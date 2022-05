Ranný brífing: Putin má svoje krvavé víťazstvo, v koalícii padajú aj posledné dohody

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Boje o oceliareň Azovstaľ, poslednú baštu ukrajinských vojakov v obliehanom Mariupoli, sa skončili. 82 dní trvajúca bitka si vyžiadala vyše 20-tisíc civilných obetí. Obrancovia Mariupoľa tvrdia, že zabili 2 500 ruských vojakov a ďalších vyše 5-tisíc zranili.

Hoci koalícia už za dva roky vládnutia porušila viaceré vzájomné dohody, veto zatiaľ vládne strany vždy rešpektovali. Igor Matovič teraz navrhne vláde zvýšiť dane aj za cenu porušenia koaličnej zmluvy. SaS hrozí, že v takom prípade zmluvu vypovie.

Vladimir Putin chcel, aby sa NATO nerozširovalo, a takisto chcel, aby sa z Ukrajiny stal čosi ako ruský satelitný štát podobný tomu bieloruskému. Svojou nevyprovokovanou agresiou ale dosiahol presný opak. Ukrajina už má podanú prihlášku do EÚ a dlho neutrálni Švédi a Fíni sa chcú čím skôr pripojiť k NATO. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič vyhrocuje spor s SaS. Vláde navrhne vyššie dane, SaS hrozí, že vypovie koaličnú zmluvu

Minister hospodárstva Richard Sulík a minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Týždeň času navyše, ktorý si vyžiadal minister financií Igor Matovič na nájdenie kompromisu pri balíčku pomoci, ľuďom nepomohol. Koaličné OĽaNO a SaS sú naopak v ešte zásadnejšom spore.

Matovič dnes na vládu predloží mimoriadnu daň pre Slovnaft, z ktorej chce časť z vyše miliardového sociálneho balíčka zaplatiť. Rafinéria by podľa Matoviča mala prispieť do rozpočtu sumou takmer 300 miliónov eur ročne. SaS pritom už skôr akékoľvek zvyšovanie daní odmietla a chce ho vetovať.

Hoci koalícia už za dva roky vládnutia porušila viaceré vzájomné dohody, veto zatiaľ vládne strany vždy rešpektovali. „Ak by bolo veto ignorované, potom sa pýtame, čo má z koaličnej zmluvy platiť. Ak by sa to nerešpektovalo, tak pre nás zmluva stráca zmysel,“ tvrdí šéf SaS Richard Sulík.

SaS by tak po novom mohla presadzovať návrhy aj s opozíciou. Sulík však odmietol, že by z vlády odchádzali. „Takú radosť Matovičovi neurobíme,“ dodal.

Aj ďalšie strany koalície – Sme rodina a Za ľudí však majú pri balíčku pomoci podmienky. Matovič zatiaľ nevysvetlil, z čoho bude štát pravidelnú pomoc platiť.

Zastavte niekto Matoviča: Eduard Heger by mal definitívne konsolidovať vzťahy vo vláde aj za cenu, že súčasťou koalície už bude len menšia časť OĽaNO. Pretože ďalšie znechutenie a sklamanie z tejto „protikorupčnej alternatívy“ definitívne dláždi Ficovi cestu k návratu. A to je najmä chyba Matoviča a dôsledok jeho predstavy o politike, píše Jakub Filo.

Celkom by stačilo, keby Matovič namiesto miliárd žiadal len stámilióny, čo by trochu skromnejšej povahe bez manických záchvatov mohlo aj stačiť. Ibaže práve to je dôvod, prečo to tak nebude, píše Peter Tkačenko.

Kováčikovi ide o slobodu a o majetok. Súdu poslal tisícstranové odvolanie

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď v septembri odsúdil špecializovaný súd Dušana Kováčika na 14 rokov a prepadnutie majetku, sudkyňa Pamela Záleská napísala podrobný rozsudok na takmer sto strán.

Odvolanie bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika má desaťkrát toľko strán. Päťsto strán čistého textu dopĺňajú približne rovnako rozsiahle prílohy.

Kováčik sa na takmer tisíc stranách snaží presvedčiť súdy o svojej nevine a žiada úplné oslobodenie. Či uspeje alebo nie, by mohlo byť známe už vo štvrtok či piatok. Na tieto dni je naplánované odvolacie konanie na Najvyššom súde, ktorý by mohol urobiť definitívny záver.

„Od počiatku tvrdíme, že celé konanie bolo nezákonné, neboli vykonané ani dôkazy, ktoré sme navrhovali. Neočakávame preto nič iné, len zrušenie prvostupňového rozsudku,“ hovorí Kováčikov obhajca Erik Magál.

Bývalému šéfovi prokuratúry pritom ide o veľa. Ak by mu trest aj skrátili, no uznali ho za vinného zo založenia či podpory zločineckej skupiny, aj tak by prišiel o majetok. Taký trest je pri danom paragrafe automatický.

V krátkosti z domova:

Obžaloba na Pčolinského: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského zo zločinu prijímania úplatku, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Špecializovaný súd už podanú obžalobu eviduje.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského zo zločinu prijímania úplatku, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Špecializovaný súd už podanú obžalobu eviduje. Plačkovej a jej manželovi zrušili obvinenie: Generálna prokuratúra zrušila obvinenie influencerke Zuzane Strausz Plačkovej a jej manželovi Renému Strauszovi. Dôvodom je nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia.

Generálna prokuratúra zrušila obvinenie influencerke Zuzane Strausz Plačkovej a jej manželovi Renému Strauszovi. Dôvodom je nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 262 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 275 testov. V nemocniciach aktuálne leží 275 pacientov, pribudlo aj 12 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 13 ľudí.

Boj o Azovstaľ sa skončil. Po Mariupoli môže Rusko posilniť ofenzívu

Ukrajinský vojak v obliehaných oceliarňach Azovstaľ. (zdroj: Twitter/Dmytro Kozatsky)

Bola to najkrvavejšia a najdrastickejšia bitka od začiatku ruského útoku na Ukrajinu, ktorej výsledkom boli zbombardované nemocnice, divadlo, vypálené obytné domy a masové hroby.

Po takmer troch mesiacoch od začiatku vojny Ukrajina oznámila, že už nebude bojovať o kľúčové prístavné mesto Mariupoľ. Ukrajinské úrady oznámili začiatok evakuácie bojovníkov z oceliarskeho komplexu Azovstaľ, ktorý bol poslednou baštou pod ukrajinskou kontrolou a ktorý čelil v posledných týždňoch masívnemu ostreľovaniu.

Ruské ministerstvo obrany zase tvrdí, že bojovníci sa sami vzdali. Na územie kontrolované Ruskom previezli 264 ukrajinských vojakov, neskôr by malo dôjsť k výmene za zajatých ruských vojakov.

Pre Rusko ide o kľúčové víťazstvo pri vytvorení pozemného koridoru medzi anektovaným Krymom, okupovanými územiami vo vnútrozemí Ukrajiny a ruským územím. Prípadná obnova prístavu by Moskve mohla pomôcť aj v ďalšej ofenzíve na juhu Ukrajiny.

Ani dobytie mesta však pre stotisíc zostávajúcich obyvateľov veľkú úľavu neprinesie – v meste nefunguje voda či plyn a úrady varujú pred infekčnými chorobami z rozkladajúcich sa tiel.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Strata Mariupoľa je pre Ukrajinu porážkou, na severe sa však oficiálne skončil boj o druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Ruskú armádu tam ukrajinské vojská vytlačili na niektorých miestach až k ruským hraniciam a Ukrajina verí, že jej protiofenzívy budú pokračovať. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Strata Mariupoľa je pre Ukrajinu porážkou, na severe sa však oficiálne skončil boj o druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Ruskú armádu tam ukrajinské vojská vytlačili na niektorých miestach až k ruským hraniciam a Ukrajina verí, že jej protiofenzívy budú pokračovať. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Rozhovor s americkou veľvyslankyňou: Americká veľvyslankyňa Bridget Brinková prišla na Slovensko pred tromi rokmi a od začiatku upozorňovala na hrozbu dezinformácií. V rozhovore, ktorý vznikol krátko pred jej odchodom z krajiny, priznáva, že táto hrozba medzitým ešte narástla. Brinková zrejme čoskoro zasadne na sledovaný post veľvyslankyne v napadnutej Ukrajine.

Americká veľvyslankyňa Bridget Brinková prišla na Slovensko pred tromi rokmi a od začiatku upozorňovala na hrozbu dezinformácií. V rozhovore, ktorý vznikol krátko pred jej odchodom z krajiny, priznáva, že táto hrozba medzitým ešte narástla. Brinková zrejme čoskoro zasadne na sledovaný post veľvyslankyne v napadnutej Ukrajine. Účet za ruskú agresiu: Vojnou zničenej Ukrajine by mali pomôcť pôžičky, granty a možno aj výnosy z majetku zhabaného ruským oligarchom. Túto možnosť však ešte musí Európska komisia preskúmať. Dnes Komisia predstaví plán na obnovu Ukrajiny. Jeho súčasťou má byť balík finančnej pomoci vrátane výhodných pôžičiek. Je však možné, že na pomoc Ukrajine si bude opäť požičiavať aj samotná Únia.

Vojnou zničenej Ukrajine by mali pomôcť pôžičky, granty a možno aj výnosy z majetku zhabaného ruským oligarchom. Túto možnosť však ešte musí Európska komisia preskúmať. Dnes Komisia predstaví plán na obnovu Ukrajiny. Jeho súčasťou má byť balík finančnej pomoci vrátane výhodných pôžičiek. Je však možné, že na pomoc Ukrajine si bude opäť požičiavať aj samotná Únia. Putin sa hrá na generála: Vladimir Putin je osobne zapojený do vojny na Ukrajine až takým spôsobom, že podľa západných vojenských zdrojov robí operačné a taktické rozhodnutia na úrovni plukovníka alebo brigádneho generála.

Vladimir Putin je osobne zapojený do vojny na Ukrajine až takým spôsobom, že podľa západných vojenských zdrojov robí operačné a taktické rozhodnutia na úrovni plukovníka alebo brigádneho generála. Švédsko a Fínsko mieria do NATO: Desaťročia trvajúca neutralita severských krajín sa končí. Švédsko a Fínsko urobili ďalší krok, ktorý ich priblížil k členstvu v Severoatlantickej aliancii. Švédsko podpísalo žiadosť krajiny o členstvo v aliancii, spolu s Fínskom ich odovzdajú už dnes.

Desaťročia trvajúca neutralita severských krajín sa končí. Švédsko a Fínsko urobili ďalší krok, ktorý ich priblížil k členstvu v Severoatlantickej aliancii. Švédsko podpísalo žiadosť krajiny o členstvo v aliancii, spolu s Fínskom ich odovzdajú už dnes. Erdogan ide proti Švédom a Fínom: Turecká vláda nebude súhlasiť s členstvom Švédska a Fínska v Severoatlantickej aliancii, vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Oba severské štáty obvinil, že nezaujali dostatočne jasný postoj proti terorizmu.

Turecká vláda nebude súhlasiť s členstvom Švédska a Fínska v Severoatlantickej aliancii, vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Oba severské štáty obvinil, že nezaujali dostatočne jasný postoj proti terorizmu. Zastrelený český dobrovoľník: Pri ukrajinskom meste Makariv, ležiacom asi 50 kilometrov západne od Kyjeva, objavili neoznačené hroby s telami troch zastrelených mužov. V jednom z nich objavili aj dokumenty obete, z ktorých vyplýva, že mala české občianstvo. Podľa polície Kyjevskej oblasti ide o vodiča kamióna, ktorý pôsobil na Ukrajine ako dobrovoľník.

Pri ukrajinskom meste Makariv, ležiacom asi 50 kilometrov západne od Kyjeva, objavili neoznačené hroby s telami troch zastrelených mužov. V jednom z nich objavili aj dokumenty obete, z ktorých vyplýva, že mala české občianstvo. Podľa polície Kyjevskej oblasti ide o vodiča kamióna, ktorý pôsobil na Ukrajine ako dobrovoľník. Zriedkavá ruská kritika vojny: K zriedkavej verejnej kritike vedenia ruských vojenských operácií na Ukrajine sa odhodlal bývalý popredný ruský dôstojník Michail Chodarenok. V štátnej televízii varoval, že situácia sa pre Rusko ešte zhorší, vzhľadom na pomoc od Európy by Ukrajina mohla vyzbrojiť až milión ľudí.

Zo zahraničných webov:

Bolo by naivné si myslieť, že jediná hrozba je Rusko

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching. (zdroj: TASR/AP)

Od konca februára Európu zamestnáva vojna na Ukrajine a s ňou súvisiace bezpečnostné a ekonomické hrozby. Tou najväčšou je vysoká závislosť členských štátov Európskej únie od ruských energií.

Rusko však nie je jedinou hrozbou. Čínska ľudová republika, ktorá si s EÚ denne vymení tovar za takmer dve miliardy eur a v posledných rokoch systematicky investuje vo viacerých členských štátoch, podpísala s Ruskom zmluvu o spolupráci len niekoľko dní pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine.

"Nie je možné úplne sa od Číny odpútať a nik so zdravým rozumom by niečo také ani netvrdil," hovorí Theresa Fallon, riaditeľka Centra pre rusko-európsko-ázijské štúdie v Bruseli.

Európa však podľa nej musí čínskej hrozbe venovať patričnú pozornosť. "Čo urobiť môžeme, je nezvyšovať závislosť od Číny a prísť s legislatívou, ktorá povedie k postupnej nezávislosti EÚ aspoň v strategicky dôležitých oblastiach, ako sú farmaceutický priemysel, high-tech, čipy a polovodiče," vysvetľuje Theresa Fallon v rozhovore pre INDEX.

V krátkosti z ekonomiky:

Návrh pomoci podľa SaS: Strana Sloboda a Solidarita predstavila vlastné riešenie pomoci ľudom v súvislosti so zdražovaním. SaS navrhuje mimoriadne zvýšiť životné minimum, rozšíriť okruh poberateľov príspevku na bývanie, tento príspevok na bývanie zvýšiť a znížiť krátenie dávok v hmotnej núdzi.

Strana Sloboda a Solidarita predstavila vlastné riešenie pomoci ľudom v súvislosti so zdražovaním. SaS navrhuje mimoriadne zvýšiť životné minimum, rozšíriť okruh poberateľov príspevku na bývanie, tento príspevok na bývanie zvýšiť a znížiť krátenie dávok v hmotnej núdzi. Platby za ruský plyn: Slovensko bude za plyn platiť tak, že bude tiecť aj naďalej. Minister hospodárstva Richard Sulík vyhlásil, že Slovenský plynárenský priemysel zaplatí v eurách do Gazprombanky, kde to bude prekonvertované na ruble.

Slovensko bude za plyn platiť tak, že bude tiecť aj naďalej. Minister hospodárstva Richard Sulík vyhlásil, že Slovenský plynárenský priemysel zaplatí v eurách do Gazprombanky, kde to bude prekonvertované na ruble. Renault odchádza z Ruska: Francúzska automobilka Renault oznámila predaj svojej pobočky v Rusku hlavnému mestu Moskva. Podiel v ruskej spoločnosti AvtoVAZ zasa odpredá inštitútu vo vlastníctve štátu a to za symbolický jeden rubeľ. Moskovský primátor Sergej Sobjanin oznámil, že po znárodnení čaká továreň Renaultu už tento rok nová etapa v histórii značky Moskvič.

Škrtel má zdravotné problémy. V sobotu ukončí svoju futbalovú kariéru

Martin Škrtel ohlásil koniec športovej kariéry. (zdroj: TASR)

Slovenský futbalista Martin Škrtel v sobotu 21. mája ukončí bohatú kariéru. Na tlačovej konferencii na Štadióne Antona Malatinského v Trnave oznámil, že domáci ligový zápas proti Dunajskej Strede bude jeho posledným.

Práve v drese trnavského Spartaka získal svoju poslednú trofej, keď po výhre nad bratislavským Slovanom zdvihol nad hlavu Slovenský pohár.

Škrtel odohral v národnom drese 104 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov a zahral si aj na majstrovstvách sveta 2010 a európskom šampionáte 2016. Slovenská liga tak prichádza o svoje najväčšie eso. Hráča s takým renomé nikdy predtým nezažila. Škrtela donútil ukončiť kariéru zdravotný stav.

„Nepamätám si deň, ktorý som strávil bez bolesti. Posledné mesiace som hrával zápasy na tabletkách, injekciách a mal som problém prejsť sto metrov, keď som sa išiel so synom prejsť. Keby ste tlačovku robili postojačky, nezvládol by som to,“ uviedol ako dôvod ukončenia kariéry Škrtel.

Počas Parkinsonovej choroby odumierajú bunky v mozgu. Vedci zistili, aké

3D ilustrácia zobrazuje neuróny v mozgu pacienta s Parkinsonovou chorobou. (zdroj: Adobe Stock)

Medzi prvé príznaky Parkinsonovej choroby patria oslabenie čuchu, zápcha, zmena hlasu a sklonený postoj. Neskôr sa pridá aj tras rúk, spomalenie pohybov, stuhnutie nôh, rúk, trupu a problémy s rovnováhou.

Vedci už desaťročia vedia, ktorá mozgová oblasť je pri tejto chorobe najviac poškodená, avšak to, ktoré konkrétne typy buniek odumierajú, bolo doposiaľ záhadou. Rozlúštiť ju sa podarilo vedcom z biomedicínskeho výskumného centra z Broad Institute of Harvard and MIT v Cambridgi.

Parkinsonova choroba súvisí s odumieraním buniek v časti mozgu, ktorá sa nazýva čierna hmota. Bunky v nej vytvárajú signálnu molekulu - dopamín, ktorý sa podieľa na riadení pohybu. Napriek tomu sa však vedcom zatiaľ nepodarilo vytvoriť liek, ktorý by ochorenie vyliečil.

Vedecký tím pod vedením Evana Macoska sa preto rozhodol zistiť, ktoré konkrétne bunky v čiernej hmote mozgu odumierajú u pacientov s parkinsonom.

V krátkosti o zdraví:

Beh nie je pre každého: "Ak je niekto obézny, neodporúčame mu, aby behal, pretože je to pre neho veľmi náročná aktivita. Nevydrží súvisle bežať ani päť minút. Už tento fakt ho bude odrádzať a spôsobovať mu psychické nepohodlie," vysvetľuje pre SME Viktor Bielik z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Zdôrazňuje, že k behu by sme si mali vybudovať pozitívny vzťah a nezameriavať sa len na cieľ.

"Ak je niekto obézny, neodporúčame mu, aby behal, pretože je to pre neho veľmi náročná aktivita. Nevydrží súvisle bežať ani päť minút. Už tento fakt ho bude odrádzať a spôsobovať mu psychické nepohodlie," vysvetľuje pre SME Viktor Bielik z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Zdôrazňuje, že k behu by sme si mali vybudovať pozitívny vzťah a nezameriavať sa len na cieľ. Kliešťa treba vytiahnuť čo najskôr: Lekári boli dlho presvedčení, že sliny kliešťa doručujú baktérie boreliózy do ľudského tela. Pred troma rokmi český vedec Radek Šíma s kolegami z Biologického centra AV ČR túto najrozšírenejšiu teóriu o prenose ochorenia vyvrátil. Vlastnú teóriu sa mu podarilo potvrdiť v novej štúdii.

Lekári boli dlho presvedčení, že sliny kliešťa doručujú baktérie boreliózy do ľudského tela. Pred troma rokmi český vedec Radek Šíma s kolegami z Biologického centra AV ČR túto najrozšírenejšiu teóriu o prenose ochorenia vyvrátil. Vlastnú teóriu sa mu podarilo potvrdiť v novej štúdii. Mozog tínedžera počuje inak: Hovoríte im, že si majú upratať izbu alebo urobiť domáce úlohy, no oni vás zrazu nepočúvajú. Nepomáha opakovanie vety ani naliehanie. Mnohí rodičia majú pocit, že ich -násťročné deti majú svoj vlastný svet, v ktorom znie ich hlas omnoho tichšie, než všetko navôkol. Podľa vedcov zo Stanfordskej Univerzity nie sú ďaleko od pravdy.

