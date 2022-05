Ranný brífing: Kováčik definitívne pohorel, Rusom už nepomôžu ani zázračné zbrane

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zahltil Najvyšší súd nekonečným odvolaním i návrhmi na ďalšie dokazovanie. V druhý deň pojednávania o jeho odvolaní však definitívne pohorel.

Rusko vraj nasadilo na Ukrajine laserové zbrane. Lúč, ktorý údajne zničil ukrajinský dron, však nikto okrem Rusov nevidel. Aj keby laser mali, stav na bojisku nezvráti.

Vojna v polícii má rôzne vetvy - aj lokálne. Vyšetrovateľ Juhás, ktorý nahral rozhovory na poľovníckej chate, je obvinený a ak by niekto chcel zastrašovať policajtov, nevyzeralo by to inak. Na nitrianskej prokuratúre je niekoľko väzieb, ktoré naznačujú, že nemusí ísť o nezávislý proces. Čo sa to vlastne deje s obvinením vyšetrovateľa Juhása v Nitre? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Marketing Menu 2022: Stretnutie marketérov, ľudí z komunikačnej brandže, reklamy, PR a médií sa blíži. Na konferencii Marketing Menu 2022 bude reč o aktuálnych témach, trendoch a stratégiách úspešných aktérov v odvetví. Podujatie s programom v dvoch sálach sa koná 1. júna. Všetci ste vítaní.

Kováčik obhajcom písal, čo chce povedať, pri Makóovom majetku sa sekol

Dušan Kováčik na Najvyššom súde. (zdroj: TASR)

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik zahltil Najvyšší súd nekonečným odvolaním i návrhmi na ďalšie dokazovanie. V druhý deň pojednávania o jeho odvolaní proti 14-ročnému trestu však definitívne pohorel.

Hoci bol 16 rokov šéfom Špeciálnej prokuratúry, na viacerých miestach ukázal, že buď úmyselne zavádza, alebo neovláda zákon.

Sústredil sa najmä na obviňovanie svedkov, ktorí ho usvedčujú, z klamstva. Spochybňoval najmä bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa či člena zločineckej skupiny takáčovcov Mateja Zemana.

Oboch viní, že proti nemu vypovedajú účelovo, aby sa vysekali z vlastných problémov. Všetko vraj zároveň robia za asistencie a krytia zo špeciálnej prokuratúry i od vyšetrovateľov.

Kováčik prišiel s tvrdením, že obom kajúcnikom síce zadržali majetky, no neskoro a nie úplne. Mohli tak napríklad ďalej prepisovať podiely vo firmách, v ktorých pôsobia. Podobným nezdarom vraj dopadlo aj zaistenie hnuteľného majetku, ktorého sa napríklad Makó údajne ďalej zbavuje.

Kováčikov nenápadný luxus: Pri pohľade z cesty by bývanie bývalého šéfa špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika zrejme zaujalo málokoho. Rodinný dom v Skalke nad Váhom v podstate za plotom ani nevidno. Dom vlastní Trenčan Kováčik s manželkou. Ak by mu Najvyšší súd v utorok potvrdil pôvodný trest za korupciu a činnosť v prospech mafiánskej skupiny, získal by polovicu z neho štát.

Kollára vo Vranove oslavujú, hoci na arénu PKO peniaze nevybavil

Pásku strihá trojica Pellegrini, Kollár, Obický a primátor Ragan. (zdroj: Mesto Vranov nad Topľou)

Športová aréna vo Vranove nad Topľou nesie v názve aj iniciálu predsedu Sme rodina Borisa Kollára, hoci na jej výstavbu nevybavil ani euro.

Názov je Aréna PKO, skratka je zložená z prvých písmen priezvisk šéfa Hlasu Petra Pellegriniho, predsedu Národnej rady Kollára a prešovského župného poslanca Stanislava Obického.

"Pellegrini dal milión, dvestotisíc sme dali ako poslanci Prešovského samosprávneho kraja, dvestotisíc dalo mesto a dvestotisíc prišlo od Kollára. No vidíte a už je. Pellegrini, Kollár, Obický,“ vysvetlil skratku pre denník Korzár župný poslanec.

Celkové náklady na športovú arénu boli asi 1,6 milióna eura. Kollár vraj vybavil necelú pätinu z toho. Píše sa o tom v zápisnici mestskej rady Vranova nad Topľou, ktorá rokovala o financovaní arény.

Obický „deklaroval prísľub predsedu NR SR Kollára, ktorý by bol nápomocný pri poskytnutí zhruba 290-tisíc“, píše sa v zápisnici. Nakoniec však suma išla z rozpočtu Vranova.

V krátkosti z domova:

Gál je obvinený z korupcie: Spomínal ho Marian Kočner v Threeme aj kajúcnici Ľudovít Makó či Daniel Čech. Kauzy sa okolo bývalého ministra spravodlivosti za Most-Híd Gábora Gála síce obtierali, no závažným podozreniam nečelil až do minulého týždňa, keď ho NAKA obvinila z korupcie.

Spomínal ho Marian Kočner v Threeme aj kajúcnici Ľudovít Makó či Daniel Čech. Kauzy sa okolo bývalého ministra spravodlivosti za Most-Híd Gábora Gála síce obtierali, no závažným podozreniam nečelil až do minulého týždňa, keď ho NAKA obvinila z korupcie. Juhás ohrozil viaceré mocné skupiny: Vyšetrovateľ Martin Juhás je obvinený pre podozrenia, že vyšetrovanie pytliactva len zinscenoval, aby mohol nahrať politikov na chate. Juhásov advokát Roman Kvasnica v rozhovore pre SME opisuje, aké nezrovnalosti našiel v prístupe nitrianskej prokuratúry, ktorá Juhása stíhala, a prečo mal Juhás reálne dôvody nasadiť kamery do chaty.

Vyšetrovateľ Martin Juhás je obvinený pre podozrenia, že vyšetrovanie pytliactva len zinscenoval, aby mohol nahrať politikov na chate. Juhásov advokát Roman Kvasnica v rozhovore pre SME opisuje, aké nezrovnalosti našiel v prístupe nitrianskej prokuratúry, ktorá Juhása stíhala, a prečo mal Juhás reálne dôvody nasadiť kamery do chaty. Kroky štátu voči Pente: Penta sa sťažuje, že niektoré štátne orgány ju šikanujú. Nepáči sa jej, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kritizuje jej poisťovňu Dôvera, že jej proklamovaná hodnota nezodpovedá skutočnosti. Finančná skupina je rovnako znepokojená, že NAKA vyšetruje vyše 400-miliónový vankúš Dôvery. Vyvstáva otázka, aký je vzťah Hegerovej vlády k tejto finančnej skupine, a či proti nej vedie vojnu.

Penta sa sťažuje, že niektoré štátne orgány ju šikanujú. Nepáči sa jej, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kritizuje jej poisťovňu Dôvera, že jej proklamovaná hodnota nezodpovedá skutočnosti. Finančná skupina je rovnako znepokojená, že NAKA vyšetruje vyše 400-miliónový vankúš Dôvery. Vyvstáva otázka, aký je vzťah Hegerovej vlády k tejto finančnej skupine, a či proti nej vedie vojnu. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 118 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 890 testov. V nemocniciach aktuálne leží 258 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Nacistom zázračné zbrane nepomohli, Rusi sa teraz chvália laserom

Súčasné ruské protivzdušné systémy sú stále účinnejšie ako lasery. (zdroj: TASR/AP)

Nacistické Nemecko im v druhej svetovej vojne hovorilo Wunderwaffen. Zázračné zbrane, o ktorých minister propagandy Joseph Goebbels tvrdil, že zvrátia vývoj vojny v prospech nacistov.

Išlo napríklad o rakety V-1 či V-2, ktoré Nemci využili pri neúspešnom pokuse dobyť Britániu, obrovský tank alebo prvý pokus o „neviditeľné“ lietadlo.

Ak sa aj tieto technológie nakoniec dostali do boja, boli nasadené v príliš malom počte a ani zďaleka nemali taký vplyv, ako nacistická propaganda sľubovala.

K týmto zázračným zbraniam prirovnáva ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj laserové zbrane, ktoré vraj Rusko nasadilo v posledných dňoch na Ukrajine.

„Čím je jasnejšie, že vo vojne už nemajú šancu, o to viac propaganda hovorí o zázračných zbraniach, ktoré prinesú zvrat,“ povedal Zelenskyj na videu.

„V treťom mesiaci vojny vidíme, že Rusko sa snaží nájsť svoju zázračnú zbraň. To je jasným dôkazom zlyhania ich postupu,“ odkázal ukrajinský prezident.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Vojna bude ešte krvavá, ale rovnako ako iné vojny, nakoniec sa skončí pri rokovacom stole. Pri ňom bude Ukrajina žiadať späť všetky územia, ktoré jej Rusko zobralo, vrátane Krymu. Moskva bude už natoľko slabá, že nebude žiadať nič. Takto si mierové rozhovory predstavuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Vojna bude ešte krvavá, ale rovnako ako iné vojny, nakoniec sa skončí pri rokovacom stole. Pri ňom bude Ukrajina žiadať späť všetky územia, ktoré jej Rusko zobralo, vrátane Krymu. Moskva bude už natoľko slabá, že nebude žiadať nič. Takto si mierové rozhovory predstavuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ako vyzerá útek pred okupantmi: Na okupovaných územiach sa pre mnohých nedá žiť - Rusi kradnú miestnym úrodu, nefunguje zásobovanie, niektorých mučia - ľudia sa teda vydávajú na cestu napriek riziku. Prinášame dva príbehy ľudí, ktorí utekali pred okupáciou. Jeden sa skončil úspechom, druhý nie.

Na okupovaných územiach sa pre mnohých nedá žiť - Rusi kradnú miestnym úrodu, nefunguje zásobovanie, niektorých mučia - ľudia sa teda vydávajú na cestu napriek riziku. Prinášame dva príbehy ľudí, ktorí utekali pred okupáciou. Jeden sa skončil úspechom, druhý nie. Pomoc za 40 miliárd dolárov: Americký prezident Joe Biden podpísal návrh zákona o balíku pomoci Ukrajine v hodnote 40 miliárd dolárov. Šesť miliárd dolárov z balíka pre Kyjev je vyčlenených na obrnené vozidlá a protivzdušnú obranu.

Americký prezident Joe Biden podpísal návrh zákona o balíku pomoci Ukrajine v hodnote 40 miliárd dolárov. Šesť miliárd dolárov z balíka pre Kyjev je vyčlenených na obrnené vozidlá a protivzdušnú obranu. Rusi stopli Fínom plyn: Dodávky ruského zemného plynu do Fínska sa v sobotu ráno zastavili, oznámil fínsky štátny energetický koncern Gasum. Došlo k tomu po tom, ako Helsinki odmietli platiť za plyn v rubľoch. Fínsko spolu so Švédskom okrem toho pred niekoľkými dňami podalo žiadosť o členstvo v NATO.

Dodávky ruského zemného plynu do Fínska sa v sobotu ráno zastavili, oznámil fínsky štátny energetický koncern Gasum. Došlo k tomu po tom, ako Helsinki odmietli platiť za plyn v rubľoch. Fínsko spolu so Švédskom okrem toho pred niekoľkými dňami podalo žiadosť o členstvo v NATO. Azovstaľ pod ruskou kontrolou: Rusko oznámilo, že prevzalo kontrolu nad oceliarňou Azovstaľ v Mariupoli. Ruské ministerstvo obrany podľa stanice BBC informovalo, že v piatok sa "vzdala" posledná skupina ukrajinských vojakov, ktorá sa v Azovstali ešte ukrývala.

Rusko oznámilo, že prevzalo kontrolu nad oceliarňou Azovstaľ v Mariupoli. Ruské ministerstvo obrany podľa stanice BBC informovalo, že v piatok sa "vzdala" posledná skupina ukrajinských vojakov, ktorá sa v Azovstali ešte ukrývala. Litovská stopka ruským energiám: Litva od nedele prestala spolupracovať s ruským dodávateľom elektrickej energie, skupinou spoločnosti Inter RAO, oznámilo ministerstvo energetiky krajiny. Litva tak prestane využívať všetky druhy energie z Ruska: plyn, ropu aj elektrinu.

Litva od nedele prestala spolupracovať s ruským dodávateľom elektrickej energie, skupinou spoločnosti Inter RAO, oznámilo ministerstvo energetiky krajiny. Litva tak prestane využívať všetky druhy energie z Ruska: plyn, ropu aj elektrinu. Nové dôkazy o vojnových zločinoch: Denník New York Times zverejnil nové dôkazy, na ktorých vidno, ako ruskí vojaci popravili mužov v meste Buča. Na dvoch videách ruskí výsadkári vedú s namierenými zbraňami niekoľko mužov po ulici. ruskí vojaci týchto najmenej ôsmich mužov zastrelili 4. marca, čím sa zrejme dopustili vojnových zločinov.

Denník New York Times zverejnil nové dôkazy, na ktorých vidno, ako ruskí vojaci popravili mužov v meste Buča. Na dvoch videách ruskí výsadkári vedú s namierenými zbraňami niekoľko mužov po ulici. ruskí vojaci týchto najmenej ôsmich mužov zastrelili 4. marca, čím sa zrejme dopustili vojnových zločinov. Zdevastovaný Donbas: Donbas je úplne zničený, vyhlásil ukrajinský prezident Zelenskyj. Súčasne Rusko obvinil z nezmyselného bombardovania, keďže v tejto oblasti zintenzívňuje svoju ofenzívu. Zelenskyj informoval, že ukrajinskí vojaci stále pracujú na oslobodzovaní Charkovskej oblasti, zatiaľ čo sa Rusko snaží zvyšovať svoj tlak v Donbase.

Zo zahraničných webov:

Rubeľ je extrémne silný a obchodu sa darí. Zlyhávajú sankcie?

Ruský rubeľ. (zdroj: TASR/AP)

Rubeľ je tento rok najrýchlejšie rastúca mena. Ruskej vláde a centrálnej banke sa podarilo nielen zamedziť ďalšiemu prepadu meny, ale trend vývoja kurzu zvrátili opačným smerom. Nie je to však výsledok toho, že sankcie nefungujú. Práve naopak.

Rusi dosiahli posilňovanie rubľa kombináciou viacerých krokov. Prvým z nich bolo dramatické zvýšenie základnej úrokovej sadzby v marci z 9,5 na 20 percent (aktuálne je sadzba 14 percent). Druhým, manipulácia až potláčanie voľného trhu s ruskou menou.

Ruská vláda v spolupráci s centrálnou bankou nariadili už v prvých dňoch invázie ruským spoločnostiam, ktoré vyvážajú tovar do zahraničia, aby vzhľadom na pokles kurzu rubľa predali až 80 percent svojich príjmov v cudzích menách. Za ne musia povinne nakupovať ruble, čím tlačia dopyt po mene umelo nahor a rubeľ posilňuje.

Spevňovanie rubľa tak neodráža voľný trh medzi dopytom a ponukou po mene. Ide o umelý kurz, ktorý zásahmi ovplyvňuje ruská centrálna banka, ktorá chce primárne ruským občanom ukázať, že sankcie sa ruskej ekonomiky netýkajú. Sila ruského rubľa nepramení v zdraví tamojšej ekonomiky, ale v jej izolácii.

Kurz ruskej meny je manipulovaný: Netreba mať tri diplomy, aby aj laikovi svitlo, že je jednoducho nemožné, aby akákoľvek mena posilňovala v čase najrozsiahlejších sankcií, aké kedy boli na emitujúci štát uvalené. Manažérkou tohto podfuku je šéfka ruskej centrálnej banky, píše Peter Schutz.

V krátkosti z ekonomiky:

Daňový bonus na dieťa: Ako a komu pomôže daňový bonus? Koľko môžu očakávať živnostníci a koľko zamestnanci, naozaj dostane každý viac? A sú schválené opatrenia dostatočne adresné na to, aby zasiahli tých, čo sa pre zdražovanie ocitli v núdzi? INDEX prináša základné prepočty a odpovede na najdôležitejšie otázky ohľadom protiinflačného balíčka.

Ako a komu pomôže daňový bonus? Koľko môžu očakávať živnostníci a koľko zamestnanci, naozaj dostane každý viac? A sú schválené opatrenia dostatočne adresné na to, aby zasiahli tých, čo sa pre zdražovanie ocitli v núdzi? INDEX prináša základné prepočty a odpovede na najdôležitejšie otázky ohľadom protiinflačného balíčka. Rusi sa lúčia s McDonald's: Po viac ako 30 rokoch McDonald's sťahuje rolety v Rusku a stáva sa jednou z najväčších globálnych značiek, ktoré z krajiny odchádzajú po invázii jej armády na Ukrajinu. Odchodom McDonald's sa končí kapitola v histórii americkej spoločnosti, ktorá sa začala predajom hamburgerov ako symbolu amerického kapitalizmu v Rusku.

Po viac ako 30 rokoch McDonald's sťahuje rolety v Rusku a stáva sa jednou z najväčších globálnych značiek, ktoré z krajiny odchádzajú po invázii jej armády na Ukrajinu. Odchodom McDonald's sa končí kapitola v histórii americkej spoločnosti, ktorá sa začala predajom hamburgerov ako symbolu amerického kapitalizmu v Rusku. Prvý vodíkový vlak: Spoločnosť Alstom v spolupráci s francúzsko-slovenskou obchodnou komorou predstavila na Slovensku prvý a jediný vlak na vodíkový pohon na svete - Coradia iLint. Počas dvojdňovej railshow ho odprezentovala odbornej a širokej verejnosti v niekoľkých slovenských mestách. Ide o jediný vlak na vodíkový pohon uvedený do bežnej prevádzky.

Slováci sa s Kazachmi aj Talianmi natrápili. Sýkora sa zapísal do histórie MS

Adama Sýkoru po zápase s Talianmi vyhlásili za najlepšieho hráča Slovenska. (zdroj: TASR)

Zápasy s outsidermi turnaja slovenský tím zvládol. V piatok si poradil s Kazachstanom 4:3 a v sobotu zvíťazil na MS v hokeji 2022 nad Talianskom 3:1. Tím si pripísal si ďalších šesť bodov do tabuľky a stále má reálnu šancu na postup do štvrťfinále.

Proti Taliansku sa v tíme presadili dvaja nováčikovia - Alex Tamáši a Adam Sýkora. Práve druhý menovaný útočník HK Nitra strelil dôležitý druhý gól zápasu päť sekúnd pred koncom prvej tretiny.

Z ľavého kruhu poslal strelu nad lapačku talianskeho brankára. Bol to jeden z najkrajších gólov Slovenska na tomto šampionáte.

Mladý útočník je istým spôsobom unikát. V tejto sezóne hral Sýkora na troch svetových šampionátoch – MS do 18 rokov, MS do 20 rokov a teraz aj na seniorských MS.

Stal sa najmladším slovenským strelcom v histórii šampionátov. V sobotu mal 17 rokov a 256 dní. Po zápase ho vyhlásili za najlepšieho hráča slovenského tímu a ako odmenu dostal hodinky.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Manželka sa mu hnusila, sexu s ňou sa desil. Film o Čajkovskom bude pre Rusov provokácia

Láska alebo posadnutosť? Záber z filmu Čajkovského žena. (zdroj: FDC)

Keď sa ženil, v očiach mal teror. A len ledva ovládol svoj odpor a reflex odtiahnuť sa, keď sa k jeho tvári priblížila manželka a chcela ho prvýkrát pobozkať. Už po dvoch týždňoch spoločného života vyslovoval nevysloviteľné: Neznášam ju. Neznášam jej tvár, jej hlas, jej chôdzu. Desia ma jej dotyky, desí ma jej láska.

Peklo ruského skladateľa Piotra Iľjiča Čajkovského sa začalo, keď mu jeho študentka z konzervatória Antonina Miľukovová poslala list a vyznala mu v ňom lásku.

Sľubovala mu, že ho bude chrániť aj sa oňho finančne postará a že bude rešpektovať chvíle, keď bude chcieť byť v tichosti alebo celkom sám. Nemám v sebe vášeň, nikdy som so žiadnou ženou nechcel žiť. Môžem ti ponúknuť len súrodeneckú lásku, povedal jej Čajkovskij pred svadbou.

Ona to však nechápala. Keďže nepoužil presnejšie slová, celé roky jej to unikalo: muž, ktorého tak veľmi milovala, bol homosexuál.

V krátkosti z kultúry:

Zdeformované telo cisárovnej Sissi: Pľúca máte silné ako dvadsaťročná, vaša výsosť, hovorili jej hostia, keď sfúkla sviečky na narodeninovej torte. Cisárovná Alžbeta práve oslavovala svoju štyridsiatku. Keď všetci odišli, šla za služobníctvom, aby jej rozviazalo neznesiteľne utiahnuný korzet. V noci už nepotrebovala byť štíhla. Korzet, tak sa volá aj najnovší film, ktorý o nej vznikol.

Pľúca máte silné ako dvadsaťročná, vaša výsosť, hovorili jej hostia, keď sfúkla sviečky na narodeninovej torte. Cisárovná Alžbeta práve oslavovala svoju štyridsiatku. Keď všetci odišli, šla za služobníctvom, aby jej rozviazalo neznesiteľne utiahnuný korzet. V noci už nepotrebovala byť štíhla. Korzet, tak sa volá aj najnovší film, ktorý o nej vznikol. Pocta letcov Tomovi Cruiseovi: Keď stál na červenom koberci, stúpal po schodoch a mával fotografom a fanúšikom, nad hlavou mu preletelo osem stíhačiek, ktoré za sebou nechávali červený, biely a modrý dym. Niečo také veľkolepé sa na festivale v Cannes nestáva každý rok. Tento rok však bola skvelá príležitosť. Do mesta prišiel Tom Cruise a uviedol svoj najnovší film Top Gun: Maverick.

Keď stál na červenom koberci, stúpal po schodoch a mával fotografom a fanúšikom, nad hlavou mu preletelo osem stíhačiek, ktoré za sebou nechávali červený, biely a modrý dym. Niečo také veľkolepé sa na festivale v Cannes nestáva každý rok. Tento rok však bola skvelá príležitosť. Do mesta prišiel Tom Cruise a uviedol svoj najnovší film Top Gun: Maverick. Mekyho posmrtný album: Hudba Mira Žbirku bola desaťročia takou prirodzenou súčasťou tunajšieho priestoru, až to zvádzalo k predstave, že Meky tu bude stále a že bude k starým známym pesničkám naďalej dopĺňať nové. Ten žbirkovský kolobeh však už zákonite nebude pokračovať tak ako doposiaľ. A pri počúvaní albumu Posledné veci to človeku príde ľúto.

Podcasty SME

Dejiny: Kubiš s Gabčíkom vedeli, že ich čaká takmer istá smrť

Kubiš s Gabčíkom vedeli, že ich čaká takmer istá smrť Zblízka: Animátorka Joanna Kozuch: Chcem provokovať diváka, aby premýšľal

Animátorka Joanna Kozuch: Chcem provokovať diváka, aby premýšľal TECH_FM: Rover na Marse už ide hľadať stopy života

Rover na Marse už ide hľadať stopy života Klik: Musk verzus Twitter, verzia 3.14

Karikatúra

Putinove darčeky. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Rizoto s údenou rybou a vajíčkom. (zdroj: Isifa)

Kuracie, cviklové, zeleninové, špenátové. Vybrali sme trinásť receptov na rizoto.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.