa víťazstva. Britská pomoc Ukrajine: Británia sľúbila Ukrajine ďalšiu vojenskú a humanitárnu pomoc za 1,3 miliardy libier. Nová dotácia je takmer dvojnásobkom predchádzajúcich súm, ktoré sa Británia zaviazala poslať Ukrajine.

Británia sľúbila Ukrajine ďalšiu vojenskú a humanitárnu pomoc za 1,3 miliardy libier. Nová dotácia je takmer dvojnásobkom predchádzajúcich súm, ktoré sa Británia zaviazala poslať Ukrajine. Z Ruska odišli milióny ľudí: Rusko počas prvých troch mesiacov roka 2022 opustili takmer štyri milióny Rusov. Vyplýva to z oficiálnych štatistík, ktoré zverejnila ruská Federálna bezpečnostná služba. Krajiny bývalého Sovietskeho zväzu zaznamenali zvýšený prílev prichádzajúcich obyvateľov Ruska najmä po 24. februári, keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu.

Rusko počas prvých troch mesiacov roka 2022 opustili takmer štyri milióny Rusov. Vyplýva to z oficiálnych štatistík, ktoré zverejnila ruská Federálna bezpečnostná služba. Krajiny bývalého Sovietskeho zväzu zaznamenali zvýšený prílev prichádzajúcich obyvateľov Ruska najmä po 24. februári, keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu. Obrancovia Azovstaľu sa nevzdajú: Ukrajinskí bojovníci v obliehanej oceliarni Azovstaľ v juhoukrajinskom meste Mariupoľ vyhlásili, že budú pokračovať v odpore, kým budú nažive. V tuneloch pod oceliarňou Azovstaľ je zhruba 2-tisíc ukrajinských vojakov. Sú posledným miestom odporu v meste.

Ukrajinskí bojovníci v obliehanej oceliarni Azovstaľ v juhoukrajinskom meste Mariupoľ vyhlásili, že budú pokračovať v odpore, kým budú nažive. V tuneloch pod oceliarňou Azovstaľ je zhruba 2-tisíc ukrajinských vojakov. Sú posledným miestom odporu v meste. Výbuchy v Podnestersku: Z moldavského separatistického regiónu Podnestersko hlásili štyri výbuchy. Územie podľa všetkého zasiahla munícia vypálená z bezpilotných lietadiel. Podobné incidenty sú z tejto oblasti ovládanej separatistami s väzbami na Rusko hlásené už dva týždne a vyvolávajú obavy, že sa boje z Ukrajiny môžu rozšíriť cez hranicu.

Z moldavského separatistického regiónu Podnestersko hlásili štyri výbuchy. Územie podľa všetkého zasiahla munícia vypálená z bezpilotných lietadiel. Podobné incidenty sú z tejto oblasti ovládanej separatistami s väzbami na Rusko hlásené už dva týždne a vyvolávajú obavy, že sa boje z Ukrajiny môžu rozšíriť cez hranicu. Bitka o Charkov: Inštitút pre štúdium vojny tvrdí, že ukrajinské sily by mohli čoskoro oslobodiť Charkov od hrozby ruského delostrelectva. Tým by mohli zabezpečiť strategicky kľúčové mesto v boji o Donbas. Podľa hodnotenia tímu vojenských expertov v USA by bitka o Charkov mohla byť v rozhodujúcej fáze.

Inštitút pre štúdium vojny tvrdí, že ukrajinské sily by mohli čoskoro oslobodiť Charkov od hrozby ruského delostrelectva. Tým by mohli zabezpečiť strategicky kľúčové mesto v boji o Donbas. Podľa hodnotenia tímu vojenských expertov v USA by bitka o Charkov mohla byť v rozhodujúcej fáze. Zničené vyloďovacie plavidlo: Ukrajinská vláda uviedla, že zničila ďalšiu ruskú loď. Ministerstvo obrany tvrdilo, že ukrajinský Bayraktar TB2 zasiahol vyloďovacie plavidlo projektu Serna. „Tradičná prehliadka ruskej čiernomorskej flotily 9. mája tohto roku sa bude konať neďaleko Hadieho ostrova – na dne mora,“ konštatovalo ministerstvo obrany.

Zo zahraničných webov:

Ruská ropa je pre Slovnaft zlatá baňa, Mol radšej zatajil maržu

Letecký pohľad na rafinériu Slovnaft. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ceny pohonných látok sú vysoké a marže Slovnaftu ešte vyššie. Slovenská rafinéria patrí pod maďarskú spoločnosť Mol Group, ktorá na rozdiel od mnohých európskych konkurentov dováža ťažší druh ruskej ropy Urals. Jej sú prispôsobené aj technológie v bratislavskej rafinérii.

Keďže o ruskú ropu nie je v dôsledku sankcií pre vojnu na Ukrajine záujem a Európa hrozí embargom na jej dovoz, predáva sa na trhu s lákavou zľavou. Kým pred vojnou bola uralská ropa v porovnaní so severomorskou ropnou zmesou Brent lacnejšia o dva doláre, v súčasnosti je to až 36 dolárov.

Znamená, že Slovnaft nakupuje surovinu o 25 až 30 percent lacnejšie než európski konkurenti, pretože využíva dodávky z Ruska cez ropovod Družba. Momentálne ani inú možnosť nemá, pretože na spracovanie inej ako ruskej ropy by musel investovať milióny eur do prestavby technológií. Čiastočne už Slovnaft experimentuje aj so spracovaním inej ako ruskej ropy, ale jej objem je na úrovni okolo piatich percent.

Koľko bude investícia do odpojenia od ruskej ropy stáť a prečo minister hospodárstva Richard Sulík tak bráni maďarskú skupinu Mol?

V krátkosti z ekonomiky:

Účet za stopku plynu z Ruska: Až 85 percent plynu, ktorý sa spotrebuje u nás, pochádza z Ruska. Okrem toho územím Slovenska prechádza tranzit plynu ďalej do západnej Európy. To, aké výsledky dosahujú hlavní hráči v plynárenskom priemysle a o koľko by štát prišiel v prípade výpadku tranzitu, rozvádzame v ďalších častiach analýzy.

Až 85 percent plynu, ktorý sa spotrebuje u nás, pochádza z Ruska. Okrem toho územím Slovenska prechádza tranzit plynu ďalej do západnej Európy. To, aké výsledky dosahujú hlavní hráči v plynárenskom priemysle a o koľko by štát prišiel v prípade výpadku tranzitu, rozvádzame v ďalších častiach analýzy. Koľko ušetria solárne panely: Invázia Ruska na Ukrajinu prinútila mnohých Slovákov, aby sa zaujímali o svoju energetickú sebestačnosť, prípadne o to, ako čo najviac šetriť na nákladoch za vykurovanie a elektrinu. Jednou z možností, ako plyn či elektrinu z verejnej siete nahradiť, sú fotovoltické panely a solárne kolektory.

Invázia Ruska na Ukrajinu prinútila mnohých Slovákov, aby sa zaujímali o svoju energetickú sebestačnosť, prípadne o to, ako čo najviac šetriť na nákladoch za vykurovanie a elektrinu. Jednou z možností, ako plyn či elektrinu z verejnej siete nahradiť, sú fotovoltické panely a solárne kolektory. Gazprom upokojuje klientov: Ruský koncern Gazprom sa snaží uistiť európskych klientov, že stále môžu nakupovať plyn. Gazprom napísal list svojim európskym klientom v snahe ubezpečiť ich, že môžu naďalej platiť za plyn bez porušenia sankcií. To je ďalší signál, že Rusko nemá záujem o prerušenie dodávok do Európy.

Premiéru s céčkom na drese pretrpel. Tatar je z mladého tímu nadšený

Slovenskí hokejisti sa stali víťazmi domáceho turnaja Kaufland Cup 2022. (zdroj: TASR)

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si obliekol národný dres po troch rokoch. Naposledy sa predstavil na domácom šampionáte s áčkom na hrudi v Košiciach.

Tridsaťjedenročný hráč New Jersey Devils si predĺžil sezónu a potešil slovenských priaznivcov v Žiline v záverečnom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta vo Fínsku.

Stretnutie proti Francúzsku odohral po dlhšej hernej pauze pre chorobu, ktorú si v uplynulých dňoch doliečoval. V prvej formácii nastúpil s Robertom Lantošim a Michalom Krištofom. Od úvodu trojica predvádzala atraktívny hokej a vypracovala si množstvo šancí.

Slováci zvíťazili 2:0 po góloch Adama Lišku a Jakuba Minárika a vyhrali domáci turnaj Kaufland Cup. Rovnaký súper čaká zverencov Craiga Ramsayho v otváracom dueli majstrovstiev sveta v piatok 13. mája o 15:20.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Po anexii Krymu ukrajinské vojenské delfíny hladovali. Teraz Rusi dvoch nasadili

Delfíny na vojenské účely využívajú Rusi aj Američania. (zdroj: U.S. Navy)

Majú vlastný pohon, zabudovaný senzor a palubný počítač, ktorý možno naprogramovať na najvyšší výkon na vojenské účely. Nejde o žiadny utajovaný hardvér, ale špeciálne trénované delfíny.

Takýmito slovami ich pred tridsiatimi rokmi opísal jeden americký výrobca sonarových zariadení.

Rusi nedávno v rámci svojej vojenskej agresie na Ukrajine nasadili dva delfíny v zálive pri Sevastopoli, odhaľujú satelitné zábery. Ich úlohou je zrejme strážiť zariadenia pred sabotážou.

Hoci sú delfíny veľmi inteligentné tvory, zrejme vôbec netušia, že sa zúčastňujú na vojne a riskujú vlastný život. Špeciálne jednotky tvorené delfínmi, uškatcami či veľrybami už dlhé roky vzbudzujú otázky o etickosti ich nasadenia na vojenské účely.

V krátkosti z vedy a techniky:

Chemikália ničiaca ozón je na vzostupe: Na severnej pologuli rastú emisie chemikálie, ktorú štáty mali už dávno začať vyraďovať. Preukázateľne ohrozuje ochrannú ozónovú vrstvu Zeme. Opakuje sa tak situácia spred štyroch rokov, keď vedci namerali zvýšené hodnoty inej chemikálie, ktorá ničí ozón. Vtedy odhalili vinníka na východe Číny. Tentoraz majú s určovaním zdroja úniku väčšie problémy.

Na severnej pologuli rastú emisie chemikálie, ktorú štáty mali už dávno začať vyraďovať. Preukázateľne ohrozuje ochrannú ozónovú vrstvu Zeme. Opakuje sa tak situácia spred štyroch rokov, keď vedci namerali zvýšené hodnoty inej chemikálie, ktorá ničí ozón. Vtedy odhalili vinníka na východe Číny. Tentoraz majú s určovaním zdroja úniku väčšie problémy. Slovák z letovej prevádzky ISS: Účasť Ruska v projekte Medzinárodnej vesmírnej stanice je teraz rozhodujúca. Ak by odstúpilo, boli by sme zrejme bez práce, hovorí inžinier Matej Poliaček, ktorý z Mníchova kontroluje stav európskeho modulu Columbus na ISS. Pre denník SME porozprával o vplyve geopolitickej situácie na vesmírnu stanicu a o náplni svojej práce.

Účasť Ruska v projekte Medzinárodnej vesmírnej stanice je teraz rozhodujúca. Ak by odstúpilo, boli by sme zrejme bez práce, hovorí inžinier Matej Poliaček, ktorý z Mníchova kontroluje stav európskeho modulu Columbus na ISS. Pre denník SME porozprával o vplyve geopolitickej situácie na vesmírnu stanicu a o náplni svojej práce. Extrémne horúčavy v Indii a Pakistane: Na juhu Ázie môžeme už dnes sledovať budúcnosť klimatickej krízy. Extrémne horúčavy udreli na Indiu a Pakistan už počas marca aj apríla, na niektorých miestach presiahli teploty 45 stupňov Celzia. Spaľujúce teploty pritom ovplyvňujú nielen zdravie a živobytie ľudí, suchá môžu narušiť krehký mier v kašmírskej oblasti.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Lukáš Onderčanin. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako pracuje slovenský forenzný tím, ktorý na Ukrajine identifikoval vojnové zločiny? Čo je na novinárskych cestách vo vojnových zónach najťažšie? A ako to vyzerá momentálne v okolí Kyjeva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s reportérom Denníka SME Lukášom Onderčaninom.

Podcasty SME

Dejiny: Janko Kráľ bol majster zádumčivej krásy

Janko Kráľ bol majster zádumčivej krásy Klik: Nová kniha o Apple popisuje technokratickú premenu spoločnosti

Nová kniha o Apple popisuje technokratickú premenu spoločnosti TECH_FM: Vedci ukázali, ako zresetovať mozgy

Vedci ukázali, ako zresetovať mozgy Zblízka: Zuzana Kronerová: Myslela som si, že ma kamera nebude mať rada

Karikatúra

Zbytočné obavy. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Brokolicovo-lososové trúbele. (zdroj: Miloš Mikuš)

Domáci hamburger aj wrap. Vybrali sme recepty na nenáročný fast food.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.