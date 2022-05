Dôverné osoby, postihy páchateľov. Univerzita Komenského začína boj proti obťažovaniu

Závažné činy sa môžu končiť aj výpoveďou pre páchateľa.

Na slovenských vysokých školách je prítomné sexuálne obťažovanie, no samotné univerzity proti nemu dosiaľ nemali účinné mechanizmy. Denník SME na problém poukázal v súvislosti s lekárskymi fakultami, kde medičky zažívajú diskrimináciu aj obťažovanie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jednou z vysokých škôl, ktorá sa situáciu snaží zmeniť, je Univerzita Komenského v Bratislave. Vytvorila Plán rodovej rovnosti, ktorým chce podporiť rovnosť medzi mužmi a ženami vo svojej inštitúcii a tiež vytvoriť bezpečné a nediskriminujúce prostredie bez sexuálneho obťažovania. Na UK študuje vo všetkých stupňoch štúdia vyše 22-tisíc ľudí.

"Veľmi dôležitou novinkou je zavedenie inštitútu dôveryhodnej osoby," hovorí ANDREA FÁBIKOVÁ, jedna z členiek pracovnej skupiny na univerzite, ktorá za plán a jeho uvedenie do praxe zodpovedá.

"Osoba, ktorá zažíva sexuálne obťažovanie, sa môže prísť poradiť a dôverná osoba jej pomôže prísť na to, či to, čo zažíva, spadá pod pojem sexuálneho obťažovania, ukáže jej možnosti, ako ho ďalej riešiť, skonzultuje, či by potrebovala právne alebo psychologické poradenstvo."

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Odmietla "večerné doučovanie", vyhodil ju zo skúšky. Medičky zažívajú sexuálne obťažovanie Čítajte

Reflektuje univerzita na to, že sa sexuálne obťažovanie na pôde školy deje?

Áno. Na jednej strane vidíme prvý celoslovenský reprezentatívny prieskum o sexuálnom obťažovaní na vysokých školách z dielne Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Ukazuje, že obťažovanie je v univerzitnom prostredí vo veľkej miere prítomné.

Zároveň vidíme skutočnosť, že podnety týkajúce sa sexuálneho obťažovania nie sú takmer žiadne. Univerzita si uvedomuje, že nástroje, ktoré ponúka, zrejme nie sú dostatočné.

Aké nástroje zatiaľ ponúka?

Má základ. Zákaz sexuálneho obťažovania je zakotvený v univerzitnom Etickom kódexe, avšak iba od novembra minulého roka. Dovtedy v ňom nebol explicitne uvedený.

Definícia, ktorá je tam, vychádza z Antidiskriminačného zákona. Druhá vec je, že tieto informácie naozaj nie sú aktívne komunikované a sú pomerne roztratené.

Málokto si pozerá predpisy zavesené na stránke a číta Etický kódex a Rokovací poriadok Etickej rady, ak ten problém nemá a vyslovene nehľadá informácie.

Čo sa zmení teraz, aby o tom študentky a študenti vedeli a univerzita informácie o sexuálnom obťažovaní a jeho riešeniach dostatočne komunikovala?