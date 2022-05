Ranný brífing: O Bödörovcoch dvakrát inak, Orbán sa svojej drogy nemieni vzdať

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vedenie polície pracovalo podľa Zoltána Andruskóa pre zločineckú skupinu na čele s oligarchom Norbertom Bödörom. Výpoveď môže byť dôležitou súčasťou kauzy Očistec. Do pytliackej chaty chodili Bödörovci tiež načierno. Oligarchom totiž skončila zmluva na chatu už v roku 2016.

Maďarský premiér Viktor Orbán bude naďalej vládnuť dekrétmi tak, ako počas pandémie. Dalo by sa povedať, že Maďarsko už parlament vlastne ani nepotrebuje.

Hegerova vláda pod taktovkou Igora Matoviča kšeftuje a hlasuje s fašistami. Vzniká nám tu tieňová koalícia fanatikov a fašistov? Má pre SaS zmysel ostávať vo vláde? A čo s tým všetkým má osobnosť premiéra aj ministra financií? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Bödöra usvedčuje ďalší svedok. Celé vedenie polície podľa neho pracovalo pre mafiu

Zoltán Andruskó. (zdroj: TASR/AP.)

Zločineckú skupinu v polícii na čele s oligarchom Norbertom Bödörom potvrdzuje nečakaný svedok. O tom, že za bývalej vlády sa spreneverilo svojmu poslaniu celé velenie polície, rozprával na súde kľúčový svedok v kauze Kuciak, odsúdený Zoltán Andruskó.

Bödörovskú skupinu zmienil pri opise vlastných aktivít, priznal sa, že pre nitrianskeho oligarchu v minulosti pral peniaze. „Vedel som o zločineckej skupine aj o hierarchii, akú mali. Vedel som, že celé vedenie polície pracuje pre mafiu,“ hovorí Andruskó.

Andruskó je obžalovaný aj v daňovej kauze, ktorú prejednáva Okresný súd Bratislava V, z krátenia dane a poistného vo veľkom rozsahu. Čoskoro by mal padnúť verdikt.

Na pojednávaní v kauze Kuciak Andruskó spomenul, že práve vďaka kontaktu na Bödöra sa v začiatkoch vyšetrovania vraždy novinára a jeho snúbenice neobával odhalenia.

Výpoveď Andruskóa o Bödörovi a jeho zločineckej skupine môže byť dôležitou súčasťou kauzy Očistec, kde sú okrem Bödöra obžalovaní aj bývalý šéf polície Tibor Gašpar či bývalý šéf NAKA Peter Hraško a ďalší funkcionári. V minulosti podľa vyšetrovania rozhodovali o tom, čo polícia ututle.

Bödörovci si prenajímali poľovnícku chatu potichu, mohli tam byť neoprávnene

Poľovnícka chata v obci Čifáre, v ktorej sa stretávali Robert Fico a spol. (zdroj: SME/Marko Erd)

Po tom, ako Bödörovci na svoje tajné porady s kumpánmi neoprávnene využívali jednu z bratislavských budov štátneho Transpetrolu, sa ukazuje, že podobným spôsobom sa mohli stretávať aj na známej poľovníckej chate pri Čifároch.

Ide o chatu, v ktorej policajné kamery zachytili stretnutia dnes už obvinených Roberta Fica, Roberta Kaliňáka či Mareka Paru, kde preberali informácie o rôznych vyšetrovaniach a politických kauzách.

Poľovnícka spoločnosť Bödörovcov Čierny vŕšok podpísala nájomnú zmluvu na chatu so štátnymi Lesmi SR koncom roka 2008, keď ešte nefungoval centrálny register zmlúv, kde by sa dala dohľadať. Zmluva sa skončila už v roku 2016 no Bödörovci chatu podľa zistení SME naďalej potichu využívali.

"Skutočnosť, že bez platnej nájomnej zmluvy roky užívali chatu Lesov SR a tie neprotestovali, svedčí len o tom, že táto skupina pristupovala k majetku štátu ako k vlastnému. Používali ho, kedy a ako sa im zachcelo," hovorí Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu.

V krátkosti z domova:

Zodpovední za znečistenie Slanej: Prešli už tri mesiace, odkedy si rybári prvýkrát všimli, že rieka Slaná sa v blízkosti opustenej bane sfarbuje dohrdzava. Denník SME zistil, že príčinou ekologickej katastrofy sú najmä kompetenčné spory úradov a ich chybné rozhodnutia.

Prešli už tri mesiace, odkedy si rybári prvýkrát všimli, že rieka Slaná sa v blízkosti opustenej bane sfarbuje dohrdzava. Denník SME zistil, že príčinou ekologickej katastrofy sú najmä kompetenčné spory úradov a ich chybné rozhodnutia. Muža jej zabil medveď: Takmer pred rokom zabil medveď v lokalite Banskô nad Liptovskou Lúžnou 57-ročného Dušana Mydliara. Bol to prvý známy prípad, keď šelma zabila na Slovensku človeka. V rozhovore pre denník SME si Anna Mydliarová spomína na manžela, na okolnosti tragédie, na súd o odškodné aj na postoj ministerstva životného prostredia.

Takmer pred rokom zabil medveď v lokalite Banskô nad Liptovskou Lúžnou 57-ročného Dušana Mydliara. Bol to prvý známy prípad, keď šelma zabila na Slovensku človeka. V rozhovore pre denník SME si Anna Mydliarová spomína na manžela, na okolnosti tragédie, na súd o odškodné aj na postoj ministerstva životného prostredia. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 172 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 289 testov. V nemocniciach aktuálne leží 220 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Orbán ovláda všetko, ale vládnuť dekrétmi je ako droga

Maďarský premiér Viktor Orbán. (zdroj: TASR/AP)

Viktor Orbán sa rozhodol, že aj po pandémii bude vládnuť dekrétmi, a nedovolil, aby jeho cieľ čokoľvek oddialilo. V utorok nový maďarský parlament, v ktorom má Orbánov Fidesz po marcových voľbách ústavnú väčšinu, schválil zmenu ústavy. Dôvodom na vyhlásenie mimoriadneho stavu už podľa nej bude aj „ozbrojený konflikt, vojna alebo humanitárna katastrofa v susednom štáte“.

V ten istý deň nastúpila do úradu nová Orbánová vláda a už o niekoľko minút výnimočný stav vyhlásila. Mimoriadny stav v Maďarsku znamená, že vláda môže naďalej vládnuť dekrétmi. Nadväzuje tak na pandemický mimoriadny stav, ktorý trvá už dva roky a jeho platnosť sa končí 1. júna.

Orbán môže naďalej konať v rozpore so zákonmi, ktoré schválil parlament, alebo obmedzovať ľudské práva. Už v stredu oznámil prvé opatrenia.

Otázkou je, načo Orbán potrebuje vládnuť dekrétmi, keď má po volebnom víťazstve v parlamente ústavnú väčšinu. Ešte predtým dostal pod kontrolu médiá, súdy, svojich ľudí dosadil do všetkých kontrolných orgánov.

„Aj tak si robí, čo chce, ale zdá sa, že možnosť vládnuť dekrétmi je niečo ako droga,“ cituje Economist Andrása Biróa-Nagya z budapeštianskeho liberálneho think-tanku Policy Solutions.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Kým Ukrajina nemôže vyvážať obilie z dvoch svojich kľúčových prístavov a satelitné snímky ukazujú, že Rusko s najväčšou pravdepodobnosťou ukrajinské obilie odváža, Vladimir Putin sa chváli, že Rusko je jednotkou vo vývoze pšenice. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Kým Ukrajina nemôže vyvážať obilie z dvoch svojich kľúčových prístavov a satelitné snímky ukazujú, že Rusko s najväčšou pravdepodobnosťou ukrajinské obilie odváža, Vladimir Putin sa chváli, že Rusko je jednotkou vo vývoze pšenice. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Dlhá cesta Ukrajiny do EÚ: Skončila sa Konferencia o budúcnosti Európy. Rok debát s občanmi jednotlivých členských štátov priniesol desiatky návrhov, ktorými by sa mali orgány Európskej únie riadiť. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok v rozhovore pre SME hovorí o tom, prečo Únia nepotrebuje spoločnú armádu a aké miesto v budúcnosti EÚ má Ukrajina.

Skončila sa Konferencia o budúcnosti Európy. Rok debát s občanmi jednotlivých členských štátov priniesol desiatky návrhov, ktorými by sa mali orgány Európskej únie riadiť. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok v rozhovore pre SME hovorí o tom, prečo Únia nepotrebuje spoločnú armádu a aké miesto v budúcnosti EÚ má Ukrajina. Najkrutejší útok ruskej armády: Prezident Zelenskyj odmietol názor niektorých západných politikov a komentátorov, ktorí Kyjevu odporučili postúpiť územia okupované Ruskom výmenou za mierovú dohodu. Vyzval však na ďalšie dodávky zbraní Ukrajine, a to "bez obmedzení". Podľa Zelenského Ukrajina teraz čelí jednému z najkrutejších útokov ruskej armády, ktorá má v niektorých oblastiach prevahu nad ukrajinskými jednotkami v počte vojakov aj techniky.

Prezident Zelenskyj odmietol názor niektorých západných politikov a komentátorov, ktorí Kyjevu odporučili postúpiť územia okupované Ruskom výmenou za mierovú dohodu. Vyzval však na ďalšie dodávky zbraní Ukrajine, a to "bez obmedzení". Podľa Zelenského Ukrajina teraz čelí jednému z najkrutejších útokov ruskej armády, ktorá má v niektorých oblastiach prevahu nad ukrajinskými jednotkami v počte vojakov aj techniky. Extrémne zlá situácia v Luhansku: Ruské jednotky podľa gubernátora Luhanskej oblasti Serhija Hajdaja ovládli do 95 percent Luhanskej oblasti a situácia je "extrémne zlá". Severodoneck síce ešte nie je obkľúčený ruskými vojskami, čelí však intenzívnemu ostreľovaniu ruským delostrelectvom.

Ruské jednotky podľa gubernátora Luhanskej oblasti Serhija Hajdaja ovládli do 95 percent Luhanskej oblasti a situácia je "extrémne zlá". Severodoneck síce ešte nie je obkľúčený ruskými vojskami, čelí však intenzívnemu ostreľovaniu ruským delostrelectvom. Vojnové zločiny Vagnerovej skupiny: Členovia tzv. Vagnerovej skupiny čelia obvineniam z používania neoznačených mín v Líbyi – podľa vyšetrovateľov Organizácie spojených národov nastražili bomby aj do plyšových hračiek. Títo ruskí žoldnieri sú zodpovední aj zo zabíjania civilistov na Ukrajine.

Členovia tzv. Vagnerovej skupiny čelia obvineniam z používania neoznačených mín v Líbyi – podľa vyšetrovateľov Organizácie spojených národov nastražili bomby aj do plyšových hračiek. Títo ruskí žoldnieri sú zodpovední aj zo zabíjania civilistov na Ukrajine. Ruský vojak sa v zajatí nudil: Ruský vojak, ktorý sa po 45 dňoch strávených v zajatí na Ukrajine vrátil do svojej vlasti, rozprával o tom, ako táto skúsenosť ovplyvnila jeho telesné a duševné zdravie. Podľa vlastných slov nebol vystavený fyzickému ubližovaniu, no údajne zažil psychické týranie, najťažšia však bola každodenná nuda.

Ruský vojak, ktorý sa po 45 dňoch strávených v zajatí na Ukrajine vrátil do svojej vlasti, rozprával o tom, ako táto skúsenosť ovplyvnila jeho telesné a duševné zdravie. Podľa vlastných slov nebol vystavený fyzickému ubližovaniu, no údajne zažil psychické týranie, najťažšia však bola každodenná nuda. Ničenie škôl ako vojnový zločin: Rusko zničilo či poškodilo najmenej 56 ukrajinských škôl takým spôsobom, ktorý naznačuje možný vojnový zločin. Ukrajina uvádza, že Rusko ostreľovalo vyše tisíc škôl a z nich 95 zničilo. Tento počet zrejme nie je konečný.

Rusko zničilo či poškodilo najmenej 56 ukrajinských škôl takým spôsobom, ktorý naznačuje možný vojnový zločin. Ukrajina uvádza, že Rusko ostreľovalo vyše tisíc škôl a z nich 95 zničilo. Tento počet zrejme nie je konečný. Zelenskyj vystúpi cez telemost na Globsecu: Ukrajinský prezident vystúpi na konferencii Globsec Bratislava Forum 2022, ktorá sa bude venovať najmä Ukrajine. Hovoriť sa má o mobilizácii podpory pre Ukrajinu, a to nielen vojenskej, humanitárnej, finančnej, ale aj politickej, najmä z pohľadu možného kandidátskeho štatútu do Európskej únie.

Zo zahraničných webov:

Brusel nás kritizuje za dane a Matovičov bonus problém nerieši

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Výkonnosť slovenskej ekonomiky sa vracia na predpandemickú úroveň, a to dokonca rýchlejšie než v susednom Česku. Napriek tomu má pomerne veľké rezervy, ktoré bránia zlepšeniu ekonomickej i sociálnej situácie. Uvádza sa to v jarnom hodnotení Európskej komisie.

Bruselskí analytici Slovensku vytýkajú závislosť od fosílnych palív a nedostatočné využívanie obnoviteľných zdrojov. Všímajú si tiež, že krajina zatiaľ nečerpá nové eurofondy, a upozorňujú aj na daňový mix, ktorý je podľa nich zle nastavený.

Slovenský daňový mix spomínala Európska komisia aj vo svojich minulých hodnoteniach a odporúčaniach. Opakovanie poukazuje na vysoké daňové zaťaženie práce, predovšetkým u nízkopríjmových skupín.

Slovensko má spomedzi krajín OECD jedenáste najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie práce. Čo sa týka krajín V4, viac štát od zamestnancov vyberie iba v Maďarsku.

V krátkosti z ekonomiky:

Sulíkov akčný vodíkový plán: O vodíku sa hovorí ako o energetickom nosiči, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Jeho propagátorom v podmienkach slovenskej ekonomiky je minister hospodárstva Richard Sulík. Jeho rezort vypracoval akčný plán, ktorý opisuje, kam by mohli ísť verejné zdroje na podporu vodíkových technológií.

O vodíku sa hovorí ako o energetickom nosiči, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Jeho propagátorom v podmienkach slovenskej ekonomiky je minister hospodárstva Richard Sulík. Jeho rezort vypracoval akčný plán, ktorý opisuje, kam by mohli ísť verejné zdroje na podporu vodíkových technológií. Majiteľ chce Prior prerobiť na byty: Nezvyčajná doba si vyžaduje nezvyčajné činy. Aj takto môžeme interpretovať nový projekt, ktorý chystajú na Liptove. V Liptovskom Mikuláši totiž plánujú premenu obchodného domu Prior na bytový komplex. Aj tento prístup ukazuje na to, že nedostatok bytov netrápi len hlavné mesto, ale aj regióny.

Nezvyčajná doba si vyžaduje nezvyčajné činy. Aj takto môžeme interpretovať nový projekt, ktorý chystajú na Liptove. V Liptovskom Mikuláši totiž plánujú premenu obchodného domu Prior na bytový komplex. Aj tento prístup ukazuje na to, že nedostatok bytov netrápi len hlavné mesto, ale aj regióny. Neudržateľné pekárenské náklady: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov upozorňuje, že za posledné dva mesiace náklady na výrobu pečiva, chleba, ale aj koláčov a cestovín stúpli opäť v dvojciferných číslach. Pekárom tak nezostáva iné ako znova zvýšiť odbytové ceny a pokryť zvýšené náklady.

Slovenskí hokejisti tesne nestačili na Fínsko. Na MS končia vo štvrťfinále

Slovenskí hokejisti po štvrťfinálovej prehre s Fínskom. (zdroj: TASR)

Slovenskí hokejisti po prehre s Fínskom 2:4 vo štvrťfinále majstrovstiev sveta skončia na turnaji na ôsmom mieste. Vyše 18 rokov trvajúca séria bez víťazstva nad Fínskom na vrcholných podujatiach tak naďalej pokračuje.

Proti domácemu tímu mali Slováci výborný úvod. Po góloch Adama Sýkoru a Pavla Regendu viedli nad favoritom už 2:0. Ešte pred koncom prvej tretiny však fínsky obor Marko Anttila tečoval puk za chrbát Húsku. V 24. minúte ten istý hráč využil chybu Šimona Nemca a vyrovnal.

Fíni šli do vedenia v 45. minúte po góle Sakariho Manninena. Slováci sa ešte pokúsili predĺžiť svoj pobyt na MS v hre bez brankára, ale necelú sekundu pred koncom Saku Mäenalanen spečatil skóre.

"Bol to náš najlepší zápas proti najkvalitnejšiemu súperovi. Fíni sú top tím a naši chalani im robili problémy. Vidím paralely s olympiádou," zhodnotil výkon slovenského tímu Vladimír Országh.

Fíni sa v semifinále stretnú s USA, druhú semifinálovú dvojicu tvoria Kanada a Česko.

Sú niektorí Rusi lepši ako iní? V Cannes si napriek zákazu potichu robia svoj biznis

Cannes je miesto, kde sa stretáva umenie a biznis. (zdroj: TASR/AP)

Nebudú mať Starbucks, nebudú mať iPhone ani Adidas. Budú mať Rusi aspoň americké a európske filmy v kinách?

Ešte donedávna sa zdalo, že masívne sankcie zavedené proti Rusku sa budú týkať aj filmového priemyslu. Zahraničné spoločnosti rýchlo stiahli po vypuknutí vojny avizované premiéry z ruského teritória a ruské kiná museli svoj program tvoriť nanovo.

Zostala im len produkcia domácich režisérov a aj to len tých, čo tvoria v súlade s ruskou propagandou. Také niečo je pre ich tržby likvidačné. Jedine žeby túto katastrofu odvrátil nejaký zázrak - alebo festival v Cannes.

Časopis Variety zistil, že na miestnom filmovom trhu, najväčšom na svete, ruskí distribútori potichu uzatvárajú zmluvy s medzinárodnými agentmi a obchodníkmi.

A to napriek jednoznačnému vyhláseniu Francúzov, že na festival nepustia žiadnu oficiálnu ruskú delegáciu, žiadneho novinára ani iného Rusa, ktorý by verejne neodsúdil vojnu na Ukrajine.

V krátkosti z kultúry:

Slovenská 3D rozprávka: Dej nového filmu Petra Budinského je trochu iný ako pri klasických pixarovských či disneyovských rozprávkach. Otvára aj témy, ktoré nie sú úplne príjemné – ako napríklad rozvod rodičov. A pracuje aj so strachom. Ale ani o dobrodružstvo nie je núdza v novom slovenskom animovanom 3D filme Tvojazem.

Dej nového filmu Petra Budinského je trochu iný ako pri klasických pixarovských či disneyovských rozprávkach. Otvára aj témy, ktoré nie sú úplne príjemné – ako napríklad rozvod rodičov. A pracuje aj so strachom. Ale ani o dobrodružstvo nie je núdza v novom slovenskom animovanom 3D filme Tvojazem. Zohavená modelka očarila médiá: Ak by sme mali usudzovať z filmov, ktoré majú premiéru na festivale v Cannes, tak potom najvtipnejší ľudia žijú v Škandinávii. A najšťastnejší. Zo všetkých ostatných miest sa tu zatiaľ premietali pesimistické príbehy a drámy. Je pravda, že aj Švédi a Dáni tu také majú, ale rozprávajú v nich o iných krajinách ako o tých, v ktorých žijú.

Ak by sme mali usudzovať z filmov, ktoré majú premiéru na festivale v Cannes, tak potom najvtipnejší ľudia žijú v Škandinávii. A najšťastnejší. Zo všetkých ostatných miest sa tu zatiaľ premietali pesimistické príbehy a drámy. Je pravda, že aj Švédi a Dáni tu také majú, ale rozprávajú v nich o iných krajinách ako o tých, v ktorých žijú. Cronenberg ráta s odchodom divákov: Reakcie publika sú vždy vzrušujúce, hovorí David Cronenberg, ktorý počíta s tým, že nemálo divákov jeho nového filmu odíde už hneď na začiatku. Film Zločiny budúcnosti prišiel ukázať na festival v Cannes, kde je už publikum zvyknuté na kadečo.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Boris Kollár. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo parlament schválil Matovičov balíček zrýchleným konaním a bez diskusie? Dnešná koalícia predsa za zrýchlené konanie sama kritizovala predošlú vládu. Ako sa pozerá na spory v koalícii? A kde je policajná akcia proti prokurátorom a inšpekcii, o ktorej hovoril už pred niekoľkými týždňami? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom parlamentu a Sme rodina Borisom Kollárom.

Podcasty SME

Ľudskosť: Psychologička: Apely na to, aby človek odpustil svojim rodičom, nie sú v poriadku

Psychologička: Apely na to, aby človek odpustil svojim rodičom, nie sú v poriadku Kvantum ideí: Človek nie je stroj, ale dynamický systém

Karikatúra

Neutralita. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Rebarborovo-egrešový mrežovník. (zdroj: Fotolia)

Koláče, zákusky aj rolády. Ponúkame vám recepty s rebarborou na pätnásť spôsobov.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

