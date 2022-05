Ranný brífing: Kováčik to má za osem, my ostatní kvôli Matovičovi za vyše miliardy

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Parlamentom prešiel balíček pomoci rodinám z dielne ministra financií Igora Matoviča. Balíček zaťaží rozpočet viac ako miliardou eur, neprešiel riadnym konaním, ani odbornou diskusiou. Polovicu z pomoci pre rodiny budú platiť obce a župy. Čo však Matovič rozdá rodinám z peňazí obcí, to si vezmú späť. Samosprávy už avizujú vyššie dane.

Najvyšší súd uznal Dušana Kováčika vinným. Bývalého špeciálneho prokurátora odsúdil na osem rokov väzenia a peňažný trest stotisíc eur. Kováčik začínal ako nádejný vojenský prokurátor, odchádza v putách na osem rokov do väzenia. Ide o prvý právoplatný rozsudok vysokopostaveného funkcionára v kauzách, ktoré sa začali vyšetrovať po vražde Jána Kuciaka. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Leto v Rakúsku: V tlačenom vydaní denníka SME dnes nájdete vložený špeciálny magazín Leto v Rakúsku. Nájdete v ňom tipy na zaujímavé výlety. Naplánujte si návštevu susednej krajiny a spoznajte krásne výhľady z kopcov, jazerá s krištáľovo čistou vodou, historické pamiatky alebo ochutnajte miestne vína a špeciality.

Kováčik je vinný, potvrdil Najvyšší súd. Čelil kajúcnikom, podržať ho chcel Čižnár

Dušana Kováčika berú do väzenia. (zdroj: SME/Marko Erd)

Jeden z najmocnejších mužov z čias vlád Smeru Dušan Kováčik, ktorý donedávna vykonával funkciu špeciálneho prokurátora, je vinný z korupcie pri prepustení bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku na slobodu.

Rozhodol o tom Najvyšší súd, ktorý tak potvrdil, že výpovede viacerých kajúcnikov sú dôveryhodné napriek tomu, že ich šéf Smeru Robert Fico od volieb spochybňuje.

„Nehovoril by som o spokojnosti, pretože sa treba zamyslieť skôr nad tým, čo bolo preukázané, a to signalizuje dosť závažný problém v spoločnosti,“ povedal po rozhodnutí dozorový prokurátor Michal Šúrek.

Kováčik pôvodne na Špecializovanom trestnom súde dostal trest 14 rokov, Najvyšší súd mu ho zmiernil na osem rokov vo väzení s minimálnym stupňom stráženia.

Najvyšší súd totiž Kováčika oslobodil spod obžaloby zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vysvetlil to aj slabinou zákona, ktorú už medzičasom súčasný parlament upravil, no na Kováčikov prípad sa ešte nevzťahuje.

Pre Kováčika trest znamená, že sa bude môcť stretávať s rodinou, pracovať aj mimo ústavu a o prepustenie môže požiadať už koncom roka 2024.

Krátke dejiny Dušana Kováčika: Kováčikov príbeh sa pred devätnástimi rokmi zhodou okolností začal v rovnakom objekte bývalých kasární v Pezinku, kde ho vlani uznal vinným z korupcie Špecializovaný trestný súd. Ako sa Kováčik dostal na post šéfa úradu, ktorého úlohou mal byť boj s korupciou na najvyšších miestach?

Krátke dejiny Dušana Kováčika: Kováčikov príbeh sa pred devätnástimi rokmi zhodou okolností začal v rovnakom objekte bývalých kasární v Pezinku, kde ho vlani uznal vinným z korupcie Špecializovaný trestný súd. Ako sa Kováčik dostal na post šéfa úradu, ktorého úlohou mal byť boj s korupciou na najvyšších miestach?

Nočná mora Fica sa naplnila: Z možnosti definitívneho odsúdenia Kováčika boli Fico a jeho podporná skupina nervózni dlhší čas. Nie zo súcitu s človekom, ktorý im slúžil viac ako dekádu, ale z obáv, že Kováčik si spomenie na detaily, ktoré by sa mohli týkať chránencov Smeru, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Špeciálny prokurátor ako nadávka: Našťastie, ešte nemusíme nad Slovenskom a jeho justíciou lámať palicu. Stalo sa niečo, čo by si za kraľovania Fica nikto nevedel predstaviť a už na tom nikto nič nezmení, píše Nataša Holinová.

Čo Matovič rozdá rodinám z peňazí obcí, to si vezmú späť. Samosprávy avizujú vyššie dane

Igor Matovič sa teší po schválení svojho protiinflačného balíka. (zdroj: TASR)

V Sliači na miestnom cintoríne treba mať po ôsmej večer baterku. Lampy síce fungujú, ale vypínajú ich, aby ušetrili. Rastú ceny energií, nafty, stavebných prác aj základných potravín.

Ani najvyššie zdražovanie za posledných dvadsať rokov však nepripraví obce, mestá a kraje o toľko peňazí, ako sa im chystal vziať Igor Matovič z OĽaNO.

V parlamente 83 poslancov Matovičovej strany, hnutia Sme rodina, strany Za ľudí, poslancov ĽSNS a nezaradených poslancov okolo poslanca Tomáša Tarabu balíček pomoci schválilo. V sále bolo 131 poslancov. Koaličná SaS bola proti, ako avizovala.

Vyše polovicu z miliardovej pomoci pre rodiny budú platiť obce a župy. Spolu prídu ročne o 550 miliónov eur. Štát ide dať ľuďom peniaze, ale z druhého vrecka im ich budú musieť vytiahnuť dediny a mestá, tvrdí primátor Trenčína a šéf Únie miest Slovenska Richard Rybníček.

Plánujú zvýšiť dane z nehnuteľností, poplatky za služby v školách či za mestské divadlá a kultúrne podujatia.

Prezidentka má šancu na reparát: Parlamentná väčšina má síce právo schváliť čokoľvek, čo sa zmestí do ústavných limitov, ale takto sa zákony za miliardu a viac ročne skrátka prijímať nesmú. Takže to treba vyhodiť von oknom a odkázať ministrovi, že existuje napríklad pripomienkové konanie, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Súd v kauze Dobytkár: Bývalý hodnotiteľ projektov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre Viktor Miklas Špecializovanému trestnému súdu opísal, ako fungoval systém úplatkov pri prideľovaní agrodotácií. Miklas je jedným z obžalovaných po policajnej akcii Dobytkár. Ako jediný z ôsmich obžalovaných sa priznal, že je vinný z nepriamej korupcie.

Bývalý hodnotiteľ projektov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre Viktor Miklas Špecializovanému trestnému súdu opísal, ako fungoval systém úplatkov pri prideľovaní agrodotácií. Miklas je jedným z obžalovaných po policajnej akcii Dobytkár. Ako jediný z ôsmich obžalovaných sa priznal, že je vinný z nepriamej korupcie. Dôvody väzby Paru: Doterajšie dôkazy ukazujú, že advokát Marek Para nemá problém vymyslieť diskreditačné a nátlakové akcie, manipuluje svedkami a hrozí, že by ich počas vyšetrovania ovplyvňoval. Vyplýva to z uznesenia senátu Najvyššieho súdu, ktorý Paru poslal do väzby po jeho zadržaní v kauze Kaifáš.

Doterajšie dôkazy ukazujú, že advokát Marek Para nemá problém vymyslieť diskreditačné a nátlakové akcie, manipuluje svedkami a hrozí, že by ich počas vyšetrovania ovplyvňoval. Vyplýva to z uznesenia senátu Najvyššieho súdu, ktorý Paru poslal do väzby po jeho zadržaní v kauze Kaifáš. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 196 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 933 testov. V nemocniciach aktuálne leží 222 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Putina vraj skúsili zabiť, ale nevyšlo to. Skončiť môže pre zdravotné problémy

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: TASR/AP)

Ruský prezident Vladimir Putin sa v posledných rokoch správa čoraz opatrnejšie. Už počas pandémie obmedzil stretnutia na minimum, zmenšil aj dovtedy veľmi úzky okruh najbližších spolupracovníkov, začiatkom roka zas svetových štátnikov prijímal za veľmi dlhým stolom.

Médiá prichádzajú so správami, že si dokonca objednal osobitné rukavice, aby ochránil kožu pred kontaktom so smrteľnými látkami a jeho podriadení niekoľkokrát denne kontrolujú vodu v bazéne.

Obáva sa vraj atentátu, najmä jedom. V živote zrejme prežil niekoľko pokusov o zabitie, jeden z posledných zrejme aj pred dvoma mesiacmi, krátko po tom, ako ohlásil inváziu na Ukrajinu.

O údajnom pokuse o atentát pre Ukrajinskú Pravdu hovoril šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov. Putina podľa neho chceli zabiť ľudia z Kaukazu. Viac nespresnil, no v tejto oblasti leží juh Ruskej federácie (napríklad Čečensko), ale aj Gruzínsko, Arménsko či Azerbajdžan.

Čo môže Putin ešte stratiť: Isté je, že vpádom na Ukrajinu sa Rusi odpísali na veľa rokov. Azda až na desiatky do tej miery, že ani užitie jadra by zásadne nezvýšilo doterajšie politické, reputačné a ekonomické straty, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Rusko zhromažďuje sily na lokálne útoky. Jeho armáda spolu so separatistickými bojovníkmi zrejme pripravuje nové pokusy o obkľúčenie ukrajinských jednotiek v okolí Severodonecka a Lysyčanska. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Rusko zhromažďuje sily na lokálne útoky. Jeho armáda spolu so separatistickými bojovníkmi zrejme pripravuje nové pokusy o obkľúčenie ukrajinských jednotiek v okolí Severodonecka a Lysyčanska. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ženy v medzinárodnej légii: Sandra Andersen Eirová ešte donedávna pracovala ako rybárka na súkromnej lodi v Nórsku. Dnes je na Ukrajine. Vstúpila do medzinárodnej légie, zriadenej ukrajinským prezidentom Zelenským, ktorá bojuje popri profesionálnej armáde a teritoriálnej obrane. Prišla týždeň po tom, ako sa začala ruská invázia na Ukrajine. V jednotke, kde pôsobí, je jedinou ženou.

Sandra Andersen Eirová ešte donedávna pracovala ako rybárka na súkromnej lodi v Nórsku. Dnes je na Ukrajine. Vstúpila do medzinárodnej légie, zriadenej ukrajinským prezidentom Zelenským, ktorá bojuje popri profesionálnej armáde a teritoriálnej obrane. Prišla týždeň po tom, ako sa začala ruská invázia na Ukrajine. V jednotke, kde pôsobí, je jedinou ženou. Tri mesiace ruskej invázie: Vojna na Ukrajine trvá už tri mesiace. Rusko po neúspešnom pokuse o dobytie Kyjeva presunulo svoju ofenzívnu silu na východ krajiny. Významné úspechy však nedosahuje ani na Donbase. Pozrite si chronologický prehľad deväťdesiatich dní ruskej invázie.

Vojna na Ukrajine trvá už tri mesiace. Rusko po neúspešnom pokuse o dobytie Kyjeva presunulo svoju ofenzívnu silu na východ krajiny. Významné úspechy však nedosahuje ani na Donbase. Pozrite si chronologický prehľad deväťdesiatich dní ruskej invázie. Dvesto mŕtvych v jedinej budove: V troskách zničenej budovy v Mariupoli objavili telá dvesto ľudí. Oznámil to poradca starostu Petro Andriuščenko s tým, že telá, ktoré objavili robotníci pri odpratávaní sutín, boli v pokročilom štádiu rozkladu a v okolí sa šíril zápach.

V troskách zničenej budovy v Mariupoli objavili telá dvesto ľudí. Oznámil to poradca starostu Petro Andriuščenko s tým, že telá, ktoré objavili robotníci pri odpratávaní sutín, boli v pokročilom štádiu rozkladu a v okolí sa šíril zápach. Zelenskyj by sa stretol len s Putinom: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je spomedzi ruských predstaviteľov ochotný stretnúť sa a rokovať o ukončení vojny iba s Putinom. Po objavení masových hrobov v oblastiach, ktoré okupovali ruskí vojaci, odmietol rozhovory s kýmkoľvek iným z Ruska.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je spomedzi ruských predstaviteľov ochotný stretnúť sa a rokovať o ukončení vojny iba s Putinom. Po objavení masových hrobov v oblastiach, ktoré okupovali ruskí vojaci, odmietol rozhovory s kýmkoľvek iným z Ruska. Orbán vyhlásil stav vojnovej hrozby: Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil vyhlásenie stavu vojnovej hrozby. Maďarská vláda ho v súlade s ústavou vyhlásila s platnosťou od utorňajšej polnoci. Dôvodom je vojna na Ukrajine, ktorá podľa Orbána znamená priebežnú hrozbu pre Maďarsko.

Zo zahraničných webov:

Únia zaplatí odstrihnutie od Ruska. Koľko získa Slovensko?

Kompresorová prečerpávacia stanica Veľké Kapušany. (zdroj: SME/Tomáš Benedikovič)

Európska komisia minulý týždeň predstavila plán, ako chce členské štáty čo najskôr odpojiť od ruského plynu a ropy, ktoré stoja európskych daňovníkov sto miliárd eur ročne.

Iniciatíva REPowerEU počíta s výrazným šetrením energií, diverzifikáciou dodávok plynu, spoločným nákupom energií na trhoch a masívnymi investíciami do výstavby obnoviteľných zdrojov energie.

Napĺňanie tejto stratégie si má do roku 2027 vyžiadať viac ako 300 miliárd eur. Štátom sa zvýšia alokácie v plánoch obnovy, ktoré budú musieť odpojeniu od ruských energií venovať samostatnú kapitolu.

Získa Slovensko peniaze aj na odklon od ťažkej ruskej ropy a čo ak odpojenie od plynu príde skôr, než Európska únia stihne zareagovať? Bude treba budúcu zimu šetriť a plánuje Slovensko využiť peniaze EÚ? Index odpovedá na najdôležitejšie otázky ohľadom iniciatívy REPowerEU.

V krátkosti z ekonomiky:

Obliekajú cyklistov po celom svete: Peter Velits na cyklistiku nezanevrel ani po odchode z profi scény. Naopak, rozbehol v nej aj svoju druhú kariéru. Spolu s bratom Martinom založili značku oblečenia a doplnkov pre cyklistov Isadore Apparel. Zákazníkov majú v 80 krajinách po celom svete.

Peter Velits na cyklistiku nezanevrel ani po odchode z profi scény. Naopak, rozbehol v nej aj svoju druhú kariéru. Spolu s bratom Martinom založili značku oblečenia a doplnkov pre cyklistov Isadore Apparel. Zákazníkov majú v 80 krajinách po celom svete. Z Veľkého Krtíša do michelinskej reštaurácie: Vinárstvo Natural víno Domin & Kušický je pre znalcov vína známou značkou. Veľkokrtíšania boli jedni z prvých na Slovensku, ktorí sa začali venovať pestovaniu hrozna ekologickou formou a výrobe biovína. Jedno z nich sa dostalo aj na vínnu kartu michelinskej reštaurácie.

Vinárstvo Natural víno Domin & Kušický je pre znalcov vína známou značkou. Veľkokrtíšania boli jedni z prvých na Slovensku, ktorí sa začali venovať pestovaniu hrozna ekologickou formou a výrobe biovína. Jedno z nich sa dostalo aj na vínnu kartu michelinskej reštaurácie. Pomoc odídencom z Ukrajiny: Parlament schválil zavedenie sociálnych opatrení pre odídencov z Ukrajiny. Nová legislatíva rieši problémy v oblasti sociálnych vecí a rodiny súvisiace s prílevom cudzincov tak, aby bolo možné účinne a efektívne organizovať rôzne formy pomoci a podpory občanom Ukrajiny, ktorí sa zdržiavajú na Slovensku.

Vybavené aj bez Kanady. Slovensko je po vysokej výhre nad Dánskom vo štvrťfinále

Slovenskí hokejisti po víťazstve 7:1 nad Dánskom. (zdroj: TASR)

Slovenskí hokejisti si vybojovali postup do štvrťfinále na MS v hokeji 2022. V poslednom zápase helsinskej skupiny A zvíťazili nad Dánskom suverénne 7:1. Bol to zároveň najlepší výkon slovenského tímu na šampionáte.

Slovensko obsadí v skupine konečnú štvrtú priečku a vo štvrťfinále nastúpi proti Fínsku, ktoré na veľkom podujatí nezdolali už 18 rokov.

Slovenskí hráči podali veľmi dobrý výkon, zodpovedne bránili, napádali rozohrávku súpera a oberali ho o puky. Dánov do šancí takmer nepúšťali.

Prvé dva góly slovenského tímu strelil kapitán Tomáš Tatar v prvej tretine. Skóre otvoril v 11. minúte po strele z vyhratého vhadzovania. V 20. minúte nezaváhal sám pred dánskym brankárom.

Dáni sa snažili vytvárať si šance, ale neboli nebezpeční. Na ich výkone bolo znať, že im chýbajú sily, keďže v pondelok večer hrali zápas proti Kanade. Favorita prekvapivo zdolali. Proti Slovensku však mali len ojedinelé šance, neboli dôrazní, chýbal im lepší pohyb aj streľba.

Mopslíky sú také nezdravé, že už ich ani nemožno považovať za bežného psa

Ľudia pokladajú mopslíky za roztomilé. Pre vyšľachtený vzhľad trpia. (zdroj: Pexels/CC)

Mopslíky, obľúbené pre svoju roztomilú plochú tvár, už "nemožno považovať za typické psy". Ich vzhľad, preferovaný pri šľachtení, im spôsobuje mnoho vážnych zdravotných problémov.

Majú ich toľko, že už zo zdravotného hľadiska majú málo spoločné s inými plemenami, ukazuje nový výskum zverejnený v časopise Canine Medicine and Genetics.

Mopslíky sú starodávne plemeno, čínskym cisárom robili spoločnosť už 400 rokov pred naším letopočtom. S ich šľachtením začali už v týchto časoch, ale súčasná popularita problémy mopsov iba prehĺbila.

Na maľbách z osemnásteho či devätnásteho storočia vyzerajú mopslíky výrazne odlišne od dnešného plemena. Mali dlhšie štíhle telo a tiež ňufák a tlamu, ktoré viac vyčnievajú dopredu.

V krátkosti z vedy a techniky:

Čo vieme o opičích kiahniach: Viaceré európske krajiny hlásia nákazy vzácnymi opičími kiahňami, ktoré sa u ľudí prvýkrát objavili pred päťdesiatimi rokmi. Odborníci očakávajú, že prípady sa môžu vyskytnúť aj v iných krajinách. Pripravili sme otázky a odpovede o ochorení, ktoré sa doteraz iba vzácne objavovalo mimo Afriky.

Viaceré európske krajiny hlásia nákazy vzácnymi opičími kiahňami, ktoré sa u ľudí prvýkrát objavili pred päťdesiatimi rokmi. Odborníci očakávajú, že prípady sa môžu vyskytnúť aj v iných krajinách. Pripravili sme otázky a odpovede o ochorení, ktoré sa doteraz iba vzácne objavovalo mimo Afriky. Na Marse nenašli dvere mimozemšťanov: NASA na Marse objavila čudesný útvar. Vyzerá, ako by niekto do červenej skaly vytesal dvere. Záber zhotovil rover Curiosity ešte na začiatku mája. Internetoví detektívi si mysleli, že našli na záberoch dôkaz o mimozemšťanoch alebo aspoň o ich obydlí. Ide však o úplne prirodzený útvar.

NASA na Marse objavila čudesný útvar. Vyzerá, ako by niekto do červenej skaly vytesal dvere. Záber zhotovil rover Curiosity ešte na začiatku mája. Internetoví detektívi si mysleli, že našli na záberoch dôkaz o mimozemšťanoch alebo aspoň o ich obydlí. Ide však o úplne prirodzený útvar. Ľudia prídu o hodiny spánku: Kým dnes niektorým ľuďom nedá klimatická zmena spávať iba obrazne, v budúcnosti takmer všetci doslova prídu o hodiny spánku. Teplé noci, ktorých bude v zmenenom svete iba pribúdať, totiž skracujú spánok.

Rozhovory ZKH: Marek Senkovič. (zdroj: SME/Marko Erd)

Koľko by z dane prišlo do štátneho rozpočtu? Je to naozaj 300 miliónov, ako tvrdí minister Matovič? A ako sa s ním rokovalo? Ako Slovnaft ovplyvní embargo EÚ na ropu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľom Slovnaftu Marekom Senkovičom.

Hegerov hendikep. (zdroj: Sliacky)

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

