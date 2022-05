Ranný brífing: S medveďmi treba niečo robiť, Hadí ostrov je opäť v centre diania

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Na Slovensku došlo v priebehu jedného týždňa k dvom útokom medveďa na ľudí. Žije ich u nás odhadom dvetisíc a sú dosť nahusto. Expert na medvede tvrdí, že ich lov treba legalizovať. Medvede sa totiž v našich podmienkach nebudú samoregulovať.

Hadí ostrov je od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajinu jedným zo symbolických miest konfliktu. Momentálne tam prebieha bitka, ktorá by mohla byť kľúčová v snahe ovládnuť západné časti Čierneho mora.

Jeden kritizuje prezidentku namiesto Borisa Kollára, ktorý nevydal Roberta Fica na stíhanie, ten druhý robí sprievodcu gýčovým pseudocelebritám v čase, keď v slovenskom parlamente hovorí ukrajinský prezident. A navzájom sa neznášajú. Na Slovensku tak už zase máme koaličnú krízu. Čo sa deje, čo je jadrom problému a kam to môže viesť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Historická revue: Ak si v piatok kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Dozviete sa, kto bol Reinhard Heydrich, aký bol bol život v Protektoráte Čechy a Morava a ako Poliaci a Ukrajinci bojovali proti boľševikom. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,50 eur.

Expert na medvede: Do lesa odporúčam ísť len na vlastné riziko

Medveď hnedý je zákonom chránený. (zdroj: Pavol Chabreček)

Na turistickom chodníku neďaleko horskej chaty Poľana pri Hriňovej napadol medveď dvoch turistov. Jeden z mužov pri útoku medveďa prišiel o tvár, druhému šelma dohrýzla plece. Ten nakoniec zavolal aj pomoc. Ťažšie zraneného muža previezli záchranári do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

Útok pri horskej chate nebol jediný v tomto týždni na Podpoľaní. Dva dni pred ním napadla medvedica horára z Očovej. Začal utekať, ale šelma ho zrazila labou na zem. Postavil sa a utekal ďalej. Potom ho už šelma neprenasledovala, no utrpel viaceré poranenia.

V súvislosti s týmito udalosťami sa denník SME rozprával s odborníkom na medvede, zoológom Tiborom Patakym z Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Podľa jeho slov majú ľudia dôvod sa v lese báť. „Útokov medveďov na ľudí bude viac, nielen na Podpoľaní. Môže k ním dôjsť aj v regióne, kde ich nie je veľa. Pamätajte moje slová: Bude ďalší smrteľný prípad napadnutia človeka medveďom a možno potom sa už niekto spamätá. Treba legalizovať lov medveďov a nie podporovať pytliactvo. Medvede sa v našich podmienkach nebudú samoregulovať,“ hovorí Pataky v rozhovore.

V krátkosti z domova:

Matovič musí zháňať hlasy opozície: Bol to minister financií Igor Matovič z OĽaNO, kto opätovne obvinil SaS z kuloárne chystanej povolebnej spolupráce so stranou Hlas. Napokon to však môže byť práve OĽaNO a zvyšok koalície Sme rodina a Za ľudí, ktoré budú na spoluprácu s hnutím Petra Pellegrinho alebo ďalších opozičných poslancov odkázané. Poslanci koaličnej SaS totiž odmietajú podporiť najnákladnejšie časti Matovičovho balíčka pomoci pre ľudí.

Bol to minister financií Igor Matovič z OĽaNO, kto opätovne obvinil SaS z kuloárne chystanej povolebnej spolupráce so stranou Hlas. Napokon to však môže byť práve OĽaNO a zvyšok koalície Sme rodina a Za ľudí, ktoré budú na spoluprácu s hnutím Petra Pellegrinho alebo ďalších opozičných poslancov odkázané. Poslanci koaličnej SaS totiž odmietajú podporiť najnákladnejšie časti Matovičovho balíčka pomoci pre ľudí. V Lešti postrelili policajta: Na výcviku vo vojenskom výcvikovom centre Lešť postrelili príslušníka policajného pohotovostného útvaru. Išlo o 39-ročného muža so strelným poranením v oblasti hornej končatiny a hrudníka. Zraneného previezli do Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici a po operácii je v stabilizovanom stave.

Na výcviku vo vojenskom výcvikovom centre Lešť postrelili príslušníka policajného pohotovostného útvaru. Išlo o 39-ročného muža so strelným poranením v oblasti hornej končatiny a hrudníka. Zraneného previezli do Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici a po operácii je v stabilizovanom stave. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 350 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 127 testov. V nemocniciach aktuálne leží 344 pacientov, pribudlo aj deväť obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 44 ľudí.

Hrivnu nahradil rubeľ, učiteľov dovážajú z Ruska. Ukrajinský región chcú teraz k Rusku pripojiť

Demonštrácia proti ruskej okupácii v ukrajinskom Chersone. (zdroj: TASR/AP)

Cherson, kedysi 280-tisícové mesto pri ústí Dnepra do Čierneho mora, sa stalo jedným z prvých veľkých miest, ktoré obsadila ruská armáda. Dnes už zavádza v meste platby rubľami a okupantmi dosadené úrady hovoria už nielen o referende o samostatnosti, ale aj o pripojení sa k Rusku. Rozhodnúť môže Kremeľ, ale aj noví obyvatelia, ktorí nahrádzajú Ukrajincov v ich meste.



Keď ruská armáda obsadila Cherson, starostu Ihora Kolychajeva z jeho postu vyhodili, pretože odmietal spolupracovať s Ruskom. Do vedenia mesta aj celej oblasti sa tak dostali proruskí politici, ktorí začali okamžite meniť celý región.

Niekoľko týždňov sa diskutuje aj o štatúte okupovanej oblasti. Pôvodne sa ešte koncom apríla a následne začiatkom mája malo konať referendum o vyhlásení separatistickej republiky podľa vzoru neuznanej Luhanskej či Doneckej ľudovej republiky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vtedy pohrozil, že v prípade pseudoreferenda ukončí rokovania s ruskou stranou.



Proruskí politici dosadení na čelo Chersonskej oblasti najnovšie oznámili, že požiadajú prezidenta Vladimira Putina o zahrnutie regiónu do Ruskej federácie. "Cherson je Rusko a nebude tu vytvorená žiadna Chersonská ľudová republika a žiadne referendá. Na základe apelu vedenia Chersonskej oblasti prezidentovi Ruska bude vydaný jediný dekrét s požiadavkou o začlenenie regiónu ako plnohodnotnej súčasti Ruskej federácie," povedal podľa agentúry RIA Novosti Kirill Stremousov, zástupca proruskej administratívy v Chersone.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak tvrdí, že Ukrajina získa obsadený región naspäť. "Okupanti môžu žiadať aj o pripojenie k Marsu alebo k Jupiteru. Ukrajinská armáda však Cherson oslobodí, bez ohľadu na to, s akými slovami sa hrajú," dodáva.

Hadí ostrov bránia Rusi aj za cenu strát. Prečo je taký dôležitý?

Hustý čierny dym stúpa z ruských pozícii na Haďom ostrove po útoku ukrajinského dronu. (zdroj: TASR/AP)

Gréci ho volali Achillov ostrov, lebo hrdina trójskej vojny je tam vraj pochovaný a na ostrove stál jemu zasvätený chrám. Dnes na ňom však nikto trvalo nežije, dokonca ani hady, podľa ktorých dostal ostrov meno. Išlo vraj o užovky, ktoré sem priniesol prúd z neďalekej delty Dunaja.

Hadí ostrov je však od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajinu jedným zo symbolických miest konfliktu, aj keď je dlhý len 615 metrov a široký 440 metrov. Jeho ukrajinskí obrancovia, ktorí sa vulgárnymi slovami odmietli vzdať ruskej vojnovej lodi, dostali vyznamenania a objavili sa na známkach.

Prebieha tam bitka, ktorá by mohla byť kľúčová v snahe ovládnuť západné časti Čierneho mora a tým aj pri prípadnom vyloďovaní ruskej armády v moldavskom regióne Podnestersko alebo v ukrajinskej Odese.

"Ak sa ruským jednotkám podarí obsadiť Hadí ostrov a umiestniť tu protivzdušné obranné systémy s dlhým doletom, budú ovládať more, zem aj vzduch v severovýchodnej časti Čierneho mora a na južnej Ukrajine," hovorí pre BBC vojenský expert Oleg Ždanov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Dvaja najvyšší fínski predstavitelia – prezident a premiérka – sa oficiálne vyjadrili za ukončenie neutrality svojej krajiny a vstup do NATO. Spolu s nimi by alianciu už o pár mesiacov mohlo rozšíriť aj Švédsko. Západní spojenci rozhodnutie vítajú, Rusko hovorí, že Fínsko sa stane hrozbou pre Moskvu. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Dvaja najvyšší fínski predstavitelia – prezident a premiérka – sa oficiálne vyjadrili za ukončenie neutrality svojej krajiny a vstup do NATO. Spolu s nimi by alianciu už o pár mesiacov mohlo rozšíriť aj Švédsko. Západní spojenci rozhodnutie vítajú, Rusko hovorí, že Fínsko sa stane hrozbou pre Moskvu. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ukrajinky narážajú na poľské zákony: Jednu z pacientiek Myroslavy Marčenkovej čakalo pre vývinovú poruchu plodu umelé prerušenie tehotenstva. Zákrok bol naplánovaný na deň, keď už na Ukrajinu začali dopadať ruské bomby. Marčenková utiekla do Poľska, kde našla útočisko aj jej pacientka, ktorá však zistila, že poľská legislatíva jej potrat neumožní.

Jednu z pacientiek Myroslavy Marčenkovej čakalo pre vývinovú poruchu plodu umelé prerušenie tehotenstva. Zákrok bol naplánovaný na deň, keď už na Ukrajinu začali dopadať ruské bomby. Marčenková utiekla do Poľska, kde našla útočisko aj jej pacientka, ktorá však zistila, že poľská legislatíva jej potrat neumožní. Únia chce Maďarsko uplatiť: Chystané európske ropné embargo, ktoré má dostať Rusko pod ešte väčší ekonomický tlak, môže naraziť. Schváliť by ho museli všetky členské štáty a Orbánova vláda je proti. Od ruskej ropy je závislá aj maďarská vláda, ktorá žiada viac času aj peňazí od Únie. Orbán tak môže na spore aj získať.

Chystané európske ropné embargo, ktoré má dostať Rusko pod ešte väčší ekonomický tlak, môže naraziť. Schváliť by ho museli všetky členské štáty a Orbánova vláda je proti. Od ruskej ropy je závislá aj maďarská vláda, ktorá žiada viac času aj peňazí od Únie. Orbán tak môže na spore aj získať. Rusi vraždia aj od chrbta: Americká televízia CNN zverejnila video, na ktorom ruskí vojaci od chrbta zavraždili dvoch neozbrojených civilistov a rabujú autosalón v Kyjevskej oblasti. Udalosť podľa stanice vyšetruje ukrajinská prokuratúra ako vojnový zločin.

Americká televízia CNN zverejnila video, na ktorom ruskí vojaci od chrbta zavraždili dvoch neozbrojených civilistov a rabujú autosalón v Kyjevskej oblasti. Udalosť podľa stanice vyšetruje ukrajinská prokuratúra ako vojnový zločin. Zastavenie plynu do Fínska: Je pravdepodobné, že Rusko zastaví export plynu do Fínska. Politici údajne dostali varovanie, že Rusko tak už dnes zareaguje na záujem Fínska vstúpiť do NATO. Kremeľ označil kroky Fínska za poľutovaniahodné a hrozbu pre Rusko a varovalo Fínsko pred odvetou.

Je pravdepodobné, že Rusko zastaví export plynu do Fínska. Politici údajne dostali varovanie, že Rusko tak už dnes zareaguje na záujem Fínska vstúpiť do NATO. Kremeľ označil kroky Fínska za poľutovaniahodné a hrozbu pre Rusko a varovalo Fínsko pred odvetou. Trvalé bombardovanie Azovstaľu: Rusko ďalej bombarduje mariupoľské oceliarne Azovstaľ s cieľom zabiť tamojších ukrajinských obrancov, uviedol ukrajinský generálny štáb. Podľa vicepremiérky Iryny Vereščukovej obkľúčený areál stále bráni asi tisícka Ukrajincov, mnohí sú zranení.

Rusko ďalej bombarduje mariupoľské oceliarne Azovstaľ s cieľom zabiť tamojších ukrajinských obrancov, uviedol ukrajinský generálny štáb. Podľa vicepremiérky Iryny Vereščukovej obkľúčený areál stále bráni asi tisícka Ukrajincov, mnohí sú zranení. Straty ukrajinskej Národnej gardy: Od začiatku ruskej invázie bolo zabitých 561 príslušníkov ukrajinskej Národnej gardy a ďalších 1697 zranených, uviedol najvyšší predstaviteľ tohto bezpečnostného orgánu. Išlo o vôbec prvú oficiálnu bilanciu obetí, keďže ukrajinské úrady, podobne ako tie ruské, o svojich stratách na bojisku takmer nehovoria.

Od začiatku ruskej invázie bolo zabitých 561 príslušníkov ukrajinskej Národnej gardy a ďalších 1697 zranených, uviedol najvyšší predstaviteľ tohto bezpečnostného orgánu. Išlo o vôbec prvú oficiálnu bilanciu obetí, keďže ukrajinské úrady, podobne ako tie ruské, o svojich stratách na bojisku takmer nehovoria. Ukrajina dodáva obilie cez Rumunsko: Ako obrí sloní chobot sa nad podpalubím lode Lady Damine v rumunskej Konstanci oháňa obrovská hadica, ktorá pred vyplávaním sype do plavidla tony obilia. V čase ruskej námornej blokády Ukrajiny predstavuje tento rumunský čiernomorský prístav jednu z mála možností, ako môže Ukrajina vyvážať poľnohospodárske výrobky do sveta.

Ako obrí sloní chobot sa nad podpalubím lode Lady Damine v rumunskej Konstanci oháňa obrovská hadica, ktorá pred vyplávaním sype do plavidla tony obilia. V čase ruskej námornej blokády Ukrajiny predstavuje tento rumunský čiernomorský prístav jednu z mála možností, ako môže Ukrajina vyvážať poľnohospodárske výrobky do sveta. Zelenskyj pozval Čaputovú na návštevu: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval prezidentku Zuzanu Čaputovú na návštevu Ukrajiny. Počas telefonátu s prezidentkou sa poďakoval za humanitárnu a obrannú pomoc.

Zo zahraničných webov:

Stop plynu? Španieli pôjdu na vodík, Nemci na morské dno

Nová generácia veterných elektrární spoločnosti X1 Wind. (zdroj: X1 Wind)

Vojna na Ukrajine postavila Európu pred otázku, ako sa čo najrýchlejšie a čo najmenej bolestne odpojiť od ruského plynu a ropy. Európska únia chce postupovať koordinovane a čo najskôr využiť všetky dostupné možnosti vrátane dodávok LNG z USA či prepravy plynu cez existujúce plynovody z Azerbajdžanu, Nórska a Alžírska.

Do roku 2027 však plánuje úplnú nezávislosť od ruských energetických komodít, pomôcť majú Európe aj nemalé investície do výskumu a podpory obnoviteľných zdrojov energie.

V prípade priemyslu sa EÚ mieni do veľkej miery spoľahnúť na vodík. Dodávky elektriny a tepla pre domácnosti by zasa mohli zabezpečiť výkonné solárne a veterné elektrárne v kombinácii s inovatívnymi metódami uskladňovania energie.

Aká bude úloha slnka a vetra v budúcom energetickom mixe? Ako možno uskladniť prebytočnú energiu? A ako mienia mestá dosiahnuť čiastočnú alebo úplnú energetickú sebestačnosť? INDEX prináša niekoľko zaujímavých nápadov z oblasti energetiky, ktoré európski inovátori predstavili na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji.

V krátkosti z ekonomiky:

Index daňovej spoľahlivosti: Finančná správa začala daňovníkom posielať ich index daňovej spoľahlivosti. Novinka z dielne rezortu financií delí malých podnikateľov i veľké firmy na „vysoko spoľahlivých“, „spoľahlivých“ a „nespoľahlivých“. Hodnotenie ešte nedostali všetky daňové subjekty, ktorých je na Slovensku celkovo zhruba 600-tisíc. Vlna nespokojnosti sa však už zdvihla.

Finančná správa začala daňovníkom posielať ich index daňovej spoľahlivosti. Novinka z dielne rezortu financií delí malých podnikateľov i veľké firmy na „vysoko spoľahlivých“, „spoľahlivých“ a „nespoľahlivých“. Hodnotenie ešte nedostali všetky daňové subjekty, ktorých je na Slovensku celkovo zhruba 600-tisíc. Vlna nespokojnosti sa však už zdvihla. Úver a lízing pri kúpe auta: Pre väčšinu ľudí je auto možnosťou, ako sa rýchlo presúvať z bodu A do bodu B. Pre niektorých symbolizuje spoločenský status a iným zasa pomáha pri podnikaní. Auto si môžete kúpiť z našetrených peňazí alebo na dlh. Obe možnosti prinášajú finančnú stratu. V našom článku rozoberáme dva spôsoby nákupu auta na dlh: cez spotrebný bezúčelový úver a cez lízing.

Pre väčšinu ľudí je auto možnosťou, ako sa rýchlo presúvať z bodu A do bodu B. Pre niektorých symbolizuje spoločenský status a iným zasa pomáha pri podnikaní. Auto si môžete kúpiť z našetrených peňazí alebo na dlh. Obe možnosti prinášajú finančnú stratu. V našom článku rozoberáme dva spôsoby nákupu auta na dlh: cez spotrebný bezúčelový úver a cez lízing. Platby za ruský plyn: Slovensku nehrozí odpojenie od plynu za platbu eurami. Potvrdzuje to list z Ruska. "Zmluvné podmienky zostávajú zachované, aj keď sa neuskutoční banková transakcia z eúr na ruble," uviedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. Podľa neho ide o pozitívnu správu.

Mal úspešnosť 99 percent, Škriniar získal ďalšiu veľkú trofej

Futbalisti Interu Miláno sa tešia po zisku Talianskeho pohára. (zdroj: TASR/AP)

Na jeho hrudi púta možno kontroverzné tetovanie, kde diabol s Ježišom zvádzajú vzájomný súboj, pretláčajú sa. Aj Martin Škriniar neustále zvádza ostré súboje na ihrisku, drvivú väčšinu z nich vyhrá.

Tak ako aj naposledy. Slovenský stopér je prvýkrát víťazom Coppa Italia, čiže Talianskeho pohára. Jeho Inter zdolal vo finále na rímskom Stadio Olimpico obhajcu trofeje Juventus Turín 4:2 po predĺžení.

Hrdinom zápasu bol Chorvát Ivan Perišič, ktorý dal v predĺžení oba góly. Prvý z penalty a druhý po parádnej strele z poza šestnástky.

Aj slovenský stopér Škriniar zaujal nevšednými štatistikami. Také niečo sa vidí málokedy. Škriniar skazil len jednu z 84 prihrávok, mal takmer nevídanú úspešnosť 99 percent. V tejto bilancii bol jasne najlepší na ihrisku. Všetkých jeho päť dlhých prihrávok bolo tiež presných. Bilancia je o to vzácnejšia, že sa hralo s predĺžením až 120 minút.

Hladovala, aby sa vošla do šiať Marilyn Monroe. Kult krásy stále otriasa popkultúrou

Kim Kardashian na Met Gala 2022. (zdroj: SITA/AP)

Jedna z najznámejších žien sveta Kim Kardashianová si v apríli skúšala ikonické, historicky cenné a za normálnych okolností extrémne chránené šaty. Na sebe ich kedysi mala herečka a speváčka Marilyn Monroe, keď v nich spievala Johnovi F. Kennedymu skladbu Happy Birthday, Mr. President.

Kardashianovej však nesedeli. A do Met Gala, jednej z najprestížnejších módnych udalostí sveta, kam bola pozvaná, zostávali už len tri týždne.

"Bola som odhodlaná sa do nich vojsť. Myslím si, že neverili, že to zvládnem, ale zvládla som to," povedala neskôr. Cvičila, behávala a úplne vynechala všetok cukor a sacharidy. Jedla len zeleninu a bielkoviny. Podľa svojich slov bola veľmi striktná a za tri týždne schudla vyše sedem kíl.

Hoci by sa mohlo zdať, že ide o malichernosť, dosahy kultu štíhlosti, diét a propagovania životného štýlu založeného na reštriktívnom stravovaní či nadmernom športovaní sú ďalekosiahlejšie.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Odpustenie a porozumenie rodičom: Konflikty či komplikované vzťahy s rodičmi nie sú typické len pre detstvo a dospievanie. Často sa ťahajú do dospelosti a dokážu aj naďalej spôsobovať bolesť. Najmä ak tí, ktorí zraňovali, boli rodičia. Odpustenie a porozumenie rodičom môže byť podľa psychologičky Lucie Záhorcovej veľmi ozdravným procesom a má potenciál nepriamo zlepšiť aj vzťahy s inými blízkymi.

Konflikty či komplikované vzťahy s rodičmi nie sú typické len pre detstvo a dospievanie. Často sa ťahajú do dospelosti a dokážu aj naďalej spôsobovať bolesť. Najmä ak tí, ktorí zraňovali, boli rodičia. Odpustenie a porozumenie rodičom môže byť podľa psychologičky Lucie Záhorcovej veľmi ozdravným procesom a má potenciál nepriamo zlepšiť aj vzťahy s inými blízkymi. Memorovanie nepomáha: Alexandra Hučeková je čerstvá nositeľka titulu Učiteľka Slovenska. Nemčinárka učí v súkromnom vzdelávacom centre Babylon Education v Žiline. V rozhovore prezradila, ktorá metóda funguje, ak sa študent hanbí rozprávať. Ale aj prečo sa s aplikáciami, ako je Duolingo, nikdy jazyk plnohodnotne nenaučíme.

Alexandra Hučeková je čerstvá nositeľka titulu Učiteľka Slovenska. Nemčinárka učí v súkromnom vzdelávacom centre Babylon Education v Žiline. V rozhovore prezradila, ktorá metóda funguje, ak sa študent hanbí rozprávať. Ale aj prečo sa s aplikáciami, ako je Duolingo, nikdy jazyk plnohodnotne nenaučíme. Domáce násilie počas pandémie: Domáceho násilia v uplynulom roku nebolo podľa štatistík na Slovensku viac, hoci všetky predpoklady hovorili pre stúpajúci trend. Vzhľadom na to, že stále išlo o pandemický rok s výraznými obmedzeniami a lockdownom, ktoré sú rizikovým faktorom pri domácom násilí, je takmer pätinový posun nadol, prekvapivý.

