Ranný brífing: Putin nemal v Moskve čo osláviť, koalícia má od idyly ďaleko

Ruský prezident Vladimir Putin predniesol 9. mája na Červenom námestí prejav, v ktorom nič nové neponúkol. Obhajoval rozhodnutie napadnúť Ukrajinu, opakoval tak len tvrdenia vlastnej propagandy.

Richard Sulík opäť stojí proti Igorovi Matovičovi na téme zvyšovania daní najbohatším firmám. Bez SaS pomoc proti zdražovaniu nemusí prejsť, šéf OĽaNO ju chce tlačiť aj za cenu ďalšej krízy.

Týždne sa špekulovalo o tom, či Vladimir Putin vyhlási všeobecnú mobilizáciu, či Rusko oficiálne vstúpi do vojny, alebo dokonca nebude hovoriť o víťazstve na Ukrajine. Čo vlastne Putin povedal na oslavách konca vojny a čo to znamená pre vývoj konfliktu na Ukrajine? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Putin opakoval propagandu. Dôležitejšie je, čo na oslavách nepovedal

Vladimir Putin na 77. výročie konca druhej svetovej vojny nevyhlásil v Rusku mobilizáciu. (zdroj: TASR/AP)

Už dlhšie sa pohľady analytikov upínali na 9. máj. Deň, keď v Rusku oslavujú koniec druhej svetovej vojny, alebo Veľkej vlasteneckej vojny, ako to nazývajú Rusi.

V tento deň mal podľa predpovedí ruský prezident Vladimir Putin oficiálne vyhlásiť vojnu Ukrajine a mobilizáciu, teda povolanie záloh. Nič z toho sa nakoniec nestalo a ruská propaganda stále hovorí len o špeciálnej vojenskej operácii.

Vojenská prehliadka na Červenom námestí bola menšia ako po minulé roky, jej súčasťou mal byť aj prelet lietadiel, ktorý nakoniec Moskva zrušila - údajne pre nevhodné počasie.

Putin na nej len zopakoval tvrdenia propagandy z posledných mesiacov. O nacistoch na Ukrajine, o úsilí Západu napadnúť ruské územia, o ukrajinskej snahe dostať sa k jadrovým zbraniam či o tom, že Rusko muselo konať a bolo to jediné správne rozhodnutie. Nemohol sa pochváliť úspechom, keďže jeho armáda nič výraznejšie napriek prevahe na Ukrajine nedosiahla.

Ruská taktika sa nateraz nemení – Moskva pokračuje v snahe dostať pod kontrolu celý Donbas a v bombardovaní Odesy, ktorá leží na čiernomorskom pobreží Ukrajiny.

Putin predstiera, že Veľká vlastenecká sa nekončí: Putin vojnu začal a mohol ju v pondelok aj skončiť. Namiesto toho hlásil, že Veľká vlastenecká (špeciálna operácia) sa neskončila, len si jednotky dlhšie oddýchli pred finálnou zrážkou. Našťastie na čele Únie sa nezrazili s koňom (či tankom) a vedia, že cesta k mieru, ktorý nám aj dáva zmysel, vedie cez víťazstvo Ukrajiny, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: „Putin si uvedomuje, že na Ukrajine zlyháva,“ reagoval na Putinov prejav ruský expremiér Michail Kasjanov, ktorý bol na čele vlády v prvých rokoch Putinovho prezidentovania. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

„Putin si uvedomuje, že na Ukrajine zlyháva,“ reagoval na Putinov prejav ruský expremiér Michail Kasjanov, ktorý bol na čele vlády v prvých rokoch Putinovho prezidentovania. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Pluk Azov sa nemieni vzdať: Sme opustení, hovorí pred novinármi Iľja Samojlenko, poručík ukrajinského pluku Azov. Kým svet si pripomínal koniec druhej svetovej vojny, on bol spolu so stovkami spolubojovníkov v mariupoľskej oceliarni Azovstaľ a vzdoroval ruskej presile. Dvadsaťsedemročný muž svojej vláde vyčíta, že sa na súčasnú situáciu nepripravila.

Sme opustení, hovorí pred novinármi Iľja Samojlenko, poručík ukrajinského pluku Azov. Kým svet si pripomínal koniec druhej svetovej vojny, on bol spolu so stovkami spolubojovníkov v mariupoľskej oceliarni Azovstaľ a vzdoroval ruskej presile. Dvadsaťsedemročný muž svojej vláde vyčíta, že sa na súčasnú situáciu nepripravila. Červený ruský veľvyslanec: Ruského veľvyslanca v Poľsku Sergeja Andrejeva poliali demonštranti červenou farbou, keď sa pokúsil položiť veniec k pomníku sovietskych vojakov vo Varšave. Na cintorín musela prísť polícia, aby Andrejevovi a jeho delegácii pomohla dostať sa do bezpečia. Veniec sa ruskému diplomatovi položiť nepodarilo.

Ruského veľvyslanca v Poľsku Sergeja Andrejeva poliali demonštranti červenou farbou, keď sa pokúsil položiť veniec k pomníku sovietskych vojakov vo Varšave. Na cintorín musela prísť polícia, aby Andrejevovi a jeho delegácii pomohla dostať sa do bezpečia. Veniec sa ruskému diplomatovi položiť nepodarilo. Nedohoda na ropnom embargu: Maďarsko nie je ochotné pristúpiť na embargo na ruskú ropu. Na presadenie balíka sankcií je potrebný súhlas všetkých členských štátov. Zatiaľ sa nepodarilo nájsť kompromis týkajúci sa embarga na ruskú ropu, ktorý by všetky krajiny Únie jednohlasne podporili.

Maďarsko nie je ochotné pristúpiť na embargo na ruskú ropu. Na presadenie balíka sankcií je potrebný súhlas všetkých členských štátov. Zatiaľ sa nepodarilo nájsť kompromis týkajúci sa embarga na ruskú ropu, ktorý by všetky krajiny Únie jednohlasne podporili. Ukrajina vojnu vyhrá: Ukrajina bojuje za nové víťazstvo a vojnu s Ruskom vyhrá, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri príležitosti osláv víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Ukrajincov v posolstve ale tiež upozornil, že cesta k porážke Ruska bude ťažká.

Ukrajina bojuje za nové víťazstvo a vojnu s Ruskom vyhrá, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri príležitosti osláv víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Ukrajincov v posolstve ale tiež upozornil, že cesta k porážke Ruska bude ťažká. 60 mŕtvych po útoku na školu: Pri ruskom útoku na školu v obci Bilohorivka zahynulo šesťdesiat ľudí, potvrdil ukrajinský prezident Zelenskyj. V škole, ktorá slúžila ako kryt, sa schovávalo asi 90 ľudí, 30 z nich sa podarilo zachrániť, uviedol gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Na školu v Bilohorivke podľa miestnych predstaviteľov dopadla v sobotu popoludní ruská bomba.

Zo zahraničných webov:

Bez SaS pomoc proti zdražovaniu nemusí prejsť. Matovič ju chce tlačiť aj za cenu ďalšej krízy

Minister financií Igor Matovič a minister hospodárstva Richard Sulík. (zdroj: SME/Marko Erd)

Najneskôr do piatka bude rozhodnuté, či sa vládna koalícia ocitne v ďalšej kríze. Dovtedy majú koaličná rada, vláda a vzápätí aj parlament narýchlo rozhodnúť o zvýšení daní pre asi stovku veľkých firiem, ktoré tak majú štátu prispieť na sociálne balíčky pomoci pre ľudí zasiahnutých zdražovaním.

Koaličná SaS so zvyšovaním daní nesúhlasí natoľko, že chce návrh na koaličnej rade svojím vetom úplne zastaviť. Minister financií Igor Matovič ako autor návrhu však oznámil, že ho aj bez súhlasu SaS v stredu predloží na rokovanie vlády.

Ak sa tak stane, SaS so svojimi tromi ministrami návrh nedokáže zastaviť. Okrem OĽaNO totiž za návrhom stoja aj strany Sme rodina a Za ľudí. Vládou by tak prešiel.

Vláda má pritom v stredu rozhodnúť aj o tom, aby sa o celom balíčku pomoci rozhodovalo skrátene, čo by urýchlilo vyplácanie pomoci. Parlament by tak následne mohol celý balíček aj so zvyšovaním daní prerokovať ešte do konca týždňa.

Takýmto postupom by Matovičovo OĽaNO porušilo hneď dve dohody, ktoré sú základom pre existenciu celej vládnej koalície - koaličnej zmluvy aj programového vyhlásenia vlády.

Koalícia sa totiž v programe vlády zaviazala, že nebude zvyšovať dane. V koaličnej dohode je zas pravidlo, že žiadna zo strán nepredloží na vládu a do parlamentu návrh, ak sa na ňom koalícia nedohodla vopred.

Aby Matovič rozbil vládu, stačí, aby ostatní mlčali: Presadenie dotácií na deti si Matovič zvolil za vec osobnej prestíže a ako vieme, nie je nič, na čom by mu záležalo viac než na vlastnej osobe. Napokon, sám povedal, že toto je vec, ktorú chce „bez ohľadu na následky“, takže keď ho nechajú, pre svoje uspokojenie pokojne rozbije vládu, píše Peter Tkačenko.

Na Slavíne sa čítali mená ruských obetí, bojoval najmä Harabin

Účastníci zhromaždenia iniciatívy Mier Ukrajine s názvom Deň obetí rašizmu (ruského fašizmu) na Slavíne. (zdroj: SME/Marko Erd)

Aktivisti z iniciatívy Mier Ukrajine čítali na piedestáli pamätníka na Slavíne mená obetí ruskej invázie na Ukrajine. Pietne miesto mali objednané od siedmej ráno do jedenástej večer. Chceli tým zabrániť aj tomu, aby Slavín 9. mája úplne ovládli proruskí demonštranti.

Zámer chrániť Slavín pred proruskými demonštrantmi sa aktivistom z iniciatívy nakoniec úplne nepodaril.

Proruská skupina krikom prerušovala čítanie mien obetí ruskej agresie na Ukrajine. Polícia musela dokonca vytvoriť ochranný koridor okolo aktivistov z iniciatívy, ktorých sa proruskí demonštranti snažili vytlačiť z piedestálu pod pamätníkom.

Najviac rozruchu však vyvolal bývalý šéf najvyššieho súdu Štefan Harabin. Napriek policajnému kordónu, ktorý oddeľoval aktivistov z iniciatívy od proruských demonštrantov, sa snažil dostať až na piedestál Slavína. Nakoniec ho policajti pustili.

Fico k starým zločinom pridáva nové: Pri „argumente“, že podporou Ukrajiny predlžujeme vojnu, už sa ozýva aj dávivý reflex. Fico tým hovorí, že Ukrajinci majú povinnosť bez odporu sa podvoliť ľubovoľnému diktátu Kremľa. Niet dôvodu myslieť si, že v prípade Slovákov by dôvodil inak, vlastne je dosť možné, že to považuje za želaný scenár, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Štát odmietol odškodniť Pčolinského: Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský nepochodil s pokusom o zmier so štátom. Slovenská republika odmietla podmienky, ktoré si určil vo forme ospravedlnenia a odškodného. Naplno sa tým otvorilo konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva, kde sa chce nominant Sme rodina domôcť kompenzácie za väzbu, v ktorej strávil pol roka.

Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský nepochodil s pokusom o zmier so štátom. Slovenská republika odmietla podmienky, ktoré si určil vo forme ospravedlnenia a odškodného. Naplno sa tým otvorilo konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva, kde sa chce nominant Sme rodina domôcť kompenzácie za väzbu, v ktorej strávil pol roka. Príbeh vykrádačov bytov: Začali si ich všímať niekedy od júna minulého roka. Po celej Bratislave sa objavovali vykradnuté byty bez použitia násilia a polícia vydávala varovania pre dovolenkujúcich ľudí, aby si zabezpečili byty pred odchodom. Až po zadržaní jedného z nich sa neskôr ukázalo, že ide o gang Gruzíncov, ktorí si značia byty so zámkami na jamkové kľúče.

Začali si ich všímať niekedy od júna minulého roka. Po celej Bratislave sa objavovali vykradnuté byty bez použitia násilia a polícia vydávala varovania pre dovolenkujúcich ľudí, aby si zabezpečili byty pred odchodom. Až po zadržaní jedného z nich sa neskôr ukázalo, že ide o gang Gruzíncov, ktorí si značia byty so zámkami na jamkové kľúče. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 53 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 564 testov. V nemocniciach aktuálne leží 448 pacientov, pribudlo aj šesť obetí ochorenia Covid-19.

Nezvládla nápor. Jedna z bánk stopla refinancovanie hypoték

Pobočka ČSOB v Bratislave. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na trhu s bývaním sa deje už niekoľko týždňov bezprecedentná situácia, ktorá sa podobá refinančnej horúčke. Prudké zdražovanie hypotekárnych úverov spôsobilo, že banky sú zavalené takým množstvom žiadostí o refinancovanie existujúcich hypoték, na aké neboli kapacitne pripravené.

Klienti si pred dvoma mesiacmi prvýkrát uvedomili, že éra lacných hypoték sa na Slovensku končí. Pridlho žili v naivnej predstave, že hypotekárna jazda s neustále klesajúcimi sadzbami bude pokračovať donekonečna.

Nízke úrokové sadzby Európskej centrálnej banky, silné konkurenčné prostredie a fakt, že v novodobej histórii sme zdražovanie hypoték nezažili, tento pocit umocňovali.

Tomu je koniec. Na trhu už niekoľko týždňov prebieha horúčkovitá snaha klientov zaistiť si čo najvýhodnejší úrok. Banky sa naopak snažia rastúce náklady na financovanie hypoték premietať do vyšších sadzieb. ČSOB už dokonca odmieta žiadosti klientov o refinancovanie hypoték.

V krátkosti z ekonomiky:

Nová rezidenčná štvrť v Ružinove: V Bratislave sa chystá premena ďalšieho priemyselného areálu na rezidenčnú štvrť. Developerská spoločnosť YIT Slovakia rozbehla prípravy na realizáciu bytového komplexu, ktorý má vyrásť na Hraničnej ulici v mestskej časti Ružinov. Nejde pritom o jediný projekt, ktorý sa v tejto lokalite chystá.

V Bratislave sa chystá premena ďalšieho priemyselného areálu na rezidenčnú štvrť. Developerská spoločnosť YIT Slovakia rozbehla prípravy na realizáciu bytového komplexu, ktorý má vyrásť na Hraničnej ulici v mestskej časti Ružinov. Nejde pritom o jediný projekt, ktorý sa v tejto lokalite chystá. Komplikujúci sa obchod s ruskou ropou: Od polovice mája bude ťažšie obchodovanie s ruskou ropou, uviedla spoločnosť Vitol Group. Pre komoditné firmy bude od polovice tohto mesiaca oveľa komplikovanejšie nakupovať a predávať ruskú ropu, uviedla ženevská spoločnosť, ktorá je najväčším svetovým nezávislým obchodníkom s ropou. Európa totiž pritvrdzuje sankcie proti Moskve.

Od polovice mája bude ťažšie obchodovanie s ruskou ropou, uviedla spoločnosť Vitol Group. Pre komoditné firmy bude od polovice tohto mesiaca oveľa komplikovanejšie nakupovať a predávať ruskú ropu, uviedla ženevská spoločnosť, ktorá je najväčším svetovým nezávislým obchodníkom s ropou. Európa totiž pritvrdzuje sankcie proti Moskve. Zrušený železničný tender: Železničná spoločnosť zrušila tender za 32,4 milióna eur. Modernizovať sa malo tridsať osobných vozňov. Zdôvodnila to tým, že do uplynutia lehoty viazanosti ponúk neuzavrela zmluvu so žiadnym z dvoch uchádzačov. Národný vlakový osobný dopravca pôvodne vybral za dodávateľa spoločnosť ŽOS Trnava, a. s., pre zmenu podmienok však kontrakt nepodpísali.

Kapitán Slovákov: Bronz nám dodal guráž, ale na MS nejdeme ako favorit

Kapitán výberu Slovenska Peter Čerešňák. (zdroj: TASR)

Vo Fínsku ho čakajú tretie majstrovstvá sveta. Rolu lídra potvrdil aj na olympiáde v Pekingu, kde patril k oporám tímu Craiga Ramsayho.

"Nech už boli majstrovstvá sveta kdekoľvek, vždy sa tam našli fanúšikovia v slovenských dresoch a s vlajkami. Verím, že aj tento rok nás prídu podporiť," hovorí skúsený obranca Peter Čerešňák.

Rodák z Trenčína v rozhovore pre Sportnet prezradil, ako vníma mladú generáciu hráčov okolo Juraja Slafkovského a Šimona Nemca, na čo sa v krajine tisícich jazier teší, kto z rodiny ho príde podporiť na MS, aj čo ukázala príprava na šampionát.

Nominácia je známa: Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie pred odletom na majstrovstvá sveta do Fínska zverejnilo záverečnú nomináciu. V 25-člennom menoslove figurujú traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Na šampionát sa nedostali obranca Adam Jánošík a útočník Adrián Holešinský. Oboch z kádra vyradil "limitujúci" zdravotný stav.

Cíti sa sám, úplne sám proti vesmíru. Čaká ma veľká úloha, len neviem aká, vraví Jožo Ráž

Jožo Ráž vo filme Večný Jožo alebo Ako som stretol hviezdu režiséra Jana Gogolu ml. (zdroj: Ladislav Cmíral)

Kamaráti nad ním krútia hlavou. Taký intelektuál a počúva Elán. A keď ho v krčme predstavujú niekomu novému, hovoria: To je náš kamarát Honza. Nakrúca výborné filmy a miluje Joža Ráža.

Český režisér a dramaturg Jan Gogola ml. nikdy neskrýval, že Elán počúval odmalička. Ráž ho fascinoval prejavom aj hlasom, počul v ňom muža, ženu, chlapca, dievča, niekoho, kto volal: poď, vstúp do mňa. Prežil s ním dospievanie, počúval ho, keď bol zamilovaný, ale svojimi postojmi po revolúcii ho sklamal.

Hoci Elán dávno stratil postavenie, aké kedysi na československej hudobnej scéne mal, Jožo Ráž neprestal ukazovať svoju sebavedomú a frajerskú formu a každému tvrdil: Sme najlepší, sme špica, ale ťažko sa to dokazuje.

Jan Gogola bol odhodlaný túto nepriestrelnú stenu narušiť a nájsť za ňou skutočného, normálneho človeka. Vo filme Večný Jožo alebo Ako som stretol hviezdu k nemu pristupoval ako psychológ, ktorý zisťoval, aké traumy a nevyriešené problémy stoja za tým, že dnes stojí v opozícii takmer k celému svetu.

V krátkosti z kultúry:

Materstvo je životná rola, nedá sa zahrať: Aj týmto sloganom Slovenské národné divadlo vyzdvihuje dôležitú úlohu našich mám pri príležitosti Dňa matiek. Svoje o tom vie aj sólistka Opery SND, mezzosopranistka Terézia Kružliaková. Narodila sa do veľkej opernej rodiny Babjakovcov ako najmladšia z piatich detí. Dnes je aj ona sama matkou piatich detí.

Aj týmto sloganom Slovenské národné divadlo vyzdvihuje dôležitú úlohu našich mám pri príležitosti Dňa matiek. Svoje o tom vie aj sólistka Opery SND, mezzosopranistka Terézia Kružliaková. Narodila sa do veľkej opernej rodiny Babjakovcov ako najmladšia z piatich detí. Dnes je aj ona sama matkou piatich detí. Keď je v divadle menej viac: Vojna na Ukrajine je momentálne spoločenskou témou číslo jeden. To je nanajvýš pochopiteľné, množia sa však aj hlasy tých, ktorí upozorňujú, že iné globálne závažné problémy preto neprestali existovať.

Vojna na Ukrajine je momentálne spoločenskou témou číslo jeden. To je nanajvýš pochopiteľné, množia sa však aj hlasy tých, ktorí upozorňujú, že iné globálne závažné problémy preto neprestali existovať. Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Anna Zemanová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako si predstavujú v SaS vládu bez Sme rodina? Ako sa zachovajú pri návrhoch o zvyšovaní prídavkov na deti Igora Matoviča? A čo je pre SaS červená čiara? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedníčkou poslaneckého klubu SaS Annou Zemanovou.

Podcasty SME

Muzikanstké reči: Nielen športovci, ale aj muzikanti majú problémy s pohybovým ústrojenstvom

Nielen športovci, ale aj muzikanti majú problémy s pohybovým ústrojenstvom Svet medzi riadkami: Keď sme Taiwanu darovali vakcíny, z vďaky vykúpili všetky slovenské keksíky

Keď sme Taiwanu darovali vakcíny, z vďaky vykúpili všetky slovenské keksíky SND - Sme Národné: Pre Rukopisy majstrov sme hľadali choreografov, ktorí patria k najkvalitnejším na svete

Karikatúra

Zlo. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Kuracia polievka s bylinkovými knedličkami. (zdroj: Fotolia)

Tradičný vývar inak. Vyskúšajte kuraciu polievku s bylinkovými knedličkami.

Voľný čas

