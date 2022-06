Dobré ráno: Hladové doliny potrebujú lepšie riešenia ako navrhuje Matovič

Hladovým dolinám prídavky na deti situáciu nevyriešia.

Debata o pomoci rodinám skĺzla to povrchnej, politickej debaty, no na Slovensku žijú tisíce rodín, ktoré naozaj potrebujú pomoc. Mnohé z nich sú v hladových dolinách kde je málo práce a veľa biedy. Takýmto rodinám by pomohli adresnejšie dávky ako predstavil minister financií Igor Matovič.

Redaktorka denníka SME Radka Baňovič Morongová cestovala do hladových dolín a rozprávala sa s ľuďmi na okraji chudoby. Viac v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.

Krátky prehľad správ

Rusko v súčasnosti kontroluje asi 20 percent územia Ukrajiny, oznámil ukrajinský prezident. To je približne rozloha Česka a Slovenska spolu. Ukrajinský prezident povedal, že súčasná frontová línia sa predĺžila na viac ako tisíc kilometrov.

Štát odškodní poškodených v kauze policajnej razie v Moldave nad Bodvou. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o odškodnení ôsmich mužov, ktorým sa má vyplatiť dokopy 110-tisíc eur.

Predaj húfnic Zuzana 2 Ukrajine je už definitívne schválený. Štátna akciová spoločnosť Konštrukta Defence, patriaca pod ministerstvo obrany, podpísala kontrakt na komerčný predaj samohybných húfnic Zuzana 2 pre Ukrajinu. východnému susedovi predáme osem kusov.

V Londýne sa začali oslavy platinového jubilea kráľovnej Alžbety II., ktorá je najdlhšie vládnucou britskou panovníčkou. Výročie sprevádzajú štvordňové oslavy, ktoré odštartovala tradičná vojenská prehliadka "Trooping the Colour"

Slovensko patrí medzi desať najväčších podporovateľov Ukrajiny. Lídrom rebríčka magazínu Forbes je Poľsko. Magazín Forbes analyzoval aktivity mnohých krajín na základe 11 kritérií a vytvoril index ukazujúci, ktoré štáty sa najviac zapájajú do pomoci Ukrajine napadnutej Ruskom.

Odporúčanie na záver

Celý dnešný podcast sme hovorili o Radkinej reportáži, ktorá je zároveň aj môj zaujímavý tip na záver.

