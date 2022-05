Ranný brífing: Koalícia sa láme na zdražovaní, Lešť aj Gotland nacvičujú na Rusov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vláda sľúbila pomoc za miliardu eur, zatiaľ na ňu dá len 23 miliónov. SaS sa nepáči zdvíhanie daní, Richard Sulík sa venuje najmä Geissenovcom a Igor Matovič pohrozil koncom koalície. Obaja sa tak ocitli v ďalšom spore a opäť ženú koalíciu do krízy.

Banky zvyšujú úroky na hypotékach - z nízkych úrokoch sa niektoré pri 15 ročnej fixácii dostali už na tri percentá. Očakáva sa, že hlavnú sadzbu zdvihne aj Európska centrálna banka. Spolu s hypotékami stúpajú aj ceny nehnuteľností. Ako sa vyvíja situácia? Čo by mal robiť človek, ktorý sa chystá na kúpu bytu? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič, Sulík a Geissenovci. Kým ľudia čakajú na pomoc vlády, spor v koalícii graduje

Minister financií Igor Matovič a minister hospodárstva Richard Sulík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Už tradiční rivali vo vládnej koalícii Igor Matovič z OĽaNO a Richard Sulík z SaS vyostrujú spor o podobu sociálneho balíčka vlády na pomoc ľuďom zasiahnutým zdražovaním.

SaS odmieta podporiť zvyšovanie daňového bonusu za vyše pol miliardy eur, pre ktorý bude musieť zvyšok koalície hľadať podporu aj v opozícii. Odmieta tiež zvyšovanie daní pre veľké firmy na zvýšenie detských prídavkov. Takýto návrh v koalícii zablokovala vetom.

Minister financií Igor Matovič zatiaľ súhlasil, problém však len odsunul na ďalší týždeň. Líder OĽaNO varuje SaS, že ak sa ani potom na pomoci ľuďom nedohodnú a jeho návrhy v parlamente neprejdú, koalícii hrozí rozpad. „Ak to bude o tom, že sa Sulíkovi podarí zablokovať pomoc rodinám, pre nás táto koalícia stráca zmysel,“ vyhlásil.

Spory v koalícii opäť narástli potom, ako parlament pred týždňom nevydal šéfa Smeru Roberta Fica na väzobné stíhanie. Hlasy OĽaNO a Sme rodina k výsledku prispeli. Koalícii hrozí kríza v čase, keď ľudia mesiace čakajú na zásah proti zdražovaniu.

Proinflačná pomoc vlády: Celá „pomoc ľuďom", ktorú skompilovali tri strany pod taktovkou Matoviča, je komplexne mimo. Stámilióny dostanú široké-preširoké vrstvy, ktoré infláciu ani nezaregistrovali, keďže ich príjmy sú niekde inde, píše Peter Schutz.

Kompromis pre Sulíka a Matoviča: Kompromis sa spozná tak, že nikto nie je spokojný. Ideálne by vyzeral tak, že sa dane zvýšia, ale investujú sa do splátky úverov a Boris Kollár verejnosti povie pravdu: totiž, že rozdávaním peňazí ešte nikto infláciu neporazil a už dnes žijú Slováci nad pomery, píše Peter Tkačenko.

V Lešti sa pripravujú na obranu Slovenska. Velí im český výsadkár so skúsenosťami z Afganistanu

Českí vojaci v Lešti pri precvičovaní streľby na pohyblivý terč. (zdroj: SME/Marko Erd)

Zvuk ohlušujúceho výstrelu vystrieda tiché cinknutie nábojnice. Nezvyknuté ucho môže po početných ranách pušiek pre presnú streľbu pociťovať tupú bolesť.

Vojaci mnohonárodného bojového zoskupenia v Lešti práve trénujú streľbu na pohyblivý cieľ. Terč je ďaleko a je priestrelný. Preto nepočuť, či ním projektil prešiel. Každý zásah však vidno vďaka tomu, že sa terč v diaľke zachveje či zvrtne.

Jeden z vojakov si všíma, že na strelnici sa ocitla dvojica bez vojenských maskáčov a najmä – bez slúchadiel. Ochotne ponúka tie svoje. „Ja mám v ušiach ešte aj štuple,“ vysvetľuje.

Primárnym cieľom mnohonárodných jednotiek NATO na Slovensku je odradiť Rusko od potenciálneho útoku. V tom spočíva odstrašujúci charakter misie.

„V prípade, že by sa však ruská armáda, nedajbože, rozhodla zaútočiť aj na Slovensko, sme pripravení rýchlo prejsť z odstrašujúcej do obrannej fázy,“ vysvetľuje pre SME podplukovník Ivo Zelinka, český výsadkár, ktorý je veliteľom bojovej časti misie Severoatlantickej aliancie na Slovensku.

V krátkosti z domova:

Žedényiovej zrušili obvinenie: Ak by chcel niekto za každú cenu uchrániť advokátku Annu Žedényiovú pred trestným stíhaním, nevyzeralo by to inak, ako ukazuje dianie v kauze Fatima. Generálna prokuratúra v prospech Žedényiovej dvakrát použila sporný paragraf 363 Trestného poriadku a keď na ňu špeciálna prokuratúra napokon aj tak podala obžalobu, generálny prokurátor Maroš Žilinka jej celý prípad zobral.

Univerzity zlučovanie nechcú: Na Slovensku pôsobí viac ako tridsať vysokých škôl, no ani jedna z nich doteraz neprenikla do rebríčkov 500 najlepších univerzít sveta. Táto šanca by sa zvýšila, aby sa vysoké školy začali spájať. Aspoň tak si to naplánovali úradníci, ktorí pripravovali plán obnovy. Spájanie vysokých škôl sa však nakoniec môže skončiť fiaskom, samotné školy s ním totiž nesúhlasia.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 443 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 511 testov. V nemocniciach aktuálne leží 367 pacientov, pribudlo aj osem obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 36 ľudí.

Švédi sa do NATO nenáhlia tak ako Fíni. Pripravujú sa však na ruský útok

Švédska armáda a letectvo na ostrove Gotland v Baltskom mori. (zdroj: TASR/AP)

S koncom studenej vojny sa Švédi rozhodli, že ostrov Gotland v Baltskom mori demilitarizujú. „Prevládlo trochu naivné presvedčenie, že zavládol večný mier,“ hodnotí krok televízia Euronews. V roku 2014 však Rusko napadlo a anektovalo ukrajinský polostrov Krym a Švédsko muselo svoje kroky prehodnotiť.

Vláda v Štokholme posudzovala zraniteľnosť Gotlandu a napokon rozhodla, že na najväčší ostrov v Baltiku pošle stovky vojakov. Keď vo februári 2022 Rusko znova napadlo Ukrajinu, Švédsko začalo obranu ostrova významne posilňovať. Dnes sa švédski vojaci vyzbrojení ostrou muníciou v bahnitých lesoch Gotlandu pripravujú na možný ruský útok.

Rusko ostrov Gotland okupovalo ešte na začiatku 19. storočia, trvalo to však iba niekoľko týždňov. Teraz podľa Euronews vo Švédsku panujú obavy, že Moskva by chcela Gotland dobyť, aby tam mohla rozmiestiť protilietadlové raketové systémy S-400. To by Kremľu umožnilo kontrolovať celé Pobaltie.

Ak by bolo Švédsko súčasťou Severoatlantickej aliancie, pre Rusko by to znamenalo „Ruky preč!“, uvádza reportér Euronews Hans von der Brelie, ktorý sa na ostrove Gotland zúčastnil na cvičení švédskych vojakov.

Švédsko ani Fínsko zatiaľ súčasťou NATO nie sú. Kým Fíni, ktorí s Ruskom majú viac než 1300 kilometrov dlhú hranicu, o nutnosti vstupu do aliancie nepochybujú, Štokholm je v tejto otázke zdráhavejší.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Rusko hľadá cesty, ako si pripojiť okupované ukrajinské územia, ale zatiaľ stráca generálov, techniku aj niektoré územné zisky. Ani druhá fáza invázie sa nevyvíja podľa ich predstáv. Dnes to dokazujú najmä tri správy. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Mariupoľčanka hovorí o vojnových zločinoch: Útek neplánovala, a práve to jej možno zachránilo život. So šiestimi ďalšími ľuďmi a psom v aute ušla poslankyňa miestneho zastupiteľstva a dobrovoľná záchranárka Kateryna Suchomlynová z Mariupoľa v deň, keď Rusko zbombardovalo miestne divadlo. Teraz cestuje po Európe a hovorí o vojnových zločinoch, ktoré videla.

Azov ukázal zranených bojovníkov: Sú zmrzačení, zranení a už nie sú bojovníkmi, no stále sú obrancovia Mariupoľa. Pluk Azov, ukrajinská jednotka, ktorá sa skrýva v obkľúčenom komplexe oceliarní Azovstaľ, vyzýva OSN a Červený kríž, aby zabezpečili ich evakuáciu. Okrem výzvy zverejnili aj fotografie svojich zranených spolubojovníkov.

Pomoc za 40 miliárd dolárov: Americká Snemovňa reprezentantov schválila balík pomoci Ukrajine v hodnote 40 miliárd dolárov. Očakáva sa, že ho v prebiehu budúceho týždňa schváli aj Senát. Prijatie balíka Snemovňou prišlo po upozornení zo strany amerického prezidenta Joea Bidena, že finančná pomoc Kyjevu určená na odrazenie ruskej invázie sa pravdepodobne v priebehu niekoľkých dní minie.

Oslobodené obce pri Charkove: Ukrajinská armáda oslobodila z rúk ruských okupačných vojsk ďalšie obce v Charkovskej oblasti - Rubižne, Bajrak, Čerkaski Tyšky a Ruski Tyšky. V pravidelnom hlásení to oznámil ukrajinský generálny štáb. Ukrajinská protiofenzíva v oblasti mohla znamenať posun vo vývoji vojny a ohroziť ruský postup.

Český senát hovorí o genocíde: Senát českého parlamentu prijal v stredu rezolúciu, ktorou uznáva zločiny páchané ruskými silami na Ukrajine za genocídu ukrajinského ľudu. Horná komora o uznesení rozhodla na návrh svojho výboru pre zahraničie, obranu a bezpečnosť.

Zo zahraničných webov:

Komu dá vláda sto eur? Prídavky na deti odsunula

Premiér Eduard Heger, minister financií Igor Matovič a minister práce Milan Krajniak. (zdroj: SME/Marko Erd)

Vláda po týždňoch debát konečne schválila aspoň časť opatrení, ktoré majú ľuďom pomôcť so zdražovaním. Jednorazový príspevok vo výške 100 eur dostanú vybrané skupiny obyvateľstva, ktoré minister práce Milan Krajniak spomínal vo svojom pôvodnom návrhu, s výnimkou rodín s nezaopatrenými deťmi.

Dokopy ide o približne 219-tisíc prijímateľov, príspevok od štátu dostanú v júni. S ním spojené výdavky vo výške 22 miliónov eur chce vláda vykryť z rozpočtových nadpríjmov.

Ostatné pôvodne ohlásené opatrenia vrátane vyšších prídavkov na deti sú stále predmetom rokovaní v koalícii.

Kto dostane peniaze, prečo zo schémy zatiaľ vypadlo zvýšenie príspevku na dieťa a čo bude s ostatnými systémovými opatreniami, ktoré koalícia sľubovala pred niekoľkými týždňami? INDEX prináša odpovede na najdôležitejšie otázky.

V krátkosti z ekonomiky:

Boli zúfalí a tak vyzerali aj ich reklamy: Hovorí sa, že aj zlá reklama je reklama. Aspoň tak už na prvý pohľad vyzerala kampaň siete zlatníctiev Aurum, ktorú prevádzkovala spoločnosť Montre. Ako sa ukázalo, firma bola zúfalá a snažila sa aj šokujúcou reklamou svoj biznis zachrániť. Nepodarilo sa jej to, definitívny zlom priniesla pandémia.

E-shopy našli dieru v zákone: Cena toho istého mobilného telefónu sa v rôznych e-shopoch môže líšiť v stovkách eur. Hlavným dôvodom, prečo veľké e-shopy predávajú rovnaké mobilné telefóny o 30 percent drahšie, je, že ich majú z oficiálnych distribučných kanálov výrobcu pre slovenský trh s jasne deklarovaným pôvodom tovaru.

Novela dôchodkového sporenia: Za odhodlanie postaviť novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení druhý dôchodkový pilier znovu na nohy, po tom ako ho v roku 2013 vtedajšia vláda obrátila na hlavu, si minister Milan Krajniak už len z princípu zaslúži uznanie. Avšak niektoré detaily, či nevšimnuté alebo opomínané, môžu predstavovať riziko.

Hokejisti spomínajú na Göteborg. Na začiatku zlatej cesty bol silný pocit krivdy

Hokejovú reprezentáciu vyprevadili na MS do Fínska majstri sveta z Göteborgu. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ak by existoval jeden jediný gól, ktorý definuje slovenský hokej, bol by to s najväčšou pravdepodobnosťou ten od Petra Bondru. Zlatý z majstrovstiev sveta 2002 v Göteborgu.

Žigmund Pálffy potiahol puk cez stredné pásmo, pri útoku dvoch proti dvom brániacim Rusom ho za modrou čiarou posunul Petrovi Bondrovi, ktorý z ľavého kruhu polovysokou strelou trafil presne k žrdi ruského brankára.

Celé Slovensko vykríklo: Góóól. O niekoľko minút už znela hymna, spontánne výbuchy radosti a striekanie sektu. Pred dvadsiatimi rokmi slovenskí hokejisti vybojovali titul majstrov sveta. Zatiaľ jediný v ére samostatnosti. Vo finále zvíťazili nad Ruskom 4:3.

Na začiatku zlatej cesty bol silný pocit krivdy. Necelé tri mesiace pred šampionátom sa na zimných olympijských hrách v Salt Lake City nedostal slovenský tím do hlavnej časti turnaja. Hráči si už vtedy medzi sebou povedali, že na majstrovstvá sveta do Švédska prídu, aby si napravili chuť.

O jazdené autá je záujem. Ktoré najviac kupujú Slováci?

Autobazár. (zdroj: SME/Ján Krošlák)

Dodávateľská kríza na trhu s komponentmi a rastúca inflácia spôsobujú nižšie predaje nových áut, čo na druhej strane znamená, že obchodu s jazdenými autami sa darí. Dokazujú to štatistiky najväčšieho predajcu jazdených áut na Slovensku. Dá sa z nich vyčítať aj to, o ktoré značky majú tuzemskí klienti najväčší záujem.

Rekordné predaje pri jazdených autách sa tento rok môžu zopakovať. Vlani predal Aures len na Slovensku 16 846 vozidiel. Podľa dát Zväzu automobilového priemyslu bolo v roku 2021 na Slovensko dovezených 61 032 jazdených aj nových individuálne dopravených áut.

Dopyt po autách spôsobil, že už za prvý štvrťrok tohto roka hlási Aures 4544 nových jazdených áut. Najväčší záujem je stále o Škodu Octavia, nasleduje Fabia a Volkswagen Passat. Rebríček pokračuje Škodou Superb, Kiou Ceed a Volkswagenom Golf.

Za najžiadanejšie ojazdené SUV na Slovensku Aures označil Kiu Sportage. Populárne sú tiež modely Hyundai i30, Opel Astra a Suzuki Vitara.

Návrat poctivého off-roadu: Vyzerá ako klasický Land Rover a prichádza zachrániť už takmer vymreté off-roady. Ineos Grenadier začali predávať v Českej republike. Nie je lacný, ale poslúži všade tam, kde si už SUV neporadia. Koľko stojí a ako vlastne vzniklo auto, ktoré má potešiť tých, čo už novému Defenderu nedôverujú?

Luxus nie len na cesty: Stále existuje aj malá skupinka áut, ktoré sa snažia priniesť trochu drsnejší imidž a lepšie vlastnosti v teréne aj bez typickej vysokej karosérie SUV. Asi najznámejšími sú modely Allroad od Audi, na odpoveď od inej nemeckej prémie sme čakali až do roku 2017, keď Mercedes predstavil triedu E vo verzii All-Terrain. Nedávno ho nasledovala menšia trieda C.

Vynovený Volkswagen T-Roc: Volkswagen T-Roc by bol vo svete ľudí spolužiakom, ktorý vždy vo všetkom vynikal. Mohlo vás síce trochu hnevať, že dostával dobré známky, aj keď sa nenaučil, ale bol obľúbený a vedel, ako zapadnúť do kolektívu. Nedávno modernizovaný T-Roc presne taký je. Trochu nás vlastne hnevalo, že sme nenašli jeho slabé stránky.

Rozhovory ZKH: Ľubomír Daňko. (zdroj: SME/Marko Erd)

Čo sa dialo pri zásahu NAKA na Okresnom súde Bratislava III? Prečo sudcovia opisujú, že vyšetrovateľ bol arogantný a vyhrážal sa im? Ako dlho sa dá fungovať v systéme, kde proti sebe stoja prokuratúry a je vojna v polícii? A vyšetrí sa niekedy vražda Roberta Remiáša či Daniela Tupého? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom NAKA Ľubomírom Daňkom.

Zoom: Nejedzte večer? Vedci sa pozreli, či diéty fungujú

Vedátorský podcast: Technológie na zelené energie máme. Ako ich dostať medzi ľudí?

Streľba v koalícii. (zdroj: Sliacky)

Voľný čas

