Ranný brífing: Kollár pri Hamranovi spätkuje, Rusi si nevedia dať rady ani s riekou

Boris Kollár si porozumel s Robertom Ficom aj pri kritike polície. Fico tvrdí, že policajný prezident Štefan Hamran informoval politikov o pripravovanom zásahu proti prokurátorom či sudcom. Kollár najprv pritakal, napokon však rétoriku zmiernil.

Ukrajina môže prísť o kontrolu nad celou Luhanskou oblasťou. Ruská armáda však najskôr musí dobyť mestá ako Severodoneck a Lysyčansk. Bráni jej v tom aj rieka Siverskyj Donec či viaceré zničené mosty.

Policajný prezident Štefan Hamran priznáva, že v orgánoch presadzujúcich právo môže pôsobiť organizovaná zločinecká skupina, ktorá môže vplývať na trestné konanie, i že sa o nej rozprávalo na Bezpečnostnej rade štátu. Vojna v silových zložkách na Slovensku tak ani náhodou neskončila. Kto stále bojuje s kým, prečo a aké to má dôsledky? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kollár najprv pritakával Ficovi, teraz pri výrokoch o Hamranovi cúva

Robert Fico a Boris Kollár. (zdroj: TASR)

Pred dvoma týždňami sa Boris Kollár a jeho strana Sme rodina zaslúžili o to, že parlament nevydal šéfa Smeru Roberta Fica súdu na rozhodovanie o väzbe. V nedeľu si Kollár rozumel s Ficom aj pri kritike polície.

Reč bola o údajnom veľkom policajnom zásahu proti sudcom, prokurátorom či niektorým policajtom. Fico obvinil policajného prezidenta Štefana Hamrana, že sa zákrokom vopred pochválil pred viacerými predstaviteľmi vlády.

„Musím toto potvrdiť, túto informáciu som takisto dostal,“ pritakával Kollár so slovami, že je znepokojený.

Hamran obvinenia kategoricky odmietol hneď v pondelok ráno, rovnako reagovali viacerí členovia Bezpečnostnej rady, ktorí boli na spoločnom zasadnutí s Hamranom minulý týždeň. Šéf OĽaNO Igor Matovič to zhrnul slovami, že Kollár zrejme podľahol klamlivým informáciám od Fica. Minister vnútra Roman Mikulec zase šéfa parlamentu vyzval, aby prestal zavádzať.

Samotný Kollár napokon rétoriku zmiernil a povedal, že potvrdiť chcel len rozpracovanie skupiny sudcov či prokurátorov. Teda nie zásah, o ktorom hovoril Fico.

„Tieto informácie z Bezpečnostnej rady nemám, tieto šumy som počul v kuloároch parlamentu,“ povedal Kollár.

Vorobjov sa priznal: Súd schválil dohodu o vine a treste s bývalým policajtom Pavlom Vorobjovom, odsúdil ho na dva roky väzenia, prepadnutie majetku a zákaz činnosti v orgánoch verejnej moci na sedem rokov. Vorobjov sa priznal k nezákonným lustráciám desiatok novinárov aj politikov, lustroval aj Jána Kuciaka.

Súd schválil dohodu o vine a treste s bývalým policajtom Pavlom Vorobjovom, odsúdil ho na dva roky väzenia, prepadnutie majetku a zákaz činnosti v orgánoch verejnej moci na sedem rokov. Vorobjov sa priznal k nezákonným lustráciám desiatok novinárov aj politikov, lustroval aj Jána Kuciaka. Hlava Rodiny je najcennejším spojencom Fica: Koho prekvapilo porozumenie Borisa Kollára a Roberta Fica v obviňovaní policajného prezidenta, asi spadol včera z Marsu. V agende očisty politicko-justično-podnikateľského prostredia a nastoľovania spravodlivosti je hlava Rodiny piatou kolónou v koalícii, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Posudzovanie protiinflačného balíčka: Napriek istej spoločenskej požiadavke sa Útvar hodnoty za peniaze protiinflačným balíčkom nezaoberá. S protiinflačným balíkom sa na úrad nikto oficiálne neobrátil. Ten však časť svojich kapacít už teraz venuje projektom, ktoré si úradníci vyberú sami.

Napriek istej spoločenskej požiadavke sa Útvar hodnoty za peniaze protiinflačným balíčkom nezaoberá. S protiinflačným balíkom sa na úrad nikto oficiálne neobrátil. Ten však časť svojich kapacít už teraz venuje projektom, ktoré si úradníci vyberú sami. Štatistiky a štúdie o medveďoch: Posledné útoky medveďov na ľudí oživili debatu o tom, či je medveď hnedý na Slovensku premnožený a či je potrebné jeho populáciu viac regulovať. Denník SME sa pozrel na štatistiky a niektoré výskumy, aby našiel odpovede na tieto otázky.

Posledné útoky medveďov na ľudí oživili debatu o tom, či je medveď hnedý na Slovensku premnožený a či je potrebné jeho populáciu viac regulovať. Denník SME sa pozrel na štatistiky a niektoré výskumy, aby našiel odpovede na tieto otázky. Miľanovi predĺžili stopku: Situácia zvolenského sudcu – antirúškara Dalibora Miľana sa po ťažšom rozbehu predsa len začala riešiť. Najprv to vyzeralo na ročný dištanc, no napokon z toho predsa len môže byť strata funkcie. Dôvodom je, že do jeho prípadu medzičasom zasiahol Najvyšší správny súd.

Situácia zvolenského sudcu – antirúškara Dalibora Miľana sa po ťažšom rozbehu predsa len začala riešiť. Najprv to vyzeralo na ročný dištanc, no napokon z toho predsa len môže byť strata funkcie. Dôvodom je, že do jeho prípadu medzičasom zasiahol Najvyšší správny súd. Zneužívanie na cirkevnom gymnáziu: Na polícii vypovedať odmietol, napísal len vyhlásenie, pretože nechcel, aby sa aj iným žiakom stalo to, čo jemu. Učiteľ fyziky Andrej z bratislavského cirkevného Gymnázia Matky Alexie bol v marci odsúdený za zneužitie troch žiakov, v skutočnosti sa však v prípade objavil ďalší žiak. A to ešte pred vypuknutím celej kauzy.

Na polícii vypovedať odmietol, napísal len vyhlásenie, pretože nechcel, aby sa aj iným žiakom stalo to, čo jemu. Učiteľ fyziky Andrej z bratislavského cirkevného Gymnázia Matky Alexie bol v marci odsúdený za zneužitie troch žiakov, v skutočnosti sa však v prípade objavil ďalší žiak. A to ešte pred vypuknutím celej kauzy. NAKA zadržala a obvinila Harabina: Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zadržal bývalého sudcu, bývalého predsedu Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti Štefana Harabina. Obvinili ho z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia, nakoľko verejne schvaľoval Putinov útok na Ukrajinu.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zadržal bývalého sudcu, bývalého predsedu Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti Štefana Harabina. Obvinili ho z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia, nakoľko verejne schvaľoval Putinov útok na Ukrajinu. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 49 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 439 testov. V nemocniciach aktuálne leží 310 pacientov, pribudlo aj deväť obetí ochorenia Covid-19.

Zničené mosty a hlúpe vedenie brzdia ruský postup na Donbase

Zničené ruské obrnené vozidlá na brehu rieky Siverskyj Donec. (zdroj: TASR/AP)

Došli sme sem, pán prezident, sme tu, sme na hraniciach, odkázal v nedeľu 227. prápor 127. brigády teritoriálnej obrany. Vojaci na videu pózovali pri hraničnom stĺpe na sever od Charkova.

Po 81 dňoch od začiatku ruského útoku na Ukrajinu sa ukrajinským silám podarilo v tejto oblasti opäť dosiahnuť hranice s Ruskom.

Ruskí vojaci sa postupne sťahujú z okolia Charkova alebo ich priamo vytláča ukrajinská armáda. Po ďalšej výraznej prehre Ruska tak najintenzívnejšie boje prebiehajú juhovýchodne od Charkova, na okraji Luhanskej oblasti.

Snaha o kontrolu nad kedysi stotisícovým mestom Severodoneck závisí aj od schopnosti ruských vojsk prekročiť rieku Siverskyj Donec.

Bránia jej v tom najmä odpálené mosty aj bombardovanie ich konvojov. Aj keď sa ukrajinskej armáde darí ich postup spomaliť, neznamená to, že sa nemôže ocitnúť v obkľúčení.

Cestu Fínska a Švédska do NATO sťažujú členovia aliancie. Záhreb hrozí vetom

Fínska premiérka Sanna Marinová a švédska premiérka Magdalena Anderssonová. (zdroj: SITA/AP)

Fínsko podá prihlášku do Severoatlantickej aliancie už v najbližších dňoch. Rovnaké rozhodnutie v pondelok popoludní oznámilo aj Švédsko, ktoré predpokladá, že sa členom stane do roka. Škandinávske krajiny, ktoré si desiatky rokov pochvaľovali svoj vojensky neutrálny status, zmenili názor po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu.

Fíni aj Švédi už chcú byť súčasťou NATO, vo Fínsku sú za vstup viac než tri štvrtiny obyvateľov. Je to v príkrom rozpore s plánmi ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý skôr, ako poslal na Ukrajinu ruské vojská, žiadal od Západu početné ústupky. Najviac volal po tom, aby sa už NATO nerozširovalo na východ.

Ruská agresia na Ukrajine však spôsobila, že na krok od aliancie sú dnes dva štáty, ktoré môžu NATO výrazne posilniť. Fínsko zachováva všeobecnú brannú povinnosť a má početné rezervy. Do vojny môže krajina s päť a pol miliónom obyvateľov rýchlo povolať viac ako 200-tisíc vojakov. Doteraz neutrálne Švédsko má zasa silné a moderné letectvo aj námorníctvo a vyrába kľúčové zbrane, ako vlastné stíhačky a ponorky.

Vstup oboch škandinávskych krajín do NATO by mal byť iba formalitou, keďže podmienky na prijatie spĺňajú. Súhlasiť však musí všetkých tridsať členov aliancie a proces by mohli skomplikovať Turecko a Chorvátsko.

Putinom vymodlená zmena: Putin nazval fínske a švédske rozhodnutie „chybou“, čo treba čítať asi tak, že čím expresívnejšie slová by volil, tým silnejšie by pripomínal strategický omyl, ktorého sa útokom na Ukrajinu dopustil, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Všetko nasvedčuje tomu, že ruskej armáde došli záložníci, ktorých by mohla rýchlo nasadiť do boja. Rusko preto zapája žoldnierov alebo členov rôznych milícií. V súčasnosti sa v ruskom Belgorode pripravuje približne 2500 záložníkov, ktorí sa čoskoro zapoja do bojov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Všetko nasvedčuje tomu, že ruskej armáde došli záložníci, ktorých by mohla rýchlo nasadiť do boja. Rusko preto zapája žoldnierov alebo členov rôznych milícií. V súčasnosti sa v ruskom Belgorode pripravuje približne 2500 záložníkov, ktorí sa čoskoro zapoja do bojov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Čaputová prijme pozvanie do Kyjeva: Prezidentka Zuzana Čaputová chýbala v parlamente, keď sa Volodymyr Zelenskyj cez telemost prihováral slovenským poslancom. Pripravovala sa vraj na stretnutie s poľským prezidentom, ktoré mala na ďalší deň. Hlava štátu sa teraz za ukrajinským prezidentom, ktorý po ruskej invázii neopustil Kyjev, chystá osobne.

Prezidentka Zuzana Čaputová chýbala v parlamente, keď sa Volodymyr Zelenskyj cez telemost prihováral slovenským poslancom. Pripravovala sa vraj na stretnutie s poľským prezidentom, ktoré mala na ďalší deň. Hlava štátu sa teraz za ukrajinským prezidentom, ktorý po ruskej invázii neopustil Kyjev, chystá osobne. Rusi sa zameriavajú na Luhansk: V Doneckej aj Luhanskej oblasti pokračuje ofenzíva ruskej armády. Intenzívne boje prebiehajú v oblasti pri Rubižne, Popasnej a Marinke. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

V Doneckej aj Luhanskej oblasti pokračuje ofenzíva ruskej armády. Intenzívne boje prebiehajú v oblasti pri Rubižne, Popasnej a Marinke. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Ukrajinec sa dostal z vlastného hrobu: Ruskí vojaci zviazali Mykolovi Kuličenkovi a jeho dvom bratom ruky a nohy a strelili ich do hlavy. Telá potom zahádzali zeminou. Guľka určená Mykolovi však poškodila len mäkké tkanivá a podarilo sa mu prežiť. Dostal sa z hrobu a prišiel do najbližšej dediny, kde mu miestni obyvatelia poskytli úkryt.

Ruskí vojaci zviazali Mykolovi Kuličenkovi a jeho dvom bratom ruky a nohy a strelili ich do hlavy. Telá potom zahádzali zeminou. Guľka určená Mykolovi však poškodila len mäkké tkanivá a podarilo sa mu prežiť. Dostal sa z hrobu a prišiel do najbližšej dediny, kde mu miestni obyvatelia poskytli úkryt. Práčka v zostrelenej helikoptére: Fotografia torza domáceho spotrebiča v troskách ruského vrtuľníka zostreleného na Ukrajine vyvolala polemiky. Vzhľadom na nedostatok počítačových čipov začali ruské zbrojovky do svojich sofistikovanejších výrobkov montovať čipy, ktoré boli pôvodne určené pre chladničky. Možno by na rovnaký účel mohli poslúžiť aj čipy z práčok.

Fotografia torza domáceho spotrebiča v troskách ruského vrtuľníka zostreleného na Ukrajine vyvolala polemiky. Vzhľadom na nedostatok počítačových čipov začali ruské zbrojovky do svojich sofistikovanejších výrobkov montovať čipy, ktoré boli pôvodne určené pre chladničky. Možno by na rovnaký účel mohli poslúžiť aj čipy z práčok. Zelenského výmena veliteľa: Ukrajinský prezident vymenil veliteľa územných obranných síl. Urobil tak po takmer troch mesiacoch vojny proti Rusku a bez uvedenia dôvodu. Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že Zelenskyj za veliteľa síl územnej obrany vymenoval generálmajora Ihora Tancjuru, ktorý na tomto poste vystrieda Jurija Haluškina.

Zo zahraničných webov:

Nejde len o technológie. Stopka ruskej rope prekazí Slovnaftu naftový biznis

Rafinéria Slovnaft v Bratislave. (zdroj: TASR)

Bratislavská rafinéria Slovnaft je už niekoľko týždňov predmetom politických debát. Pre vysoké ceny benzínu a nafty ministerstvo financií zvažuje, že cenotvorbu podniku, ktorý ovláda väčšina slovenských čerpačiek, podrobí väčšej kontrole. Firme, ktorá patrí do maďarského koncernu MOL, od januára desaťnásobne vzrástli marže.

V hre je tiež zníženie DPH na pohonné látky. Toto opatrenie nedávno zaviedlo Poľsko, hoci problém s drahým benzínom a naftou tým vyriešilo len dočasne. Ďalšou možnosťou je administratívne zastropovanie cien podľa vzoru Maďarska. Generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi však tvrdí, že je to "veľmi nebezpečná cesta", ktorá povedie k výpadkom v zásobovaní pohonnými látkami.

Po rozpútaní vojny na Ukrajine sa diskutuje aj o odstrihnutí Európskej únie od ruskej ropy. Maďarsko a Slovensko lobujú za prechodné dvoj- až trojročné obdobie, počas ktorého by sa MOL a Slovnaft technologicky adaptovali na iný typ ropy. V súčasnosti spracúvajú takmer výlučne ťažkú uralskú ropu.

Ako rýchlo sa dokáže Slovnaft prispôsobiť vypnutiu ruskej ropy? Aké investície si to vyžiada? INDEX analyzuje štyri hlavné problémy, pred ktorými stojí slovenská rafinéria a jej maďarská materská skupina.

V krátkosti z ekonomiky:

Efekt vyšších cien nehnuteľností: Poisťovne odhadujú, že v súčasnosti je poistených približne 60 percent nehnuteľností na Slovensku. Veľká časť poistiek je zle nastavená, takže riziká a prípadné škody nekryjú dostatočne. Majiteľovi domu či bytu v prípade poistnej udalosti poistka nemusí pomôcť. Prudký rast cien nehnuteľností tento problém ešte znásobuje.

Poisťovne odhadujú, že v súčasnosti je poistených približne 60 percent nehnuteľností na Slovensku. Veľká časť poistiek je zle nastavená, takže riziká a prípadné škody nekryjú dostatočne. Majiteľovi domu či bytu v prípade poistnej udalosti poistka nemusí pomôcť. Prudký rast cien nehnuteľností tento problém ešte znásobuje. Gazprom si nerezervoval exportné kapacity: Ruský plynárenský koncern Gazprom si na jún nerezervoval žiadne tranzitné kapacity na export plynu do Európy cez Veľké Kapušany na slovensko-ukrajinskej hranici. Ukázali to výsledky aukcie. Rovnako si nerezervoval ani tranzitnú kapacitu na export plynu do Európy cez plynovod Jamal.

Ruský plynárenský koncern Gazprom si na jún nerezervoval žiadne tranzitné kapacity na export plynu do Európy cez Veľké Kapušany na slovensko-ukrajinskej hranici. Ukázali to výsledky aukcie. Rovnako si nerezervoval ani tranzitnú kapacitu na export plynu do Európy cez plynovod Jamal. McDonald's predáva aktíva v Rusku: Prevádzkovateľ reštaurácií rýchleho občerstvenia McDonald's začal s predajom svojich aktív v Rusku. V krajine má 850 prevádzok a zamestnáva tam 62-tisíc ľudí. McDonald's je poslednou z veľkých spoločností, ktoré kvôli ruskej agresii na Ukrajine odchádza z krajiny.

Slovenskí hokejisti nestačili ani na Kanadu. Opäť strelili iba jeden gól

Piaty gól Kanady v slovenskej bránke. (zdroj: TASR/AP)

Slovenskí hokejisti predviedli v treťom zápase na MS v hokeji 2022 zatiaľ svoj najlepší výkon na turnaji. Proti najväčšiemu favoritovi skupiny A Kanade mali mnoho šancí, miestami súpera prestrieľali a vytvorili si výrazný tlak. Zápas však prehrali 1:5.

Slováci sa držali v hre o dobrý výsledok dve tretiny. Na úvodný gól Lowryho reagoval ešte v prvom dejstve Takáč. V druhej tretine Duboisov pokus nešťastne zrazil za Húskov chrbát Slafkovský a Dubois svojim druhým gólom v 38. minúte upokojil favorita.

Húska predviedol v zápase viacero skvelých zákrokov, v úvode tretej tretine mu však prepadol puk po strele Sillingera. Skóre pečatil na 1:5 po nájazde Geekie.

„Nie sme efektívni. Neviem ako chceme vyhrať zápas, keď strelíme len jeden gól. Ozaj málokedy vyhráte zápas s jedným gólom. Musíme sa v tomto zlepšiť,“ hovoril obranca Mislav Rosandič.

Štvrtý zápas na MS vo Fínsku odohrá Slovensko v stredu o 19.20 proti Švajčiarsku.

S ruskými trollmi už má skúsenosti. Festival v Cannes zamietol prístup ruským novinárom

Na červenom koberci v Cannes. (zdroj: SITA/AP)

Už párkrát festival v Cannes ukázal, aký vie byť nekompromisný. Pocítil to napríklad dánsky režisér Lars von Trier, keď ho zo dňa na deň vyhlásili za personu non grata a doživotne mu zakázali vstup na festival. Dôvodom bolo, že na tlačovej konferencii po premiére filmu Melanchólia nemiestne vtipkoval o Hitlerovi.

Pár dní pred otvorením najnovšieho ročníka prišli organizátori s ďalším radikálnym rozhodnutím. Na festival nepustia žiadneho ruského novinára, ak neprejavil nesúhlas s Putinovou vojnou. Ak pracuje pre médium, ktoré ju podporuje, má smolu.

Mohlo by sa zdať, že Francúzi nemôžu mať prehľad o mediálnom svete v Rusku, nie je to však tak. Lustrácie všetkých, čo žiadajú o akreditáciu, sú nesmierne dôsledné a je zrejmé, že festival pracuje s armádou ľudí, ktorí si poradia v každom jazyku a s každou webovou stránkou.

Zákaz, platný pre ruských novinárov, bude teda isto masívny. A pre Rusov nebude jediný. Už pár dní po vypuknutí vojny na Ukrajine organizátori vyhlásili, že na festival nepustia ani ruských filmárov, presnejšie - žiadnu oficiálnu ruskú delegáciu. Naopak, vrelo privítajú filmárov, ktorí boli režimom utláčaní.

V krátkosti z kultúry:

Hrozná poľská erotika: O poľskom erotickom filme na 365 Days: This Day sa šíria posmešné správy, že od kritikov dostal priemerné hodnotenie 0 percent. Veľa ľudí si asi povie, že to je určite prehnané, že žiadny film nemôže byť až taký zlý. Ale môže. Je to ešte horšie, ako hodnotenie 0 percent vyjadruje.

O poľskom erotickom filme na 365 Days: This Day sa šíria posmešné správy, že od kritikov dostal priemerné hodnotenie 0 percent. Veľa ľudí si asi povie, že to je určite prehnané, že žiadny film nemôže byť až taký zlý. Ale môže. Je to ešte horšie, ako hodnotenie 0 percent vyjadruje. Nick Cave už prišiel o dvoch synov: Bolo to len pred pár rokmi, čo sa Nick Cave naučil vyslovovať jednu z najhorších viet na svete: Môj syn Arthur už nežije. Spadol z útesu, pravdepodobne pod vplyvom LSD. Cave prešiel dlhým a trýznivým obdobím akceptácie. Teraz sa opäť dostal do rovnakej situácie. Zomrel jeho druhý syn Jethro Lazenby. Mal tridsaťjeden rokov.

Bolo to len pred pár rokmi, čo sa Nick Cave naučil vyslovovať jednu z najhorších viet na svete: Môj syn Arthur už nežije. Spadol z útesu, pravdepodobne pod vplyvom LSD. Cave prešiel dlhým a trýznivým obdobím akceptácie. Teraz sa opäť dostal do rovnakej situácie. Zomrel jeho druhý syn Jethro Lazenby. Mal tridsaťjeden rokov. Novinky na Netflixe a HBO Max: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

